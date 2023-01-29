Из-за заминирования на Кременском направлении трудно продвигаться, - Гайдай

Самая главная проблема в продвижении на Кременском направлении – заминированные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, некоторые участки трудно разминировать из-за облесения территории.

"То, что там все заминировано – это самая главная проблема. Ни у кого уже нет карт минных полей. Минировали как вручную, так и дистанционно – и ракетами, и специальной техникой. И плюс оставались патроны, которые не разорваны. Всё это действительно огромная проблема. Кременское направление – это леса. Туда даже специальную технику не запустишь, чтобы разминировать определенные участки", - отметил Гайдай.

Однако, подчеркнул он, украинские военные продвигаются вперед.

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