Заступник міністра фінансів США летить до Туреччини попередити Анкару про наслідки за допомогу Росії обійти санкції

Сполучені Штати мають намір попередити Туреччину про негативні наслідки в разі допомоги Росії обійти американські санкції, накладені на неї у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на коментар речника Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів речник, з цією метою заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон 2-3 лютого відвідає Анкару та фінансовий центр Туреччини місто Стамбул, де проведе зустрічі з представниками уряду, бізнесу й фінансових установ, у ході яких наголосить на необхідності уникати транзакцій, пов’язаних із можливою передачею Росії технологій подвійного призначення, які в кінцевому підсумку можуть бути використані російськими військовими.

За словами речника, під час переговорів Нельсон має намір підтвердити рішучість Вашингтона продовжувати агресивно застосовувати закони й санкції до Росії та інших порушників міжнародних правил.

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"Особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, ризикують втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з суб’єктами, які перебувають під санкціями", - сказав речник.

При цьому він зазначив, що Нельсон стане останнім високопоставленим чиновником Міністерства фінансів США, який відвідає Туреччину для обговорення з турецькими партнерами питань дотримання антиросійських санкцій. Раніше Вашингтон уже неодноразово привертав увагу Анкари до неприпустимості будь-яких дій, які можуть допомогти москві обійти накладені на неї обмеження.