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Україна стане членом Євросоюзу, - фон дер Ляєн

ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзу. "День, коли Україна стала кандидатом - став новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС", - запевнила фон дер Ляєн.

Читайте: Цього року мають бути усунені перешкоди для переговорів про членство України в ЄС, - Зеленський

Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути - перед будівлею Берламонт в Брюсселі". Це - будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. "Наша зустріч - сигнал європейським інвесторам", - пояснила вона.

Також читайте: Цілі євроінтеграції на 2023 рік - роумінг ЄС та "промисловий безвіз", - Шмигаль

Автор: 

членство в ЄС (1246) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+11
Хто хотів і так поїхали.
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02.02.2023 17:26
+7
Дякуемо , друзі ‼️
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02.02.2023 17:19
+7
І тут Ви з ложкою дьогтю
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02.02.2023 17:20
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Мені одному аж відлунням згадалося як нам НАТО в 2008му обіцяли
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02.02.2023 17:19 Відповісти
І тут Ви з ложкою дьогтю
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02.02.2023 17:20 Відповісти
Дякуемо , друзі ‼️
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02.02.2023 17:19 Відповісти
Колись десь може.
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02.02.2023 17:20 Відповісти
багато з тих хто зараз виїхав в результаті війни не повернуться назад в Україну,а коли Україна стане членом Євросоюзу то вся молодь і люди 30-40 років виїдуть з України відразу.
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02.02.2023 17:23 Відповісти
Хто хотів і так поїхали.
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02.02.2023 17:26 Відповісти
Щоб поїхати,до війни треба було получити внж,щоб получити внж,потрібна причина,чи навчання,чи робота,чи інше. Це не просто так,взяв сумку,зібрався і поїхав. Треба ходити по різних установах,реєструватися, підтверджувати час від часу своє внж і так далі. А коли ти є членом ЄС, то це по суті одна країна без кордонів,тут дійсно сідаєш на потяг з сумкою і їдеш куди хочеш,і не треба просити довзволи на роботу,на проживання і так далі, ти по суті являєшся по правах на рівні з громадянами тієї країни куди їдеш тільки без права голосу.
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02.02.2023 17:31 Відповісти
Ось так і зробили - сумку зібрали і поїхали.
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02.02.2023 17:39 Відповісти
"Ось так і зробили - сумку зібрали і поїхали." --- не всі.

А хто поїхав,той переважно нелегально горбатитився чорноробом за копійки в порівнянні з тим що получали інші. А після того як Україні буде в ЄС можна буде їхати законно і легально влаштовуватися і получати як мінімум те що получають громадяни тих країн.
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02.02.2023 17:48 Відповісти
І що? Це погано, що можна буде без проблем поїхати до іншої країни працювати?
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02.02.2023 18:26 Відповісти
Для чого туди людям їхати тільки працювати буде? Якщо вони собі там спокійно і жити зможуть без проблем. І вибір вони зроблять далеко не на користь України де після війни буде розруха,економіка на дні, і не зрозумілі суди,влада і закони
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02.02.2023 18:29 Відповісти
І що тут поганого? Люди будуть жити краще, це ж добре, чи ні?
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02.02.2023 18:46 Відповісти
Хто хотів залишитись там отримувати внж доволі легко в Польщі та Чехії інших думаю.Де хто їздили пів року там потім дома пів року.Тоб то я ж казав хто хотів поїхали,не хвилюйся.Просто якщо так влада і далі буде красти то іще більше люду виїде,утримувати хабарників ніхто не хоче.
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02.02.2023 20:34 Відповісти
головна загадка- ЧЛЕНОМ.... буде вас трахати?? чи як?
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02.02.2023 17:25 Відповісти
Звичайно стане після проведення чергових і демократичних виборів через рік і закінчення війни через пів року.
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02.02.2023 17:25 Відповісти
Да, старая песня. Перемежающаяся заявлениями что Украина НЕ вступит в ЕС. Нормальный троллинг, не стоит обращать внимания.

К тому же, в этом случае над украинцами кроме своих бюрократов и коррупционеров добавятся ещё и европейские. Вон бриты и кажется поляки это уже поняли. Вот НАДО - это нужная вещь.
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02.02.2023 17:29 Відповісти
* имелось в виду НАТО...
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02.02.2023 17:31 Відповісти
Украине вполне по силам, стать страной ЕС. Только для этого, надо всех воров на должностях, которых назначало шапито-95, отправить в тюрьму. И страну примут в ЕС.
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02.02.2023 17:32 Відповісти
А до этого "шапито" значит приняли в ЕС? Потом увидели что зря, отменили принятие. И теперь только и ждут когда же это "шапито" уйдет, чтобы пришли те, при которых уже приняли.
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02.02.2023 17:38 Відповісти
Нет, не приняли, поскольку не было выполнено много условий.
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02.02.2023 17:56 Відповісти
И коррупция на высших уровнях и на больших должностях в т.ч. Так, что не в "шапито" дело.
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02.02.2023 18:04 Відповісти
Нет, в шапито. ЗЕ, обещал что будет бороться с коррупцией. Только слова с делом разошлись.
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02.02.2023 18:08 Відповісти
Так все обещали, не только один Зе. Или из всех президентов только Зе обещал бороться с коррупцией? А остальные были на ее вершине?
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02.02.2023 18:20 Відповісти
Тоді треба повертати смертну кару, інакше ніяк...А до Європи з нею не пустять, так що це процес на роки
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02.02.2023 17:38 Відповісти
Была и до 2019 коррупция, я этого не отрицаю. Но именно при шапито-95 все те, кого уволили с должностей на которых они были при януковиче, вдруг стали назначаться обратно.
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02.02.2023 17:54 Відповісти
який нах Євросоюз!!! країна яка займає 116 міяце в рейтингу сприйняття корупції,не може бути в євросоюзі...ну не беруть туди курва країну де злодій на злодію їде і злодієм поганяє!
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02.02.2023 17:33 Відповісти
Албанию взяли. Болгарию, Румынию. Никак не лучше Украины. Не надо недооценивать свою страну!
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02.02.2023 17:38 Відповісти
Албанию ещё не взяли.
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02.02.2023 18:32 Відповісти
Стане,коли подолає корупцію.
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02.02.2023 18:24 Відповісти
Ахаха, самую коррумпированную страну никогда не допустят в Евросоюз. Иначе разворуют и Нато и Европу.
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02.02.2023 18:59 Відповісти
Наши ворюги никогда этого не допустят....кто же им в ЕС даст потом воровать....
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02.02.2023 19:44 Відповісти
Звичайно стане. Зелену шоблу НХ і стане.
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02.02.2023 20:57 Відповісти
Після Зе і "слуг" можливо
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03.02.2023 00:19 Відповісти
Дай Бог!
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03.02.2023 08:08 Відповісти
 
 