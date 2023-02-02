Україна стане членом Євросоюзу, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу.
Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзу. "День, коли Україна стала кандидатом - став новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС", - запевнила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути - перед будівлею Берламонт в Брюсселі". Це - будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.
Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. "Наша зустріч - сигнал європейським інвесторам", - пояснила вона.
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А хто поїхав,той переважно нелегально горбатитився чорноробом за копійки в порівнянні з тим що получали інші. А після того як Україні буде в ЄС можна буде їхати законно і легально влаштовуватися і получати як мінімум те що получають громадяни тих країн.
К тому же, в этом случае над украинцами кроме своих бюрократов и коррупционеров добавятся ещё и европейские. Вон бриты и кажется поляки это уже поняли. Вот НАДО - это нужная вещь.