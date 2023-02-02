США допускають участь росіян в Олімпійських іграх у нейтральному статусі, - CNN

США не проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 року, якщо вони не представлятимуть свою країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала репортерка CNN Наташі Бертран.

"Прес-секретар Білого дому заявив, що США не проти того, щоб окремі спортсмени з Росії чи Білорусі змагалися та проходили кваліфікацію на Літні Олімпійські ігри 2024 року та Зимові ігри 2026 року, якщо "абсолютно ясно", що вони не представляють своїх країн", - написала журналістка.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про участь спортсменів з російськими або білоруськими паспортами в Олімпіаді-2024 ще не прийнято, - МОК