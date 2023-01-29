У Чехії підрахували 100% голосів. Ексгенерал НАТО Павел набрав 58%
Колишній очільник Військового комітету Північноатлантичного Альянсу генерал Петр Павел отримав 58,32% голосів на виборах президента Чехії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Конкурент Павела, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш набрав 41,67% голосів.
Бабішу вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв - Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому. У столичному округу Прага Павел отримав понад 76% голосів.
Явка у другому турі виборів президента Чехії становила 70,25%, що стало рекордним показником з 2013 року, коли в країні відбулись перші прямі президентські вибори.
Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.
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Обрали нормальну людину!
Нужно было выбрать какого-нибудь комика, а потом ржать до упаду
Как вообще ватник может набрать выше 10%? Нонсенс какой-то. Поддерживал вату в прошлом - бери и покидай политику. Ты поставил на хромую лошадь и проиграл, все, уходи из политики навсегда, ты облажался. Но нет, эти черти лезут и лезут, хотя бы народ понимает, что к чему.