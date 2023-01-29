У Чехії підрахували 100% голосів. Ексгенерал НАТО Павел набрав 58%

Колишній очільник Військового комітету Північноатлантичного Альянсу генерал Петр Павел отримав 58,32% голосів на виборах президента Чехії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Конкурент Павела, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш набрав 41,67% голосів.

Бабішу вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв - Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому. У столичному округу Прага Павел отримав понад 76% голосів.

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Явка у другому турі виборів президента Чехії становила 70,25%, що стало рекордним показником з 2013 року, коли в країні відбулись перші прямі президентські вибори.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

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