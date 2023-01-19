Україна вже цьогоріч має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо свого майбутнього членства у Європейському Союзі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави сказав під час пресконференції із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
"Україна та ЄС вже досягли вагомих історичних результатів у історичному зближенні. Ми працюємо над тим, щоб досягти значно більшого. Наша мета – повноправне членство України в Євросоюзі. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети", - сказав Зеленський.
Глава держави висловив Мішелю подяку за підтримку українського інституційного розвитку та високу оцінку виконання Україною відповідних рекомендацій Єврокомісії.
Зеленський також висловив надію, що наступним кроком на шляху України до ЄС може стати проміжна позитивна оцінка Євросоюзом зусиль української сторони.
"Я поінформував пана президента, які рішення було ухвалено Україною і якого прогресу ми досягли. Зазначу, що вже цього року ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства України в ЄС. Це наша мета. Для цього є всі необхідні передумови. У нас є велика мотивація та бажання. Ми йдемо вперед", - заявив президент.
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Не сказав головного,- хто ж заважає. А ось тут починається саме цікаве...
То вступи своє місце цьому дяді.
Тобто,
- або дежавю назавжди (маємо що маємо),
- або практичний запуск програми входження до ЄС під його жорстким диктатом, і тим самим примусове винищення нашої олігархічної системи.
Точніше і не скажеш. Ніякі умови ЄС, ні теперішня, ні майбутня влада виконувати не буде. Бо добре знають що прийняття правил і умов ЄС покладе кінець їхній безкарності і безкінечному паразитуванню. А вони без цього як риба без води.
Батіг і пряник, нічого кращого для перевиховання у важких випадках не існує.