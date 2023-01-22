Кубраков приказал провести ревизию всех договоренностей Минрегиона из-за задержания Лозинского

Минвосстановление инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, реализуемых ликвидируемым Минрегионстроем.

Об этом на странице Facebook написал вице-премьер и министр инфраструктуры, развития громад и территорий Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня решением Кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Напомню, вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины", – написал министр.

Он напомнил, что Лозинский был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов. "Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники, а уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

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"В конце декабря начался и до сих пор идет процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создания нового объединенного Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой. Я дал поручение команде министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и технической помощи. Работаем дальше", - подытожил Кубраков.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники написал, что Лозинский является человеком, приближенным к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Он является доверенным лицом премьер-министра Дениса Шмигаля. В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыигаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем. Таким образом, тесные связи Шмыгаля и Лозинского – это не версия, это совершенно очевидный факт," - подчеркнул он.

"Вряд ли сам Лозинский обсуждал бы взятки без ведома самого Шмыгаля. Потому что именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим на доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу", – добавил Бутусов.