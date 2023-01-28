Заступник міністра фінансів США летить до Туреччини попередити Анкару про наслідки за допомогу Росії обійти санкції
Сполучені Штати мають намір попередити Туреччину про негативні наслідки в разі допомоги Росії обійти американські санкції, накладені на неї у відповідь на російське вторгнення в Україну.
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на коментар речника Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ.
Як розповів речник, з цією метою заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон 2-3 лютого відвідає Анкару та фінансовий центр Туреччини місто Стамбул, де проведе зустрічі з представниками уряду, бізнесу й фінансових установ, у ході яких наголосить на необхідності уникати транзакцій, пов’язаних із можливою передачею Росії технологій подвійного призначення, які в кінцевому підсумку можуть бути використані російськими військовими.
За словами речника, під час переговорів Нельсон має намір підтвердити рішучість Вашингтона продовжувати агресивно застосовувати закони й санкції до Росії та інших порушників міжнародних правил.
"Особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, ризикують втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з суб’єктами, які перебувають під санкціями", - сказав речник.
При цьому він зазначив, що Нельсон стане останнім високопоставленим чиновником Міністерства фінансів США, який відвідає Туреччину для обговорення з турецькими партнерами питань дотримання антиросійських санкцій. Раніше Вашингтон уже неодноразово привертав увагу Анкари до неприпустимості будь-яких дій, які можуть допомогти москві обійти накладені на неї обмеження.
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тіГібкості турків багато націй може позаздрити у цьому світі.
Ну може хіба Ізраїль порівняний.
Это как с поставками оружия, стратегия...мля...нам неведомая
Ердогаша на свою голову вже купив зламки с400 -- і втратив перспективу на купівлю і участь у виробництві F-35.
Тепер "великий султан" плазує на пузі, цілує американського черевика і смиренно просить всього F-16.
Вуйко Сем налаштований поставити на місце усіх хитрозадих овочів різного ступеню вузькоокості.
У Эрдогана выборы, инфляция выпросла, цены выросли, вот он и хочет как Орбан пподживиться на дешевом газе. Только он похитрожопей венгра - восток тонкий штука...