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Новини Санкції проти Росії
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Заступник міністра фінансів США летить до Туреччини попередити Анкару про наслідки за допомогу Росії обійти санкції

сша

Сполучені Штати мають намір попередити Туреччину про негативні наслідки в разі допомоги Росії обійти американські санкції, накладені на неї у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на коментар речника Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів речник, з цією метою заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон 2-3 лютого відвідає Анкару та фінансовий центр Туреччини місто Стамбул, де проведе зустрічі з представниками уряду, бізнесу й фінансових установ, у ході яких наголосить на необхідності уникати транзакцій, пов’язаних із можливою передачею Росії технологій подвійного призначення, які в кінцевому підсумку можуть бути використані російськими військовими.

За словами речника, під час переговорів Нельсон має намір підтвердити рішучість Вашингтона продовжувати агресивно застосовувати закони й санкції до Росії та інших порушників міжнародних правил.

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"Особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, ризикують втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з суб’єктами, які перебувають під санкціями", - сказав речник.

При цьому він зазначив, що Нельсон стане останнім високопоставленим чиновником Міністерства фінансів США, який відвідає Туреччину для обговорення з турецькими партнерами питань дотримання антиросійських санкцій. Раніше Вашингтон уже неодноразово привертав увагу Анкари до неприпустимості будь-яких дій, які можуть допомогти москві обійти накладені на неї обмеження.

Автор: 

росія (64969) санкції (11777) США (22590) Туреччина (3493) Мінфін США (122)


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Топ коментарі
+6
тіГібкості турків багато націй може позаздрити у цьому світі.

Ну може хіба Ізраїль порівняний.
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28.01.2023 17:36
+6
Я думаю США розберуться. Нам то навіщо туди лізти, щоб втратити підтримку турків?
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28.01.2023 17:45
+6
Не nuz gu москалю!

Ердогаша на свою голову вже купив зламки с400 -- і втратив перспективу на купівлю і участь у виробництві F-35.

Тепер "великий султан" плазує на пузі, цілує американського черевика і смиренно просить всього F-16.

Вуйко Сем налаштований поставити на місце усіх хитрозадих овочів різного ступеню вузькоокості.
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28.01.2023 17:55
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тіГібкості турків багато націй може позаздрити у цьому світі.

Ну може хіба Ізраїль порівняний.
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28.01.2023 17:36 Відповісти
Туркам покажут их место...
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28.01.2023 17:37 Відповісти
Ердоган міг би не два байрактари безкоштовно передати, а 22. Хитрий,думає що всі дурні.
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28.01.2023 17:40 Відповісти
Паньше говорили, сейчас говорят и сколько еще будут говорить. Да не будет Турция плясать под дудку США. Где-то чуть уступят, что-то взамен получат и все.
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28.01.2023 17:44 Відповісти
Будет, просто не было команды до сих пор перекрыть дорогу
Это как с поставками оружия, стратегия...мля...нам неведомая
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28.01.2023 17:51 Відповісти
Не nuz gu москалю!

Ердогаша на свою голову вже купив зламки с400 -- і втратив перспективу на купівлю і участь у виробництві F-35.

Тепер "великий султан" плазує на пузі, цілує американського черевика і смиренно просить всього F-16.

Вуйко Сем налаштований поставити на місце усіх хитрозадих овочів різного ступеню вузькоокості.
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28.01.2023 17:55 Відповісти
Передай своему Сему, что "за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь"...
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28.01.2023 18:02 Відповісти
крокодилу- на хитру сраку є болт з різьбою
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28.01.2023 18:41 Відповісти
Я думаю США розберуться. Нам то навіщо туди лізти, щоб втратити підтримку турків?
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28.01.2023 17:45 Відповісти
Тому що для вас, тролів, інформацію закрили. Ви і без того повітря не озонуєте.
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28.01.2023 18:03 Відповісти
Кому,вам?
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28.01.2023 17:54 Відповісти
Тобі соромно за вбитих вами дітей?
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28.01.2023 18:36 Відповісти
Куда в ШОС? Вместо Киргизстана, который уже оттуда лыжи навострил?
У Эрдогана выборы, инфляция выпросла, цены выросли, вот он и хочет как Орбан пподживиться на дешевом газе. Только он похитрожопей венгра - восток тонкий штука...
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28.01.2023 18:21 Відповісти
Турки повинні розуміти, що як тільки програє тоталітарний режим **********, то кількість туристів на Середземномор'ї з усіх країн ЕС та світу збільшиться на порядок. А якщо ********* виграє, то буде залізна завіса.
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28.01.2023 18:00 Відповісти
Турки думають зробити свій гешефт, а потім опинитися по правильну сторону залізної завіси.
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28.01.2023 18:39 Відповісти
Нехай ще проїздом завітають до https://www.newsgeorgia.ge/za-schet-chego-gruzija-uvelichila-torgovlju-s-rossiej-v-2022-godu-statistika Грузії, там теж є багато питань.
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28.01.2023 18:25 Відповісти
Цікаво, а по телефону попередити не можна було? Чи він туркам ще рило начистить, шоб ті довше памʼятили?
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28.01.2023 18:38 Відповісти
по телефону не покажеш всього компромату... Ну, там документи можна засвітити і по скайпу - і те не всі...
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28.01.2023 18:53 Відповісти
А шо, вони не повірять йому наслово?
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29.01.2023 01:48 Відповісти
Ше потрібно нагадати Ердогану про аналогічні наслідки блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.
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28.01.2023 18:52 Відповісти
будет делать туркам двойной нельсон.
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28.01.2023 19:08 Відповісти
соглашусь с вами если дополните фразу: ,,с глубоко проникающим проглотом!!" (мне кажется это важно)
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28.01.2023 20:05 Відповісти
 
 