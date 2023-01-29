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Через замінування на Кремінському напрямку важко просуватися, - Гайдай

мінування,міна,міни

Найголовніша проблема у просуванні на Кремінському напрямку - заміновані території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, деякі ділянки важко розмінувати через заліснення території.

"Те, що там все заміновано, – це найголовніша проблема. Ні в кого вже немає тих мап мінних полів. Мінували як вручну, так і дистанційно – і ракетами, і технікою спеціальною. І плюс залишалися набої, які не розірвані. Все це дійсно величезна проблема. Кремінський напрямок – це ліси. Туди навіть техніку спеціальну не запустиш, щоб розмінувати певні ділянки", - зазначив Гайдай.

Проте, наголосив він, українські військові просуваються вперед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окуповану Луганщину росіяни перетворюють на концтабір, - Гайдай

Автор: 

мінування (1217) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+15
Замість того аби три місяці готуватися до війни, мінувати прикордонні території, зелений довпойоп закликав всіх готуватися до шашликів. Навіть у відбитих москалячих мізках, хватило розуму замінувати ділянки майбутнього наступу ЗСУ, навідміну від клоунських. Я взагалі дуже сумніваюся, що Zeленський і його команда працювала і працює на Україну, скоріш навпаки.
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29.01.2023 10:06
+11
а от після розмінування Чонгару....русні було легко і швидко просуватися
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29.01.2023 09:48
+8
Полонених туди загнати... нехай повзають, гриби шукають.
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29.01.2023 09:34
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Полонених туди загнати... нехай повзають, гриби шукають.
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29.01.2023 09:34 Відповісти
Де там "крикуни", які мені рвалися "горло перекусить", коли я хвалив німців за постачання систем розмінування? Трохи не у "вороги України" записували! Починайте вереск!
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29.01.2023 09:40 Відповісти
Навіщо потрібні якісь системи, коли є полонені орки?
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29.01.2023 10:08 Відповісти
Не мели дурниць Читай Женевську конвенцію стосовно поводження з полоненими
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29.01.2023 10:14 Відповісти
Конвенція не забороняє визволення полонених. Нехай йдуть собі додому (через свої ж розтяжки)😉
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29.01.2023 10:32 Відповісти
Ще раз пишу - не мели дурниць!!!
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29.01.2023 10:48 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_(1929) СРСР не підписував Женевську конвенцію про військовополонених
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29.01.2023 11:06 Відповісти
Женевська конвенція
про поводження з військовополоненими


Статус Конвенції див. ( 995_c23 )


{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }


{ Додаткові Протоколи див.
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 995_199 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 995_200 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g74 995_g74 ) від 08.12.2005 }


{ Про зняття застережень та здійснення заяви див. Закон
N 3413-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3413-15 3413-15 )від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.198 }



Дата підписання: 12.08.1949 Дата підписання від імені України: 12.12.1949 Дата ратифікації Україною: 03.07.1954 Дата набрання чинності для України: 03.01.1955
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29.01.2023 11:16 Відповісти
американці після ІІ світової, змусили полонених німців розміновувати мінні поля, які вони влаштували
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29.01.2023 10:34 Відповісти
У 1949 була підписана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Женевська конвенція про поводження з військовополоненими , спрямована на гуманізацію правил ведення війни.
Побачив рік підписання? Ще питання є?!!!
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29.01.2023 10:50 Відповісти
Хочеш дурного побачить? Так подивися в дзеркало! Так зручніше!
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29.01.2023 11:18 Відповісти
"Хворенький"? Так це не до мене! До психіатра!
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29.01.2023 11:51 Відповісти
Женевська конвенція укладена 27 липня 1929 року
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29.01.2023 11:32 Відповісти
От я не реєстрація за останні й рік - так і телепень! Женевських конвенцій - багато З різних питань які стосуються війни

Женевська конвенція
про поводження з військовополоненими


Статус Конвенції див. ( 995_c23 )


{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }


{ Додаткові Протоколи див.
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 995_199 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 995_200 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g74 995_g74 ) від 08.12.2005 }


{ Про зняття застережень та здійснення заяви див. Закон
N 3413-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3413-15 3413-15 )від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.198 }



Дата підписання: 12.08.1949 Дата підписання від імені України: 12.12.1949 Дата ратифікації Україною: 03.07.1954 Дата набрання чинності для України: 03.01.1955
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29.01.2023 11:35 Відповісти
Гайдай ось ось ще не взяв Кремену? там стільки нагнали свинособак в Кремену на мапі DeepState все це видно і так просуваються, але не зсу https://deepstatemap.live/#12/49.0477/38.1912 поки Гайдай оголошував що будем звільянти її, орки приняли це до уваги і стягли багато мяса
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29.01.2023 09:42 Відповісти
Це такс задумка його кричати про контрнаступ , щоб контрнаступу не було. Цеж наш Македонскій
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29.01.2023 10:02 Відповісти
Лікарні Мелітополя і Токмака переповнені трьохсотими другої армії світу.

"Никаких дополнительных территорий российская армия так и не заняла. Зато госпиталь в Мелитополе переполнен ранеными. Остальных везут по соседним населенным пунктам, которые пока еще находятся в оккупации.

- Так, в частности, только в городскую больницу Токмака Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых оккупантов. Большинство из них, после получения формальной помощи, отправляют обратно на передовую, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ."
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29.01.2023 09:46 Відповісти
Вже пішли відмазки, чому Кремінну найближчі місяці ніяк не вдасться взяти. А як гарно починалось...
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29.01.2023 09:47 Відповісти
Ти вважаєш що по мінним полям легко просуватись? Піди покажи як це робиться.
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29.01.2023 09:55 Відповісти
Я вважаю, що не потрібно було "от-от взяти Кремінну" постійно, щоб потім внєзапно стало відомо, що там мінні поля і все складно.
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29.01.2023 10:06 Відповісти
а от після розмінування Чонгару....русні було легко і швидко просуватися
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29.01.2023 09:48 Відповісти
Оманський договорняк.
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29.01.2023 09:52 Відповісти
Ага, просуватися. Кому? ...Трепло! Діброву втрачено.
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29.01.2023 09:54 Відповісти
Після тебе...
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29.01.2023 10:00 Відповісти
Замість того аби три місяці готуватися до війни, мінувати прикордонні території, зелений довпойоп закликав всіх готуватися до шашликів. Навіть у відбитих москалячих мізках, хватило розуму замінувати ділянки майбутнього наступу ЗСУ, навідміну від клоунських. Я взагалі дуже сумніваюся, що Zeленський і його команда працювала і працює на Україну, скоріш навпаки.
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29.01.2023 10:06 Відповісти
Тут деякі дебіли кричали в коментарях що не треба було Чонгар мінувати, бо в кацапів ******* машини розмінування і вони за пару годин прорвали мінні поля.
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29.01.2023 13:18 Відповісти
То не дебіли - то співробітники Подоляка
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29.01.2023 13:40 Відповісти
Через замінування на Кремінському напрямку важко просуватися, - Гайдай Джерело:

ОТАК І КАЦАПИ ПОВИННІ БУЛИ КАЗАТИ ПРО ЧОНГАР І КАЛАНЧАК, ТАК ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ?
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29.01.2023 13:36 Відповісти
 
 