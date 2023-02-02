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США допускають участь росіян в Олімпійських іграх у нейтральному статусі, - CNN

мок,олімпіада

США не проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 року, якщо вони не представлятимуть свою країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала репортерка CNN Наташі Бертран.  

"Прес-секретар Білого дому заявив, що США не проти того, щоб окремі спортсмени з Росії чи Білорусі змагалися та проходили кваліфікацію на Літні Олімпійські ігри 2024 року та Зимові ігри 2026 року, якщо "абсолютно ясно", що вони не представляють своїх країн", - написала журналістка.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про участь спортсменів з російськими або білоруськими паспортами в Олімпіаді-2024 ще не прийнято, - МОК

Автор: 

Олімпіада (687) росія (65073) США (22713)


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Топ коментарі
+36
На сверхпомойке
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02.02.2023 21:57
+33
Нейтральний статус може бути тільки в тих росіян - яких не видно в тепловізор.
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02.02.2023 22:02
+27
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02.02.2023 21:55
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02.02.2023 21:55 Відповісти
kacapy dolzhny idti NX !!!
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02.02.2023 21:56 Відповісти
Нечего добавить..."село неначе погорiло, неначе люди подурiли..."
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02.02.2023 21:57 Відповісти
Надо американцам показать видео российских спортсменов у которых на формах были нашиты Z - знаки, и их гимнаст ещё на пьедъестале вытягивает вверх правую руку как нацистское приветствие. И они, в-основном, состоят в партии Единая Россия, в партии войны, которая единогласно проголосовала за войну с Украиной, то есть они - так называемые "солдаты партии", вот и весь ответ - Нет, никогда!
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02.02.2023 23:50 Відповісти
На сверхпомойке
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02.02.2023 21:57 Відповісти
Ні

Не на пАмойкє

А на Звалищі
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02.02.2023 21:59 Відповісти
Так вони там шо, щось почали підозрювати?
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02.02.2023 22:27 Відповісти
це дурiсть. тiльки коли вони публiчно заявлять:"путiн - х#йло". i кожен виступ починатимуть "Слава Українi!"
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02.02.2023 21:59 Відповісти
Ганьба.
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02.02.2023 21:59 Відповісти
Блд, в свинячий ряд, а не под нейтральный флаг. Мож еще Аляску в придачу?
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02.02.2023 22:01 Відповісти
Нейтральний статус може бути тільки в тих росіян - яких не видно в тепловізор.
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02.02.2023 22:02 Відповісти
Ну що,знову нєжданчик від Омериґи-нашого «найвірнішого союзника»? Рашка з європейського енергоринку витіснена-тепер «мірвабмєннатєріторії». Українські,разумєєцца...
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02.02.2023 22:02 Відповісти
Не доходить до людей...
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02.02.2023 22:03 Відповісти
До ідіотів апріорі нічого дійти не може.

Черговий доказ, що аналітики там нема. Грошики індивіди, звичайно, справно отримують, а результат - ось такий.

Хоч би почитали (що, власне, вони мають робити), що пише москальня на спортивних та інших форумах, що заявляють їхні і спортивні функціонери, і депутати, і ті ж колишні спортсмени чи тренери.

Який стоїть ґвалт, що "там гібнут наши парні, заСЧісчяя страну, ??? ми прєдадім іх память, єслі будєм виступать бєз флаґа", "ми нє можем атказаться ат страни, паддєрживаєм нашеґо прєзідєнта і т.д. і т.п.

До відкритих погроз: чєм бистрєє ми пабєдім, тєм бистрєє нас допустят, куда ані дєнуцца ...

