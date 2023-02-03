У США заперечують, що пропонували Москві та Києву "мир в обмін на території"
Адміністрація Джо Байдена і Центральне розвідувальне управління США заперечили повідомлення швейцарського видання Neue Zrcher Zeitung про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито пропонував Москві та Києву мирний план, який передбачав припинення бойових дій в обмін на збереження РФ контролю над частиною української території.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише видання The Newsweek, яке цитує американських посадовців.
Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що повідомлення NZZ є "неточним", пише видання.
Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до Москви в січні і що він висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно неправдивими".
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Й саме вони ініціювали й зібрали коаліцію 50 країн , які не поїхали тоді на Олімпіаду 1980 . Але деякі окремі спортсмени проігнорували рішення своїх урядів й були в Москві під нейтральними прапорами .
Олімпійскі бюрократи й тоді жодного відношення до тої блокади не мали й навпаки засудили її . Як й до речі й засудили відповідну блокаду Лейк-Плесіда в 1984 році .
Й хибне й лицемірне гасло "спорт внє пАлітікі" теж звучить не вперше ... Йще в часи гітлера таке було . Хоча в Другу Світову вони не наважилися організовувати чергову Олімпіаду - в тому й лицемірство ціх тАфАріщєй ***** ... як й усіх інших кривавих диктаторів-вбивць .
В цьому зв"язку я б МОКу запропонував би новий різновид "спортивних змагань" (навіть кілька) :
1. Згвалтування на швидкість , витривалість (окремі змагання бали для жерв й гвалтівників) . Поодиночне й групове . Жіноче , чоловіче , змішанне .
2. "Мистецтво" катування . Тут можуть бути теж різновиди . Й по різних статях .
3. Гарматне "мистецтво" де головна ціль вбити як умога більше містян в якомусь місці й зруйнувати максимум будівель .
Але я вважаю , що таких пропозицій не могло бути , бо для ***** це його зараз хришталєва мрія й якого б фуя воно б відмовилося ?!
Максимум , що йому могли пропонувати , так то вийти на кордони 1992 року й можливо йому за те гарантують відмову від кримінального переслідування . й будуть торпедувати будь які спроби отримати Україні контрибуції
З огляду на те, як глибоко-стурбовано зреагувала адміністрація Обами на анексію Криму кацапами, як адміністрація Байдена штучно блокує виконання закону про лендліз, як асашаї давали нам термін 3 дні, після якого мт мали здатися кассабам. Тоді легко повірити в те, що білозубі вашингтонські хєранти по меморандуму надумали зам'яти "конфлікт", як вони лицемірно називають цю війну. Обміняти умовний мир і торгівлю з рашкою на українські території. Так що свідкам святих омериганських "партнерів" скажу: ви *******би
Стільки , скільки десятків лярдів баксоїді США вже витратила на безкоштовну допомогу Україні , стільки не було навіть по тому Landlease в другий світовій війні .
США що вміють , так то рахувати їх грошенятко . А Обамка це чорношкірий лідер країни білих з мілійонною "скарбницєю" відповідних комплексів .
Байден зовсім інший . Рейган й Трамп теж типа "однопартійці" , але порівняйте політику .
Й Лендліз це НЕбезкоштовно , а зараз йде допомога free of charge ....
-А я тут при чём?
-Вы не дослушали до конца: и ****** тоже.
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Воно й видно.
Як згадаю обіцянку цього покидька в 2019 році в Києві про те, що зробить Україну центром своєї міжнародної політики у разі обрання президентом, то здригаюся: то, швидше, була погроза.
Кривавою вийшла обіцянка. Зате тепер індивід явно задоволений собою: оце зробив - так зробив.
Про ленд-ліз віруни очі заплюють: "щедрий благодійник" безплатно допомогу надає (синоня теж, видно, безплатно "помагав") і "прийняв" ленд-ліз, щоб "погані" республіканці не перешкоджали. А той факт, що ініціатором ленд-лізу є республіканець (не істеричка з Чернігівщини, її ім'я навіть не згадується - ще одна мантра рушиться) сором'язливо замовчується.
Чому тоді свої заклики не виписували, коли точно такі речі писалися іншими ?
При Трампі почалася війна рашки проти України ?
І повномасштабне вторгнення сталося з 2016 до січня 2021 ?
З четвертим словом свого коменту - не до мене.
Тут для цього бригадирша і ко є.
Нас це - до речі , теж стосується . Тупе передруковування нашими ЗМІ , фейкових , повідомлень із західних ЗМІ , вже порядком дістало .
Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до Москви в січні і що він висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно неправдивими"
виродки , щоби українці перестали довіряти США ,
але нічого в них не вийде , так як ми чітко розуміємо кто є хто !😕
Русня не меняется и пытается заниматься информационными вбросами и распространением фейков через западные СМИ. Например, через немецкие.
Последний вброс был сделан через NZZ о том, что США предлагали России 20% территории Украины в обмен на мир. Это делается с целью подорвать доверие украинцев к союзникам.
Информация выглядела так: "Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в январе предложил Москве и Киеву заключить мир, по которому России отходило 20% оккупированной территории Украины, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков. По их словам, Бернс предлагал Киеву «мир в обмен на землю», а Москве - «землю в обмен на мир»."
Официальная реакция США была молниеносной: - Такая версия событий «совершенно ложная», дали комментарий Newsweek в ЦРУ. А заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Шон Дэвитт сказал, что данные NZZ «не соответствуют действительности».
Но самое циничное в этой истории - это то, что Россия фактически озвучила свои мечты, а выдаёт их за чужие стремления. Не удивлён.
скільки "арештованих" чи "заморожених" МІЛЬЯРДІВ, які були вкрадені в Україні, осіли в швейцарії і чомусь державі їх так і не повернули ні в 2014-ому ні минулого року???
Затягають по судах та ще зобов'яжуть виплатити грошенят за ...., ну там придумають, за що.
Нам би з "своєю" підораснею" розібратися ДО того, як НАС вони здадуть кацапам...
Завжди можно сказати що це журнашлісти куплені
переконливо курва
так тримати