Париж изучает возможность поставок Украине танков Leclerc, - Politico

Правительство Франции прорабатывает вариант с возможной отправкой Украине основных боевых танков AMX-56 Leclerc ("Леклерк")

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя французских властей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это сложный вопрос, и в Париже его еще не решили. Но мы думаем по этому поводу", - сказал источник.

Он отметил, что ситуацию может прояснить совместное заседание кабминов Франции и ФРГ, намеченное на воскресенье.

Ранее Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Киеву "танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

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Западные СМИ уточняли, что, хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard-2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ведет консультации с союзниками по поводу возможной передаче танков Украине, любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами.

В свою очередь вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще принять решение в отношении поставок танков в том случае, если сначала свои танки передадут США.

Politico сообщало со ссылкой на источники, что танки M1 Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором власти США планируют объявить в пятницу.

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