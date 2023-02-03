Винищувачі не стануть для України "чарівною паличкою", - Воллес

"Чарівної палички", яка допомогла б Україні у війні проти РФ, зараз не існує. Її роль не зможе зіграти навіть постачання винищувачів.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він при цьому не виключив можливості постачання реактивних літаків. Але, на думку Воллеса, винищувачі - це не те, що зараз потрібне Україні. Він вважає, що необхідно розглянути практичні питання, як-от навчання українських сил їх використанню.

Воллес сказав, що Україна зараз потребує зміцнення сухопутних військ, порівнявши російську тактику з атаками людської хвилі часів Першої світової війни, коли щільна піхота придушувала сили, що обороняються.

Також читайте: Україна потребує зміцнення сухопутних військ, - Воллес