Україна стане членом Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзу. "День, коли Україна стала кандидатом - став новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС", - запевнила фон дер Ляєн.

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Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути - перед будівлею Берламонт в Брюсселі". Це - будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. "Наша зустріч - сигнал європейським інвесторам", - пояснила вона.

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