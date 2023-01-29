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Мельник закликав Німеччину передати Україні підводний човен

човен,підводний

Заступник міністра закордонних справ та колишній посол в Німеччині Андрій Мельник закликає Берлін передати Україні підводний човен.

Ідею, яку він сам назвав "креативною", Мельник озвучив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали російський флот з Чорного моря", - написав він.

Також читайте: Мельник - міністру оборони Німеччини Пісторіусу: Що вам ще потрібно перевірити? Постачайте танки

Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023

Також читайте: Німецький концерн Rheinmetall хоче випускати HIMARS у Європі

Нещодавно Мельник вже виступав зі схожою заявою. На тлі загрози нового великого наступу РФ він звернувся до Німеччини із закликом передати Україні винищувачі Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, а також бойові кораблі та підводні човни.

Автор: 

Німеччина (7327) підводний човен (85) допомога (8304) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+45
Що він верзе?? Які підводні човни? Де їх обслуговувати, як Туреччина пропустить їх? "Креативна" ідея... Мельнику більше не наливати.
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29.01.2023 11:01
+39
Ну хіба не клоун?
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29.01.2023 10:59
+28
А я призываю, передайте кто то мозги этому Мельнику, что бы поменьше трындел.
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29.01.2023 11:06
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Мельник був призначений послом у Німеччині у 2014му році. Звільнений - у 2022му.
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29.01.2023 13:02 Відповісти
Зірку смерті давай, чого вже там!
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29.01.2023 11:39 Відповісти
Ecio paprosit nado B-52 bombodirovcik i raketi k nemu AGM-83A Eti raketi giperzvukovyje dlia unictozenyje osobo vaznix objektov,skazem bunkera putlera.
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29.01.2023 11:42 Відповісти
Ця тупа чмоня нас люто підставляє.
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29.01.2023 11:44 Відповісти
В оточенні Зелі лише такі люди.. Папуги !
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29.01.2023 17:25 Відповісти
Мельник не з оточення Зелі - його було призначено Послом у 2014му році. Зеля його навпаки прибрав з посади.
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29.01.2023 18:07 Відповісти
Ідіот.
І все оточення таке: тупе бидло, вся «популярність» якого, живиться завдяки публічним скандалам.
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29.01.2023 11:44 Відповісти
Мельник був призначений послом у Німеччині у 2014му році. Давайте ще про оточення...от тільки про чиє?
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29.01.2023 18:16 Відповісти
Классика жанра...

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29.01.2023 11:46 Відповісти
А сам мельник буде служити на тому човні боцманом.
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29.01.2023 11:53 Відповісти
Добре. А Мельника призначити там капітаном. Якщо човен потоне, то капітан із ним.
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29.01.2023 11:56 Відповісти
А Мельнику - персональну губозакатувальну машинку. Щоб менше триндів, де не треба.
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29.01.2023 12:12 Відповісти
Нехай Мельник за свої кошти збудує комплекс для обслуговування підводки і навчить персонал.
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29.01.2023 12:17 Відповісти
кулєба підбирає в мзс таких же йбанутих, як і сам і ще йбанутіших.
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29.01.2023 12:19 Відповісти
Ось і почали усі патрійоти виясняти поміж себе, «ти чиїх будеш та ти хто такий», а у цей же час рашисти ***** Українців убивають….
ІПСО рашистів ***** продовжує працювати з під тишка… нацьковуючи та провокуючи 32 роки, після відновлення Незалежності України, одного на одного Українців!!
Герої Крутів не собачилися між собою під час бою з московітами-більшовицькими!!!
Видно, що на жаль, савєцька ментальність ще і зараз спрацьовує…
Тому в Чехії і йдуть зміни, а у нас то інструктора ЦК КПУ виберуть в Президенти, то парторга, то сільського бухгалтера, то дворазового кримінальника, то чотириразового відказника, а «барига» відновив ППО біля столиці, віру, мову, армію!!!
Але ж він і брата убив, чи посадив, чи з'їв …. ІПСО зкацаплених продовжує своє робити…
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29.01.2023 12:22 Відповісти
"Бундесвер має 6 таких підводних човнів.."

"К началу войны Кригсмарине располагали 57 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 подводными лодками . В ходе войны в строй было введено ещё 1113 подлодок..."

який регресс
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29.01.2023 12:26 Відповісти
Украине нужен флот, не спорю. Но не в том виде, как был. Крупные крейсеры, авианосцы и прочие страдающие величием нам совсем ни к чему, включая подводные лодки. Все это вяличие хорошо тянет бюджет постоянно, а выхлопа от него нет и не будет.
Цели - контроль границ, борьба с браконьерами и нарушителями границ, МЧС.
Для этого подойдут быстрые катера, а катера способные нести парочку Посейдонов - вершина этого москитного флота.
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29.01.2023 12:35 Відповісти
Лодка ЗАПОРІЖЖЯ була ж потрібна, щоб супротивник тримав протичовновий флот? І екіпажі утримували! І акумулятори закупляли! А що змінилося в доктрині???
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29.01.2023 13:02 Відповісти
Лодка ЗАПОРІЖЖЯ була потрібна, щоб пиляти бюджетне бабло на її утримання. Реально за всі 30 років Незалежності ніхто нічого не планував і ні до чого не готувався. Якась незначна двіжуха в плані підвищення обороноздатності була лише в період 2014-16 років, та й то швидко зійшла на нуль.

