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Новости Война
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Париж изучает возможность поставок Украине танков Leclerc, - Politico

leclerk

Правительство Франции прорабатывает вариант с возможной отправкой Украине основных боевых танков AMX-56 Leclerc ("Леклерк")

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя французских властей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это сложный вопрос, и в Париже его еще не решили. Но мы думаем по этому поводу", - сказал источник.

Он отметил, что ситуацию может прояснить совместное заседание кабминов Франции и ФРГ, намеченное на воскресенье.

Ранее Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Киеву "танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

Читайте также: В Белом доме ответили Шольцу: Партнеры и союзники сами должны решать, какую военную помощь оказывать Киеву

Западные СМИ уточняли, что, хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard-2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ведет консультации с союзниками по поводу возможной передаче танков Украине, любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами.

В свою очередь вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще принять решение в отношении поставок танков в том случае, если сначала свои танки передадут США.

Politico сообщало со ссылкой на источники, что танки M1 Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором власти США планируют объявить в пятницу.

Также читайте: Германия может согласиться передать Украине танки Leopard, если США отправят Abrams, - Süddeutsche Zeitung

Автор: 

помощь (7798) танк (2253) Франция (3506)


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Топ комментарии
+14
Не обращайте внимания на дебилов. Мы в ВСУ очень благодарны Германии за все. От пулеметов и гранатометов до САУ все отличного качества,истинно немецкая мощь. Спасибо немцам.
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19.01.2023 09:26
+8
У мене питання, а скільки танків закупила Україна з моменту війни, без дай, дебіли і боягузи? Наскільки тут друкують, то коштів з кацапських конфіскатів не на один танк вистачило. А то зброя тільки від донорів, а дрони від волонтерів. Розумні
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19.01.2023 09:18
+7
У мене племінник там і я знаю ціну усього. ЗСУ витримає, а з ЗСУ і народ України. Бережіть себе.
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19.01.2023 09:31
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Правила форума Совет форумчан
Дуже примхливий танк там дуже багато електроніки та нових рішень яких навіть немає на Абрамсах
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19.01.2023 09:07 Ответить
Давай Макрон. Раз Шольц дибіл, то ти на нього не рівняйся. Рівняйся на Сунака. Леклерк то взагалі як на мене найкращий танк на світі ще й з автоматом заряджання, як ми любимо.
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19.01.2023 09:12 Ответить
У мене питання, а скільки танків закупила Україна з моменту війни, без дай, дебіли і боягузи? Наскільки тут друкують, то коштів з кацапських конфіскатів не на один танк вистачило. А то зброя тільки від донорів, а дрони від волонтерів. Розумні
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19.01.2023 09:18 Ответить
Не обращайте внимания на дебилов. Мы в ВСУ очень благодарны Германии за все. От пулеметов и гранатометов до САУ все отличного качества,истинно немецкая мощь. Спасибо немцам.
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19.01.2023 09:26 Ответить
У мене племінник там і я знаю ціну усього. ЗСУ витримає, а з ЗСУ і народ України. Бережіть себе.
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19.01.2023 09:31 Ответить
щось ти багато питань задаеш..може твій флаг догори перевернути треба
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19.01.2023 09:27 Ответить
Так Україна і закупити не проти. Вони ж їх не лише не дають, а й не продають і іншим заважають це зробити.
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19.01.2023 09:31 Ответить
Де можна прочитати,що заявку на закупівлю важкої техніки відхилили,якщо на телешоу арестович розповідав наскільки дорого ленд ліз? Ви не виправдовуйте Резніченко за його бездарну роботу як міністра оборони. Чого тільки епопея з аналізом дронів коштує.....двійне призначення, а це життя людей
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19.01.2023 09:35 Ответить
Міністр оборони - Рєзніков. Резніченко - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.
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19.01.2023 10:58 Ответить
Це втоматично ,сам андроїд, але дякую, буду уважніше писати
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19.01.2023 11:04 Ответить
Але постачання відбудеться при умові що Німеччина буде надавати Україні Леопард.
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19.01.2023 09:12 Ответить
ти в макрона як арестович в ермака. да
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19.01.2023 09:30 Ответить
Чудотворный осколок из нацика рогозина подействовал
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19.01.2023 09:25 Ответить
і скікі часу відвели на цю розумову діяльність
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19.01.2023 09:28 Ответить
Обіцянки цяцянки...від Німеччини вже отримали... на черзі Франція.
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19.01.2023 09:34 Ответить
Клас! багато танків не буває
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19.01.2023 10:34 Ответить
..вже навіть просто цікаво, хто прийде з танками для України на фініш першим - німці чи французи... чи ще якись відчайдух?...
може вже відповідні контори і ставки на це приймають?
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19.01.2023 12:04 Ответить
Хороши эклеры! Заверните и побольше!
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19.01.2023 13:11 Ответить
лучше меркавы нету... - проверено арморед варфаром старых версий ее абрамс крепкий..
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19.01.2023 17:24 Ответить
 
 