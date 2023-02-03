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Наступні пів року в Україні будуть "критичними", - глава ЦРУ Бернс

бернс

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс назвав наступні пів року в Україні "критичними".

Про це повідомив телеканал CBS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Журналістка телеканалу Олівія Газіс процитувала Бернса, який вважає, що Росія робить ставку на політичну втому Заходу від війни.

Крім того, Бернс заявив під час виступу у Джорджтаунському університеті, що Москва навряд чи серйозно налаштована на проведення переговорів щодо України.

Читайте: Директор ЦРУ Бернс таємно приїжджав до Києва для зустрічі із Зеленським, - The Washington Post

Він також заявив, що немає жодного іноземного лідера, який уважніше стежив би за досвідом президента РФ Володимира Путіна, ніж лідер Китаю Сі Цзіньпін.

За його словами, Пекін був стривожений поганою роботою російських збройних сил, проте дві країни, як і раніше, "прихильні" до свого партнерства, хоча і "дуже неохоче" надають, наприклад, смертоносну зброю.

Також читайте: У США заперечують, що пропонували Москві та Києву "мир в обмін на території"

Автор: 

прогноз (1383) ЦРУ (140) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+19
Та годі вже "язики чесати" дайте НОРМАЛЬНИЙ Ленд-ліз!!!
P. S. Наче попередні пів року не критичні були.....
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03.02.2023 09:28
+19
Це вже треті підряд критичні "півроку". Та "критичність" вже стала звичною. В усякому разі для українців.
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03.02.2023 09:35
+17
А потім ще півроку. А потім ще. А Бернс тим часом буде гасати в москвабад та торгувати українськими територіями.
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03.02.2023 09:26
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Фейки розганяешь?
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03.02.2023 09:52 Відповісти
Тому що зброї в 3 рази більше потрібно.
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03.02.2023 09:25 Відповісти
Один одного с кем, с "мышебратьями"? Нада дагаваривацца? Адин народ? Что там в методичке ещё пишут😁?
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03.02.2023 11:51 Відповісти
Вам кругом мерещаться методички.
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03.02.2023 12:03 Відповісти
Критичними були перші три дні. Тепер воно вже критично для рашистів.
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03.02.2023 09:54 Відповісти
А потім ще півроку. А потім ще. А Бернс тим часом буде гасати в москвабад та торгувати українськими територіями.
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03.02.2023 09:26 Відповісти
Тут українськи гніди зробили спробу продати наши териториі без Бернса.
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03.02.2023 09:35 Відповісти
Раша и так уже 20% наши контролирует, чего тут торговать, если не отобьем то так оно и будет =(
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03.02.2023 11:01 Відповісти
Та годі вже "язики чесати" дайте НОРМАЛЬНИЙ Ленд-ліз!!!
P. S. Наче попередні пів року не критичні були.....
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03.02.2023 09:28 Відповісти
Як давати , якщо ФСБ-шник в МО розподіляє цю зброю???
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03.02.2023 09:37 Відповісти
Переговори щодо чого?((Зафіксуємо й дамо москалям шанс навчити більше мілльйонів воювати,щоб вони підтягнули ближче забезпечення,ППО,аеродроми?(((Які переговори?((дивно.
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03.02.2023 09:28 Відповісти
Всі все знають -- а нам дають аби не окучурились .
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03.02.2023 09:28 Відповісти
Це вже треті підряд критичні "півроку". Та "критичність" вже стала звичною. В усякому разі для українців.
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03.02.2023 09:35 Відповісти
Поки що найважчми були перші місяці. З огляду на то, що рф суттєво наростила сили задля чергових маштабних дій, Бернс, на жаль може бути правий.
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03.02.2023 13:10 Відповісти
Це як критичні дні у жінок. У ці дні вони можуть бути дратівливими, але згодом все минеться. Так і #уйл0 зараз як та баба у ці дні, але західні експерти не бачать його можливостей досягти якогось стратегічного успіху, але це його останні критичні дні, бо у нього тим часом спостерігаються усі ознаки чоловічого клімаксу )))
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03.02.2023 09:41 Відповісти
Таке враження,що Захід та Америка спостерігають і чекають поки ми один одного переб'ємо бо ми один одного варті,особливо,що кац@пська влада,що наша та й нарід,любимо пообсирати ка@пів,а самі під своїм носом не бачимо нічого. Гарне кіно дивляться,потроху кидаючи зброю і хлопаючи по плечу президента.
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03.02.2023 09:41 Відповісти
у Вас не вірне враження. не треба було х..ю страждати 3 роки до вторгнення в лютому. Допомогти можна тільки тому хто сам щось робить
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03.02.2023 09:57 Відповісти
Ви праві,ми заслуговуємо це.
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03.02.2023 10:00 Відповісти
Ну тогда уж не 3 года а с 2014 года, когда на нас напали. Но если копнуть глубже сами США же нас и развооружили под аплодисменты =(
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03.02.2023 11:03 Відповісти
А терміни все розтягуються та розтягуються... Вже було 10 днів, потім 2-3 тижні, потім 4-6 тижнів, зараз вже пів року "критичних". Такий от невеселий "ленд-ліз". А прийде до влади трамп зі своєю сектою, то й зовсім кине Україну напризволяще? Адже ЄС підкидає нам зброю, як дріб'язок у капелюха жебракові. Усі ж прекрасно розуміють, що цією зброєю та такою її кількістю нам аж ніяк не перемолоти 2+млн. андрофагів.
Слава Україні, слава ЗСУ!
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03.02.2023 09:43 Відповісти
Так чому ж "великий друг", "козак" і "святий" не активує ленд-ліз ? Сектанти ж так билися в екстазі.

