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Україна вже цьогоріч має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо свого майбутнього членства у Європейському Союзі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави сказав під час пресконференції із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Україна та ЄС вже досягли вагомих історичних результатів у історичному зближенні. Ми працюємо над тим, щоб досягти значно більшого. Наша мета – повноправне членство України в Євросоюзі. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети", - сказав Зеленський.

Глава держави висловив Мішелю подяку за підтримку українського інституційного розвитку та високу оцінку виконання Україною відповідних рекомендацій Єврокомісії.

Зеленський також висловив надію, що наступним кроком на шляху України до ЄС може стати проміжна позитивна оцінка Євросоюзом зусиль української сторони.

"Я поінформував пана президента, які рішення було ухвалено Україною і якого прогресу ми досягли. Зазначу, що вже цього року ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства України в ЄС. Це наша мета. Для цього є всі необхідні передумови. У нас є велика мотивація та бажання. Ми йдемо вперед", - заявив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) членство в ЄС (1248) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+10
в своїй голові реформи він вже закінчив
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19.01.2023 15:50
+9
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19.01.2023 15:46
+6
"Україна вже цьогоріч має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС", - Ющенко, 2005 рік... Порошенко 2017... І ось знову - якесь дежавю ... або "repetitive behaviour" (діагноз).
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19.01.2023 15:58
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19.01.2023 15:46 Відповісти
... ПОЧАТОК??? А коли кінець????
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19.01.2023 15:47 Відповісти
конец будет когда всех кротов кремлевских типа татарова ермака и арестовича посадят за предательство
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19.01.2023 17:04 Відповісти
в своїй голові реформи він вже закінчив
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19.01.2023 15:50 Відповісти
Ще торік мали вийти.
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19.01.2023 15:51 Відповісти
I що то дасть? Участь в європейських тендерах? Я не хочу.
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19.01.2023 15:54 Відповісти
А тебе хтось питав? Вступ в ЕС - це не про тендери, а про зміни в законодавстві, направлені проти корупціонерів.
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19.01.2023 16:11 Відповісти
да мы знаем что вы кацапы не хотите Украину в ЕС - но вас гнид никто спрашивать не будет
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19.01.2023 17:05 Відповісти
"Це наша мета. Для цього є всі необхідні передумови. У нас є велика мотивація та бажання"
Не сказав головного,- хто ж заважає. А ось тут починається саме цікаве...
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19.01.2023 15:56 Відповісти
Справжні реформи для вступу в ЄС хто буде проводити, дядя?
То вступи своє місце цьому дяді.
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19.01.2023 15:58 Відповісти
"Україна вже цьогоріч має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС", - Ющенко, 2005 рік... Порошенко 2017... І ось знову - якесь дежавю ... або "repetitive behaviour" (діагноз).
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19.01.2023 15:58 Відповісти
Абсолютно так і нічого в тому дивного, тому що для мафіозно-кланової системи диктат ЄС категорично неприйнятний, бо знищить усю базу монопольного паразитування олігархату на тілі України. А без цього ж ніяк не обійтись, коли йтиметься про вкладення сотень мільярдів у.о. зовнішніх інвестицій в нашу економіку.
Тобто,
- або дежавю назавжди (маємо що маємо),
- або практичний запуск програми входження до ЄС під його жорстким диктатом, і тим самим примусове винищення нашої олігархічної системи.
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19.01.2023 17:53 Відповісти

Точніше і не скажеш. Ніякі умови ЄС, ні теперішня, ні майбутня влада виконувати не буде. Бо добре знають що прийняття правил і умов ЄС покладе кінець їхній безкарності і безкінечному паразитуванню. А вони без цього як риба без води.
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19.01.2023 19:41 Відповісти
Винищення через війну раніше захоплених державних ресурсів покладає край процесу безперешкодного та безоплатного видоювання олігархатом з них останнього. Таким чином олігархономіка практично зупиняється. Не було б щастя, так нещастя надає нам черговий шанс. Але реалізуватися він може тільки під жорстким диктатом Заходу, коли неймовірні сотні мільярдів баксів будуть сюди вливатися лише за безумовного виконання будь-яких їх умов.

Батіг і пряник, нічого кращого для перевиховання у важких випадках не існує.

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19.01.2023 20:05 Відповісти
От тільки з такою діяльністю ОПГ Зеленського переговори можуть тривати вічно.
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19.01.2023 16:01 Відповісти
США наполягають на звільненні Татарова та міністра енергетики Галущенка- "Україна та ЄС вже досягли вагомих історичних результатів у історичному зближенні. Ми працюємо над тим, щоб досягти значно більшого. Наша мета - повноправне членство України в Євросоюзі. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети", - сказав Зеленський.
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19.01.2023 16:07 Відповісти
зеленский просто бреше как всегда
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19.01.2023 17:06 Відповісти
Чи не занадто швидко, пане Президенте? Янукович майже 4 роки зміг пропетляти.
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19.01.2023 16:11 Відповісти
Наразі це зараз найбільш актуальні фантазії!
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19.01.2023 16:21 Відповісти
Україна би для початку території звільнила.
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19.01.2023 16:23 Відповісти
Зеля виявляється не просто клоун!!! А ще й цинічний і брехливий клоун. Вже вкотре заливає про вступ до ЄС прекрасно знаючи що не провівши реформи в ЄС Укаїну не візьмуть. Але всеодно продовжує цинічно брехати раз за разом, так впевнено і нагло, що складається враження що має всіх за ідіотів.
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19.01.2023 16:32 Відповісти
Хлопець десь в іншому вимірі.Існування країни під великим питанням в найближчий час,а він як оте рожеве поні.Може поки що стримати фантазії?
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19.01.2023 16:51 Відповісти
какое питання что ты несешь ботяра кацапская?
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19.01.2023 17:08 Відповісти
кончай бредить бот ватный - Украина победит рашку а вы все сдохните
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19.01.2023 17:11 Відповісти
Не стримуй себе.Піши ісчо.
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19.01.2023 17:42 Відповісти
сайт глючит как и ты даун ватный
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19.01.2023 17:44 Відповісти
Давай ще.С тобою цікаво спілкуватися.Ти такий розумний і дотепний.А по суті є що сказати,окрім якогось мешкання на "ізикє" рашопідорів?
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19.01.2023 17:50 Відповісти
ты думаешь самый умный? мудило ватное которое косит под украинца - нахер ты мне всрался я просто указал тебе кремелеботу твое место
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19.01.2023 17:57 Відповісти
Чуєш,перемістись кудись на другу сторінку з новинами і доїбись до когось іншого,добре?Бо ти вже трішки підзаїбав.
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19.01.2023 17:59 Відповісти
Заявив - і зник!!!! Видно пішов відосики писати ....
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19.01.2023 17:01 Відповісти
 
 