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Україна готується до ймовірного нового масштабного нападу Росії навесні, - Резніков

резніков

Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії цієї весни, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Про це він сказав в інтерв'ю українській службі "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Міністр оборони України наголосив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні, і партнерам про це відомо: "Ми давно про це кажемо, і наша розвідка, і аналітики, і генеральний штаб, тому ми звісно до цього готуємось, ми звісно сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними - на одній сторінці у сприйнятті всіх цих ризиків".

Резніков додав, що українські військові вже перебувають на території США, вже почали процес навчання на системах протиповітряної оборони Patriot. "Вони його мають завершити радикально скоріше, ніж це передбачено традиційними стандартами, тому тримаємо кулаки", - сказав міністр.

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"Нам головне, щоб їх надали на полігони, де будуть готуватися наші підрозділи, і вони будуть готові до стримання можливого повторення навали, умовно кажучи, на початку весни цього року", - додав Резніков.

Автор: 

Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+50
Ти, падлюко, вже підготувався до наступу на закупівлі харчів для війська.
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21.01.2023 22:57
+49
а ти готуешься красти зелена наволоч
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21.01.2023 22:56
+36
росія вже масштабно напала на запорізькому напрямку, якщо пан Рєзніков не в курсі. Зато він добре в курсі, як красти на закупівлях.
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21.01.2023 23:01
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Резников всего завхоз и боевых задач не решает...,только баблосы стрижет...впрочем что и все слуги...
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22.01.2023 07:22 Відповісти
Ти маєш готуватись до зони, падлюка - і за розкрадання і за соботаж виробництво зброї і ***********.
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22.01.2023 07:38 Відповісти
З Святом Соборності України...
22 січня 1919 року УНР та ЗУНР об'єдналися в одну Країну 🇺🇦🇺🇦💙💛🔱❤️🖤🔱
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22.01.2023 07:39 Відповісти
что, поросятники, слюна капает, как бы могли нажиться и накрасть, ан нет, отодвинули
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22.01.2023 07:40 Відповісти
просто сиди на зелёной бутылке молча, вороватый зелебобик
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22.01.2023 09:42 Відповісти
поросятник
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22.01.2023 13:32 Відповісти
Все понимают что в МО коррупционеры. Как с ними вести дела? Если Зеленский ничего не меняет, то он замешан в схеме. Как главнокомандующий. Ему выгодно растянуть войну на год. Чтобы переизбраться и не спросили за Оманы и другие Обманы
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22.01.2023 09:24 Відповісти
а шо ударні групи уже сформовано ??? .. знов війна ?? і як же ти падло як міністр оборони змогло помітить , рік назад ти ж цього не бачило !!!
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22.01.2023 09:30 Відповісти
ВОР.або як кажуть кацапи - Жаждущий Изобілія Денег.
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22.01.2023 09:34 Відповісти
Ему одного раза мало?
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22.01.2023 09:34 Відповісти
Мабуть, Резніков хотів сказати про корупцію з харчуванням у ЗСУ, та забув…. Якісь там млрд грн, коли он яка небезпека над Державою, не на часі …
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22.01.2023 09:59 Відповісти
Вони вже підготувались, ціни в контрактах йдуть з урахуванням можливого наступу
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22.01.2023 10:14 Відповісти
якщо сьогодні ця зрадлива потвора дурить своїх солдат на яйцях та ковбасі, як йому можна довіріти танки!?
продаст вошам московським, гніда українська
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22.01.2023 10:20 Відповісти
Воно дурить не солдат,а тебе. Солдат харчи отримає,але ти на це втрічи більше грошей витратишь .
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22.01.2023 10:37 Відповісти
ця гніде не застрелиться, думає, або пропетляти на крові українських солдат, або втекти на історичну батьківщину
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22.01.2023 10:47 Відповісти
невже м"ясо на шашлики замочили.. По чому брали?
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22.01.2023 10:58 Відповісти
"Брехня та маніпуляція": Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/22/7385973/
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22.01.2023 11:00 Відповісти
щоб усі забули про мародерів у міністерстві оборони, треба лякати наступом, так готуйся клоун час ще є, а соплі будеш у прокуратурі пускати.
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22.01.2023 11:03 Відповісти
Ото нагородили довбойобами... дякую зебіли 73%
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22.01.2023 16:40 Відповісти
И это только капля в море ,о чем удалось журналистам разузнать ! сколько же они на обмундировании и оружии смародерили ⁉️
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23.01.2023 08:47 Відповісти
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