Завтра США оголосять новий пакет військової допомоги для України: там будуть "розумні" бомби, - Financial Times
США відправлять в Україну бомби наземного базування малого діаметра, які подвоїть нинішню дальність удару для українських сил.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на ознайомлені із запитанням джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За даними FT, бомби будуть включені до нового пакету військової допомоги на суму майже $2,2 млрд, про який буде оголошено у п'ятницю, 3 лютого.
Дальність дії цих "розумних" бомб – 94 милі (майже 150 км), вони можуть запускатись кількома видами установок, у тому числі HIMARS.
До пакету також увійдуть компоненти протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси та запчастини для систем, що вже знаходяться на полі бою.
Раніше також Reuters повідомляв, що до нового пакету військової допомоги Україні від США вперше будуть включені ракети більшої дальності – ймовірно, GLSDB.
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Стрелять надо туда, где "узко", а не туда, где много (да и не добьют они до Джанкоя).
Что касается вопроса о блокировании переправ: украинское командование думает по-другому (и слава Богу), именно по этому, для блокирования правобережного (Херсонского) плацдарма, систематический огонь велся именно по переправам.
Я знаю, что из себя представляет Арабатская Стрелка и Чонгар...
- "Нужен и он и мосты" - никак нет. И с теоретической точки зрения, и с практической.
- Скажи: "паляниця"!
Якщо людина вимовляє правильно, бомба летить далі Якщо чує: "паленница", "поляница" - вибухає!
1) Могут маневрировать (и даже разворачиваться на 180 гр.)
2) Летят в 2 раза дальше
3) В несколько раз дешевле производить.
4) Легко и быстро производятся и произведено в огромном количестве.
5) Могут поражать цель в движении.
6) Более точные. (Погрешность в два раза меньше, чем у Хаймарса)
https://www.youtube.com/watch?v=ISTwm9TaxhA
А хіба ці відносно повільні бомби не є легкою мішенню для кацапської ППО?
https://haqqin.az/news/273446
Нуланд подтвердила: США поставят Украине дальнобойные ракеты
Шоб насипати за парєбрік треба виготовляти свою зброю, наприклад: Сапсан(Грім-2), Нептун, Вільха, безпілотні камікадзи.
Але Міністерство оборони не веде роботу по нагагоджені та модернізації такої зброї, бо за рік можна було вже отримати якийсь результат у вигляді бавовни на військових об'єктах росії. А після скандалу з яйцями, я зрозумів наскільки проф.непридатні там сидять люди.
Якраз можна дістати з під Херсону!
О переделе мирового нефтегазового рынка после 5 февраля,когда начнутся санкции против Роснефти...
Михаил Крутихин объясняет на пальцах...,для первоклассников путлера в том числе..
Типа вяличие должно быть маленьким маленьким😝