Але дебілки на те й дебілки, щоб квакати про свої лицемірні і фальшиві "цінності".
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03.02.2023 00:40 Відповісти
Тоді нехай самі з цім лайном і змагаються!
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02.02.2023 22:03 Відповісти
Вот что Байден живатварящий делаит.
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02.02.2023 22:04 Відповісти
A tramp ieshcho i medalki razdast , iesli pobedit na viborah .....
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02.02.2023 23:00 Відповісти
лайно
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02.02.2023 22:06 Відповісти
в 2024 россія буде зайнята не олімпійскими іграми а громадянскою війою
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02.02.2023 22:07 Відповісти
Байден сам решает что делать и как поступать,успокойтесь,потому что может себе позволить, он президент самой могущественной сверхдержавы на земле на сегодняшний день. Чтобы быть хотя бы отдаленно похожим на американцев нужно было 30 лет подряд не голосовать за идиотов которые угробили страну и довели ее до ручки, теперь остаеться только стиснув зубы смотреть как другие делают то что они хотят а не то что нужно нам.
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02.02.2023 22:10 Відповісти
ну що, знову меньшовартість?
як би ми хотіли стиснувши зуби, дивитися як інші роблять те що вони хочуть, а не те що нам потрібно, ми так одразу москалям би і здалися.
"голосвать за ідіотів", в Америці теж далеко не завжди голосують вдало і що? у них просто вже побудована система запобігань і противажелів, що навіть повний клінічний ідіот не зможе аж так супер розвернутися - це саме головне досягнення демократії, як на мене.
Так вибачайте, вони не були в полоні чортову купу років, вони там далеко на Заході між собою розбиралися і то їм легко не було, а у нас завжди ***....притрушений на всю голову сусід поряд, вмішується в усі наші політичні і економічні процеси, вічно корумпує владу, а бабла, курва мають неміряно, всіх праституток по цілому Світу скупили.
То ж не рівняйте. За таких умов, ми ще досить непогано тримаємося.
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02.02.2023 23:25 Відповісти
Все очень просто решается. Аппликант подписывает бумагу, - "ФИО, признаю, что Крым Украина, россия, - страна-агрессор, которая заплатит репарации за каждый день оккупации, каждого убитого украинца и каждый разрушенный дом. Дата. Подпись" и пусть участвуют =)
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02.02.2023 22:10 Відповісти
У 1980 США бойкотували Олімпіаду у москві за війну в Афганістані. А за війну в Україні ні?
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02.02.2023 22:12 Відповісти
Вінєпанімаєтє. Етадгуґоє.
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02.02.2023 22:27 Відповісти
а що ж ви хочете, люди троха скурвилися, зажерлися, стали егоїстичними, кожен тягне коврду на себе, кожному дай все і одразу, кожен хоче бути багатим і щасливим як поп-зірка, а працювати, курва, жоден не хоче.
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02.02.2023 23:27 Відповісти
Ага, а тут ещё целая секта верующих, что США будут помогать Украине возвращать все-при-все территории.
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03.02.2023 00:20 Відповісти
Ну, так: союз був їхнім ворогом номер один, а Україна - "друг", "партнер" і "союзник".

Такі факти.
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03.02.2023 00:42 Відповісти
Та хоть під прапором Марсіан -- рашка всерівно буде ними гордитися .
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02.02.2023 22:13 Відповісти
Похоже, они там уверены, что к 2026 представлять им будет некого)))
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02.02.2023 22:14 Відповісти
Не буде ніякої олімпіяди, до того часу або нас вже не буде і нам буде байдуже, або пів світу не буде і іншій частині світу буде не до олімпіяд.
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02.02.2023 22:14 Відповісти
оптимистичненько
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02.02.2023 22:38 Відповісти
Зато щиро.
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02.02.2023 22:41 Відповісти
вы действительно считаете что или нас не будет, или пол-мира? вариант что не будет россии не рассматривается?
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02.02.2023 22:53 Відповісти
НАТО нам в черговий раз доводить, що раісю вони чіпати не будуть, тому у мене склалось таке враження.
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02.02.2023 22:58 Відповісти
тому пів світу не буде?
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02.02.2023 23:06 Відповісти
Буде
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03.02.2023 00:38 Відповісти


Не хочу вас засмучувати, але ATACMS теж ось-ось дадуть. Мені Швець сьогодні по секрету розповів.


