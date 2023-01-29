Через замінування на Кремінському напрямку важко просуватися, - Гайдай

Найголовніша проблема у просуванні на Кремінському напрямку - заміновані території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, деякі ділянки важко розмінувати через заліснення території.

"Те, що там все заміновано, – це найголовніша проблема. Ні в кого вже немає тих мап мінних полів. Мінували як вручну, так і дистанційно – і ракетами, і технікою спеціальною. І плюс залишалися набої, які не розірвані. Все це дійсно величезна проблема. Кремінський напрямок – це ліси. Туди навіть техніку спеціальну не запустиш, щоб розмінувати певні ділянки", - зазначив Гайдай.

Проте, наголосив він, українські військові просуваються вперед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окуповану Луганщину росіяни перетворюють на концтабір, - Гайдай