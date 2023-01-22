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Кубраков приказал провести ревизию всех договоренностей Минрегиона из-за задержания Лозинского

кубраков

Минвосстановление инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, реализуемых ликвидируемым Минрегионстроем.

Об этом на странице Facebook написал вице-премьер и министр инфраструктуры, развития громад и территорий Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня решением Кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Напомню, вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины", – написал министр.

Он напомнил, что Лозинский был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов. "Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники, а уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Читайте также: $400 тыс. взятки: Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития громад и территорий. Будет проверка всех проектов Минрегиона, - Кубраков

"В конце декабря начался и до сих пор идет процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создания нового объединенного Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой. Я дал поручение команде министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и технической помощи. Работаем дальше", - подытожил Кубраков.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники написал, что Лозинский является человеком, приближенным к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Он является доверенным лицом премьер-министра Дениса Шмигаля. В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыигаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем. Таким образом, тесные связи Шмыгаля и Лозинского – это не версия, это совершенно очевидный факт," - подчеркнул он.

"Вряд ли сам Лозинский обсуждал бы взятки без ведома самого Шмыгаля. Потому что именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим на доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу", – добавил Бутусов.

Автор: 

Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222) Лозинский Василий (16)


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Топ комментарии
+24
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22.01.2023 17:46
+20
Сами себя проверять?
Ой смотрите, на самих себя не выйдите.
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22.01.2023 17:51
+18
Лозинський - ставленик чи протеже Кубракова ?

а коли СБУ ДАСТЬ ВІДПОВІДЬ українському суспільству - український Кубраков і Кубраков у Білорусі - родичі ?????
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22.01.2023 17:53
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22.01.2023 17:46 Ответить
Ну нема то нема. У НАБУ, видно, галюни...
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22.01.2023 17:49 Ответить
а это кто ?
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22.01.2023 18:04 Ответить
Это племянник действующего министра в правительстве бульбофюрера
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22.01.2023 18:41 Ответить
"В стране больше нет коррупционеров и коррупции! То что создал я - не коррупция, и не воровство, а правильный метод заработка в военное время!"
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22.01.2023 18:17 Ответить
І тих, що сам укладав/підписував?
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22.01.2023 17:49 Ответить
Украина никогда не победит коррупцию ведя политику воспитания коррупционеров.
- Как можно победить коррупцию, когда детей от садика до окончания школы приучают носить взятки - как не на ремонты, так на подарки учителям?
- Как можно победить коррупцию, когда для поступления в институты и другие учебные заведения нужно отнести взятку?
- Как можно победить коррупцию в стране где с малых лет учат что для достижения жизненного благополучия, нужно давать, давать и еще раз давать взятки.

И получив специальность после такой дрессировки - любой будет брать взятки так как именно коррупционером его воспитала украинская система образования.
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22.01.2023 17:51 Ответить
Мелкие взятки никак не влияют на это. Так что хватит этого моралитазорства в духе начни с себя и размазывания ответственности.
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22.01.2023 18:17 Ответить
Люди воруют потому что могут воровать. Если давать им возможность воровать и не наказывать, то они будут воровать. Вот и всё.
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22.01.2023 18:18 Ответить
та й оголосити наказ про обшуки які проведуть колись це означає...
ховайте все що вкрали
їдьте за кордон. ховайтесь
бо ми йдемо до вас
слідак попереджує бандита про завтрашню облаву
абсурд????
ні, реальність
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22.01.2023 18:54 Ответить
Та нє, льолік, в таких випадках кабмінчик - на вихід, без імунітету...гниди ви ***
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22.01.2023 17:51 Ответить
Сами себя проверять?
Ой смотрите, на самих себя не выйдите.
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22.01.2023 17:51 Ответить
А не міг би Джонсонюк попрацювати прем"єром???
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22.01.2023 17:53 Ответить
Премьер в УКРАІНЕ - співробітник Ахметова ( до речі СЕПАРА) . Ось разом можуть схеми крутити
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22.01.2023 17:55 Ответить
А Путлеру пондравилось .
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22.01.2023 18:07 Ответить
А ще універмаг на Хрещатику .
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22.01.2023 18:13 Ответить
Лозинський - ставленик чи протеже Кубракова ?

