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У США заперечують, що пропонували Москві та Києву "мир в обмін на території"

бернс

Адміністрація Джо Байдена і Центральне розвідувальне управління США заперечили повідомлення швейцарського видання Neue Zrcher Zeitung про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито пропонував Москві та Києву мирний план, який передбачав припинення бойових дій в обмін на збереження РФ контролю над частиною української території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише видання The Newsweek, яке цитує американських посадовців.

Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що повідомлення NZZ є "неточним", пише видання.

Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до Москви в січні і що він висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно неправдивими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна й Росія відкинули пропозицію "миру в обмін на території", що розблокувало "танкову коаліцію", - ЗМІ

Автор: 

росія (65073) США (22713) Бернс Вільям (64) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+23
Я в цю авантюру не вірив з моменту її розповсюдження. Вірю Богу і ЗСУ, які звільнять наші окуповані території. Решта маніпуляції.
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03.02.2023 08:00
+20
Нам би замість шукати зраду у американців треба щось робити з своєю зрадою. Показушна боротьба з корупцією має бути замінена справжньою. Але народ мовчить, бо заглотує зелену сечу відкритим ротом з телевізора.
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03.02.2023 08:17
+14
Ой, ну не треба старій шльондрі прикидатись цілкою.
З огляду на те, як глибоко-стурбовано зреагувала адміністрація Обами на анексію Криму кацапами, як адміністрація Байдена штучно блокує виконання закону про лендліз, як асашаї давали нам термін 3 дні, після якого мт мали здатися кассабам. Тоді легко повірити в те, що білозубі вашингтонські хєранти по меморандуму надумали зам'яти "конфлікт", як вони лицемірно називають цю війну. Обміняти умовний мир і торгівлю з рашкою на українські території. Так що свідкам святих омериганських "партнерів" скажу: ви *******би
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03.02.2023 08:11
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Я в цю авантюру не вірив з моменту її розповсюдження. Вірю Богу і ЗСУ, які звільнять наші окуповані території. Решта маніпуляції.
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03.02.2023 08:00 Відповісти
Леонід Ілліч Байден- із-за своєї неадекватності в результаті старечого маразму -це величзна проблема для України.
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03.02.2023 13:22 Відповісти
Цей американський щур Бернс за спиною українського народу про щось домовляється з шлемазлом, причому ніхто не знає про що, тому що шлемазл нікого з країнської громадськості про це не повідомляє, крім, можливо, своїх соплемінників Єрмака Рєзнікова. Давно пора гнати шлемазла сцаними ганчірками.
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03.02.2023 13:27 Відповісти
Ну да. Неточне. «Вирванезконтексту». Про кацапських спортсменів на олімпіаді теж брехня ? Чи єтадругоє?
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03.02.2023 08:05 Відповісти
#Спорт внє палітікі, на їх думку
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03.02.2023 08:12 Відповісти
вне политике? а на мацковскую Олимпиаду не поехали из за нападения на Афганистан.
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03.02.2023 08:16 Відповісти
Що ж Ви порівнюєте велич Рональда Рейгана й Маргарет Тетчер з поточними політиками ?!
Й саме вони ініціювали й зібрали коаліцію 50 країн , які не поїхали тоді на Олімпіаду 1980 . Але деякі окремі спортсмени проігнорували рішення своїх урядів й були в Москві під нейтральними прапорами .
Олімпійскі бюрократи й тоді жодного відношення до тої блокади не мали й навпаки засудили її . Як й до речі й засудили відповідну блокаду Лейк-Плесіда в 1984 році .

Й хибне й лицемірне гасло "спорт внє пАлітікі" теж звучить не вперше ... Йще в часи гітлера таке було . Хоча в Другу Світову вони не наважилися організовувати чергову Олімпіаду - в тому й лицемірство ціх тАфАріщєй ***** ... як й усіх інших кривавих диктаторів-вбивць .

