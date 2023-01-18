Крым и Донбасс – это Украина, - президент Сербии Вучич

Президент Сербии Александар Вучич не поддерживает территориальные претензии президента РФ Владимира Путина к Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с самого начала говорили, что не можем и не будем поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется", – сказал Вучич в интервью Bloomberg.

Сербский лидер, имевший десятки встреч с Путиным на протяжении последних лет и даже учивший русский язык, чтобы общаться с главой Кремля без посредников, уточнил, что не разговаривал с ним уже несколько месяцев.

Bloomberg отмечает, что Сербия не присоединилась к санкциям против России, потому что это ударило бы по ее собственной экономике. РФ также продает Сербии природный газ по цене ниже рыночной. Однако Вучич подчеркнул, что не во всем поддерживает Россию.

"Мы не всегда радуемся некоторым их позициям. У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство поступающих из Кремля решений", - отметил президент Сербии.

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