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Завтра США оголосять новий пакет військової допомоги для України: там будуть "розумні" бомби, - Financial Times

байден,джо

США відправлять в Україну бомби наземного базування малого діаметра, які подвоїть нинішню дальність удару для українських сил.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на ознайомлені із запитанням джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними FT, бомби будуть включені до нового пакету військової допомоги на суму майже $2,2 млрд, про який буде оголошено у п'ятницю, 3 лютого.

Дальність дії цих "розумних" бомб – 94 милі (майже 150 км), вони можуть запускатись кількома видами установок, у тому числі HIMARS.

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До пакету також увійдуть компоненти протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси та запчастини для систем, що вже знаходяться на полі бою.

Раніше також Reuters повідомляв, що до нового пакету військової допомоги Україні від США вперше будуть включені ракети більшої дальності – ймовірно, GLSDB.

Автор: 

зброя (7454) допомога (8334) США (22713)


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Топ коментарі
+29
Розумні бомби для тупих кацапів)
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02.02.2023 23:38
+19
Эти бомбы имеют ряд преимуществ перед Хаймарсами.
1) Могут маневрировать (и даже разворачиваться на 180 гр.)
2) Летят в 2 раза дальше
3) В несколько раз дешевле производить.
4) Легко и быстро производятся и произведено в огромном количестве.
5) Могут поражать цель в движении.
6) Более точные. (Погрешность в два раза меньше, чем у Хаймарса)
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03.02.2023 00:21
+17
Добре, але Україні як повітря потопельнику потрібні ракети щоб діставати хоча б до Уралу. Далекобійна ракета краще будь-яких санкцій, крім того що вона вражає ціль на десятки млн., виснажує ППО з недешевими зенітними ракетами - ракета рушить економіку. Декілька прильотів по Москві - ринок нерухомості відразу колапс, будівельна промисловість там же, падіння інвестицій кратне, авіаринок при мультиплікаторі падіння ВВП відразу в мінус 10%. Додайте страх, забіги в укриття, паніку - й бажання воювати з дивана відразу поубавиться. Думаю Україна дойде до розуміння що єдиний вихід вижити від навали орди - ракети і ядерна зброя (на яку тут чомусь було табу навіть на розмови). Питання лише скільки людей та територій Україна втратить до цього розуміння.
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02.02.2023 23:58
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Розумні бомби для тупих кацапів)
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02.02.2023 23:38 Відповісти
вони не тупі, вони дуже підступні і цинічні, вони зіпсуті.
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02.02.2023 23:42 Відповісти
Головне помити ракети перед пуском, щоб підери не мзділи, що це "брудні бомби".
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03.02.2023 05:37 Відповісти
Ви праві, але у кацапів це якось поєднується.
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03.02.2023 06:26 Відповісти
Той випадок, коли навіть бомба розумніша за свиноруса.
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03.02.2023 10:18 Відповісти
Джанкой, ты готов?)))
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02.02.2023 23:43 Відповісти
Джанкой ни хрена не понял, но на всякий случай подмылся.
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03.02.2023 00:42 Відповісти
Ну, Джанкой нахрен не нужен, а вот мосты у Гениченска - таки, да.
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03.02.2023 06:32 Відповісти
В Джанкої - великий залізничний вузол. Всі дороги ведуть через Джанкой.
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03.02.2023 06:50 Відповісти
Ждет Севастополь, ждет Воронеж, Брянск, Джанкой
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03.02.2023 07:20 Відповісти
Ну, сбросьте на него атомную бомбу
Стрелять надо туда, где "узко", а не туда, где много (да и не добьют они до Джанкоя).
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03.02.2023 08:22 Відповісти
