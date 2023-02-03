Винищувачі не стануть для України "чарівною паличкою", - Воллес
"Чарівної палички", яка допомогла б Україні у війні проти РФ, зараз не існує. Її роль не зможе зіграти навіть постачання винищувачів.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він при цьому не виключив можливості постачання реактивних літаків. Але, на думку Воллеса, винищувачі - це не те, що зараз потрібне Україні. Він вважає, що необхідно розглянути практичні питання, як-от навчання українських сил їх використанню.
Воллес сказав, що Україна зараз потребує зміцнення сухопутних військ, порівнявши російську тактику з атаками людської хвилі часів Першої світової війни, коли щільна піхота придушувала сили, що обороняються.
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"Чарівна паличка" це 500+ ракет на 500+ км.
І це давно всім відомо.
"Три по П'ятсот":
500+ ракет, по 500+ кг вибухівки, на 500+ км.
Потрібна не паличка, а бейсбольна біта: ракети з дальністю 1000-2000 км.
Девятимесячный срок пойдет (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/us-to-send-ukraine-boeing-s-ground-launched-gps-guided-bombs?srnd=premium-europe) после того, как ВВС США заключат контракт с производителем бомб, компанией "Боинг". Первоначально на них выделят 200 миллионов долларов.
Такие бомбы способны бить на расстояние 160 километров, что вдвое превышает дальность стандартных ракет от Himars.
Інколи , коли дружина мене дістає щоб я , наприклад , щось зробив по господарству , а мені ліньки , то я теж кажу - та воно не надто й потрібне . !
Західним партнерам воно видніше, що з крапельниці видавлювати. МІГи за рік так і не наважились передати.
Це дуже потрібний інструмент.
"Волшебная палочка" есть. И рецепт ее прост - дать вооружений и боеприпасов столько, сколько просит Залужный.
А если давать по одному истребителю в месяц, то тогда конечно - можно и об отсутствии волшебной палочки поразглагольствовать.