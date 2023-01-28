Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі, - речник Повітряних сил Ігнат

Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі іспанському виданню El Pais, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ігнат пояснив, що мова йде про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

За його словами, пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються як варіанти французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Речник Повітряних сил зазначив, що, крім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Ігнат вважає, що потрібно не менше ніж півроку на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.

Нагадаємо, раніше Ігнат повідомив, що винищувачі F-16 найбільше розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність, а Україна вже почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16.

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