У США заперечують, що пропонували Москві та Києву "мир в обмін на території"

Адміністрація Джо Байдена і Центральне розвідувальне управління США заперечили повідомлення швейцарського видання Neue Zrcher Zeitung про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито пропонував Москві та Києву мирний план, який передбачав припинення бойових дій в обмін на збереження РФ контролю над частиною української території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише видання The Newsweek, яке цитує американських посадовців.

Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що повідомлення NZZ є "неточним", пише видання.

Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до Москви в січні і що він висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно неправдивими".

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