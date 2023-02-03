Наступні пів року в Україні будуть "критичними", - глава ЦРУ Бернс

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс назвав наступні пів року в Україні "критичними".

Про це повідомив телеканал CBS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Журналістка телеканалу Олівія Газіс процитувала Бернса, який вважає, що Росія робить ставку на політичну втому Заходу від війни.

Крім того, Бернс заявив під час виступу у Джорджтаунському університеті, що Москва навряд чи серйозно налаштована на проведення переговорів щодо України.

Читайте: Директор ЦРУ Бернс таємно приїжджав до Києва для зустрічі із Зеленським, - The Washington Post

Він також заявив, що немає жодного іноземного лідера, який уважніше стежив би за досвідом президента РФ Володимира Путіна, ніж лідер Китаю Сі Цзіньпін.

За його словами, Пекін був стривожений поганою роботою російських збройних сил, проте дві країни, як і раніше, "прихильні" до свого партнерства, хоча і "дуже неохоче" надають, наприклад, смертоносну зброю.

Також читайте: У США заперечують, що пропонували Москві та Києву "мир в обмін на території"