Чому достатньо зброї не постачає ? Чому довів до повномасштабного вторгнення ?

Українці поламали його домовленості з рашкою, тому не поспішає і йому не потрібна перемога України ? Як і не дзвонив Зе з образи за теж "святого" синьоню, коли х**ло почав збирати війська на нашому кордоні ?
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03.02.2023 09:51 Відповісти
Арты не хватает снарядов тоже. Когда танки придут не понятно самолёты тоже. Что за Тайвань охота повоевать.
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03.02.2023 09:43 Відповісти
Як же ж наші ЗМІ ********** поширювати всілякий порожній мутняк!

Пропоную розпочати конструктивну дискусію з редакцією цензор.нет.

Питання перше: а півроку з лютого по серпень 2022 року не було "критичним"? Коли орки стояли під Києвом, Черніговим, дійшли до околиць Миколаїва, ледве не оточили Харків?

А наступні півроку, коли ми звільнили Харківську область і правий берег Херсонщини включно з Херсоном?
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03.02.2023 09:46 Відповісти
Перша проблема в тому что супротивник переналаштувався на ведення довготривалої війни, а ми ні. Друга проблема, що у нас є армія яка воює озброєнням яке дав Захід і на гроші західних платників податків, а є державний апарат який живе своїм життям, якщо не сказати гірше.
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03.02.2023 10:38 Відповісти
Так давайте больше оружия! Или вы ждете пока в Белый Дом ************* Трамп придёт??!
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03.02.2023 09:50 Відповісти
"критичні" для захисту України є постачання смертоносної зброї від США .котрі поки що,не дозволяють гнати рашиста з української землі,як не дозволяють надійно боронити український народ від ракетних рашистських обстрілів,котрів сіють смерть і розруху.
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03.02.2023 10:25 Відповісти
Это заявление Бернса не критично. И относиться к нему нужно критически, положив перед собой говяжий стейк и две пинты пива.
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03.02.2023 10:39 Відповісти
в України ВСЯ ІСТОРІЯ КРИТИЧНА! про що бернс взагалі говорить? хай почитає історію України....
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03.02.2023 10:54 Відповісти
Any government will "study" this war.

It is safe to assume, that Chinese Ministry
of Defense, Chinese Army, and XI will
observe this war,
and draw conclusions.

My CIA even claims, that XI is a human,
breathes, goes to toilet, eats, drinks.

If one day China and Ruzzia will struggle
for Amur river borders,
Ruzzia will be the David Ukraine.
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03.02.2023 13:11 Відповісти
 
 