Мельник закликав Німеччину передати Україні підводний човен
Заступник міністра закордонних справ та колишній посол в Німеччині Андрій Мельник закликає Берлін передати Україні підводний човен.
Ідею, яку він сам назвав "креативною", Мельник озвучив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали російський флот з Чорного моря", - написав він.
Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023
Нещодавно Мельник вже виступав зі схожою заявою. На тлі загрози нового великого наступу РФ він звернувся до Німеччини із закликом передати Україні винищувачі Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, а також бойові кораблі та підводні човни.
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І все оточення таке: тупе бидло, вся «популярність» якого, живиться завдяки публічним скандалам.
ІПСО рашистів ***** продовжує працювати з під тишка… нацьковуючи та провокуючи 32 роки, після відновлення Незалежності України, одного на одного Українців!!
Герої Крутів не собачилися між собою під час бою з московітами-більшовицькими!!!
Видно, що на жаль, савєцька ментальність ще і зараз спрацьовує…
Тому в Чехії і йдуть зміни, а у нас то інструктора ЦК КПУ виберуть в Президенти, то парторга, то сільського бухгалтера, то дворазового кримінальника, то чотириразового відказника, а «барига» відновив ППО біля столиці, віру, мову, армію!!!
Але ж він і брата убив, чи посадив, чи з'їв …. ІПСО зкацаплених продовжує своє робити…
"К началу войны Кригсмарине располагали 57 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 подводными лодками . В ходе войны в строй было введено ещё 1113 подлодок..."
який регресс
Цели - контроль границ, борьба с браконьерами и нарушителями границ, МЧС.
Для этого подойдут быстрые катера, а катера способные нести парочку Посейдонов - вершина этого москитного флота.
Якщо доживемо до кінця війни, то ілітка знов візьметься за обороноздатність. Але запалу знову вистачить років на три. Потім все повернеться на круги свої, до звичної корупції, кумівства, непрофесійності та балабольства.
Скандальні й епатажні заяви Мельника притягують увагу простих німців. Вони бачать, що їх влада потакає ваврварам та людожерам і в свою чергу починають тиснути на політиків. Таким чином тиск на проросійське лобі всередині самої Німеччини поступово росте а "ображена ліверна ковбаса" змушений робити все нові й нові ходи проти російських дружбанів, хоч сам страшно цього не бажає.
Той Мельник зовсім з глузду з'їхав ?
Хоча вчитися на підводника це справа не кількох місяців, півроку самий мінімум. У любому випадку Україні потрібні підводні човни атакуючого класу, тихі мисливці на ракетні підлодки кацапів по всьому світу.
Тільки чим же завинила країна, що мельникоподібні займаймають у ній важливі посади?
Спеціально вимагає неможливого, щоб Україну опозорити.