Что там Швец говорит про ATACMS, скоро будет?
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02.02.2023 23:41 Відповісти
https://twitter.com/NatashaBertrand/status/1621226033721507840 написала репортерка CNN Наташі Бертран. Джерело:

ім'я НАТАША і раша - як однояйцеві близнеці.

Інфа про батьків і родину ціеі Наташи засекречени . Не виключаю россійських емігрантів , тоді любовь до раши в неї У генах
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02.02.2023 22:15 Відповісти
В сіенен кацапів працює мабуть - більше ніж на раша тудей .. Найшли кому вірити , якійсь репортерці - кацапці .
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02.02.2023 22:29 Відповісти
любов до раші? русскіє не *******, вони не хочуть любити, вважають це дурістю і слабкістю, і то, в якому стані їх рашка, їх багаті і засрані ними землі говорить нам однозначно, русскіє не ******* своєї рідної землі.
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02.02.2023 23:30 Відповісти
А може вони ледачі? Їм подобается жити у Лондоні, який вони не будували чи пити каву у Відні , який вони не будували. Ті , хто виїхав із совка - непрацьовиті , як українці.

і предьявити їм нема чого . Ось вони і ціпляются в душі за березки , яких до речі в ЕС ПОВНО . Болото з кікіморами і березки - ось їх скрепи
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03.02.2023 01:39 Відповісти
А я проти, тільки хто в мене питатиме.
"Врач сказал в морг, значит в морг"...
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02.02.2023 22:16 Відповісти
Нейтральним э лише НУЛЬ...
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02.02.2023 22:16 Відповісти
А почему же тогда США и еще 64 страны бойкотировали олимпийские игры в москве? Из-за агрессии СССР в Афгане !!!
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02.02.2023 22:17 Відповісти
Омєріґа вже досягла своєї мети у цій війні. Рашка з європейського енергоринку вже посунута. Решта їй не цікава.
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02.02.2023 22:30 Відповісти
Хреновый из вас историк, раз такие примитивные выводы)
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03.02.2023 00:35 Відповісти
И сколько советских спортсменов выступало под нейтральным флагом?) Ну не в Москве, а через каждые два года, по 89-й, когда совок вывел войска с Афганистана? Сейчас что олимпиада в Москве?) Вы не путайте горячее с тяжелым) Не выступать на олимпиаде, для рашиков, это как бойкот для американцев в 80-м... А вот выступать и НЕКОТОРЫМ, да еще и без флага, это УНИЖЕНИЕ...
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03.02.2023 00:32 Відповісти
Нейтральный статус может быть только у дохлых кацапских спортсменов! " Мертвые не кусаются" говорил Билли Бонс!
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02.02.2023 22:21 Відповісти
хватит лицемерить... рашка как тараканы влезет в любую щель... и нейтрально - это не про рашу...

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02.02.2023 22:27 Відповісти
"нейтральних"прихильникі рашистського вбивці і його співучасника бульбенфюрера не буває
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02.02.2023 22:29 Відповісти
Запросіть ***** також на відкриття,він відкриє і запалить вогінь мирної олімпіади.
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02.02.2023 22:30 Відповісти
Розовые пони сами себе роют яму не подозревая об этом.
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02.02.2023 22:31 Відповісти
Я би теж дозволив кацапам змагатися на Олімпійських іграх, але під прапором кольорів райдуги.
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02.02.2023 22:36 Відповісти
те, що пан має на увазі, не є кольорами райдуги, райдуга має суворо визначені кольори і вони йдуть в певній колейності, а той прапор він просто кольоровий.
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02.02.2023 23:32 Відповісти
Повірте, вони навіть під прапором кольорів райдуги не вийдуть на змагання.
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03.02.2023 08:42 Відповісти
"вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні "....

