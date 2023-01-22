Я відправив Кірєєва на переговори з РФ із завданням затягнути процес для того, щоб виграти час, - Буданов

Банкір та учасник делегації під час перших переговорів з РФ у Гомелі Денис Кірєєв, якого на початку березня 2022 випадково застрелили співробітники СБУ, мав затягувати процес переговорів для того, щоб виграти час.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Я відправив його туди (на переговори в Гомелі. - Ред.). І перший раз і другий раз він же ж мав сідати в потяг відразу після того, як мав завітати до СБУ", - сказав Буданов.

"Головне завдання, яке ми йому поставили - це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону", - додав він.

Також читайте: Кіррєв був штатним співробітником ГУР, я чудово знаю всіх людей, які його стратили в автівці СБУ, - Буданов