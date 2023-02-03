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Новини Війна
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Винищувачі не стануть для України "чарівною паличкою", - Воллес

бен,уоллес,воллес

"Чарівної палички", яка допомогла б Україні у війні проти РФ, зараз не існує. Її роль не зможе зіграти навіть постачання винищувачів.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він при цьому не виключив можливості постачання реактивних літаків. Але, на думку Воллеса, винищувачі - це не те, що зараз потрібне Україні. Він вважає, що необхідно розглянути практичні питання, як-от навчання українських сил їх використанню.

Воллес сказав, що Україна зараз потребує зміцнення сухопутних військ, порівнявши російську тактику з атаками людської хвилі часів Першої світової війни, коли щільна піхота придушувала сили, що обороняються.

Також читайте: Україна потребує зміцнення сухопутних військ, - Воллес

Автор: 

літак (2900) Воллес Бен (217) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+24
Літаки будуть ломакою якою ЗСУ будуть звиздячити кацапів.
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03.02.2023 09:37
+16
"Чарівною палочкою" буде весь комплекс озброєння,який отримає Україна і який одночасно застосують наші навчені збройні сили.
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03.02.2023 09:41
+13
Та ви дайте, а українці розберуться і з паличками і з виручалочками. От же навчилися язиками плескати ні про що.
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03.02.2023 09:42
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Літаки будуть ломакою якою ЗСУ будуть звиздячити кацапів.
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03.02.2023 09:37 Відповісти
Разом з танками, ракетами і стратегією це сила. Кацапам труба, путін моче штани вже по тєліку. Волес його не втішить. Та і взагалі, у Волеса мама українка.
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03.02.2023 09:51 Відповісти
надійними ліками від орківського м'яса являються касетні **********.
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03.02.2023 09:38 Відповісти
"Чарівною палочкою" буде весь комплекс озброєння,який отримає Україна і який одночасно застосують наші навчені збройні сили.
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03.02.2023 09:41 Відповісти
Та ви дайте, а українці розберуться і з паличками і з виручалочками. От же навчилися язиками плескати ні про що.
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03.02.2023 09:42 Відповісти
ну тоді давайте Максими і колющий дріт ... наступна пропозиція буде багнетна атака.
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03.02.2023 09:42 Відповісти
Ясна річ!
"Чарівна паличка" це 500+ ракет на 500+ км.
І це давно всім відомо.
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03.02.2023 09:42 Відповісти
Якщо точніше та красивіше, формула
"Три по П'ятсот":
500+ ракет, по 500+ кг вибухівки, на 500+ км.
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03.02.2023 09:52 Відповісти
И все єто в одну посуду Ф-16.
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03.02.2023 11:03 Відповісти
Согласен,хотя бы потому,что важнее для наступления штурмовики А-10.,да и для обороны тоже.Тогда F-16 нужно самый минимум для прикрытия.А волшебных палочек не бывает😪
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03.02.2023 09:42 Відповісти
Ну бува не бува, а ось Himars одразу після своєї появи у ЗСУ добряче так повибивали кацапські склади з бк та штаби.
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03.02.2023 10:52 Відповісти
Це так, але це вплинуло на війну кардинально. Зараз GMLRS набагато більше, ніж на той момент, але рф суне.
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03.02.2023 12:46 Відповісти
а давай спробуем??? і потім ти голяком пробіжишь навколо Білого дому????
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03.02.2023 09:42 Відповісти
Пан Воллес--британець, а не американець...
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03.02.2023 09:53 Відповісти
Уоллес правий: літаки дорогі і можуть бути знищені на землі.
Потрібна не паличка, а бейсбольна біта: ракети з дальністю 1000-2000 км.
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03.02.2023 09:43 Відповісти
Якби Захід не був такий сцикливий, українські літаки могли б базуватися в якійсь із країн НАТО.
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03.02.2023 10:41 Відповісти
