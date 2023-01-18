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Новости Агрессия России против Украины Война
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Крым и Донбасс – это Украина, - президент Сербии Вучич

вучич

Президент Сербии Александар Вучич не поддерживает территориальные претензии президента РФ Владимира Путина к Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с самого начала говорили, что не можем и не будем поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется", – сказал Вучич в интервью Bloomberg.

Сербский лидер, имевший десятки встреч с Путиным на протяжении последних лет и даже учивший русский язык, чтобы общаться с главой Кремля без посредников, уточнил, что не разговаривал с ним уже несколько месяцев.

Bloomberg отмечает, что Сербия не присоединилась к санкциям против России, потому что это ударило бы по ее собственной экономике. РФ также продает Сербии природный газ по цене ниже рыночной. Однако Вучич подчеркнул, что не во всем поддерживает Россию.

"Мы не всегда радуемся некоторым их позициям. У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство поступающих из Кремля решений", - отметил президент Сербии.

Читайте также: Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов на войну против Украины: Это противоречит нашим правилам

Автор: 

Сербия (387) Вучич Александр (65)


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Топ комментарии
+30
хоче в ЄС. а потім буде звичайне орбанятко
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18.01.2023 17:53
+22
Шо його вжалило?
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18.01.2023 17:51
+15
Ну как же так, брату́шки?

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18.01.2023 17:52
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Шо його вжалило?
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18.01.2023 17:51 Ответить
👟🦶🥾 ✈️
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18.01.2023 17:54 Ответить
Бо інакше Косово - це не Сербія
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18.01.2023 17:55 Ответить
Косово це незалежна країна !!!! ************* серби ПНХ !!!
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18.01.2023 18:18 Ответить
кісінджери та земани переобулись... і вучичі за ними.... чекаємо на орбанів...коли "прозріють" або закінчаться гроші від газпрому....
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18.01.2023 18:13 Ответить
ЦРУ пригрозило злити в інтернет відео, де він з хлопчиками у сауні відпочиває
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18.01.2023 18:37 Ответить
Фаріон покусала.
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18.01.2023 18:57 Ответить
Розводить євролохів
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18.01.2023 20:49 Ответить
Копійчина потрібна,от і не може всидіти на двох стільцях
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18.01.2023 20:50 Ответить
а шо такое страпылось?
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18.01.2023 17:51 Ответить
хоче в ЄС. а потім буде звичайне орбанятко
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18.01.2023 17:53 Ответить
100% так 👍🏼👍🏼👍🏼
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18.01.2023 17:55 Ответить
Ну как же так, брату́шки?

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18.01.2023 17:52 Ответить

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18.01.2023 18:01 Ответить
А чи не хоче Вучіч чайку з "новічком"?🤔
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18.01.2023 17:53 Ответить
Короче, типа прозрел!
Когда крыса поняла к чему всё идёт ....
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18.01.2023 17:53 Ответить
вот это поворот, пукину в рот...
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18.01.2023 17:53 Ответить
" ... це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із Кремля".
Хоч правду сказав, що керує вами і такими, як ви, кремль.
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18.01.2023 17:58 Ответить
Губастая кремлевская шлюха Вучич пытается усидеть на двух стульях.Вуча,не боишся,что тебе ***** за такие слова тапочком по губам "настреляет? Сделает тебе <*************** хейлопластику.
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18.01.2023 17:58 Ответить
Сербія вважає Косово своєю територією. Визнавши нав'язане кацапами поняття права Криму на самовизначення, автоматично має тоді визнавати Косово окремою державою.
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18.01.2023 17:59 Ответить
Не автоматично, але в будь-якому разі їхні претензії щодо Косова буде суттєво підважено.
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18.01.2023 18:11 Ответить
To myi znaemo !!!! Sho dali?
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18.01.2023 18:01 Ответить
Тут потрібно розуміти, що для них визнання розділення українських теріторій - це все одно що визнання Косова як не теріторії Сербії.
Аналогічно, Україна не може визнати Косово, щоб не легітимізувати анексію своїх теріторій.

Просто політика, ніякого прозріння як тут пишуть.
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18.01.2023 18:03 Ответить
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18.01.2023 18:03 Ответить
любой холоп, в глубине души, мечтает поссать на могилу хозяина.. а ещё лучше при его жизни.. ну это уже как повезёт
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18.01.2023 18:05 Ответить
Доведи поставкою зброї
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18.01.2023 18:11 Ответить
Власти Сербии требует прекратить вербовать сербов в банду Вагнера...

Вучич прикунулся дурачком. Так возьми и запрети..., прими закон - за наемничество тюрьма, а не разыгрывай дешевый спектакль с фейковыми требованиями
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18.01.2023 18:14 Ответить
Tem kto tutudivlaietsa , u nevo drugih variantov nema , a to nada budet priznati suverinitet Kosovo !
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18.01.2023 18:17 Ответить
Вы щас присутствуете на историческом событии - зарождение сербобандеровцев…
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18.01.2023 18:18 Ответить
Йой! Шо сталося?
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18.01.2023 18:20 Ответить
А шо з яблом, вучич?
Шо случилось?
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18.01.2023 18:21 Ответить
Та случилось тут....
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18.01.2023 18:25 Ответить
Ходят слухи, что не так давно этот регион посетил Виталий Кличко...!
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18.01.2023 18:30 Ответить
Шось у лісі здохло. мабуть сотня сербських найманців
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18.01.2023 19:37 Ответить
І умная, і красівая🐒
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18.01.2023 23:09 Ответить
 
 