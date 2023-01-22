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Україна зацікавлена, щоб Джонсон займався питаннями підтримки країни у світі, - Зеленський

борис,джонсон

Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон і такі люди, як він опікувалися питаннями підтримки країни у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Україні – в Києві, в Бучі, у Бородянці – побував наш друг Борис Джонсон. Людина, яку не треба якось особливо представляти. Ми разом із ним поспілкувалися зі студентами університету Шевченка. Це теж усе доволі символічно – саме в наш день - День Соборності. Символічно, бо боротьба за свободу об’єднує різних людей, різні народи", - сказав Зеленський.

За його словами, "вільний світ об’єднався так, як давно не був об’єднаний. Дуже важливо зберігати єднання. Робити все, щоб люди, які цінують свободу, були разом, були дієвими. Ми зацікавлені в тому, щоб Борис та інші наші люди, як він, займалися питаннями підтримки України у світі, питаннями захисту свободи".

"Це варто пам’ятати всім українцям: британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий. Я дякую за нього всім британцям, абсолютно усім нашим друзям у Британії, всьому суспільству. Дякую пану Прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його потужні рішення, за його політику, яка робить вільний світ міцнішим", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз саме час подвоїти зусилля та дати українцям усі інструменти для завершення війни, - Джонсон

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+11
Запропонуй тоді йому стати Нашим прем'єром..
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22.01.2023 23:01
+10
Тобі вже який рік британці кажуть що в твоїй ОПі кроти, а ти їх тримаєш біля себе. Чи ти з ними заодно?
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22.01.2023 23:07
+9
.
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22.01.2023 23:23
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Україна зацікавлена В Джонсонюку, як найнятому менеджері високого державного рангу
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22.01.2023 22:58 Відповісти
Запропонуй тоді йому стати Нашим прем'єром..
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22.01.2023 23:01 Відповісти
Тобі вже який рік британці кажуть що в твоїй ОПі кроти, а ти їх тримаєш біля себе. Чи ти з ними заодно?
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22.01.2023 23:07 Відповісти
А хто ще сумнівається?
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22.01.2023 23:13 Відповісти
Щось не зрозумів, а чим
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22.01.2023 23:17 Відповісти
Борис Джонсон якщо стане прем'єром - Зе буде не потрібний!
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22.01.2023 23:21 Відповісти
Ukrainian @ukrainiansfirst https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1617096526886539266 11 ч
У телеканал СТБ Соборність схоже не з Україною, а з кимось іншим. На каналі звучить язик окупанта. Просто зараз «Званий ужин», на 90% на московоському язику. І це типу український телеканал. Ще одне ганьбище під час великої війни за Незалежність нашої країни.
СТБ, ви ОРТ?
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22.01.2023 23:21 Відповісти
А цю програму ще й бурятка веде?
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23.01.2023 02:28 Відповісти
Західних міністрів а то в нас зашквар на зашкварові -- надіються шо віина все спише-- гребуть з подвіиною енергією . Небідні ж люди -- думають - то дурачків ловлят а я вумнии .
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22.01.2023 23:22 Відповісти
.
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22.01.2023 23:23 Відповісти
Рада привлечет СБУ и правоохранителей к расследованию утечки пищевых контрактов Минобороны

"СБУ будет привлечена к расследованию утечки в СМИ данных контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных", - https://ukranews.com/ua/news/910112-oboronnyj-komitet-vru-zaluchyt-sbu-zadlya-rozsliduvannya-vytoku-harchovyh-kontraktiv-mou-shho-nese сказал нардеп, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.
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22.01.2023 23:25 Відповісти
не к расследованию воровства а тому как общество узнало о космической в масштабах коррупции
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22.01.2023 23:27 Відповісти
Це вже дно? Чи дно глибше?
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23.01.2023 01:03 Відповісти
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22.01.2023 23:31 Відповісти
То у пліснявої наволочі все так.
"Тимошенко з ОП їздить на "Porsche" останньої моделі і переконує, що взяв покататись"
Розслідували, не склад злочину, а хто злив фото.
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22.01.2023 23:40 Відповісти
Джонсон не подає руки дерьмаку.
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22.01.2023 23:38 Відповісти
А дозволити робити це Міністру Зовнішніх Справ замість Єрмака не пробували?
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23.01.2023 00:19 Відповісти
Росіянин, тобі не стати "хорошим росіянином" лише у інтернеті.
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23.01.2023 06:15 Відповісти
Краще б Джонсон зайнявся справами прем'єр-міністра України, а британська розвідка зайнялася кремлядськими кротами в ОПі.
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23.01.2023 05:55 Відповісти
"Ми зацікавлені в тому, щоб Борис та інші наші люди, як він, займалися питаннями підтримки України у світі, питаннями захисту свободи" Джерело:

Але тільки не Порошенко!

Цьому найвеличнішому з його комплексами (особливо щодо Пороха) вже прогули в психушці ставлять!
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23.01.2023 10:33 Відповісти
 
 