Это прямое участие в войне, почти тоже самое что войну раше обьявить - нафига оно им надо. А от самолетов толку действительно не много, ПВО сейчас просто нереальное по обе стороны.
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03.02.2023 10:55 Відповісти
Воювати Заходу все одно доведеться. Що раніше почнуть "тренуватися" разом з українцями, то краще. А судити про пуття від літаків на полі бою, то, підозрюю, ви такий собі експерт. Ракети ХАРМ, якими оснащені F-16, швидко дадуть раду кацапсячій ППО.
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03.02.2023 11:01 Відповісти
Мы эти ракеты умеем с Мигов запускать, сильно они нам помагают?! И не вижу ни малейшей причины почему западу придется воевать с рашкой. Нам бы хотелось много чего думать, но по факту в зоне риска только какие нить Молдавия, Грузия, возможно Казахстан и прочие, остальные просто ненавидят рашу, но прямой угрозы по сути нет, они под зонтиком НАТО.
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03.02.2023 11:36 Відповісти
Одна из функций Ф-16 - подавление систем ПВО.
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03.02.2023 11:06 Відповісти
Не хотел бы я быть пилотом этого "подавителя". Еще F-22 это другое, но нам они не светят. Кстати Сушки тоже созданы для подавления ПВО - сильно они подавляют у нас?!
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03.02.2023 11:31 Відповісти
Ф-16 оснащается противолокационными высокоточными ракетами, чего нет у сушек.
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03.02.2023 13:23 Відповісти
дебіл, а що авіація не посилить оборону? засунь поради собі в очко.
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03.02.2023 09:44 Відповісти
чарівна паличка це розстріли крадіїв від всіх ланок влади та корупціонерів з конфіскацією майна та коштів на закупку озброєнь та амуніції для ЗСУ
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03.02.2023 09:46 Відповісти
******* літаки - це один із компонентів захисту неба України у тому числі від ракет. Тому якщо якийсь довпойоп каже, що літаки Україні не потрібні, просто згадайте трагедію у Дніпрі, коли ракета знищила житловий будинок, чи подумайте чому у ваших будинках вже 4 міс не має стабільного електропостачання.
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03.02.2023 09:46 Відповісти
Трагедія у нас зара не тільки у Дніпрі, а й в усій Україні... Суверенітет та існування держави Україна реально висить на волосині, але наші партнери якось дивно прохолодно до цього ставляться (гадаю, окрім країн Балтії та Польщі).
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03.02.2023 10:00 Відповісти
Вы уже прошли обучение для Ф-16??? Или вам не доложили, что они сами не летают? Что еще вам не доложили, что вы делаете такие выводы?
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03.02.2023 10:52 Відповісти
Вы бы, прежде чем писать херню, хоть бы поинтересовались ТТХ ракеты которая ударила по Днепру... Она лети на высоте 20 тыс, а потом идет к цели под углом 30 градусов... Ее скорость 4 тыс км/час... Какие нах самолеты ее возьмут???
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03.02.2023 10:49 Відповісти
Ти перед тим як писати хєрню, ти краще поцікавився б скільки кацапських ракет вже збили ВПС України за останні 11 місяців війни. Особливо у перші 6 міс війни, коли у нас майже не було ПРО.
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03.02.2023 11:26 Відповісти
И сколько из них было Х-22, одна из которых попала в многоэтажку в Днепре?
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03.02.2023 13:39 Відповісти
Х 22 крылатая противокарбельная ракета. По причине высокой уязвимости для средсв ПВО, снята с производства лет 40 назад. Существует целый класс ракет воздух-воздух способных поражать аэродинамический цели
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03.02.2023 13:01 Відповісти
Я не знаю откуда вы вычитали эти утверждения, но факты говорят об обратном... Да и причина прекращения их производства совсем другая... Применяемый вид топлива... А так... Ракета летящая со скоростью более одного км в секунду и "спускающаяся" с высоты 20 тыс м к цели за 20-30 секунд, не очень то уязвима для ПВО... Это не Калибры, которые невооруженным глазом несколько секунд видно.... А противоракеты естественно есть, но с такой херней сложно бороться, мало времени в запасе...
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03.02.2023 13:51 Відповісти
