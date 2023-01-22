Кубраков приказал провести ревизию всех договоренностей Минрегиона из-за задержания Лозинского
Минвосстановление инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, реализуемых ликвидируемым Минрегионстроем.
Об этом на странице Facebook написал вице-премьер и министр инфраструктуры, развития громад и территорий Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня решением Кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Напомню, вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины", – написал министр.
Он напомнил, что Лозинский был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов. "Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники, а уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.
"В конце декабря начался и до сих пор идет процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создания нового объединенного Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой. Я дал поручение команде министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и технической помощи. Работаем дальше", - подытожил Кубраков.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники написал, что Лозинский является человеком, приближенным к премьер-министру Денису Шмыгалю.
"Он является доверенным лицом премьер-министра Дениса Шмигаля. В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыигаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем. Таким образом, тесные связи Шмыгаля и Лозинского – это не версия, это совершенно очевидный факт," - подчеркнул он.
"Вряд ли сам Лозинский обсуждал бы взятки без ведома самого Шмыгаля. Потому что именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим на доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу", – добавил Бутусов.
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- Как можно победить коррупцию, когда детей от садика до окончания школы приучают носить взятки - как не на ремонты, так на подарки учителям?
- Как можно победить коррупцию, когда для поступления в институты и другие учебные заведения нужно отнести взятку?
- Как можно победить коррупцию в стране где с малых лет учат что для достижения жизненного благополучия, нужно давать, давать и еще раз давать взятки.
И получив специальность после такой дрессировки - любой будет брать взятки так как именно коррупционером его воспитала украинская система образования.
ховайте все що вкрали
їдьте за кордон. ховайтесь
бо ми йдемо до вас
слідак попереджує бандита про завтрашню облаву
абсурд????
ні, реальність
Ой смотрите, на самих себя не выйдите.
а коли СБУ ДАСТЬ ВІДПОВІДЬ українському суспільству - український Кубраков і Кубраков у Білорусі - родичі ?????
СБУ має дати трохи іншу відповідь, як це можливо.
А взагалі, що це міністр, який "не знає" хто і скільки беруть. З таким СВ тільки у тюрму, відставкою не минеться
Які ж несподівані результати будуть!
робить висновки про гроши Ермака
Герр путлер,это не провал,а нанесения ущерба нашему врагу...
Штирлиц,мы нацисты не враги а братья..не забывайтесь полковник Исаев...
Скорее всего,история с Лозинским прикрывает это воровство из бюджета Украины...
Тільки жити почали добре, аж тут резинка в трусах розірвалася…
Погана прикмета для «пахарів в тилу»..
ЦУКА він і його команда. Отработал замовлення АВТОБАРИГ
хотилось би розібратись , чому пуштун мае більше прав ніж етнічний українец
Ще єє лохи, які в це шоу повірять?
З українців за рік зібрали 4,3 мільярда "податку на Google", - Гетманцев
Так це був податок на Google, чи на ідіотів, які вас обрали ?