УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4769 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
8 143 37

Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі, - речник Повітряних сил Ігнат

юрій,ігнат

Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі іспанському виданню El Pais, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ігнат пояснив, що мова йде про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

За його словами, пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються як варіанти французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Речник Повітряних сил зазначив, що, крім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Ігнат вважає, що потрібно не менше ніж півроку на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.

Нагадаємо, раніше Ігнат повідомив, що винищувачі F-16 найбільше розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність, а Україна вже почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16.

Також читайте: Данілов про F-16: "Незабаром в небі України". ВIДЕО

Автор: 

допомога (8304) літак (2900) Повітряні сили (2605) Ігнат Юрій (787)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
24 винищувачі до 24 го лютого, оце була б крута акція від партнерів)
показати весь коментар
28.01.2023 13:14
+11
Скумбрія по вісім. Яйця по сімнадцять.
показати весь коментар
28.01.2023 13:35
+9
по 17 гривень... 😕
показати весь коментар
28.01.2023 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
24 винищувачі до 24 го лютого, оце була б крута акція від партнерів)
показати весь коментар
28.01.2023 13:14 Відповісти
уточни якого року....
показати весь коментар
28.01.2023 13:17 Відповісти
по 17 гривень... 😕
показати весь коментар
28.01.2023 13:20 Відповісти
Скумбрія по вісім. Яйця по сімнадцять.
показати весь коментар
28.01.2023 13:35 Відповісти
А хрін почому?
показати весь коментар
28.01.2023 14:49 Відповісти
По 20 грн за литр...
показати весь коментар
28.01.2023 15:07 Відповісти
Авжеж 2023, не хочеться ще рік чекати, як танків
показати весь коментар
28.01.2023 13:27 Відповісти
ЗСУ отримає весь спектр озброєння, включно із далекобійними ЗРК, бронетехнікою та іншою зброєю та військовою технікою
далекобійi ЗРК ******* винищувачі тогож року
НАТО офіційно анонсувало масштабне переведення ЗСУ на озброєння Альянсу
показати весь коментар
28.01.2023 15:22 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2023 13:15 Відповісти
24 винищувачі до 24-го лютого 24 року - цілком реально.
показати весь коментар
28.01.2023 13:17 Відповісти
Винищувач це не велосипед... до нього ще озброєння відповідне потрібне... а це проблема буде не менша ніж самі літаки..
показати весь коментар
28.01.2023 13:26 Відповісти
Окрім зброї,ще багато чого потрібно.
показати весь коментар
28.01.2023 13:27 Відповісти
Ще й вилітати мабуть с Польщі будуть..
показати весь коментар
28.01.2023 13:43 Відповісти
Ні, бо це вже буде вважатися прямою участю у війні, а поляки, як в НАТО на це не підуть.
показати весь коментар
28.01.2023 14:07 Відповісти
думаю, из Староконстантинова и, возможно, с Узина (если там переложили ПАГи). Будет еще один-два запасных, типа в Долгинцево, например. Смотря где расположат пэтриоты. А информации по аэродромной структуре и ее восстановлению по понятной причине в открытом доступе нет уже больше года. Но из Польши переданные нам борта точно не будут вылетать.
показати весь коментар
28.01.2023 14:22 Відповісти
Правильна думка. ******** винищувач - не просто літак, а система зброї. Наші військові це добре знають, і це озбоєння передаватиметься Україні, як система з усіма необхідними компонентами для бойового застосування.
ЗМІ ще минулого повідомляли, що наші пілоти вже навчаються за рахунок одного з партнерів.
показати весь коментар
28.01.2023 13:43 Відповісти
А зробити самостійно?
показати весь коментар
28.01.2023 13:34 Відповісти
Де?
показати весь коментар
28.01.2023 13:41 Відповісти
Навіть у польщі, заплатити за використання фабрик та почати виробництво своїх літаків
показати весь коментар
28.01.2023 15:29 Відповісти
В Польщі які літаки роблять?
показати весь коментар
28.01.2023 17:22 Відповісти
Ви вже зробили їх. Разом. Чи ето друґоє.
показати весь коментар
28.01.2023 13:45 Відповісти
Цікаво дізнатися про що ти кажеш, а у мене питання до влади. Чому самостійно літаки не робили та не роблять
показати весь коментар
28.01.2023 15:27 Відповісти
Тобі скільки рочків?
показати весь коментар
28.01.2023 15:34 Відповісти
Не дуже багато, тому спитав про що ти кажеш, бо не зрозумів
показати весь коментар
28.01.2023 15:39 Відповісти
зробити то в УРСР було..
показати весь коментар
28.01.2023 14:15 Відповісти
Для чого Ігната почали перетворювати в бабу Триндичиху? Невже і йому захотілось буданівських "лаврів"?
показати весь коментар
28.01.2023 13:39 Відповісти
ты ермако-будановец?
показати весь коментар
28.01.2023 15:17 Відповісти
в якому році
показати весь коментар
28.01.2023 13:44 Відповісти
Батальон винищувачів?
Ескадрилья, полк, бригада... WTF???
показати весь коментар
28.01.2023 13:44 Відповісти
Видимо некорректный перевод и потом бездумный подхват журналистами. А так да, или 2 маленькие эскадрильи по 12 или одна, но очень большая
показати весь коментар
28.01.2023 13:51 Відповісти
Ігнат сказав, що розмовляв українською через перекладача і його неправильно переклали. Мова йшла про 2 ескадрильї. А ще-що деякі журналісти вирішили та написали, що нам їх вже надають. А також, на його думку, Україні потрібно набагато більше-декілька бригад авіації.
показати весь коментар
28.01.2023 14:33 Відповісти
Точніше було б ескадрон винищувачів. Це в дусі 95 кварталу.
показати весь коментар
28.01.2023 14:52 Відповісти
Гарна новина , так як нам потрібно знищувати кацапню і на землі

і в повітрі , яке вони постійно його портять 😠
показати весь коментар
28.01.2023 13:52 Відповісти
"Зараз не пріоритет": у Британії допустили надання винищувачів після вигнання військ РФ - ЗМІ.

У Повітряних силах Великої Британії допустили передачу Україні винищувачів вже після того, як російські війська будуть витіснені з української території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання https://www.telegraph.co.uk/ The Telegraph з посиланням на власні джерела.
показати весь коментар
28.01.2023 14:07 Відповісти
Если и получим, то на 24 самолета нужно хотя бы 96 бетонированных ангаров. Чтобы маскировать и перегонять самолеты туда-сюда. Ангары даже заглубленные в землю, со всеми выездами на взлетку. Бетон сразу не набирает прочность, их уже нужно строить, уже месить бетон, арматуру соединять и собирать накидки-утеплители с подогревом, чтобы зимой бетон застывал.

Это никто кроме нас не сделает, тяжелая работа и ваш любимый бетон и асфальт, даже можете 10% наворовать себе, чтобы мотивировать чинушей работать за этим.
показати весь коментар
28.01.2023 15:43 Відповісти
"Україна вже почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16". Джерело:
показати весь коментар
28.01.2023 16:13 Відповісти
Ігнат спростував.
Скільки разів казали- не треба з прокацапських медіа новини копіювати.
показати весь коментар
29.01.2023 02:27 Відповісти
 
 