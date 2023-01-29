У лютому на Луганщині очікується прибуття чергових мобілізованих з РФ, - Гайдай
Ситуація на Луганщині залишається стабільною, у лютому очікується прибуття нових мобілізованих з Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У лютому очікуємо на прибуття на Луганський фронт чергових свіжомобілізованих з росії. Ситуація залишається стабільною, у Білогорівці тримаємо оборону, на Сватівсько-Кремінському напрямку потроху рухаємося вперед. Швидко це робити не вдається через щільну замінованість території.
Луганська лінія фронту завалена тілами рашистів, здебільшого - це вагнерівці, яких росія вважає виключно гарматним м‘ясом. Кремінну ворог підсилює кадровими військовими, поки чекають на свіжомобілізованних, але ситуацію це не змінює.
Окрім того, російська медицина також працює на Україну та добиває важкохворих вагнерівців: вони хворіють інфекційними хворобами, а лікувати їх не поспішають - лікарі бояться за себе", - йдеться в повідомленні.
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