Якщо доживемо до кінця війни, то ілітка знов візьметься за обороноздатність. Але запалу знову вистачить років на три. Потім все повернеться на круги свої, до звичної корупції, кумівства, непрофесійності та балабольства.
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29.01.2023 13:18 Відповісти
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29.01.2023 12:36 Відповісти
цікаво,Мельник просто рідкісний дурень,чи він усвідомлено несе всяку маячню? і чому цей Мельник,якщо він так переймається зброєю для України.....жодного разу не закликав Німеччину....розібратися в тому хто персонально винен у розвалі нашого ВПК з 2014 року? хто винен в тому,що всі ці Громи.Сапсани,Коршуни,Нептуни,Буревії тощо виявилися мильною булькою?
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29.01.2023 12:41 Відповісти
тому що ці люди звикли тільки просити та вимагати, а не аналізувати своi злочині вчинки.
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29.01.2023 12:46 Відповісти
В мене враження, що він робить це цілком спеціально, тим самим зриваючи налагодження дипломатичних відносин.
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29.01.2023 13:06 Відповісти
5 колона почала відкрито вести спецоперацію по зриву поставок озброєня ЗСУ. на фронт козла під бахмут нехай попірнає в окопі.
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29.01.2023 16:35 Відповісти
Мельник аж ніяк не дурень. Думаю таким чином він публічно тролить німецькі еліти, пов'язані з Рашкою. В цьому зацікавлені й американці, які сильно занепокоєні німецько-російською дружбою.

Скандальні й епатажні заяви Мельника притягують увагу простих німців. Вони бачать, що їх влада потакає ваврварам та людожерам і в свою чергу починають тиснути на політиків. Таким чином тиск на проросійське лобі всередині самої Німеччини поступово росте а "ображена ліверна ковбаса" змушений робити все нові й нові ходи проти російських дружбанів, хоч сам страшно цього не бажає.
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29.01.2023 13:30 Відповісти
Все правильно ви пишете. Я зайшла в твіттері, дуже жваве обговорюється.
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29.01.2023 13:37 Відповісти
ну,можливо,ви й праві....
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29.01.2023 13:58 Відповісти
Разве что под Калининград его отправить вместе с Мельником.
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29.01.2023 12:45 Відповісти
Так тільки одну , щоб всю шло₴бень в неї і люки заварити
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29.01.2023 12:54 Відповісти
Який "підводний човен" - степи України ще лежать під снігом.
Той Мельник зовсім з глузду з'їхав ?
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29.01.2023 12:59 Відповісти
купи, нехай депутати зе-цирку скинуться, вони ж за три роки накрали на 5 таких човнів.
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29.01.2023 13:03 Відповісти
Звісно торги треба починати з найнижчої ціни, в реалі дали б старий електро дизель щоб могли слухати і топити кацапські кораблі в Чорному морі, звісно там є і кацапські підлодки, але це війна.
Хоча вчитися на підводника це справа не кількох місяців, півроку самий мінімум. У любому випадку Україні потрібні підводні човни атакуючого класу, тихі мисливці на ракетні підлодки кацапів по всьому світу.
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29.01.2023 13:12 Відповісти
Ну тепер поведінка мельника зрозуміла - психічно хвора людина!
Тільки чим же завинила країна, що мельникоподібні займаймають у ній важливі посади?
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29.01.2023 13:14 Відповісти
Звільнять ще якось зрадника України, накшталт татарова чи елдака , то може й дадуть
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29.01.2023 13:19 Відповісти
Недавно Мельник обозвал немецкого политика женщину "отвратительной ведьмой". Второй человек в МИД. Дипломат от Бога.
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29.01.2023 13:20 Відповісти
про кого речь?
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29.01.2023 16:07 Відповісти
Якби в мене була задача зірвати поставки зброї з Заходу я робив би так як робить Мельник...
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29.01.2023 13:27 Відповісти
поставки танков, вероятно увязаны с борьбой против корупции, так что вероятно большинство из них, к нам, и не приедут(((
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29.01.2023 13:56 Відповісти
https://suspilne.media/144576-vihid-v-atlantiku-atomni-sudna-ta-50-rokiv-u-mori-istoria-moraka-pidvodnika-oleksandra-kalinicenka/ Вихід в Атлантику, атомні судна та 50 років у морі. Історія моряка-підводника Олександра Калініченка
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29.01.2023 13:31 Відповісти
Ф-16 с "Гарпунами" отправят на дно кацапский флот с гораздо меньшими сложностями. Правда только надводный.
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29.01.2023 13:31 Відповісти
а Мельника назначить на подлодку замполитом
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29.01.2023 13:33 Відповісти
фиерический долбоклюй!!!
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29.01.2023 13:53 Відповісти
Мнение Мельника безусловно интересно, но хочется услышать мнение сексологического дипломата из Болгарии или специалиста по кинологии, заведующего "Держкино".
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29.01.2023 14:15 Відповісти
Дуже потрібна річ в степах України....
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29.01.2023 14:33 Відповісти
Зовсім . Йо...вся??? На х...я нам підводний човен? Я починав військову службу в 1993 році, у нас був один підводний човен... Я ще служу, а човна вже немає... З ним тільки мудохались весь час, то акумулятори не такі, то приварювали до чогось.... Це пан Мельник чогось забористого хапанув)))
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29.01.2023 14:41 Відповісти
Наслідки занадто довгого перебування на лазурних узбережжях.
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29.01.2023 15:07 Відповісти
Та скільки ж можнга терпіти теє зелене лайно? Хтось би вже заховав той понос, щоб не ганьбитися?
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29.01.2023 15:11 Відповісти
Мені здається він російський агент і працює проти України.
Спеціально вимагає неможливого, щоб Україну опозорити.
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29.01.2023 15:53 Відповісти
ну танки таки нам дают...а он про них целый год кричал....
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29.01.2023 16:08 Відповісти
Що підводни човни ? Узеленськи ще будуть просити у США -авіаносьці. Це більш високий рівень піару. А нарід хаває !
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29.01.2023 16:50 Відповісти
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