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Я відправив Кірєєва на переговори з РФ із завданням затягнути процес для того, щоб виграти час, - Буданов

кірєєв

Банкір та учасник делегації під час перших переговорів з РФ у Гомелі Денис Кірєєв, якого на початку березня 2022 випадково застрелили співробітники СБУ, мав затягувати процес переговорів для того, щоб виграти час.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Я відправив його туди (на переговори в Гомелі. - Ред.). І перший раз і другий раз він же ж мав сідати в потяг відразу після того, як мав завітати до СБУ", - сказав Буданов.

"Головне завдання, яке ми йому поставили - це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону", - додав він.

Також читайте: Кіррєв був штатним співробітником ГУР, я чудово знаю всіх людей, які його стратили в автівці СБУ, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (491) переговори з Росією (1060) Кірєєв Денис (7)


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Топ коментарі
+46
Щось це брехливе створіння ніяк не вгомониться. Після того як воно розповіло, що про вторгнення за пару днів повідомив кірєєв, виникає питання, а що робило відомство буданова?
Для довідки: 20 січня директор ЦРУ особисто приїздив до Києва, щоб повідомити про наступ.
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22.01.2023 11:56
+38
Ну прям сплошные Штирлицы и Зорге . Вот где настоящие герои , а вы ВСУ , ВСУ .
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22.01.2023 11:59
+35
Ηαχ взагалі потрібни в перший тиждень ці переговори ? Підтвердити, що ми йдемо курсом Оманського договірняка ?
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22.01.2023 11:56
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щеб гейшу послав, мудила, щоб перед "гостями" гопака танцювала та борщ варила

дивіться повний разбор польотов недогенерала буданова у Юрія Швеця.
це - катастрофа розвідки
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22.01.2023 12:27 Відповісти
Плюсую. Швец подробно пояснил, как этому медийному клоуну и сожителю Гогилашвили подсунули агента ФСБ Киреева.
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22.01.2023 12:52 Відповісти
Швець пояснював, посилаючись тільки на одну публікацію, але провтикав другу - на Радіо Свобода:

https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0/32233661.html

Також Швець "не звернув увагу" на низку публікацій українських ЗМІ, наприклад:

https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka

https://zn.ua/ukr/POLITICS/na-naradi-22-ljutoho-budanov-ozvuchuvav-zhakhlivi-stsenariji-prote-topi-vladi-reahuvali-led-ne-rozdratovano-zmi-.html
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22.01.2023 14:52 Відповісти
Боже, хто ще може слухати того швеця, який пропонував людям надсилати йому відомості кудою йде зброя в Україну, начебто, з метою зберегти її від розкрадання! А куди він далі цю інформацію передасть? Кому? Агент впливу на завданні. Вороги росії - той же Литвиненко- помер в страшних муках, його вони стратили за їх словами за зраду. А цей як сир в маслі. Не викликає питань?
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22.01.2023 14:56 Відповісти
Яку маячню тільки не вигадаєш, аби виправдати шашлики у Ялті на травневі. Звідки у нього і час береться на такі інсинуації зараз?
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22.01.2023 12:30 Відповісти
і жопой крутила
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22.01.2023 12:31 Відповісти
А от оце вже ІПСО від російської консерви буданова. Почалося...
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22.01.2023 12:31 Відповісти
Ага хочуть скомпрометувати Баканова та його дружбана
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22.01.2023 13:29 Відповісти
Ні, баканов дав свідчення проти вссанича в США, йому вже до сраки (https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html). їм потрібна загальна напруга у суспільстві. Не випадково ж цей дебіл саме зараз почав співати
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22.01.2023 13:37 Відповісти
Розвідка сидить на давання інтервью,це тоді коли розвідка повинна тихо працювати,коли гинуть сотні,одні Арестовичі,бла бла бла.
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22.01.2023 12:31 Відповісти
зачем сейчас эти откровения??? уже выиграли????
только позоритесь на весь мир...
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22.01.2023 12:33 Відповісти
З банкіром не склалось. Події пішли не за їх планом т.є.О. приз. Вони йго ліквідували. Тепер видумують блазніви легенди.
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22.01.2023 12:35 Відповісти
Банкіра ліквідували агенти фсб, якими було нашпиговане СБУ.
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23.01.2023 01:08 Відповісти
Справа дуже брудна і смердюча,нам ніхто не скаже правди хоч питань більше ніж відповідей. Дивно ось що6 чому Буданов так активізувався останнім часом? чому він цілими днями роздає інтерв"ю? у нього вже немає роботи в ГУР? чому він через 10,5 міс став активно педалювати історію з Кірєєвим? чому вперто мовчить Малюк? чому вперто мовчить ЗЕ-прєдсєдатєль кварталу? чому про це так само тупо мовчить балакун Данілов? чому Буданов вперто мовчить про візит директора ЦРУ перед нападом і те,що ЦРУ надало інфу про те,як буде і коли буде напад? таке враження,що Буданова готують на вихід,от він і активізувався....
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22.01.2023 12:37 Відповісти
Активизировался не Буданов, а СМИ.
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27.02.2023 20:34 Відповісти
Похоже, Буданов посмотрел римейк "Operation Mincemeat".
Но слишком навязчиво, впрочем, как все у зебилов...
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22.01.2023 12:45 Відповісти
Які ж вони жалюгідні раніше була друга версія подій
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22.01.2023 12:45 Відповісти
Юра Малко на вихід з конфіскацією
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22.01.2023 12:48 Відповісти
Сам пиз...ун, бачив пиз....нів, але таких, як зелені - у перше у житті.
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22.01.2023 12:53 Відповісти
Явка з повиною? А дружина читає ваші дописи?
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22.01.2023 13:43 Відповісти
Це таке прислівля. Аллігорія.
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22.01.2023 13:46 Відповісти
Та прислів'я я прочитав.Дивіться щоб дружині потім не довелось пояснювати що таке аллегорія.
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22.01.2023 15:33 Відповісти
Президент Ендорган спромігся за одну ніч у 2016 році, за 8 годин, замінити в країні усіх суддів, прокурорів, слідчих, працівників служби безпеки, командирів в арміі старше майра тощо , призначивши випускників ВУЗІВ, викладачів, практикуючих правників і т.д. І все працює. Правда? А в Україні, за 32 роки незалежності надалі залишаються ворожі гнізда в СБУ, в ГРУ, в поліції ( подивіться скільки зрадників, шпіонів, провокаторів повилазило і в 2014 році, і зараз). Скільки років вимагали в Президента Порошенка ліквідувати Киівський Окружний АС? Ну, усі просто горло зірвали. Мені цікаво, нахєр Порошенко тримав цей гнійник, який був прихлопнутий вже Зеленським за одну годину?
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22.01.2023 12:54 Відповісти
Чому Порошенко не "прихлопнув"? Та тому, що ти тоді ще в штани пісявся і не міг стать його головним радником Той твій "прихлопуватель за годину", собі вже стільки криміналу нагріб за порушення Конституції, що на десяток пожиттєвих вистачить А Порошенко вас, ідіотів, привчав до правової держави Але вас все на "прихлопування" тягне А потім скиглите : "Пачыму плоха живём?" "Пачиму нас не берут в НАТО и ЕС?"
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22.01.2023 13:17 Відповісти
Ни хрена себе бардак,разведка занималась переговорами,формировала состав и определяла стратегию этих переговоров,кто же тогда занимался сбором информации,МИД,минкульт или мовные инспекторы.
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22.01.2023 12:56 Відповісти
Ні Буданову, ні Баканову, ні Сухачову не довіряю.

Можливо, повірю ще Малюку; він поки ще не довів свою відданність справі безпеки України та свій патріотизм. У всяк випадку, по цій справі він давно мав би щось пояснити.
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22.01.2023 13:05 Відповісти
Малюк не має права нічого пояснювати бо іде слідство.

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23.01.2023 01:14 Відповісти
- Ты чего такой недовольный?
- С женой поругался!
- Чего?
- Да я ей пытаюсь объяснить, что женщина в моей постели - это контактёр с внеземной цивилизацией, а я её энергетически подпитываю, а она всё заладила - "С ******* таскаешься!"
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22.01.2023 13:06 Відповісти
про сбу у Лероса есть свежее видео. Случайно это как. Полный бред. Буданов не хило льёт воду на рашисткие СМИ
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22.01.2023 13:08 Відповісти
Мiж СБУ та ГРУ починається прєкрасний жабогадюкiнг! С чого б це?
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22.01.2023 13:14 Відповісти
Як це починається? а історя з Лісником? (Мужчиль) один в один...
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22.01.2023 14:33 Відповісти
Буданов паскуда брехун. Кірєєв це є бпнкір клюєва про що ще можна говорити а на сьогодні американська газета Вашингтон пост написала що за місяць до початку наступу рашистів тобто в 20 числах січня до україни таємноприїзджав директор ЦРУ і поередив що буде наступ у лютому тому потрібно посилити всі аеропорти україни перед вторгненням. Люди це кричуща ситуація хто у нас править розвідкою. зелені мразі друзі їблана кварталівці суки кончані. врни суки все зробили щоб чангар розмінувати та аеробром в гостомелі захопити . паскуди смердячі. читайте пресу американську та неивірти цим уйобкам.
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22.01.2023 13:17 Відповісти
Почитай уважно, зверни увагу на дату публікації:

