Завтра США оголосять новий пакет військової допомоги для України: там будуть "розумні" бомби, - Financial Times

США відправлять в Україну бомби наземного базування малого діаметра, які подвоїть нинішню дальність удару для українських сил.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на ознайомлені із запитанням джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.



За даними FT, бомби будуть включені до нового пакету військової допомоги на суму майже $2,2 млрд, про який буде оголошено у п'ятницю, 3 лютого.

Дальність дії цих "розумних" бомб – 94 милі (майже 150 км), вони можуть запускатись кількома видами установок, у тому числі HIMARS.

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До пакету також увійдуть компоненти протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси та запчастини для систем, що вже знаходяться на полі бою.

Раніше також Reuters повідомляв, що до нового пакету військової допомоги Україні від США вперше будуть включені ракети більшої дальності – ймовірно, GLSDB.