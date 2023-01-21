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Украина готовится к вероятному новому масштабному нападению России весной, - Резников

резніков

Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал в интервью украинской службе "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Министр обороны Украины подчеркнул, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России весной, и партнерам об этом известно: "Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся, мы, конечно, сигнализировали  это нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков".

Резников добавил, что украинские военные уже находятся на территории США, начали процесс обучения на системах противовоздушной обороны Patriot. "Они должны его завершить радикально скорее, чем это предусмотрено традиционными стандартами, поэтому держим кулаки", - сказал министр.

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"Нам главное, чтобы их предоставили на полигоны, где будут готовиться наши подразделения, и они будут готовы к сдерживанию возможного повторения наступления, условно говоря, в начале весны этого года", - добавил Резников.

Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+50
Ти, падлюко, вже підготувався до наступу на закупівлі харчів для війська.
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21.01.2023 22:57
+49
а ти готуешься красти зелена наволоч
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21.01.2023 22:56
+36
росія вже масштабно напала на запорізькому напрямку, якщо пан Рєзніков не в курсі. Зато він добре в курсі, як красти на закупівлях.
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21.01.2023 23:01
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Резников всего завхоз и боевых задач не решает...,только баблосы стрижет...впрочем что и все слуги...
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22.01.2023 07:22 Ответить
Ти маєш готуватись до зони, падлюка - і за розкрадання і за соботаж виробництво зброї і ***********.
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22.01.2023 07:38 Ответить
З Святом Соборності України...
22 січня 1919 року УНР та ЗУНР об'єдналися в одну Країну 🇺🇦🇺🇦💙💛🔱❤️🖤🔱
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22.01.2023 07:39 Ответить
что, поросятники, слюна капает, как бы могли нажиться и накрасть, ан нет, отодвинули
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22.01.2023 07:40 Ответить
просто сиди на зелёной бутылке молча, вороватый зелебобик
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22.01.2023 09:42 Ответить
поросятник
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22.01.2023 13:32 Ответить
Все понимают что в МО коррупционеры. Как с ними вести дела? Если Зеленский ничего не меняет, то он замешан в схеме. Как главнокомандующий. Ему выгодно растянуть войну на год. Чтобы переизбраться и не спросили за Оманы и другие Обманы
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22.01.2023 09:24 Ответить
а шо ударні групи уже сформовано ??? .. знов війна ?? і як же ти падло як міністр оборони змогло помітить , рік назад ти ж цього не бачило !!!
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22.01.2023 09:30 Ответить
ВОР.або як кажуть кацапи - Жаждущий Изобілія Денег.
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22.01.2023 09:34 Ответить
Ему одного раза мало?
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22.01.2023 09:34 Ответить
Мабуть, Резніков хотів сказати про корупцію з харчуванням у ЗСУ, та забув…. Якісь там млрд грн, коли он яка небезпека над Державою, не на часі …
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22.01.2023 09:59 Ответить
Вони вже підготувались, ціни в контрактах йдуть з урахуванням можливого наступу
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22.01.2023 10:14 Ответить
якщо сьогодні ця зрадлива потвора дурить своїх солдат на яйцях та ковбасі, як йому можна довіріти танки!?
продаст вошам московським, гніда українська
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22.01.2023 10:20 Ответить
Воно дурить не солдат,а тебе. Солдат харчи отримає,але ти на це втрічи більше грошей витратишь .
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22.01.2023 10:37 Ответить
ця гніде не застрелиться, думає, або пропетляти на крові українських солдат, або втекти на історичну батьківщину
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22.01.2023 10:47 Ответить
невже м"ясо на шашлики замочили.. По чому брали?
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22.01.2023 10:58 Ответить
"Брехня та маніпуляція": Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/22/7385973/
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22.01.2023 11:00 Ответить
щоб усі забули про мародерів у міністерстві оборони, треба лякати наступом, так готуйся клоун час ще є, а соплі будеш у прокуратурі пускати.
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22.01.2023 11:03 Ответить
Ото нагородили довбойобами... дякую зебіли 73%
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22.01.2023 16:40 Ответить
И это только капля в море ,о чем удалось журналистам разузнать ! сколько же они на обмундировании и оружии смародерили ⁉️
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23.01.2023 08:47 Ответить
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