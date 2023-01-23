УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6689 відвідувачів онлайн
Новини
1 401 5

Міністри ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Ірану

іран

23 січня міністри країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану

Про це повідомляє Радіо "Свобода", інформує Цензор.НЕТ

"Міністри прийняли новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників", — йдеться в Twiitter президента, не повідомляючи додаткових подробиць.

Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що 23 січня міністри закордонних справ ЄС додадуть 37 окремих пунктів до санкцій ЄС проти Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран може вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, - очільник МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян

Автор: 

Іран (2009) санкції (11768) Євросоюз (13315)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, урюк у них купляти не будуть?
показати весь коментар
23.01.2023 14:02 Відповісти
фисташки
показати весь коментар
23.01.2023 16:16 Відповісти
запрет на покупку круасанов и пива
показати весь коментар
23.01.2023 18:05 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
23.01.2023 14:02 Відповісти
ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників Джерело:
Схоже то є самі санкції. Як їм страшно стало від цього словами не передати
показати весь коментар
23.01.2023 14:06 Відповісти
 
 