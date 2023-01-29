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У лютому на Луганщині очікується прибуття чергових мобілізованих з РФ, - Гайдай

рф,мобілізація

Ситуація на Луганщині залишається стабільною, у лютому очікується прибуття нових мобілізованих з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У лютому очікуємо на прибуття на Луганський фронт чергових свіжомобілізованих з росії. Ситуація залишається стабільною, у Білогорівці тримаємо оборону, на Сватівсько-Кремінському напрямку потроху рухаємося вперед. Швидко це робити не вдається через щільну замінованість території.

Луганська лінія фронту завалена тілами рашистів, здебільшого - це вагнерівці, яких росія вважає виключно гарматним м‘ясом. Кремінну ворог підсилює кадровими військовими, поки чекають на свіжомобілізованних, але ситуацію це не змінює.

Окрім того, російська медицина також працює на Україну та добиває важкохворих вагнерівців: вони хворіють інфекційними хворобами, а лікувати їх не поспішають - лікарі бояться за себе", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Через замінування на Кремінському напрямку важко просуватися, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17255) мобілізація (3032) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+11
Невже цензор настільки не поважає ні себе ні читачів, що продовжує цитувати це непорозуміння.
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29.01.2023 12:59
+5
Гайдай все рухаеться вперед.
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29.01.2023 12:59
+5
Капітан очевидність..
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29.01.2023 13:04
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Невже цензор настільки не поважає ні себе ні читачів, що продовжує цитувати це непорозуміння.
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29.01.2023 12:59 Відповісти
це і ще одного - андрющенко.... За годину двічі уже "крякав" про Маріуполь! Можливо уже звільнив місто замість ЗСУ
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29.01.2023 13:09 Відповісти
в рашке, в мире животных:

https://ria.ru/20230129/drozdov-1848201882.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop НТВ: телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами восьми ребер

Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию после того, как упал у своего дома на юго-западе Москвы, сообщает телеканал НТВ.
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29.01.2023 13:14 Відповісти
Гайдай все рухаеться вперед.
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29.01.2023 12:59 Відповісти
Якщо подивитись мару deepstatemap, то можна побачити щильність біологічного сміття сконцентрованого біля Креміной.
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29.01.2023 13:15 Відповісти
Повзуть таргани-суіцидники..
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29.01.2023 12:59 Відповісти
У них (в ОВА) обов"язок - пару раз за добу вилізти і крякнути!
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29.01.2023 13:07 Відповісти
Капітан очевидність..
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29.01.2023 13:04 Відповісти
На те він і лютий.
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29.01.2023 13:06 Відповісти
Надеюсь потом их будут наматывать на гусеницы леопарды и челенджеры)
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29.01.2023 13:06 Відповісти
Time for himars
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29.01.2023 13:12 Відповісти
гайдай, йди нхй.
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29.01.2023 13:33 Відповісти
Хто цей Гайдай такий?

Голова області без області.
Нема іншої роботи, окрім взяття ротом Кремінної та вангування?
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29.01.2023 15:14 Відповісти
 
 