В цьому зв"язку я б МОКу запропонував би новий різновид "спортивних змагань" (навіть кілька) :

1. Згвалтування на швидкість , витривалість (окремі змагання бали для жерв й гвалтівників) . Поодиночне й групове . Жіноче , чоловіче , змішанне .
2. "Мистецтво" катування . Тут можуть бути теж різновиди . Й по різних статях .
3. Гарматне "мистецтво" де головна ціль вбити як умога більше містян в якомусь місці й зруйнувати максимум будівель .
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03.02.2023 12:30 Відповісти
А в цій статті є щось про спорт і особливо про Олімпіаду?
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03.02.2023 08:21 Відповісти
А крім цієї статті є інші. Навіть тут,на цензорі. Світ значно ширше монітору.
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03.02.2023 08:28 Відповісти
Ви просто переключаєте увагу з теми, де викрита кацапська брехня на іншу. Навіщо ви це робите?
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03.02.2023 11:50 Відповісти
Їздив-не їздив,пропонував-не пропонував...Зараз це вже не має ніякого значення.
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03.02.2023 08:06 Відповісти
Має й дуже важливе, бо якби (би ... би ...би ) це було , хто заважить робити подібні пропозиції пізнійше ?!

Але я вважаю , що таких пропозицій не могло бути , бо для ***** це його зараз хришталєва мрія й якого б фуя воно б відмовилося ?!

Максимум , що йому могли пропонувати , так то вийти на кордони 1992 року й можливо йому за те гарантують відмову від кримінального переслідування . й будуть торпедувати будь які спроби отримати Україні контрибуції
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03.02.2023 12:41 Відповісти
Свобода слова -- художник так бачить .
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03.02.2023 08:08 Відповісти
Рашка - це все рашка зондує грунт як вийти з западні в яку її ***** втягнув та ще і так щоб "рибку з'їсти і на ЙУХ сісти"!!!
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03.02.2023 08:10 Відповісти
Ой, ну не треба старій шльондрі прикидатись цілкою.
З огляду на те, як глибоко-стурбовано зреагувала адміністрація Обами на анексію Криму кацапами, як адміністрація Байдена штучно блокує виконання закону про лендліз, як асашаї давали нам термін 3 дні, після якого мт мали здатися кассабам. Тоді легко повірити в те, що білозубі вашингтонські хєранти по меморандуму надумали зам'яти "конфлікт", як вони лицемірно називають цю війну. Обміняти умовний мир і торгівлю з рашкою на українські території. Так що свідкам святих омериганських "партнерів" скажу: ви *******би
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03.02.2023 08:11 Відповісти
Не мели маячню ...

Стільки , скільки десятків лярдів баксоїді США вже витратила на безкоштовну допомогу Україні , стільки не було навіть по тому Landlease в другий світовій війні .

США що вміють , так то рахувати їх грошенятко . А Обамка це чорношкірий лідер країни білих з мілійонною "скарбницєю" відповідних комплексів .
Байден зовсім інший . Рейган й Трамп теж типа "однопартійці" , але порівняйте політику .

Й Лендліз це НЕбезкоштовно , а зараз йде допомога free of charge ....
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03.02.2023 12:51 Відповісти
-Послушайте Циля, вам надо быть осторожной, так как в Одессе появился маньяк, который насилует и убивает проституток...
-А я тут при чём?
-Вы не дослушали до конца: и ****** тоже.
-
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03.02.2023 13:26 Відповісти
Нам би замість шукати зраду у американців треба щось робити з своєю зрадою. Показушна боротьба з корупцією має бути замінена справжньою. Але народ мовчить, бо заглотує зелену сечу відкритим ротом з телевізора.
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03.02.2023 08:17 Відповісти
Чи ти з тимошенківської бригади ім. Баби юлі? То нагадай тут всім, де вона на новий рік була. І хто з її вірних підгавкувачів хоч копійку дав на армію?
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03.02.2023 08:45 Відповісти
То був просто вкид !
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03.02.2023 08:20 Відповісти
Наші найвідданіші партнери - це Великобританія, Польща, і країни Балтії
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03.02.2023 08:26 Відповісти
Звичайно, Штати, як правова держава, може розпоряджатися лише власними територіями. І вони завжди дотримувались цього на відміну від кацапів. Тому пропонувати кацапам вони могли лише власні територіх, припустимо Аляску, що є абсурдом, чи українські на прохання самих українців, чи української влади. Українці у своїй більшості не могли подати таке прохання. Українська влада в принципі могла, але більшість українців її зв таке б порвала і влада це добре знає. Тому цій інформації я одразу не вірив.
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03.02.2023 08:25 Відповісти
Так говорите что им кто-то дарит - рашка и так уже контролирует 20%. Если мы их не отобьем то никаких договоренностей не надо будет =(
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03.02.2023 10:46 Відповісти
В цьому повідомленні(німецького журналіста) є більшість правди. Амєрикоси, ще ті поганці та брехачі. Обіцяв дідо Байден ленд-ліз ,де він? Обіцяв, задавити економіку рашки санкціями,а натомість ,послаблюють тиск в питаннях експорту продовольства та міндобрив...
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03.02.2023 08:36 Відповісти
Санкції на продукти та пов'язані з ними речі демократичними країнами не накладаються
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03.02.2023 08:42 Відповісти
Свідки секти "святого джо" радісно верещали після провалу неповносправного в Давосі, що "потужний" діяч дав рашці 6 місяців і до кінця року москалям - кінець.