а коли СБУ ДАСТЬ ВІДПОВІДЬ українському суспільству - український Кубраков і Кубраков у Білорусі - родичі ?????
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22.01.2023 17:53 Ответить
родичі рідні! той дядько цього.
СБУ має дати трохи іншу відповідь, як це можливо.
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22.01.2023 18:09 Ответить
Ось і я про це
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22.01.2023 18:15 Ответить
Привіт від Партії Зелених Мародерів! Партія з нетерпінням чекає багатомільярдної допомоги для післявоєнної відбудови України. youtube.com/watch?v=1PvLe_WIgMw
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22.01.2023 17:56 Ответить
звісно, що посадити треба всіх журналістів, хто про це пише, слідчих, та коментаторів з цензору, як вимагають хєрмакопівні в каментах. заважають маладойкамандє йти до величі
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22.01.2023 17:56 Ответить
Начебто шось новеньке, я маю на увазі швидку реакцію влади на зашквар своїх колег, проте більше цікавить чим усе закінчиться, тоді і висновки зробимо.
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22.01.2023 17:57 Ответить
Пшиком.
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22.01.2023 20:17 Ответить
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22.01.2023 17:59 Ответить
Чому цього Лозинського разом з Шмигалем не повісити на одному стовпі на одній мотузці??
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22.01.2023 18:01 Ответить
потому что подопечный обосрался , не умеет он начальнику нормально заносить , и брать тоже не умеет , на нормального поменять нужно , желательно бывшего мента , или решалу от бени и юльки , так и сделают 100% , резников конечно не при делах , как и все министры .
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22.01.2023 18:09 Ответить
Скоріше бариги сивочолого
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22.01.2023 18:36 Ответить
хєрмак посивів?
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22.01.2023 18:46 Ответить
Уволили его за взятку в 400 тысяч баксов, а судить не будут?, а следствие с кем дерибанить должен был быть?, или как в кацапии рабам не положено знать?.
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22.01.2023 19:10 Ответить
Володь, ну нада иметь уважение к казнённому - должна быть каждуму отдельная верёвка с правильно завязаной петлёй, и идивидуальная виселеца буквой "Г", а не просто столб. Пересмотри свои взгляды.
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23.01.2023 01:26 Ответить
А Кубраков такий же злодій як і Лозинський ! Чи це нічого ?
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22.01.2023 18:04 Ответить
як закрутився цей білорашський бліх! Так можна вже завтра вийти на себе!
А взагалі, що це міністр, який "не знає" хто і скільки беруть. З таким СВ тільки у тюрму, відставкою не минеться
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22.01.2023 18:06 Ответить
Можна подумати, що кубраков не з того кубла!
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22.01.2023 18:07 Ответить
а тем временем мудрий нарiд хавает телемарафон......
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22.01.2023 18:08 Ответить
Ліва рука перевірить, що робить права. І все це - під наглядом голови...

Які ж несподівані результати будуть!
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22.01.2023 18:12 Ответить
ти ба,наказав,а до цього прикривав.Злили,щоб вище не полізло,а хтож там вище-целюлітний під прикриттям "скрипучей двери".
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22.01.2023 18:14 Ответить
зеленое шапито -95 не вводит серьезное наказание за коррупцию и воровство в военное время, потому что сами там кормятся или что? Не поверю чтоб министр брал 400 000 долл, и не делился с премьером.
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22.01.2023 18:14 Ответить
Мабудь делился з Ермаком . У Ермака вже і рахунки за кордоном ( у Швейцарії , бо послиця - це кадр Ермака , чи у США - бо посліця маркарова - це теж кадр Ермака.)
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22.01.2023 18:22 Ответить
вот удод....ладно, ЗЕ, не вечно будет президентом.....
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22.01.2023 18:24 Ответить
А Ви знаєте , що дипломатичні авто проїздять кордони без черзі і з закритими дверима - їх нихто не мае права перевіряти
робить висновки про гроши Ермака
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22.01.2023 19:13 Ответить
Штирлиц, вы зачем скомуниздили из бюджета Украины 200миллиардов?
Герр путлер,это не провал,а нанесения ущерба нашему врагу...
Штирлиц,мы нацисты не враги а братья..не забывайтесь полковник Исаев...
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22.01.2023 18:16 Ответить
Три временем через фирму прокладку,типа однодневку с уставным капиталом 10 000 гривен было скинуто почти 400 000 млн гривен для функционирования телемарафона...
Скорее всего,история с Лозинским прикрывает это воровство из бюджета Украины...
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22.01.2023 18:20 Ответить
Хватився, а що вичікував, більше накрасти. Прикидається не винуватою вівцьою. Кришують один другого і сподіваються, що не зачепить.
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22.01.2023 18:32 Ответить
Такого шулера захомутали -- треба дожимати .
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22.01.2023 18:33 Ответить
А якже харчеваться будуть сотні чиновників???
Тільки жити почали добре, аж тут резинка в трусах розірвалася…
Погана прикмета для «пахарів в тилу»..
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22.01.2023 18:35 Ответить
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22.01.2023 18:38 Ответить
До слез 😂🤣😂
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22.01.2023 18:51 Ответить
Цей азметівський засранець Мустафа костьми ліг , ЩОБ ЛИШИТИ ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ КУПЛЯТИ ДЕШЕВИ АВТО У ЕС З ЛЬГІТНОЮ РОСТАМОЖКОЮ

ЦУКА він і його команда. Отработал замовлення АВТОБАРИГ
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22.01.2023 19:16 Ответить
......наші так не попадаються, професійно працюємо, лише через перевірених людей))
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22.01.2023 18:57 Ответить
Заслании козачок .
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22.01.2023 18:59 Ответить
Він і лещенко - ахметовські шестьорки ТОТО Ахметов ЧЕРЕЗ КОГОСЬ продвинув іх на багатімісця .

хотилось би розібратись , чому пуштун мае більше прав ніж етнічний українец
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22.01.2023 19:19 Ответить
А кто проведёт ревизию всех оманских договорённостей?
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22.01.2023 18:50 Ответить
І почати з «великого крадвництва».
Ще єє лохи, які в це шоу повірять?
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22.01.2023 18:53 Ответить
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1617180368167116800 1 ч
З українців за рік зібрали 4,3 мільярда "податку на Google", - Гетманцев
Так це був податок на Google, чи на ідіотів, які вас обрали ?
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22.01.2023 18:58 Ответить
Нічого не знав!? Ай-яй-яй!!((((
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22.01.2023 19:51 Ответить
Хлопчики на вихід які перевірки самих себе
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22.01.2023 19:52 Ответить
Головне на Чернишова не вийдіть, а то Зе розгонить всіх.
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22.01.2023 21:16 Ответить
Головний андон сказав зробити перевірку.
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22.01.2023 22:35 Ответить
 
 