https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka

https://zn.ua/ukr/POLITICS/na-naradi-22-ljutoho-budanov-ozvuchuvav-zhakhlivi-stsenariji-prote-topi-vladi-reahuvali-led-ne-rozdratovano-zmi-.html
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22.01.2023 14:58 Відповісти
Ця тварина Буданов ****** генерал живе паскуда з запроданцем в одному будинкцу -можливо памятаєте радника авакова чорта котрого зловили коли він наїзджав на патрульних то це гівно є одне і теж нам потрібно викорінити цих уйобків тому що вони здадуть Україну з патрахами.
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22.01.2023 13:20 Відповісти
А сьогодні це грузинське гівно стало радником буданова .це жах мені шкода що у нас правлять балом одні підари.
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22.01.2023 13:21 Відповісти
От звідки у бу впевненість у лояльності бізнесмена, якого близькі друзі настільки близьки до керівництва нападників, що навіть включені до складу переговорників!? Це ж 100% агентура рф... Це тупило взагалі розуміє, що каже!?
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22.01.2023 13:41 Відповісти
Я вже писав що древня мудрість:"Мовчання-золото" -це не для бовкалів з каманди зечмонь. В трускавецькому лікнепі були такі самі як вони викладачі. Вони вчили як красти і брехати.
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22.01.2023 13:53 Відповісти
Детектор брехні. Не іграшковий, а професійний такий, яким спецслужби користуються.

Непогано й знати колегу років 10. За справами, а не за словами.
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22.01.2023 15:04 Відповісти
Схоже на правду... в СБУ Баканов завів багато агентів рашки. Убити людину і викинути з машини, це позасудова страта. Хтось дуже хотів ліквідувати Киреєва. Треба запитувати Наумова, але ж він далеко і держава не спішить повертати.
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22.01.2023 14:38 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0/32233661.html Буданов каже, що він «чудово знає людей, які стратили Кірєєва»

Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше - розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники - це факт.
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23.01.2023 01:34 Відповісти
Блогер Швец в последнем видео сказал что с позором уволенный из МВД Гогилашвили теперь работает штатным советником Буданова. Что там не так.
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22.01.2023 15:23 Відповісти
"Що там не так"?

Насамперед, не просто "блогер Юрій Швець", а ексмайор КДБ Юрій Швець. Як відомо, колишньої гебні не буває у природі.
Мова йде не про радників та їх дружин, на яких він намагається переводити стрілки.

1) Про злочин - позасудову страту штатного співробітника ГУР Кірєєва, який посмертно нагороджений за заслуги перед Україною, з почестями похований у столиці України.

2) Про те, чи злочин буде розслідуваний, а винні покарані за вироком суду, а не "випадковим пострілом" у потилицю?

3) Про те, чи забезпечило ГУР під керівництвом Буданова вчасне попередження керівництва України про планований напад РФ та місце нанесення першого удару по Києву в Гостомелі?

https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka

https://zn.ua/ukr/POLITICS/na-naradi-22-ljutoho-budanov-ozvuchuvav-zhakhlivi-stsenariji-prote-topi-vladi-reahuvali-led-ne-rozdratovano-zmi-.html
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22.01.2023 16:29 Відповісти
Після зустрічі з послом США у Буданова дуже сильно підгорає.
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22.01.2023 16:36 Відповісти
Його призначення, скоріш за все, погоджувалось з партнером. Всі роблять помилки, і партнер також.
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22.01.2023 16:44 Відповісти
У США непогоджують призначення США працюють з тим кого вибирає електорат і призначає президент а от довіряти чи ні залишається за партнерами.
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22.01.2023 17:01 Відповісти
З цього дебіла розвідник , як зі старої баби наречена !!!
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22.01.2023 16:37 Відповісти
це якийсь піздець....
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22.01.2023 17:12 Відповісти
Кирєєв був таким важковаговиком у міжнародній політиці, що міг затягнути переговори з Путіним.

Переконливо. Тепер всьо пропало.
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22.01.2023 17:14 Відповісти
не знаю хто як, але я перестав вірити і СБУ, і ГУР.
вони роблять якісь свої оборудки і інколи піаряться на публіку, затримуючи третьосортних "наводчиків".
грубші шпигуни чудово міняють одну маску на іншу, як цей кірєєв або той смєшко, і завжди приносять користь.
собі і комусь іще, але не всім нам.

а от Наливайченку та Бурбі я вірив.
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22.01.2023 17:25 Відповісти
Ось тут чимало цікавого, на цю тему : https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU
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22.01.2023 23:50 Відповісти
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