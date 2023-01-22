Я відправив Кірєєва на переговори з РФ із завданням затягнути процес для того, щоб виграти час, - Буданов
Банкір та учасник делегації під час перших переговорів з РФ у Гомелі Денис Кірєєв, якого на початку березня 2022 випадково застрелили співробітники СБУ, мав затягувати процес переговорів для того, щоб виграти час.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.
"Я відправив його туди (на переговори в Гомелі. - Ред.). І перший раз і другий раз він же ж мав сідати в потяг відразу після того, як мав завітати до СБУ", - сказав Буданов.
"Головне завдання, яке ми йому поставили - це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону", - додав він.
Топ коментарі
+46 Oleksandr Pohribnyi #550970
показати весь коментар22.01.2023 11:56
+38 Григорий #524521
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+35 Владимир Сухов #378743
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дивіться повний разбор польотов недогенерала буданова у Юрія Швеця.
це - катастрофа розвідки
https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0/32233661.html
Також Швець "не звернув увагу" на низку публікацій українських ЗМІ, наприклад:
https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka
https://zn.ua/ukr/POLITICS/na-naradi-22-ljutoho-budanov-ozvuchuvav-zhakhlivi-stsenariji-prote-topi-vladi-reahuvali-led-ne-rozdratovano-zmi-.html
только позоритесь на весь мир...
Но слишком навязчиво, впрочем, как все у зебилов...
Можливо, повірю ще Малюку; він поки ще не довів свою відданність справі безпеки України та свій патріотизм. У всяк випадку, по цій справі він давно мав би щось пояснити.
- С женой поругался!
- Чего?
- Да я ей пытаюсь объяснить, что женщина в моей постели - это контактёр с внеземной цивилизацией, а я её энергетически подпитываю, а она всё заладила - "С ******* таскаешься!"
https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka
https://zn.ua/ukr/POLITICS/na-naradi-22-ljutoho-budanov-ozvuchuvav-zhakhlivi-stsenariji-prote-topi-vladi-reahuvali-led-ne-rozdratovano-zmi-.html
Непогано й знати колегу років 10. За справами, а не за словами.
Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше - розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники - це факт.
Насамперед, не просто "блогер Юрій Швець", а ексмайор КДБ Юрій Швець. Як відомо, колишньої гебні не буває у природі.
Мова йде не про радників та їх дружин, на яких він намагається переводити стрілки.
1) Про злочин - позасудову страту штатного співробітника ГУР Кірєєва, який посмертно нагороджений за заслуги перед Україною, з почестями похований у столиці України.
2) Про те, чи злочин буде розслідуваний, а винні покарані за вироком суду, а не "випадковим пострілом" у потилицю?
3) Про те, чи забезпечило ГУР під керівництвом Буданова вчасне попередження керівництва України про планований напад РФ та місце нанесення першого удару по Києву в Гостомелі?
https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka
https://zn.ua/ukr/POLITICS/na-naradi-22-ljutoho-budanov-ozvuchuvav-zhakhlivi-stsenariji-prote-topi-vladi-reahuvali-led-ne-rozdratovano-zmi-.html
Переконливо. Тепер всьо пропало.
вони роблять якісь свої оборудки і інколи піаряться на публіку, затримуючи третьосортних "наводчиків".
грубші шпигуни чудово міняють одну маску на іншу, як цей кірєєв або той смєшко, і завжди приносять користь.
собі і комусь іще, але не всім нам.
а от Наливайченку та Бурбі я вірив.