Это чьи домыслы? Ваши собственные или где вычитали? По выражению преподавателей военной кафедры( специализация С300 В), аэродинамическая цель размером с самолет, на высоте в 20 тыс метров, НЕ МАНЕВРИРУЮЩАЯ- "мечта ракетчика". Даже в 80-е годы все С300 были способны поражать цели скоростою до 1500 м/с и на дальностях до 100 км и на высотах до 27 тыс м. А сейчас возможности комплексов посерьезнее. Когда это стало понятно все стали делать ровно наоборот. Низколетящая над поверхностью воды дозвуковая ракета( Нептун, Гарпун), росияне сделали и сверхзвуковую с возможностью полета над поверхностью Оникс.
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03.02.2023 17:53 Відповісти
Естественно я не специалист в этом вопросе) Выводы по заявлениям того же Игната, по изучению ТТХ ракеты... По работе кацапских самолетов на высоте 5-10 км, а может и выше, в зоне менее 50 км до лини фронта... Пару раз ночью, весной, видел "карусель" и пуски ракет из района между Мелитополем и Запорожьем этими самолетами... Опять же изучал ТТХ С-300 разных типов и везде упоминание о 70 км дальности их работы... Да и судя по всему С-300 у нас не много осталось, что они не закрывают все воздушное пространство, вернее наверное, количество одновременных пусков ЗРК недостаточно для поражения всех ракет... Плюс читаю тут умных людей и делаю выводы... И прекрасно понимаю, что могу ошибаться)
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03.02.2023 20:24 Відповісти
Там главная проблема, о которой вы написали-банальная нехватка С300 и возможно несвоевременное обнаружение целей средствами радиотехнической разведки. Это два главных фактора, при условии наличия обученных экипажей.
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03.02.2023 20:47 Відповісти
Потрібно уважно цитувати Воллеса: "літаки не стануть зараз чарівною паличкою.." і одразу "необхідно розглянути практичні питання, як-от навчання українських сил їх використанню. Джерело: т коли читати не вибірково, а за порядком, то виявляється і зради ніякої немає. Логічро, що першочерговим є не поставка літаків, а навчання українців їх експлуатації. Чим нам допоможуть поставлені літаки, які не будуть літати?
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03.02.2023 09:47 Відповісти
Полностью согласен! А если взять нашу азродромную инфраструктуру (ВПП и рулежек (с поверхности которых постоянно сыпется бетонная крошка), оборудование складов ГСМ под новые виды топлива и масел, склады боеприпасов и опять же обучение л/с обращению с ними, согласование наших наземных РЛС с бортовыми средствами связи и боевого управления, а также поставки средств наземного контроля и опять же обучение л/с.
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03.02.2023 10:01 Відповісти
ну сейчвс же как-то мы справляемся с инфраструктурой?!
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03.02.2023 19:33 Відповісти
Справляемся. Через букву "Ж". Хорошо что у МИГ-29 осевые входы воздухозаборников закрываются после запуска двигателей перед взлетом и достижения безопасной скорости руления после посадки. Все остальное время забор воздуха в двигатели идет через верхние входы (кстати тоже неудобно зимой, когда на створках верхних входов воздухозаборников накапливается лед и сразу после запуска створки открываются и все это летит на лопатки первой ступени компрессора низкого давления и далее по тракту всего двигателя. У Су-27 после запуска поднимается решетка с сечением примерно 2-3 мм,и опускается после достижения взлетной скорости и поднимается при достижении скорости руления. Но даже это не очень помогает при наличии на бетоне мелкой крошки.
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03.02.2023 19:52 Відповісти
Вот такой агрегат необходим для взлета-посадки и рулеения на наших аэродромах: В-63 аэродромная вакуумно-нагнетательная уборочная машина на шасси КрАЗ-219
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03.02.2023 20:00 Відповісти
Ну вот начинают соображать, что яо придется возвращать Украине.
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03.02.2023 09:47 Відповісти
Цього ніколи не буде. Не заради цього вони його у нас відбирали. А тепер виявляється, що сили у "ґарантів" тіпа дуже обмежені.
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03.02.2023 10:05 Відповісти
Заради чого б не отбирали, а возврат нужен и им тоже, что б не просто "зберегти лице", а хотя бы попытаться восстановить договорную систему.
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03.02.2023 10:09 Відповісти
у них не сили обмежені. У них желания нет.
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03.02.2023 19:34 Відповісти
Первые высокоточные бомбы GLSDB прибудут в Украину не раньше, чем через девять месяцев, - Bloomberg.
