США допускають участь росіян в Олімпійських іграх у нейтральному статусі, - CNN
США не проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 року, якщо вони не представлятимуть свою країну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала репортерка CNN Наташі Бертран.
"Прес-секретар Білого дому заявив, що США не проти того, щоб окремі спортсмени з Росії чи Білорусі змагалися та проходили кваліфікацію на Літні Олімпійські ігри 2024 року та Зимові ігри 2026 року, якщо "абсолютно ясно", що вони не представляють своїх країн", - написала журналістка.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
Топ коментарі
+36 Павло ШОвте
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+33 Сергей Агапов #428892
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+27 Олекса Лось
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Не на пАмойкє
А на Звалищі
Черговий доказ, що аналітики там нема. Грошики індивіди, звичайно, справно отримують, а результат - ось такий.
Хоч би почитали (що, власне, вони мають робити), що пише москальня на спортивних та інших форумах, що заявляють їхні і спортивні функціонери, і депутати, і ті ж колишні спортсмени чи тренери.
Який стоїть ґвалт, що "там гібнут наши парні, заСЧісчяя страну, ??? ми прєдадім іх память, єслі будєм виступать бєз флаґа", "ми нє можем атказаться ат страни, паддєрживаєм нашеґо прєзідєнта і т.д. і т.п.
До відкритих погроз: чєм бистрєє ми пабєдім, тєм бистрєє нас допустят, куда ані дєнуцца ...
Але дебілки на те й дебілки, щоб квакати про свої лицемірні і фальшиві "цінності".
як би ми хотіли стиснувши зуби, дивитися як інші роблять те що вони хочуть, а не те що нам потрібно, ми так одразу москалям би і здалися.
"голосвать за ідіотів", в Америці теж далеко не завжди голосують вдало і що? у них просто вже побудована система запобігань і противажелів, що навіть повний клінічний ідіот не зможе аж так супер розвернутися - це саме головне досягнення демократії, як на мене.
Так вибачайте, вони не були в полоні чортову купу років, вони там далеко на Заході між собою розбиралися і то їм легко не було, а у нас завжди ***....притрушений на всю голову сусід поряд, вмішується в усі наші політичні і економічні процеси, вічно корумпує владу, а бабла, курва мають неміряно, всіх праституток по цілому Світу скупили.
То ж не рівняйте. За таких умов, ми ще досить непогано тримаємося.
Такі факти.
Не хочу вас засмучувати, але ATACMS теж ось-ось дадуть. Мені Швець сьогодні по секрету розповів.
Что там Швец говорит про ATACMS, скоро будет?
ім'я НАТАША і раша - як однояйцеві близнеці.
Інфа про батьків і родину ціеі Наташи засекречени . Не виключаю россійських емігрантів , тоді любовь до раши в неї У генах
і предьявити їм нема чого . Ось вони і ціпляются в душі за березки , яких до речі в ЕС ПОВНО . Болото з кікіморами і березки - ось їх скрепи
"Врач сказал в морг, значит в морг"...
это как? типа, к олимпиаде не допустят кантемировскую дивизию?
сша пробивает дно
.
Померла так померла. І крапка!
Нам не прийдеться їх вибачати, русскіє вважають слабкістю просити пробачення, хиба щоб обманути, а тих, хто вірить в їх "вибачення" клінічними ідіотами, які заслуговують бути з"їдженими з потрохами.
"ума палата". Нічого нового та дивного. Ідіотизм впевнено крокує по планеті. На жаль.
якщо вони скажут - Чей Крым.