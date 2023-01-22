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Кубраков наказав провести ревізію всіх домовленостей Мінрегіону через затримання Лозинського

кубраков

Мінвідновлення ініціює проведення повного аудиту всіх проєктів із використанням бюджетних коштів, які реалізовувалися ліквідовуваним Мінрегіонбудом.

Про це на сторінці в Facebook написав віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - написав міністр.

Він нагадав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. "Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $400 тис. хабаря: Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій. Буде перевірка всіх проєктів Мінрегіону, - Кубраков

"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури. При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Працюємо далі", - підсумував Кубраков.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела написав, що Лозинський є людиною, наближеною до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Він є довіреною особою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У січні 2013  року одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020 року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником. Тобто тісні зв'зяки Шмигаля та Лозинського це не версія, це абсолютно очевидний факт", - підкреслив він.

"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки. Подивимось на докази НАБУ та САП у суді, але очевидно, що саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі", - додав Бутусов.

Автор: 

Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+24
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22.01.2023 17:46
+20
Сами себя проверять?
Ой смотрите, на самих себя не выйдите.
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22.01.2023 17:51
+18
Лозинський - ставленик чи протеже Кубракова ?

а коли СБУ ДАСТЬ ВІДПОВІДЬ українському суспільству - український Кубраков і Кубраков у Білорусі - родичі ?????
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22.01.2023 17:53
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22.01.2023 17:46 Відповісти
Ну нема то нема. У НАБУ, видно, галюни...
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22.01.2023 17:49 Відповісти
а это кто ?
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22.01.2023 18:04 Відповісти
Это племянник действующего министра в правительстве бульбофюрера
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22.01.2023 18:41 Відповісти
"В стране больше нет коррупционеров и коррупции! То что создал я - не коррупция, и не воровство, а правильный метод заработка в военное время!"
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22.01.2023 18:17 Відповісти
І тих, що сам укладав/підписував?
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22.01.2023 17:49 Відповісти
Украина никогда не победит коррупцию ведя политику воспитания коррупционеров.
- Как можно победить коррупцию, когда детей от садика до окончания школы приучают носить взятки - как не на ремонты, так на подарки учителям?
- Как можно победить коррупцию, когда для поступления в институты и другие учебные заведения нужно отнести взятку?
- Как можно победить коррупцию в стране где с малых лет учат что для достижения жизненного благополучия, нужно давать, давать и еще раз давать взятки.

И получив специальность после такой дрессировки - любой будет брать взятки так как именно коррупционером его воспитала украинская система образования.
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22.01.2023 17:51 Відповісти
Мелкие взятки никак не влияют на это. Так что хватит этого моралитазорства в духе начни с себя и размазывания ответственности.
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22.01.2023 18:17 Відповісти
Люди воруют потому что могут воровать. Если давать им возможность воровать и не наказывать, то они будут воровать. Вот и всё.
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22.01.2023 18:18 Відповісти
та й оголосити наказ про обшуки які проведуть колись це означає...
ховайте все що вкрали
їдьте за кордон. ховайтесь
бо ми йдемо до вас
слідак попереджує бандита про завтрашню облаву
абсурд????
ні, реальність
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22.01.2023 18:54 Відповісти
Та нє, льолік, в таких випадках кабмінчик - на вихід, без імунітету...гниди ви ***
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22.01.2023 17:51 Відповісти
Сами себя проверять?
Ой смотрите, на самих себя не выйдите.
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22.01.2023 17:51 Відповісти
А не міг би Джонсонюк попрацювати прем"єром???
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22.01.2023 17:53 Відповісти
Премьер в УКРАІНЕ - співробітник Ахметова ( до речі СЕПАРА) . Ось разом можуть схеми крутити
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22.01.2023 17:55 Відповісти
А Путлеру пондравилось .
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22.01.2023 18:07 Відповісти
А ще універмаг на Хрещатику .
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22.01.2023 18:13 Відповісти
Лозинський - ставленик чи протеже Кубракова ?

а коли СБУ ДАСТЬ ВІДПОВІДЬ українському суспільству - український Кубраков і Кубраков у Білорусі - родичі ?????
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22.01.2023 17:53 Відповісти
родичі рідні! той дядько цього.
СБУ має дати трохи іншу відповідь, як це можливо.
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22.01.2023 18:09 Відповісти
Ось і я про це
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22.01.2023 18:15 Відповісти
Привіт від Партії Зелених Мародерів! Партія з нетерпінням чекає багатомільярдної допомоги для післявоєнної відбудови України. youtube.com/watch?v=1PvLe_WIgMw
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22.01.2023 17:56 Відповісти
звісно, що посадити треба всіх журналістів, хто про це пише, слідчих, та коментаторів з цензору, як вимагають хєрмакопівні в каментах. заважають маладойкамандє йти до величі
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22.01.2023 17:56 Відповісти
Начебто шось новеньке, я маю на увазі швидку реакцію влади на зашквар своїх колег, проте більше цікавить чим усе закінчиться, тоді і висновки зробимо.
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22.01.2023 17:57 Відповісти
Пшиком.
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22.01.2023 20:17 Відповісти
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22.01.2023 17:59 Відповісти
Чому цього Лозинського разом з Шмигалем не повісити на одному стовпі на одній мотузці??
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22.01.2023 18:01 Відповісти
потому что подопечный обосрался , не умеет он начальнику нормально заносить , и брать тоже не умеет , на нормального поменять нужно , желательно бывшего мента , или решалу от бени и юльки , так и сделают 100% , резников конечно не при делах , как и все министры .
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22.01.2023 18:09 Відповісти
Скоріше бариги сивочолого
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22.01.2023 18:36 Відповісти
хєрмак посивів?
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22.01.2023 18:46 Відповісти
Уволили его за взятку в 400 тысяч баксов, а судить не будут?, а следствие с кем дерибанить должен был быть?, или как в кацапии рабам не положено знать?.
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22.01.2023 19:10 Відповісти
Володь, ну нада иметь уважение к казнённому - должна быть каждуму отдельная верёвка с правильно завязаной петлёй, и идивидуальная виселеца буквой "Г", а не просто столб. Пересмотри свои взгляды.
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23.01.2023 01:26 Відповісти
А Кубраков такий же злодій як і Лозинський ! Чи це нічого ?
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22.01.2023 18:04 Відповісти
як закрутився цей білорашський бліх! Так можна вже завтра вийти на себе!
А взагалі, що це міністр, який "не знає" хто і скільки беруть. З таким СВ тільки у тюрму, відставкою не минеться
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22.01.2023 18:06 Відповісти
Можна подумати, що кубраков не з того кубла!
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22.01.2023 18:07 Відповісти
а тем временем мудрий нарiд хавает телемарафон......
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22.01.2023 18:08 Відповісти
Ліва рука перевірить, що робить права. І все це - під наглядом голови...

