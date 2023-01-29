Из-за заминирования на Кременском направлении трудно продвигаться, - Гайдай
Самая главная проблема в продвижении на Кременском направлении – заминированные территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, некоторые участки трудно разминировать из-за облесения территории.
"То, что там все заминировано – это самая главная проблема. Ни у кого уже нет карт минных полей. Минировали как вручную, так и дистанционно – и ракетами, и специальной техникой. И плюс оставались патроны, которые не разорваны. Всё это действительно огромная проблема. Кременское направление – это леса. Туда даже специальную технику не запустишь, чтобы разминировать определенные участки", - отметил Гайдай.
Однако, подчеркнул он, украинские военные продвигаются вперед.
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про поводження з військовополоненими
Статус Конвенції див. ( 995_c23 )
{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }
{ Додаткові Протоколи див.
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 995_199 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 995_200 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g74 995_g74 ) від 08.12.2005 }
{ Про зняття застережень та здійснення заяви див. Закон
N 3413-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3413-15 3413-15 )від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.198 }
Дата підписання: 12.08.1949 Дата підписання від імені України: 12.12.1949 Дата ратифікації Україною: 03.07.1954 Дата набрання чинності для України: 03.01.1955
Побачив рік підписання? Ще питання є?!!!
Женевська конвенція
про поводження з військовополоненими
Статус Конвенції див. ( 995_c23 )
{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }
{ Додаткові Протоколи див.
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 995_199 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 995_200 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g74 995_g74 ) від 08.12.2005 }
{ Про зняття застережень та здійснення заяви див. Закон
N 3413-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3413-15 3413-15 )від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.198 }
Дата підписання: 12.08.1949 Дата підписання від імені України: 12.12.1949 Дата ратифікації Україною: 03.07.1954 Дата набрання чинності для України: 03.01.1955
"Никаких дополнительных территорий российская армия так и не заняла. Зато госпиталь в Мелитополе переполнен ранеными. Остальных везут по соседним населенным пунктам, которые пока еще находятся в оккупации.
- Так, в частности, только в городскую больницу Токмака Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых оккупантов. Большинство из них, после получения формальной помощи, отправляют обратно на передовую, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ."
ОТАК І КАЦАПИ ПОВИННІ БУЛИ КАЗАТИ ПРО ЧОНГАР І КАЛАНЧАК, ТАК ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ?