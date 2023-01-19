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Новини Війна
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Париж вивчає можливість постачання Україні танків Leclerc, - Politico

leclerk

Уряд Франції опрацьовує варіант із можливою відправкою Україні основних бойових танків AMX-56 Leclerc ("Леклерк").

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваного представника французької влади, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це складне питання, і в Парижі його ще не вирішили. Але ми думаємо із цього приводу", - сказало джерело.

Він зазначив, що ситуацію може прояснити спільне засідання Кабмінів Франції та ФРН, заплановане на неділю.

Читайте: Німеччина може погодитися передати Україні танки Leopard, якщо США відправлять Abrams, - Süddeutsche Zeitung

Раніше Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Києву "танки французького виробництва". Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC - важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

Західні ЗМІ уточнювали, що хоча Польща й Фінляндія висловлювали бажання постачати Україні танки Leopard-2 німецького виробництва, для цього їм потрібно отримати дозвіл Берліна через схвалені ФРН обмеження на експорт озброєнь.

Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні, будь-які оголошення у цій сфері мають бути узгоджені з партнерами.

Також читайте: У Білому домі відповіли Шольцу: Партнери та союзники самі мають вирішувати, яку воєнну допомогу надавати Києву

Зі свого боку віцеканцлер Роберт Хабек зазначав, що Берліну буде простіше ухвалити рішення щодо постачання танків у тому випадку, якщо спочатку свої танки передадуть США.

Politico повідомляло з посиланням на джерела, що танки M1 Abrams не увійдуть до чергового пакета військової допомоги Україні, про який влада США планує оголосити в п'ятницю.

Автор: 

допомога (8341) танк (2064) Франція (3060)


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Топ коментарі
+14
Не обращайте внимания на дебилов. Мы в ВСУ очень благодарны Германии за все. От пулеметов и гранатометов до САУ все отличного качества,истинно немецкая мощь. Спасибо немцам.
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19.01.2023 09:26
+8
У мене питання, а скільки танків закупила Україна з моменту війни, без дай, дебіли і боягузи? Наскільки тут друкують, то коштів з кацапських конфіскатів не на один танк вистачило. А то зброя тільки від донорів, а дрони від волонтерів. Розумні
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19.01.2023 09:18
+7
У мене племінник там і я знаю ціну усього. ЗСУ витримає, а з ЗСУ і народ України. Бережіть себе.
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19.01.2023 09:31
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Дуже примхливий танк там дуже багато електроніки та нових рішень яких навіть немає на Абрамсах
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19.01.2023 09:07 Відповісти
Давай Макрон. Раз Шольц дибіл, то ти на нього не рівняйся. Рівняйся на Сунака. Леклерк то взагалі як на мене найкращий танк на світі ще й з автоматом заряджання, як ми любимо.
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19.01.2023 09:12 Відповісти
У мене питання, а скільки танків закупила Україна з моменту війни, без дай, дебіли і боягузи? Наскільки тут друкують, то коштів з кацапських конфіскатів не на один танк вистачило. А то зброя тільки від донорів, а дрони від волонтерів. Розумні
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19.01.2023 09:18 Відповісти
Не обращайте внимания на дебилов. Мы в ВСУ очень благодарны Германии за все. От пулеметов и гранатометов до САУ все отличного качества,истинно немецкая мощь. Спасибо немцам.
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19.01.2023 09:26 Відповісти
У мене племінник там і я знаю ціну усього. ЗСУ витримає, а з ЗСУ і народ України. Бережіть себе.
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19.01.2023 09:31 Відповісти
щось ти багато питань задаеш..може твій флаг догори перевернути треба
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19.01.2023 09:27 Відповісти
Так Україна і закупити не проти. Вони ж їх не лише не дають, а й не продають і іншим заважають це зробити.
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19.01.2023 09:31 Відповісти
Де можна прочитати,що заявку на закупівлю важкої техніки відхилили,якщо на телешоу арестович розповідав наскільки дорого ленд ліз? Ви не виправдовуйте Резніченко за його бездарну роботу як міністра оборони. Чого тільки епопея з аналізом дронів коштує.....двійне призначення, а це життя людей
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19.01.2023 09:35 Відповісти
Міністр оборони - Рєзніков. Резніченко - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.
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19.01.2023 10:58 Відповісти
Це втоматично ,сам андроїд, але дякую, буду уважніше писати
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19.01.2023 11:04 Відповісти
Але постачання відбудеться при умові що Німеччина буде надавати Україні Леопард.
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19.01.2023 09:12 Відповісти
ти в макрона як арестович в ермака. да
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19.01.2023 09:30 Відповісти
Чудотворный осколок из нацика рогозина подействовал
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19.01.2023 09:25 Відповісти
і скікі часу відвели на цю розумову діяльність
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19.01.2023 09:28 Відповісти
Обіцянки цяцянки...від Німеччини вже отримали... на черзі Франція.
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19.01.2023 09:34 Відповісти
Клас! багато танків не буває
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19.01.2023 10:34 Відповісти
..вже навіть просто цікаво, хто прийде з танками для України на фініш першим - німці чи французи... чи ще якись відчайдух?...
може вже відповідні контори і ставки на це приймають?
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19.01.2023 12:04 Відповісти
Хороши эклеры! Заверните и побольше!
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19.01.2023 13:11 Відповісти
лучше меркавы нету... - проверено арморед варфаром старых версий ее абрамс крепкий..
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19.01.2023 17:24 Відповісти
 
 