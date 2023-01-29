Мельник закликав Німеччину передати Україні підводний човен

Заступник міністра закордонних справ та колишній посол в Німеччині Андрій Мельник закликає Берлін передати Україні підводний човен.

Ідею, яку він сам назвав "креативною", Мельник озвучив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали російський флот з Чорного моря", - написав він.

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Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023

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Нещодавно Мельник вже виступав зі схожою заявою. На тлі загрози нового великого наступу РФ він звернувся до Німеччини із закликом передати Україні винищувачі Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, а також бойові кораблі та підводні човни.