Фиговый из вас географ) Мосты, о которых вы говорите, ближе находятся как раз к Джанкою, а не Геническу) Да и город вы неправильно написали) С какого то перепугу лишнюю букву в него втулили) Я уже молчу, что с Берислава до Джанкоя 140 км и эти бомбы легко туда достают) Главный логистический центр, с кучей складов БК, по вашему нах не нужен? Лучше гонятся за одиночными целями в узком месте?) Чтобы ЧТО? Заблокировать переправу на полчаса это лучше чем уничтожить нефтебазу или склад бк во время погрузки?) Серьезно?)
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03.02.2023 10:16 Відповісти
От Берислава до мостов (н.п. Мостовое) 130 км. От Берислава до Д. - 140 км. Макс. дальность стрельбы 151,2 км. В теории. На практике следует отнимать от 10 до 15% максимальной дальности. Это 135 км. Кроме того, установка не стреляет от линии фронта, она в глубине должна быть (но это так, для общего развития).
Что касается вопроса о блокировании переправ: украинское командование думает по-другому (и слава Богу), именно по этому, для блокирования правобережного (Херсонского) плацдарма, систематический огонь велся именно по переправам.
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03.02.2023 13:48 Відповісти
Я разве утверждал, что мосты не нужны как цели? Я просто опроверг ваше утверждение, что Джанкой нафиг не нужен) Нужен и он и мосты... А еще лучше прям на мосту ж/д эшелон епануть) Кстати мостов и дамб там несколько... Возле Чонгара четыре... Потом дамба югозападнее Громовки( не помню как село, которое еще ближе называется) И перешеек на Перекопе... Ах да... Еще три моста возле самого Геническа, один из которых поврежден в первый день полномасштабного вторжения...
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03.02.2023 14:07 Відповісти
Поврежденные мосты восстановили за пару-тройку дней (в Крыму к моменту вторжения были сосредоточены, как минимум, одна отдельная ЖД бригада и один понтонно-мостовой ЖД батальон).
Я знаю, что из себя представляет Арабатская Стрелка и Чонгар...
- "Нужен и он и мосты" - никак нет. И с теоретической точки зрения, и с практической.
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03.02.2023 15:30 Відповісти
Какие поврежденные мосты восстановили?) пару месяцев назад он каким был таким и остался) Своими глазами наблюдал) Все остальное никто и не повреждал... Я уже молчу про ДЕСЯТКИ других мостов, которые кацапы взорвут, кода будут бежать... Поэтому их уже сейчас можно бахать... А нужно было еще тогда... И да, командование не считает ваши выводы правильными) Своими ушами слышал многочасовую бавовну возле Джанкоя) А аэродром там так и просится на знакомство с этими бомбами) Там столько много вкусного)
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03.02.2023 15:52 Відповісти
Літаючі бімби?
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02.02.2023 23:44 Відповісти
Їх запускають з землі. В тому числі і Хаймарсами.
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02.02.2023 23:54 Відповісти
"Розумна" "антикацапська" бомба: Запустили з "Хаймерса" Розігнали в повітрі Відстрілявся прискорювач Поки термолокатори відволікаються та "пасуть" його (падаючого), бомба випускає крила і летить, видивляючись цілі внизу Помічає людину Знижується і щирою українською мовою пропонує:
- Скажи: "паляниця"!
Якщо людина вимовляє правильно, бомба летить далі Якщо чує: "паленница", "поляница" - вибухає!
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03.02.2023 01:43 Відповісти
Эти бомбы имеют ряд преимуществ перед Хаймарсами.
1) Могут маневрировать (и даже разворачиваться на 180 гр.)
2) Летят в 2 раза дальше
3) В несколько раз дешевле производить.
4) Легко и быстро производятся и произведено в огромном количестве.
5) Могут поражать цель в движении.
6) Более точные. (Погрешность в два раза меньше, чем у Хаймарса)
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03.02.2023 00:21 Відповісти
Вся необходимая инфа здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=ISTwm9TaxhA
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03.02.2023 00:26 Відповісти
Краще б дурні ракети великого діаметру,ніж розумні пєтарди «малого діаметру»,але вдячні і за це. Це краще,ніж шматки асфальту...
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02.02.2023 23:47 Відповісти
Це питання. Вага боєвої частини-90 кг. Як у GMLRS,Точність така сама, як у GMLRS . ДальнІсть - 150 км. Вірогідність ураження ППО противника менша ніж у ATACMS, можливість масованого запуску, відносно дешева 40-60 тис, у порівнянні із GMLRS, тим більше ATACMS
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03.02.2023 00:32 Відповісти
Вибачаюся за дурне питання.