Девятимесячный срок пойдет (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/us-to-send-ukraine-boeing-s-ground-launched-gps-guided-bombs?srnd=premium-europe) после того, как ВВС США заключат контракт с производителем бомб, компанией "Боинг". Первоначально на них выделят 200 миллионов долларов.
Такие бомбы способны бить на расстояние 160 километров, что вдвое превышает дальность стандартных ракет от Himars.
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03.02.2023 09:48 Відповісти
Хороша - відмазка ..
Інколи , коли дружина мене дістає щоб я , наприклад , щось зробив по господарству , а мені ліньки , то я теж кажу - та воно не надто й потрібне . !
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03.02.2023 09:48 Відповісти
Військовий пілот-інструктор пояснював, що при наступі танки без літаків тупо мішені.
Західним партнерам воно видніше, що з крапельниці видавлювати. МІГи за рік так і не наважились передати.
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03.02.2023 09:52 Відповісти
Тільки комплексне застосування зброї дає максимальну ефективність.
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03.02.2023 09:54 Відповісти
Волис ты долбо...б , шо ты за дичь несёшь ещё как изменят
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03.02.2023 09:55 Відповісти
you are a dickhead
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03.02.2023 09:58 Відповісти
Чарівна паличка це вчасно та завчасно,щоб було.друге -контроль з -за кордону,щоб не розікрали" не на часі".третє: дальньої дії зброя -де ті ж літаки та ракети вдарять по інфраструктурі рф та аеродромами, складам навіть на території рф
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03.02.2023 09:58 Відповісти
Але, на думку Воллеса, винищувачі - це не те, що зараз потрібне Україні. Він вважає, що необхідно розглянути практичні питання, як-от навчання українських сил їх використанню. - думка вуличного3,14стабола з Туманного Альбіону, а не міністра Великої Британії. Для чого навчання, якщо не буде постачання, або буде через де-кілька років після навчання???
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03.02.2023 10:05 Відповісти
Хексперти... 30 років не готувались, а тепер треба все, бо ми і були, і є, і будемо захистом цивілізації від мордору, але й у себе вдома треба наводити лад, позбавляючи усіляку срань влади...
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03.02.2023 10:08 Відповісти
"Чарівною паличкою" проти м'ясних хвиль буде Combined arms. А без авіації (винищувачів, ударних гелікоптерів та ударних беспілотників) combined arms такий собі виходить...
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03.02.2023 10:10 Відповісти
Воллес- не розчаровуй і не давай задню.
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03.02.2023 10:36 Відповісти
Конечно не станет. А если самолёты + танки + ПВО+ракеты большой дальности тогда станет. А то в Китае мяса вообще не меряно.
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03.02.2023 10:40 Відповісти
Від вивчив лише застосування на суші, але ж ці літаки можуть стати платформою для ударів по залишкам Чорноморської флотилії ворога. Вони мають широку номенклатуру ***********, не те що міги, де все радянське і його обмаль. А це не тільки носії Калібрів, це блокада портів України. Можлива ж зміна ситуації і вже ЗСУ будуть блокувати порти криму та кубані, давлячи торгівлю ворога.
Це дуже потрібний інструмент.
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03.02.2023 10:46 Відповісти
Лукавишь, Воллес.
"Волшебная палочка" есть. И рецепт ее прост - дать вооружений и боеприпасов столько, сколько просит Залужный.
А если давать по одному истребителю в месяц, то тогда конечно - можно и об отсутствии волшебной палочки поразглагольствовать.
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03.02.2023 10:52 Відповісти
Так вы поставьте Украине эти истребители-и тогда посмотрим станут они волшебной палочкой или нет. А еще лучше поставьте ракеты на 300 и более км дальности
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03.02.2023 11:11 Відповісти
Чарівна паличка це звільнення Єрмака.
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03.02.2023 11:56 Відповісти
На жаль, навченність і підготовка поки що невисока. Звідси і високі втрати. А готувати особливо немає де, через постійні загрози ракетних ударів і особливо немає кому, усі на фронті.
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03.02.2023 12:42 Відповісти
це не казка, чарівної палички не існує, але... це пришвидшить падіння кацапії і зменшить жертви.
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03.02.2023 13:16 Відповісти
 
 