Воно й видно.

Як згадаю обіцянку цього покидька в 2019 році в Києві про те, що зробить Україну центром своєї міжнародної політики у разі обрання президентом, то здригаюся: то, швидше, була погроза.

Кривавою вийшла обіцянка. Зате тепер індивід явно задоволений собою: оце зробив - так зробив.

Про ленд-ліз віруни очі заплюють: "щедрий благодійник" безплатно допомогу надає (синоня теж, видно, безплатно "помагав") і "прийняв" ленд-ліз, щоб "погані" республіканці не перешкоджали. А той факт, що ініціатором ленд-лізу є республіканець (не істеричка з Чернігівщини, її ім'я навіть не згадується - ще одна мантра рушиться) сором'язливо замовчується.
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03.02.2023 08:50 Відповісти
В чому сенс срачу між прихильниками Бійдена та Трампа на Цензорі, українці ж не голосують? А так при Байдені ми отримали Хаймерси, 777, джавеліни, Бредлі, а при Трампі?
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03.02.2023 08:59 Відповісти
Добрий ранок ... А де ж ви були з листопада 2020 ?
Чому тоді свої заклики не виписували, коли точно такі речі писалися іншими ?

При Трампі почалася війна рашки проти України ?
І повномасштабне вторгнення сталося з 2016 до січня 2021 ?

З четвертим словом свого коменту - не до мене.
Тут для цього бригадирша і ко є.
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03.02.2023 09:05 Відповісти
А як прокоментуєте регулярні, антиукраїнські висери Трампа джуніора?
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03.02.2023 10:00 Відповісти
Хай ще прокоментує висєри Марджорі Тейлор Ґрін.
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03.02.2023 11:02 Відповісти
Це теперішній план Трампа. А стрілки переводять на Байдена. Тільки що Ю.Швець показав на пальцях, як Дерьмак працює в інфорпросторі Штатів за допомогою МАГИ (Трампа). А в Україні інфу розносить рупор Єрмака дрібна башкирка та фіалісти.
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03.02.2023 08:44 Відповісти
Новий президент Олімпійського та Паралімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс заявив про підтримку https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/ne-mozhna-pereshkodzhati-uchasti-mok-zrobiv-zayavu-schodo-dopusku-rosiyan-do-mizhnarodnogo-sportu.htm ідеї Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дати можливість російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. При цьому обов'язковою умовою вказується їхній нейтральний статус - без гімну та символіки країн.+++++++++++Яка "гарна" новина. На словах амєрипоци готові стерти рашку з лиця землі,а на ділі сприяють режиму Путлєра з різних сторін.
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03.02.2023 08:46 Відповісти
Фродя, можете навести приклад де американці погрожують стерти рашку?
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03.02.2023 08:48 Відповісти
Як кажуть - диму без вогню не буває... Ще десь на початку січня "інсайдери" з "Генерал СВР" писали в себе в каналі, що пуйлу висунули нові умови закінчення війни. відкат пуйла на лінію 23.02.2022, ці "спірні" території включно з Кримом протягом 7 років дипломатично врегулювати і передати Україні. Україні нічого не говорили ще тоді, спочатку мали дочекатися відповіді пуйла. дали йому часу 2-3 тижні. якщо ні, то тоді Україна отримає всю необхідну зброю, щоб вичистити орків з України включно з Кримом. пуй ло через кілька днів відповіло новим ракетним обстрілом України. Не виключено, що Бернс і приїзджав до Зе проінформувати про таку пропозицію Заходу пуйлу. Крім того, там ще і з Придністров'я просили пуйла забратися.
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03.02.2023 08:49 Відповісти
З ПМР взагалі то лажа для москалів, вони тремтять аби наші не влучили з арти в склад в Ковбасній. А так сидять навпроти один одного, всі позиції поміряні.
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03.02.2023 08:54 Відповісти
Ви робите честь "Генерал СВР", згадуючи його. Генерал СВР - фейк. Пости схожі на астрологічний прогноз. Інфа в каналі не піддається перевірці часом чи іншими джерелами. Жодного інсайду, звичайні логічні вгадування 8 классника.
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03.02.2023 12:12 Відповісти
Американці точно знали що зєлєнський і єрмак зрадники і про що вони домовилися в Омані з кацапами , всі бачили як зєлєнскій і його служки готували країну до вдачі ворогу , І американці і всі інші бачили як 73 відсотки дегенератів вибрали клоуна , то вибачте ,тому і з'явилася теза кійов за три дня, зєлєнскій все для цього приготовив і тільки завдяки нелюдському подвигу народу цього не сталося .Зараз клоуни осідлали цю тему і промивають наріду (73 відсотки) моск що все це заслуга зєлєнского і абрахамії і іншої нечисті.Знаючи що при владі тіж самі зрадники і мародери котрі рік назад готові були здатися кацапам хто ,при свому розумі, дасть новітнє озброєння цим зєлєним мародерам? Якщо вони крадуть у армії яка їх захищає значить і рєзніков і зєлєнскій і вся зєлєна шобла працюють на кацапів.
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03.02.2023 08:52 Відповісти
Мене бісить, коли говорять, що шлемазла привели до влади 73%. Це роблять дуже нерозумні і підлі люди. Це неправильно. Шлемазла привели до влади ПОЛІТТЕХНОЛОГІЇ, помножені на великі гроші. з метою маніпулювання свідомістю людей. Ніякого життєвого досвіду простої людини не вистачить, щоб протистояти ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНИМ прийомам бабушки Бені з Буковеря. Для одурачння населення України зняли цілий серіал "Слуга народу" з відвертим шлемазлом в головній ролі. Ось як працююють політтехнології. А дегенерати- це українська еліта, яка залишила свій народ напризволяще наодинці з аферистами із зграї бабушки Бені з Буковеля без найменших шансів на розумне рішення.
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03.02.2023 15:30 Відповісти
Проблема в тому, що для США вигідно, щоб конфлікт в Україні тривав якомога довше. Арсенали США забиті зброєю, в оборонній промисловості застій. Одних бронетранспортерів М113 США наклепали- ВДУМАЙТЕСЬ!- 80000 штук (вісімдесят тисяч штук) І якщо для платників податвів у США війна в Україні- це погано, то для військово-промислового лобі США -це манна небесна: нові замовлення на нові партії зброї. Тому і поставляють зброю Україні США і Захід в цілому гомеопатичними дозами. Основний же прибуток-монополії США одержуть від продажу зброї на інших ринках іншим державам., Спрос на зброю після початку путінської агресії різко зріс. Ось такий цинічний підхід США до війни в Україні, незважаючи на словесну полову, яка супроводжує цей процес. По цій причині Путін для капіталістів США просто знахідка, якого треба було б видумати, якби його не існувало.
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03.02.2023 15:38 Відповісти
Щойно Ю.Швець показав "на пальцях" як Єрмак із своєю гопотою співпрацює з "свідками причандал Трампа" МАГою, публікує пасквілі на сайтах МАГИ. А поширена фіалиними листками інфа ну це ж слова самого рижого клоуна про Україну та її визвольну війну, а вклали, як і годиться антиукраїнським персонажам, в уста нібито Байдена.
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03.02.2023 08:52 Відповісти
Дуже прикро що Захід до кінця - ще так і не зрозумів важливість інформаційної війни , і не перекрив кацапам можливість - через свої ЗМІ безперервно дезінформувати західне суспільство .
Нас це - до речі , теж стосується . Тупе передруковування нашими ЗМІ , фейкових , повідомлень із західних ЗМІ , вже порядком дістало .
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03.02.2023 08:53 Відповісти
глядя на резвость антиамериканских ботов в этой ветке, я думаю что это очередная ИПСО..
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03.02.2023 14:00 Відповісти
Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що повідомлення NZZ є "неточним"

Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до Москви в січні і що він висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно неправдивими"
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03.02.2023 09:01 Відповісти
з самого початку було зрозуміло, що це спроба "мирних переговорів" від ***** за допомогою чергової проплаченої європейської журнашлюхи.
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03.02.2023 09:05 Відповісти
Звісно , що це все брехня , яку придумали на свою користь , кремлівські
виродки , щоби українці перестали довіряти США ,
але нічого в них не вийде , так як ми чітко розуміємо кто є хто !😕
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03.02.2023 09:26 Відповісти
Ипсо святое дело. Оно отлично влияет на идиотов.
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03.02.2023 09:30 Відповісти
обмін на збереження РФ контролю над частиною української території. ... Якої саме частини?? Якщо чесно, то я не хочу повернення а ні криму, а ні даунбасу. Там вже виросли цілі покоління, які ненавидять Україну. Це завжди буде загроза, бо завжди буде привід знову "спасатьрюзьгеязычных". Та і зрадників я особисто не хочу пробачати. Не можу просто!!! а ні фізично, а ні морально не можу. Проте, я не наполягаю на тому, що мо думка є єдино вірною. Це моє особисте ставлення до зрадників й до наступних загроз.
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03.02.2023 10:25 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/27269 Борислав Береза :

Русня не меняется и пытается заниматься информационными вбросами и распространением фейков через западные СМИ. Например, через немецкие.
Последний вброс был сделан через NZZ о том, что США предлагали России 20% территории Украины в обмен на мир. Это делается с целью подорвать доверие украинцев к союзникам.
Информация выглядела так: "Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в январе предложил Москве и Киеву заключить мир, по которому России отходило 20% оккупированной территории Украины, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков. По их словам, Бернс предлагал Киеву «мир в обмен на землю», а Москве - «землю в обмен на мир»."
Официальная реакция США была молниеносной: - Такая версия событий «совершенно ложная», дали комментарий Newsweek в ЦРУ. А заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Шон Дэвитт сказал, что данные NZZ «не соответствуют действительности».
Но самое циничное в этой истории - это то, что Россия фактически озвучила свои мечты, а выдаёт их за чужие стремления. Не удивлён.
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03.02.2023 10:34 Відповісти
хто такі "Neue Zrcher Zeitung", що я їм маю вірити на слово??? взагалі швейцарцям вірити - себе не поважати!!!
скільки "арештованих" чи "заморожених" МІЛЬЯРДІВ, які були вкрадені в Україні, осіли в швейцарії і чомусь державі їх так і не повернули ні в 2014-ому ні минулого року???
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03.02.2023 10:44 Відповісти
І не повернуть. Чим відома Швейцарія - банками, сиром і годинниками. Якшо з цієї триади забрати банки, то на сирі і годинниках далеко не заїдеш...
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03.02.2023 11:53 Відповісти
Про то, какая это х**ня "мир в обмен на территории" мы - израильтяне можем рассказать... Это тупая панама для лохов....
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03.02.2023 12:35 Відповісти
Якщо це неправда, за повідомленнями з США, то американці порвуть вшиву швейцарську газєтьонку як Тузік грілку.
Затягають по судах та ще зобов'яжуть виплатити грошенят за ...., ну там придумають, за що.
Нам би з "своєю" підораснею" розібратися ДО того, як НАС вони здадуть кацапам...
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03.02.2023 13:18 Відповісти
Цей американський щур Бернс за спиною українського народу про щось домовляється з шлемазлом, причому ніхто не знає про що, тому що шлемазл нікого з країнської громадськості про це не повідомляє, крім, можливо, своїх соплемінників Єрмака Рєзнікова. Давно пора гнати шлемазла сцаними ганчірками.
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03.02.2023 13:19 Відповісти
Брехня 😠
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03.02.2023 13:32 Відповісти
Х..йня .
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03.02.2023 14:45 Відповісти
Трохи обісралися в Госдепі і ЦРУ, буває 😀
Завжди можно сказати що це журнашлісти куплені
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03.02.2023 13:34 Відповісти
Ось вам і шкільна програма у США - вони досі наївно вважають що росія то вся Східна Європа, а Україна одно з племен расєян, Буш старший сбрехати не дасть, навіть навчання у Йєлі не робить людину розумною, а дипломати і посадовці нічого не роблять щоб Україну знали як засновницю Київської руської цивілізації, а не як окуповану і приєднану до московії територію.
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03.02.2023 13:38 Відповісти
в цру заперечили, що директор цру є агентом путіна...

переконливо курва

так тримати
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03.02.2023 13:59 Відповісти
 
 