А хіба ці відносно повільні бомби не є легкою мішенню для кацапської ППО?
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02.02.2023 23:48 Відповісти
Питання у кількості, це досить дешева зброя, яка виготовляється з уже готових і дешевих деталей.
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02.02.2023 23:50 Відповісти
Нет, не легкая. Помимо скорости, есть еще понятие коэффициент отражения сигнала радиолокатора. Вот эта величина очень низкая, ее радар не увидит.
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02.02.2023 23:56 Відповісти
В плануючій бомбі немає двигуна. За розміром вона відносно невелика. То це ще питання, як кацапська ПВО з таким впорається.
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03.02.2023 00:04 Відповісти
Мне кажется что движок там все таки есть.....
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03.02.2023 00:07 Відповісти
Після того, як ракетний двигун виводить бомбу на достатню висоту та швидкість, розгортаються крила та скеровують бомбу до заданої цілі (з вікіпедії). Десь ще читав, що, якщо постріл відбувся в напрямку цілі (а може бути і не так), то ця бомба може летіти в плануючому режимі під 100 км.
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03.02.2023 00:26 Відповісти
А если встречный ветер, куда она спланирует??? Мне кажется пусть небольшой, но должен быть движок.
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03.02.2023 00:46 Відповісти
Ветер на GPS не влияет от слова никак, если они на расстоянии 100 км от места запуска попадают в движущуюся цель
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03.02.2023 01:36 Відповісти
Стартовый движок отстреливается, выпускаются крылья и... Bye-bye miss American pie...(c)
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03.02.2023 00:31 Відповісти
Ну якщо буде летіти 6-12 штук одразу, то хай попробують збити, удачі🙄
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03.02.2023 05:38 Відповісти
В других источниках об этом уже давно написали.
https://haqqin.az/news/273446
Нуланд подтвердила: США поставят Украине дальнобойные ракеты
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02.02.2023 23:54 Відповісти
шума багато а відчуття таке що зброї в дають так щоб Україна не одразу програла . ракет ніяких не дадуть а якщо дадуть то після підготовки спеціалістів . десь в у 2024 му .
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02.02.2023 23:57 Відповісти
Отож, одні пакетики з поставкою через рік, "ленд-лізики" та "пекельні санкції"...
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03.02.2023 07:11 Відповісти
Добре, але Україні як повітря потопельнику потрібні ракети щоб діставати хоча б до Уралу. Далекобійна ракета краще будь-яких санкцій, крім того що вона вражає ціль на десятки млн., виснажує ППО з недешевими зенітними ракетами - ракета рушить економіку. Декілька прильотів по Москві - ринок нерухомості відразу колапс, будівельна промисловість там же, падіння інвестицій кратне, авіаринок при мультиплікаторі падіння ВВП відразу в мінус 10%. Додайте страх, забіги в укриття, паніку - й бажання воювати з дивана відразу поубавиться. Думаю Україна дойде до розуміння що єдиний вихід вижити від навали орди - ракети і ядерна зброя (на яку тут чомусь було табу навіть на розмови). Питання лише скільки людей та територій Україна втратить до цього розуміння.
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02.02.2023 23:58 Відповісти
Наша задача - побольше попадать именно по военным целям в тылу у врага. Чтобы мирняк видел наши возможности, но и не вскипал злобой к нам из-за убийств гражданских, и чтобы не было ни малейшего повода у друзей мордора в Европе и США придраться к поставкам оружия Украине.
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03.02.2023 00:05 Відповісти
Вони й без цього киплять від люті, захлинаються чорною злобою. А все через те, що ми живемо, як люди. А у них зубожілість одна. Ватерклозетіа не бачили по селах, ямки у себе викопують й буду переносять періодично. Ці падли розуміють тільки мову сили. Поки сцяним віником не отримають по пикам, ці чупакабри не заспокояться і нас не залишать у спокою.
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03.02.2023 01:25 Відповісти
Все вірно, але США, та й скоріше всі інші, нам дають зброю з умовою що ми не пуляєм за парєбрік (і вряд чи нам дозволять у майбутньому).
