Кубраков наказав провести ревізію всіх домовленостей Мінрегіону через затримання Лозинського
Мінвідновлення ініціює проведення повного аудиту всіх проєктів із використанням бюджетних коштів, які реалізовувалися ліквідовуваним Мінрегіонбудом.
Про це на сторінці в Facebook написав віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - написав міністр.
Він нагадав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. "Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року", - йдеться в дописі.
"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури. При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Працюємо далі", - підсумував Кубраков.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела написав, що Лозинський є людиною, наближеною до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Він є довіреною особою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У січні 2013 року одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020 року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником. Тобто тісні зв'зяки Шмигаля та Лозинського це не версія, це абсолютно очевидний факт", - підкреслив він.
"Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки. Подивимось на докази НАБУ та САП у суді, але очевидно, що саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі", - додав Бутусов.
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- Как можно победить коррупцию, когда детей от садика до окончания школы приучают носить взятки - как не на ремонты, так на подарки учителям?
- Как можно победить коррупцию, когда для поступления в институты и другие учебные заведения нужно отнести взятку?
- Как можно победить коррупцию в стране где с малых лет учат что для достижения жизненного благополучия, нужно давать, давать и еще раз давать взятки.
И получив специальность после такой дрессировки - любой будет брать взятки так как именно коррупционером его воспитала украинская система образования.
ховайте все що вкрали
їдьте за кордон. ховайтесь
бо ми йдемо до вас
слідак попереджує бандита про завтрашню облаву
абсурд????
ні, реальність
Ой смотрите, на самих себя не выйдите.
а коли СБУ ДАСТЬ ВІДПОВІДЬ українському суспільству - український Кубраков і Кубраков у Білорусі - родичі ?????
СБУ має дати трохи іншу відповідь, як це можливо.
А взагалі, що це міністр, який "не знає" хто і скільки беруть. З таким СВ тільки у тюрму, відставкою не минеться
Які ж несподівані результати будуть!
робить висновки про гроши Ермака
Герр путлер,это не провал,а нанесения ущерба нашему врагу...
Штирлиц,мы нацисты не враги а братья..не забывайтесь полковник Исаев...
Скорее всего,история с Лозинским прикрывает это воровство из бюджета Украины...
Тільки жити почали добре, аж тут резинка в трусах розірвалася…
Погана прикмета для «пахарів в тилу»..
ЦУКА він і його команда. Отработал замовлення АВТОБАРИГ
хотилось би розібратись , чому пуштун мае більше прав ніж етнічний українец
Ще єє лохи, які в це шоу повірять?
З українців за рік зібрали 4,3 мільярда "податку на Google", - Гетманцев
Так це був податок на Google, чи на ідіотів, які вас обрали ?