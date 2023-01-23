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Новини
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Україна та ЄС мають почати передвступні переговори 2023 року, - Кулеба

кулеба

Україна розраховує на відчутні практичні результати Саміту Україна-ЄС, а також позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка зробить можливим початок передвступних переговорів вже у 2023 році.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо високі очікування від Саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання Уряду України та Коледжу ЄС напередодні Саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій", - заявив Кулеба.

Міністр нагадав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Європейської Комісії цієї весни. Він наголосив, що Україна також очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію Саміту Україна-ЄС 3 лютого.

"Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль озвучив три пріоритети Кабміна: початок переговорів про вступ до ЄС, створення спецтрибуналу і конфіскація російських активів

Автор: 

членство в ЄС (1231) Євросоюз (13315) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Підлегла Кулеби сексологиня та корупціонери презедента такі переговори не витягнуть.
Чи такою і є справжня мета, не вступити в ЄС на радість ху@лу?
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23.01.2023 12:38
+5
Цікавий момент - виходячи з призначення послиці , Ермак ********** у посли своїх коханок .

виникае невдобний момент з Венедиктовою і Маркаровою 🤣🤣
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23.01.2023 12:44
+4
- Закон про конституційний суд прийнятий під Офіс президента, а не так як сказала Венеційська комісія ЄС.
- Декларування статків чиновників і держслужбовців не повернуте.
- Відмінили тендери через Prozorro і перевели їх у ручний темний режим на руку корупціонерам і чиновникам.
- Правоохоронна система керується напряму Татаровим-Єрмаком з Офісу Президента.
- Свободи слова нема, є єдиний інфомарафон з цензурою і возвеличенням діячів ОПи.
- МЕГАкорупція правлячої партії та безкарність.

То з якими здобутками ми йдемо в ЕС? Що Зеленський покаже Урсулі фон дер Ляєн? Патріотичну футболку кольору хакі?

Я бачу той самий шлях "петляння" від вступу в ЄС, як і за часів януковича.
Ті ж самі режисери цього дійства, що й за часів Януковича: Подоляк, Татаров його тіньовий шеф Портнов, Коломойський зі своїми ро-сосіянськими партнерами.
Дієвої боротьби з п'ятою колоною нема, бо там всі разом мають спільні бізнес- інтереси з дерибану держбюджету: Слуги народу та ОПЗЖ

Тому, ласкаво просимо в ЄС, тобто, в Єрмаковський Союз.

(с)
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23.01.2023 13:08
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Підлегла Кулеби сексологиня та корупціонери презедента такі переговори не витягнуть.
Чи такою і є справжня мета, не вступити в ЄС на радість ху@лу?
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23.01.2023 12:38 Відповісти
Цікавий момент - виходячи з призначення послиці , Ермак ********** у посли своїх коханок .

виникае невдобний момент з Венедиктовою і Маркаровою 🤣🤣
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23.01.2023 12:44 Відповісти
а з послом в Словенії ?
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23.01.2023 13:23 Відповісти
Вони там в шапітолії видко всі на білих дорогах. Які перемовини із корупціонерами і зрадниками України?
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23.01.2023 12:39 Відповісти
Кулеба прав. Усі репаціі для Украіни, усі проекти відбудови мае контролювати ЕС.

І тоді ми збудуемо *******, комфортну і національну країну з ********* автобанами, з сильною промисловостью , з крупними оборонними заводами , з ********* переробними заводами. Весь свій досвід ЕВРОПЕЙСЬКі країни передадуть УКРАІНЕ , як форпосту на кордоне з ордою
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23.01.2023 12:42 Відповісти
- Закон про конституційний суд прийнятий під Офіс президента, а не так як сказала Венеційська комісія ЄС.
- Декларування статків чиновників і держслужбовців не повернуте.
- Відмінили тендери через Prozorro і перевели їх у ручний темний режим на руку корупціонерам і чиновникам.
- Правоохоронна система керується напряму Татаровим-Єрмаком з Офісу Президента.
- Свободи слова нема, є єдиний інфомарафон з цензурою і возвеличенням діячів ОПи.
- МЕГАкорупція правлячої партії та безкарність.

То з якими здобутками ми йдемо в ЕС? Що Зеленський покаже Урсулі фон дер Ляєн? Патріотичну футболку кольору хакі?

Я бачу той самий шлях "петляння" від вступу в ЄС, як і за часів януковича.
Ті ж самі режисери цього дійства, що й за часів Януковича: Подоляк, Татаров його тіньовий шеф Портнов, Коломойський зі своїми ро-сосіянськими партнерами.
Дієвої боротьби з п'ятою колоною нема, бо там всі разом мають спільні бізнес- інтереси з дерибану держбюджету: Слуги народу та ОПЗЖ

Тому, ласкаво просимо в ЄС, тобто, в Єрмаковський Союз.

(с)
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23.01.2023 13:08 Відповісти
Сколько же времени упущено, как шапкокрад почти 10 лет назад отказался ехать в Вильнюс на саммит! И начался тогда Майдан. Только за одно это его стоило давно убрать---любой ценой и любым методом и любым исполнителем, хоть уголовником банальным! Нас отбросило это не на 10 лет назад, а на больше. Цивилизационно отбросило. И к войне привело. Большей твари в нашей вообще истории не было никогда. И оно живое и живет в кайф. Почему?
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23.01.2023 13:14 Відповісти
Так, так. Розкажете в ЄС як яйця для МО закуповувати. А то вони, недолугі, досі не розуміють як господарювати.
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23.01.2023 13:29 Відповісти
 
 