Шоб насипати за парєбрік треба виготовляти свою зброю, наприклад: Сапсан(Грім-2), Нептун, Вільха, безпілотні камікадзи.
Але Міністерство оборони не веде роботу по нагагоджені та модернізації такої зброї, бо за рік можна було вже отримати якийсь результат у вигляді бавовни на військових об'єктах росії. А після скандалу з яйцями, я зрозумів наскільки проф.непридатні там сидять люди.
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03.02.2023 00:49 Відповісти
Щиро дякуємо, але б ще краще то був просто розум... розум - нашому президенту, розум- нашому парламенту і хоча б трошки розуму народу, щоб на вибори ходили не за булочками, піріжками та з триднівним перегаром, а з розумом...
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03.02.2023 00:00 Відповісти
Тоді, мабуть, і допомога не знадобилась, бо своєї потужної зброї було б достатньо для того, щоб скаженому сусідові відпало бажання нападати.
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03.02.2023 06:32 Відповісти
Можно глупые трайденты. Стольких проблем мир бы за один раз лишился.
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03.02.2023 00:02 Відповісти
Томагавки тоже неплохо.
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03.02.2023 00:06 Відповісти
Не все так кучеряво. Массове виготовлення цих бомб, ще не почалося. Їх немає на озброєні армії Штатів. Після успішних випробувань, фірма не знайшла бажаючих купити. Тому проект фактично, декілька років був заморожений. Може дадуть, декілька зразків
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03.02.2023 00:03 Відповісти
Это ничего, США - не параша. Там мультипликация производства делается намного быстрее. Капитализм с человеческим лицом.
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03.02.2023 00:07 Відповісти
Угу, США передают Украине оружие, которое не принималось на вооружение. Сами придумали или где-то вычитали?
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03.02.2023 00:51 Відповісти
Вычитал, естественно. И аналитику смотрю. А вы, к сожалению, не читаете и не слушаете...
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03.02.2023 18:39 Відповісти
Таварисч, не говорите глупостев...
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03.02.2023 01:26 Відповісти
Боїнг вєніков нє вяжет...
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03.02.2023 01:38 Відповісти
Нехай кацапи начувпються: під Джанкоєм склади *********** та техніки!
Якраз можна дістати з під Херсону!
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03.02.2023 00:30 Відповісти
І посмішка у Байдена відповідна
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03.02.2023 00:40 Відповісти
T-1000
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03.02.2023 01:58 Відповісти
Що б не надавали партнери-все згодиться. Питання в одному,СКІЛЬКИ І ЯК ШВИДКО. Бо оці піпеточні дози говорять про одне-основне завдання послабити русню, а не дати можливість перемогти Україні. Переконайте в протилежному...
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03.02.2023 04:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9QFRz5JHLQY Дроновый шторм: оккупант обязан закобзониться удивленным
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03.02.2023 05:26 Відповісти
... і траба багато "нерозумних" бомбів
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03.02.2023 05:47 Відповісти
https://youtu.be/0V1GuBtl8U8 ...

О переделе мирового нефтегазового рынка после 5 февраля,когда начнутся санкции против Роснефти...
Михаил Крутихин объясняет на пальцах...,для первоклассников путлера в том числе..
Типа вяличие должно быть маленьким маленьким😝
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03.02.2023 06:36 Відповісти
Пакет помощи на сумму 2,2 ярда долларов..это по факту 2 ярда на зарплату дЕрмаку и прочим Татаровым Резниковым,а 200 лямов на гранаты Той системы😝 Байдена не обдурите...
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03.02.2023 06:41 Відповісти
"розумні" бомби це добре, але потрібні щей касетні
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03.02.2023 07:03 Відповісти
Боевая масса у них 150 кг, наверное не очень много....
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03.02.2023 07:59 Відповісти
Это все не достаточно. Нужны кассетные боеприпасы и баллистические ракеты.
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03.02.2023 09:04 Відповісти
 
 