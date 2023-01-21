Україна готується до ймовірного нового масштабного нападу Росії навесні, - Резніков

Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії цієї весни, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Про це він сказав в інтерв'ю українській службі "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Міністр оборони України наголосив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні, і партнерам про це відомо: "Ми давно про це кажемо, і наша розвідка, і аналітики, і генеральний штаб, тому ми звісно до цього готуємось, ми звісно сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними - на одній сторінці у сприйнятті всіх цих ризиків".

Резніков додав, що українські військові вже перебувають на території США, вже почали процес навчання на системах протиповітряної оборони Patriot. "Вони його мають завершити радикально скоріше, ніж це передбачено традиційними стандартами, тому тримаємо кулаки", - сказав міністр.

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"Нам головне, щоб їх надали на полігони, де будуть готуватися наші підрозділи, і вони будуть готові до стримання можливого повторення навали, умовно кажучи, на початку весни цього року", - додав Резніков.