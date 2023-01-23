Міністри ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Ірану

23 січня міністри країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану

Про це повідомляє Радіо "Свобода", інформує Цензор.НЕТ

"Міністри прийняли новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників", — йдеться в Twiitter президента, не повідомляючи додаткових подробиць.

Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що 23 січня міністри закордонних справ ЄС додадуть 37 окремих пунктів до санкцій ЄС проти Ірану.

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