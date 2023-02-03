Наступні пів року в Україні будуть "критичними", - глава ЦРУ Бернс
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс назвав наступні пів року в Україні "критичними".
Про це повідомив телеканал CBS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Журналістка телеканалу Олівія Газіс процитувала Бернса, який вважає, що Росія робить ставку на політичну втому Заходу від війни.
Крім того, Бернс заявив під час виступу у Джорджтаунському університеті, що Москва навряд чи серйозно налаштована на проведення переговорів щодо України.
Він також заявив, що немає жодного іноземного лідера, який уважніше стежив би за досвідом президента РФ Володимира Путіна, ніж лідер Китаю Сі Цзіньпін.
За його словами, Пекін був стривожений поганою роботою російських збройних сил, проте дві країни, як і раніше, "прихильні" до свого партнерства, хоча і "дуже неохоче" надають, наприклад, смертоносну зброю.
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P. S. Наче попередні пів року не критичні були.....
Слава Україні, слава ЗСУ!
Чому достатньо зброї не постачає ? Чому довів до повномасштабного вторгнення ?
Українці поламали його домовленості з рашкою, тому не поспішає і йому не потрібна перемога України ? Як і не дзвонив Зе з образи за теж "святого" синьоню, коли х**ло почав збирати війська на нашому кордоні ?
Пропоную розпочати конструктивну дискусію з редакцією цензор.нет.
Питання перше: а півроку з лютого по серпень 2022 року не було "критичним"? Коли орки стояли під Києвом, Черніговим, дійшли до околиць Миколаїва, ледве не оточили Харків?
А наступні півроку, коли ми звільнили Харківську область і правий берег Херсонщини включно з Херсоном?
It is safe to assume, that Chinese Ministry
of Defense, Chinese Army, and XI will
observe this war,
and draw conclusions.
My CIA even claims, that XI is a human,
breathes, goes to toilet, eats, drinks.
If one day China and Ruzzia will struggle
for Amur river borders,
Ruzzia will be the David Ukraine.