это как? типа, к олимпиаде не допустят кантемировскую дивизию?
сша пробивает дно
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02.02.2023 22:39 Відповісти
Вася Лома , хочу с тобой - спаррінг . !😂
.
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02.02.2023 22:40 Відповісти
Леді ін ред.
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02.02.2023 22:42 Відповісти
бледі ін ред ))) (пардон за мой английский))))
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02.02.2023 23:01 Відповісти
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02.02.2023 23:05 Відповісти
Любий спортсмен - це представник держави, що його виховала та послала на змагання, незалежно від прапора під яким буцім-то він виступає. Тому Україна мусить мати мужність бойкотувати такі ігри на яких будуть присутні спортсмени з росії чи білорусії. Латвія заявила про це і тепер наша черга...
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02.02.2023 22:46 Відповісти
Що значить "допускається"???
Померла так померла. І крапка!
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02.02.2023 22:48 Відповісти
Отправьте в Белый Дом фотографии из Бучи. У розовых пони очень короткая память...
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02.02.2023 22:50 Відповісти
И зачем эти поблажки? Зачем давать надежду на прощение?
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02.02.2023 22:52 Відповісти
вибачайте, пробачення отримує тільки той, хто щиро його просить, хто кається в тому, що зробив, намогається хоч якось провину свою загладити, виправити шкоду, яку наробив іншім. Ми чули від кацапів каяття, вони просили пробачення? крім того вишкрябка вагнера, який просто в очі нам сміявся, "я понимаю, что я для вас подонок (мне глубоко посрать), но я все понял, так что простите (отвяжитесь, я тут новую жизнь в Голандии строить буду!)"

Нам не прийдеться їх вибачати, русскіє вважають слабкістю просити пробачення, хиба щоб обманути, а тих, хто вірить в їх "вибачення" клінічними ідіотами, які заслуговують бути з"їдженими з потрохами.
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02.02.2023 23:36 Відповісти
Там буде повна каша - агенти іноземнх держав, люди без батьківщини, спортсмени які виступають без прапора, спортсмени, які не нашивали букви "ВЗад.
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02.02.2023 23:26 Відповісти
всі спортсмени в рф обов"язково офіцера, собра, бобра, фсб, і так далі. Які нейтральні прапори? з якого переляку? де гарантія що вони не приймали участь? а може то вони керували дронами і палили наші будинки разом з людьми! Так хочеться, щоб кацапье на олімпіаді покуражилося на цілий Світ привселюдно посікало? Тоді до сраки таку олімпіаду. Треба робити олімпіаду, з тими для кого є різниця, а не з тими, які сьогодні нам співчуття виражають, а завтра примілєнько ведуть розмову зі спортсменом-собровцем.
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02.02.2023 23:40 Відповісти
Дуракаваляние.🤦
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02.02.2023 23:58 Відповісти
якщо "абсолютно ясно", що вони не представляють своїх країн", - написала журналістка.

"ума палата". Нічого нового та дивного. Ідіотизм впевнено крокує по планеті. На жаль.
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03.02.2023 00:33 Відповісти
"якщо вони не представлятимуть свою країну"

якщо вони скажут - Чей Крым.
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03.02.2023 01:45 Відповісти
окремі спортуни хай скачуть і плавають без прапора і без гімну самі собі на радість! а всю ********* допускати до ігр не можна ні в якому разі!!! хоча і це довго тривати не буде, бо зовсім скоро знову знайдуть всякі допінги в крові і відсторонять навіть і тих, що залишились....
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03.02.2023 04:26 Відповісти
Та є й свої «плюси»: уявіть тільки, як тих підарасів цькуватимуть майже усі навколо..
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03.02.2023 05:17 Відповісти
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03.02.2023 08:27 Відповісти
Та хай приймають участь.Тільки хай скажуть на мікрофон,шо росія напала на Україну,Крим і Донбас це Україна і путін *****.Та й хай собі змагаються.
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03.02.2023 10:07 Відповісти
 
 