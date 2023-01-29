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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за заминирования на Кременском направлении трудно продвигаться, - Гайдай

мінування,міна,міни

Самая главная проблема в продвижении на Кременском направлении – заминированные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, некоторые участки трудно разминировать из-за облесения территории.

"То, что там все заминировано – это самая главная проблема. Ни у кого уже нет карт минных полей. Минировали как вручную, так и дистанционно – и ракетами, и специальной техникой. И плюс оставались патроны, которые не разорваны. Всё это действительно огромная проблема. Кременское направление – это леса. Туда даже специальную технику не запустишь, чтобы разминировать определенные участки", - отметил Гайдай.

Однако, подчеркнул он, украинские военные продвигаются вперед.

Читайте: В Кременной и Рубежном из-за взрывов пострадали десятки российских военных, - Гайдай

минирование (1445) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+15
Замість того аби три місяці готуватися до війни, мінувати прикордонні території, зелений довпойоп закликав всіх готуватися до шашликів. Навіть у відбитих москалячих мізках, хватило розуму замінувати ділянки майбутнього наступу ЗСУ, навідміну від клоунських. Я взагалі дуже сумніваюся, що Zeленський і його команда працювала і працює на Україну, скоріш навпаки.
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29.01.2023 10:06
+11
а от після розмінування Чонгару....русні було легко і швидко просуватися
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29.01.2023 09:48
+8
Полонених туди загнати... нехай повзають, гриби шукають.
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29.01.2023 09:34
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Полонених туди загнати... нехай повзають, гриби шукають.
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29.01.2023 09:34 Ответить
Де там "крикуни", які мені рвалися "горло перекусить", коли я хвалив німців за постачання систем розмінування? Трохи не у "вороги України" записували! Починайте вереск!
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29.01.2023 09:40 Ответить
Навіщо потрібні якісь системи, коли є полонені орки?
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29.01.2023 10:08 Ответить
Не мели дурниць Читай Женевську конвенцію стосовно поводження з полоненими
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29.01.2023 10:14 Ответить
Конвенція не забороняє визволення полонених. Нехай йдуть собі додому (через свої ж розтяжки)😉
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29.01.2023 10:32 Ответить
Ще раз пишу - не мели дурниць!!!
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29.01.2023 10:48 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_(1929) СРСР не підписував Женевську конвенцію про військовополонених
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29.01.2023 11:06 Ответить
Женевська конвенція
про поводження з військовополоненими


Статус Конвенції див. ( 995_c23 )


{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }


{ Додаткові Протоколи див.
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 995_199 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 995_200 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g74 995_g74 ) від 08.12.2005 }


{ Про зняття застережень та здійснення заяви див. Закон
N 3413-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3413-15 3413-15 )від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.198 }



Дата підписання: 12.08.1949 Дата підписання від імені України: 12.12.1949 Дата ратифікації Україною: 03.07.1954 Дата набрання чинності для України: 03.01.1955
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29.01.2023 11:16 Ответить
американці після ІІ світової, змусили полонених німців розміновувати мінні поля, які вони влаштували
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29.01.2023 10:34 Ответить
У 1949 була підписана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Женевська конвенція про поводження з військовополоненими , спрямована на гуманізацію правил ведення війни.
Побачив рік підписання? Ще питання є?!!!
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29.01.2023 10:50 Ответить
Хочеш дурного побачить? Так подивися в дзеркало! Так зручніше!
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29.01.2023 11:18 Ответить
"Хворенький"? Так це не до мене! До психіатра!
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29.01.2023 11:51 Ответить
Женевська конвенція укладена 27 липня 1929 року
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29.01.2023 11:32 Ответить
От я не реєстрація за останні й рік - так і телепень! Женевських конвенцій - багато З різних питань які стосуються війни

Женевська конвенція
про поводження з військовополоненими


Статус Конвенції див. ( 995_c23 )


{ Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114%D0%B0-03 114а-03 ) від 03.07.54 }


{ Додаткові Протоколи див.
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 995_199 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 995_200 ) від 08.06.1977
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g74 995_g74 ) від 08.12.2005 }


{ Про зняття застережень та здійснення заяви див. Закон
N 3413-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3413-15 3413-15 )від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.198 }



Дата підписання: 12.08.1949 Дата підписання від імені України: 12.12.1949 Дата ратифікації Україною: 03.07.1954 Дата набрання чинності для України: 03.01.1955
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29.01.2023 11:35 Ответить
Гайдай ось ось ще не взяв Кремену? там стільки нагнали свинособак в Кремену на мапі DeepState все це видно і так просуваються, але не зсу https://deepstatemap.live/#12/49.0477/38.1912 поки Гайдай оголошував що будем звільянти її, орки приняли це до уваги і стягли багато мяса
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29.01.2023 09:42 Ответить
Це такс задумка його кричати про контрнаступ , щоб контрнаступу не було. Цеж наш Македонскій
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29.01.2023 10:02 Ответить
Лікарні Мелітополя і Токмака переповнені трьохсотими другої армії світу.

"Никаких дополнительных территорий российская армия так и не заняла. Зато госпиталь в Мелитополе переполнен ранеными. Остальных везут по соседним населенным пунктам, которые пока еще находятся в оккупации.

- Так, в частности, только в городскую больницу Токмака Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых оккупантов. Большинство из них, после получения формальной помощи, отправляют обратно на передовую, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ."
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29.01.2023 09:46 Ответить
Вже пішли відмазки, чому Кремінну найближчі місяці ніяк не вдасться взяти. А як гарно починалось...
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29.01.2023 09:47 Ответить
Ти вважаєш що по мінним полям легко просуватись? Піди покажи як це робиться.
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29.01.2023 09:55 Ответить
Я вважаю, що не потрібно було "от-от взяти Кремінну" постійно, щоб потім внєзапно стало відомо, що там мінні поля і все складно.
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29.01.2023 10:06 Ответить
а от після розмінування Чонгару....русні було легко і швидко просуватися
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29.01.2023 09:48 Ответить
Оманський договорняк.
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29.01.2023 09:52 Ответить
Ага, просуватися. Кому? ...Трепло! Діброву втрачено.
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29.01.2023 09:54 Ответить
Після тебе...
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29.01.2023 10:00 Ответить
Замість того аби три місяці готуватися до війни, мінувати прикордонні території, зелений довпойоп закликав всіх готуватися до шашликів. Навіть у відбитих москалячих мізках, хватило розуму замінувати ділянки майбутнього наступу ЗСУ, навідміну від клоунських. Я взагалі дуже сумніваюся, що Zeленський і його команда працювала і працює на Україну, скоріш навпаки.
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29.01.2023 10:06 Ответить
Тут деякі дебіли кричали в коментарях що не треба було Чонгар мінувати, бо в кацапів ******* машини розмінування і вони за пару годин прорвали мінні поля.
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29.01.2023 13:18 Ответить
То не дебіли - то співробітники Подоляка
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29.01.2023 13:40 Ответить
Через замінування на Кремінському напрямку важко просуватися, - Гайдай Джерело:

ОТАК І КАЦАПИ ПОВИННІ БУЛИ КАЗАТИ ПРО ЧОНГАР І КАЛАНЧАК, ТАК ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ?
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29.01.2023 13:36 Ответить
 
 