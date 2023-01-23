Україна та ЄС мають почати передвступні переговори 2023 року, - Кулеба
Україна розраховує на відчутні практичні результати Саміту Україна-ЄС, а також позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка зробить можливим початок передвступних переговорів вже у 2023 році.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо високі очікування від Саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання Уряду України та Коледжу ЄС напередодні Саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій", - заявив Кулеба.
Міністр нагадав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Європейської Комісії цієї весни. Він наголосив, що Україна також очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію Саміту Україна-ЄС 3 лютого.
"Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді", - додав глава МЗС.
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Чи такою і є справжня мета, не вступити в ЄС на радість ху@лу?
виникае невдобний момент з Венедиктовою і Маркаровою 🤣🤣
І тоді ми збудуемо *******, комфортну і національну країну з ********* автобанами, з сильною промисловостью , з крупними оборонними заводами , з ********* переробними заводами. Весь свій досвід ЕВРОПЕЙСЬКі країни передадуть УКРАІНЕ , як форпосту на кордоне з ордою
- Декларування статків чиновників і держслужбовців не повернуте.
- Відмінили тендери через Prozorro і перевели їх у ручний темний режим на руку корупціонерам і чиновникам.
- Правоохоронна система керується напряму Татаровим-Єрмаком з Офісу Президента.
- Свободи слова нема, є єдиний інфомарафон з цензурою і возвеличенням діячів ОПи.
- МЕГАкорупція правлячої партії та безкарність.
То з якими здобутками ми йдемо в ЕС? Що Зеленський покаже Урсулі фон дер Ляєн? Патріотичну футболку кольору хакі?
Я бачу той самий шлях "петляння" від вступу в ЄС, як і за часів януковича.
Ті ж самі режисери цього дійства, що й за часів Януковича: Подоляк, Татаров його тіньовий шеф Портнов, Коломойський зі своїми ро-сосіянськими партнерами.
Дієвої боротьби з п'ятою колоною нема, бо там всі разом мають спільні бізнес- інтереси з дерибану держбюджету: Слуги народу та ОПЗЖ
Тому, ласкаво просимо в ЄС, тобто, в Єрмаковський Союз.
(с)