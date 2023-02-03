УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11123 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 974 9

"Збереження обличчя" Росії було б найгіршим сценарієм завершення війни, - МЗС Польщі

путін

В МЗС Польщі вважають, що умовою тривалого миру є перемога України над Росією на полі бою, а сценарій збереження Москвою обличчя є найгіршим.

Про це заявив заступник глави МЗС Павел Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", - сказав він.

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм - не тільки з точки зору нашої безпеки, але й у глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається" - додав заступник глави МЗС.

Яблонський наголосив, що мета Польщі полягає в тому, щоб Росія "вийшла з агресії проти України переможеною, абсолютно розгубленою і була притягнута до відповідальності".

За його оцінкою, Росія в цій війні дотримується тих же принципів, що і під час Другої світової війни: "Це один в один продовження того, що було 70-80 років тому".

Він також виступив за посилення санкцій проти РФ.

"Ми вже давно говоримо про те, що санкції повинні бути максимально жорсткими, не тільки поширюватися на якомога більше сфер, але й бути герметичними. Сьогодні це один з головних викликів", - заявив Яблонський.

"Якби не було санкцій, Росія сьогодні була б у набагато кращому становищі. Вона змогла б виробляти зброю набагато швидше. Вона мала б доступ до технологій, яких не має сьогодні. ... Сьогодні Росія використовує старе обладнання зі складів. Його дуже багато, і воно все ще надзвичайно небезпечне. Уявіть, що сталося б, якби Росія мала постійний доступ до технологій. Ми перекрили цей доступ або, принаймні, сильно обмежили його", - підсумував він

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готова побудувати "залізну завісу" з Росією хоч до хмар, - Дуда

Автор: 

Польща (8492) путін володимир (23787) росія (65073)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лицо роиси по итогу войны должно быть измазано говном и кровью
показати весь коментар
03.02.2023 12:03 Відповісти
А хіба у мордора є обличчя? У кацапстана є тільки кацапсяче вєчнопьяноє рило
показати весь коментар
03.02.2023 12:06 Відповісти
Обличчя росії збережеться після поразки її лідера.
показати весь коментар
03.02.2023 12:25 Відповісти
У кацапни никогда не было лица. Только грязное свиное рыло. И там нет лидера, а есть царь безмозглого стада. И поражать не царя надо, а всю ту росийскую мразоту.
показати весь коментар
03.02.2023 12:31 Відповісти
Не можливо зберегти те чого нема...
показати весь коментар
03.02.2023 12:32 Відповісти
Але багато хто дуже старається.
Якщо зберегти орді лице - вони так нічого і не зрозуміють і невдовзі почнуть нову війну.
Якщо не зберегти - ординці все одно нічого не зрозуміють, але воювати, коли немає чого жерти - трохи важче, ніж коли тебе вигодовують десятиліттями всією Європою.
Так що краще вже вивазюкати те обличчя в гівні так, щоб ще багато років всі обходили оркостан, затикаючи носа.
показати весь коментар
03.02.2023 12:40 Відповісти
Можна лише подякувати добрим сусідам, що роблять для підтримки України значно більше за наших урядовців.
Окрема дяка редактору за вдале фото. Ліліпутін мокрий, але не обіZZятий То Божа роса, а не сеча Єнта другоЄ
показати весь коментар
03.02.2023 12:36 Відповісти
Звириная харя
показати весь коментар
03.02.2023 13:21 Відповісти
Де там обличчя? Там лише гумова дупа, накачана ботоксом.
показати весь коментар
03.02.2023 13:23 Відповісти
 
 