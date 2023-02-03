Понад 919 дітей зазнали поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні
Більш ніж 1378 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 3 лютого 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 459. Зросла кількість поранених - понад 919.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України.
Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 442, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 63", - йдеться в повідомленні.
Так, 2 лютого внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон зазнав поранення 5-річний хлопчик.
Крім того повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль