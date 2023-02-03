"Збереження обличчя" Росії було б найгіршим сценарієм завершення війни, - МЗС Польщі

В МЗС Польщі вважають, що умовою тривалого миру є перемога України над Росією на полі бою, а сценарій збереження Москвою обличчя є найгіршим.

Про це заявив заступник глави МЗС Павел Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", - сказав він.

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм - не тільки з точки зору нашої безпеки, але й у глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається" - додав заступник глави МЗС.

Яблонський наголосив, що мета Польщі полягає в тому, щоб Росія "вийшла з агресії проти України переможеною, абсолютно розгубленою і була притягнута до відповідальності".

За його оцінкою, Росія в цій війні дотримується тих же принципів, що і під час Другої світової війни: "Це один в один продовження того, що було 70-80 років тому".

Він також виступив за посилення санкцій проти РФ.

"Ми вже давно говоримо про те, що санкції повинні бути максимально жорсткими, не тільки поширюватися на якомога більше сфер, але й бути герметичними. Сьогодні це один з головних викликів", - заявив Яблонський.

"Якби не було санкцій, Росія сьогодні була б у набагато кращому становищі. Вона змогла б виробляти зброю набагато швидше. Вона мала б доступ до технологій, яких не має сьогодні. ... Сьогодні Росія використовує старе обладнання зі складів. Його дуже багато, і воно все ще надзвичайно небезпечне. Уявіть, що сталося б, якби Росія мала постійний доступ до технологій. Ми перекрили цей доступ або, принаймні, сильно обмежили його", - підсумував він

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