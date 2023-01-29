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У Чехії підрахували 100% голосів. Ексгенерал НАТО Павел набрав 58%

павел,петр

Колишній очільник Військового комітету Північноатлантичного Альянсу генерал Петр Павел отримав 58,32% голосів на виборах президента Чехії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Конкурент Павела, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш набрав 41,67% голосів.

Бабішу вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв - Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому. У столичному округу Прага Павел отримав понад 76% голосів.

Читайте: Новообраний президент Чехії Павел має намір відвідати Україну, - ЗМІ

Явка у другому турі виборів президента Чехії становила 70,25%, що стало рекордним показником з 2013 року, коли в країні відбулись перші прямі президентські вибори.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

Також читайте: Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії: "Сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю"

Автор: 

вибори (6684) Чехія (1608) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+27
Яке це щастя, коли президент твоєї країни не клоун-мародер, а звичайний професіонал.
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29.01.2023 11:36
+26
Это хорошо. Побольше нам всяких генералов НАТО всяких разных в правительствах стран. ДА ВОЙНЕ. ДА ПОБЕДЕ!!!
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29.01.2023 11:33
+22
Вітаемо чехів з гарним вибором
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29.01.2023 11:38
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Это хорошо. Побольше нам всяких генералов НАТО всяких разных в правительствах стран. ДА ВОЙНЕ. ДА ПОБЕДЕ!!!
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29.01.2023 11:33 Відповісти
Це як би у нас був такий президент.А то у нас такое себе
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29.01.2023 11:44 Відповісти
ще все попереду....думай-Те!
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29.01.2023 11:53 Відповісти
А що , Зе вже хіба "прошлий"?
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29.01.2023 15:24 Відповісти
На відміну від тебе , я на Зеленського під час війни поганого слова не скажу . Навпаки , підтримую . А може ти приїдеш підтримати ? А скажи ще , чому ти на рускій мойві пишеш ?
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29.01.2023 16:03 Відповісти
Ви мабуть вчитель Української? І вам пече?
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29.01.2023 19:00 Відповісти
Ключевое слово- НАМ. Т.е. Украине. Вместо наркоманского и Ху*ловского кубла.
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29.01.2023 11:57 Відповісти
Иди на своё Ху*ло.
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29.01.2023 19:18 Відповісти
Аж до Карпат чути вибухи пердаків у мордорівському кремлі, рашистські пропагандони з самого ранку виють, як суки у мороз, на усіх своїх каналах. Клас!
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29.01.2023 11:34 Відповісти
Виють як суки в сливах ...
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29.01.2023 11:39 Відповісти
Яке це щастя, коли президент твоєї країни не клоун-мародер, а звичайний професіонал.
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29.01.2023 11:36 Відповісти
В точку
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29.01.2023 11:39 Відповісти
от навіщо ти так? Порадіємо за Чехів
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29.01.2023 11:39 Відповісти
Ти заспокоїшся ? В тебе ж за вікном ніхто не стріляє ? От і Слава Богу ! А я задаю таким одне питання : при Порошенку було повномасштабне вторгнення орків ?
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29.01.2023 15:30 Відповісти
Ти так палишся - в Україні майже не згадують про мінські угоди , а кацапи , коли немає , що сказати : "мінск!" . Ну і з Іловайськом ти видав ! Прочитай , сам , як ти написав !
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29.01.2023 15:58 Відповісти
Вітаемо чехів з гарним вибором
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29.01.2023 11:38 Відповісти
Був уже один Павел, Йозеф Павел, міністр внутрішніх справ, соратник Олександра Дубчека з "Празької весни". Після радянського вторгнення відсторонили з посади та відправили на пенсію.
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29.01.2023 11:40 Відповісти
В Израиле антиизраильскую скотину вздернули бы на ближайшем дереве, так что не нада тут ля-ля
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29.01.2023 11:42 Відповісти
Опять шапочку из фольги забыл накрутить на голову.
Оно и чувствуется
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29.01.2023 11:49 Відповісти
ну значит ты не коренной израильтянин, а просто понаехавший совок
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29.01.2023 11:52 Відповісти
Отскочи, псих.
Мои запасы любви и ласки для тебя не бесконечны.
Хочется поговорить, иди с ближайшим фонарным столбом пообщайся
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29.01.2023 11:55 Відповісти
пшел вон собака
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29.01.2023 13:44 Відповісти
Пролетів клоун у Чехії!
Обрали нормальну людину!
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29.01.2023 11:42 Відповісти
Проукраїнський генерал НАТО - це гарний вибір. Мої вітання чехам.
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29.01.2023 11:47 Відповісти
Странные эти чехи.
Нужно было выбрать какого-нибудь комика, а потом ржать до упаду
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29.01.2023 11:51 Відповісти
Може чехи трохи розумніші?
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29.01.2023 14:04 Відповісти
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29.01.2023 12:00 Відповісти
В чехів в любому випадку було би все нормально,а так їм буде ще краще.
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29.01.2023 12:03 Відповісти
Я за нього голосував і радий що він виграв але не дуже в це вірив. Як вийду на вулицю, то здається що всюди самі маргінали, а ще бабіш підняв зарплатню поліції, пожежникам, пенсії, тому багато хто був за нього. Але виявляється, що чехі ще мають надію.
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29.01.2023 12:11 Відповісти
Не тільки надію, а ще й розум.
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29.01.2023 14:06 Відповісти
Як там: вот как надо, мілая моя, а ти... обісрався. Це я і про себе, обравши зелене гівно. Та й "Голос" виявився вопіющим в пустелі... Бл@дь, чого ми такі дурні?
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29.01.2023 12:29 Відповісти
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29.01.2023 12:40 Відповісти
Мудрий народ Чехії не прголосував за злодія бізнесмена або хуже нікуди ставленика цих крадіїв коміка а за професіонала хоч і у військовій сфері
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29.01.2023 12:46 Відповісти
Хорошие новости, но 58% - это не разгром.

Как вообще ватник может набрать выше 10%? Нонсенс какой-то. Поддерживал вату в прошлом - бери и покидай политику. Ты поставил на хромую лошадь и проиграл, все, уходи из политики навсегда, ты облажался. Но нет, эти черти лезут и лезут, хотя бы народ понимает, что к чему.
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29.01.2023 12:50 Відповісти
Миллиардер получил болт на всё рыло - вот что ценно.
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29.01.2023 12:57 Відповісти
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29.01.2023 13:00 Відповісти
В Карловых Варах одни кацапы. Чувствуете связь?
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29.01.2023 14:03 Відповісти
В природі не існує "генералів_НАТО". Він -- генерал армії Чеської республіки.
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29.01.2023 14:24 Відповісти
Pozdrav!!
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29.01.2023 15:41 Відповісти
Чехія не воює та обирає генерала. Україна захищається - і у нас по соціології лидери Арестович та Поворознюк.
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30.01.2023 09:39 Відповісти
 
 