Які ж несподівані результати будуть!
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22.01.2023 18:12 Відповісти
ти ба,наказав,а до цього прикривав.Злили,щоб вище не полізло,а хтож там вище-целюлітний під прикриттям "скрипучей двери".
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22.01.2023 18:14 Відповісти
зеленое шапито -95 не вводит серьезное наказание за коррупцию и воровство в военное время, потому что сами там кормятся или что? Не поверю чтоб министр брал 400 000 долл, и не делился с премьером.
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22.01.2023 18:14 Відповісти
Мабудь делился з Ермаком . У Ермака вже і рахунки за кордоном ( у Швейцарії , бо послиця - це кадр Ермака , чи у США - бо посліця маркарова - це теж кадр Ермака.)
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22.01.2023 18:22 Відповісти
вот удод....ладно, ЗЕ, не вечно будет президентом.....
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22.01.2023 18:24 Відповісти
А Ви знаєте , що дипломатичні авто проїздять кордони без черзі і з закритими дверима - їх нихто не мае права перевіряти
робить висновки про гроши Ермака
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22.01.2023 19:13 Відповісти
Штирлиц, вы зачем скомуниздили из бюджета Украины 200миллиардов?
Герр путлер,это не провал,а нанесения ущерба нашему врагу...
Штирлиц,мы нацисты не враги а братья..не забывайтесь полковник Исаев...
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22.01.2023 18:16 Відповісти
Три временем через фирму прокладку,типа однодневку с уставным капиталом 10 000 гривен было скинуто почти 400 000 млн гривен для функционирования телемарафона...
Скорее всего,история с Лозинским прикрывает это воровство из бюджета Украины...
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22.01.2023 18:20 Відповісти
Хватився, а що вичікував, більше накрасти. Прикидається не винуватою вівцьою. Кришують один другого і сподіваються, що не зачепить.
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22.01.2023 18:32 Відповісти
Такого шулера захомутали -- треба дожимати .
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22.01.2023 18:33 Відповісти
А якже харчеваться будуть сотні чиновників???
Тільки жити почали добре, аж тут резинка в трусах розірвалася…
Погана прикмета для «пахарів в тилу»..
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22.01.2023 18:35 Відповісти
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22.01.2023 18:38 Відповісти
До слез 😂🤣😂
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22.01.2023 18:51 Відповісти
Цей азметівський засранець Мустафа костьми ліг , ЩОБ ЛИШИТИ ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ КУПЛЯТИ ДЕШЕВИ АВТО У ЕС З ЛЬГІТНОЮ РОСТАМОЖКОЮ

ЦУКА він і його команда. Отработал замовлення АВТОБАРИГ
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22.01.2023 19:16 Відповісти
......наші так не попадаються, професійно працюємо, лише через перевірених людей))
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22.01.2023 18:57 Відповісти
Заслании козачок .
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22.01.2023 18:59 Відповісти
Він і лещенко - ахметовські шестьорки ТОТО Ахметов ЧЕРЕЗ КОГОСЬ продвинув іх на багатімісця .

хотилось би розібратись , чому пуштун мае більше прав ніж етнічний українец
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22.01.2023 19:19 Відповісти
А кто проведёт ревизию всех оманских договорённостей?
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22.01.2023 18:50 Відповісти
І почати з «великого крадвництва».
Ще єє лохи, які в це шоу повірять?
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22.01.2023 18:53 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1617180368167116800 1 ч
З українців за рік зібрали 4,3 мільярда "податку на Google", - Гетманцев
Так це був податок на Google, чи на ідіотів, які вас обрали ?
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22.01.2023 18:58 Відповісти
Нічого не знав!? Ай-яй-яй!!((((
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22.01.2023 19:51 Відповісти
Хлопчики на вихід які перевірки самих себе
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22.01.2023 19:52 Відповісти
Головне на Чернишова не вийдіть, а то Зе розгонить всіх.
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22.01.2023 21:16 Відповісти
Головний андон сказав зробити перевірку.
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22.01.2023 22:35 Відповісти
 
 