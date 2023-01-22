Я отправил Киреева на переговоры с РФ с задачей затянуть процесс для того, чтобы выиграть время, - Буданов

Банкир и участник делегации во время первых переговоров с РФ в Гомеле Денис Киреев, которого в начале марта 2022 года случайно застрелили сотрудники СБУ, должен был затягивать процесс переговоров для того, чтобы выиграть время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Я отправил его туда (на переговоры в Гомеле. - Ред.). И первый раз и второй раз он же должен был садиться в поезд сразу после того, как должен был посетить СБУ", - сказал Буданов.

"Главная задача, которую мы ему поставили, - это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - добавил он.

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