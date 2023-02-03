Деякі з останніх скандалів довкола Міноборони можуть бути інспіровані Росією, - "слуга народу" Арахамія
СБУ закликають уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міноборони і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни.
Про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
"За останні тижні в мережі розгорілося багато скандалів довкола Міністерства оборони України. Частина з них абсолютно виправдані і за ними уже є судові рішення. А деякі, зважаючи на час, факти і обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом. Враховуючи важливість цього органу під час війни, маємо максимально тверезо та розважливо дивитися на ситуацію і в гонитві за справедливістю не погіршити наші міжнародні позиції напередодні ймовірного контрнаступу РФ", - йдеться в повідомленні.
За словами Арахамія, він знає багато професійних, патріотичних та відданих Україні людей, які працюють у Міністерстві оборони.
"Багато з них мають бойовий досвід з 2014 року. У багатьох із них прямо в кабінетах стоять ліжка, бо вони живуть і працюють в Міністерстві майже цілодобово. Дуже не хотілося б, щоб усіх цих світлих людей облили брудом через те, що якісь покидьки вирішили наживатися на війні. Тому закликаю Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни", - додав парламентар.
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@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1621482039831584768 37 с
Деякі з останніх скандалів довкола Міноборони можуть бути інспіровані Росією, - "слуга народу" Арахамія Це говорить .... (істота) яка захищала інтереси російського олігарха Абрамовича в Європі, рятуючи його від санкцій.
Прокидається генерал з важелезного похмілля Відкриває очі Дивиться - денщик прасує його кітель Питає:
- Что случилось?
- Да в стирку отдавал Весь заблёванный был
- А-а-а! Помню! Лейтенентишка молодой, вчера, с непривычки, нажрался и, пока я его успокаивал - наблевал мне на китель Если-б он такой пьяный не был - я точно по морде дал-бы ему!
- А надо было товарищ генерал Он вам ещё и в штаны насрать умудрился!
А чому не Порошенко?
Почитайте, що він написав: "дуже не хотілося б, щоб усіх цих світлих людей облили брудом через те, що якісь покидьки вирішили наживатися на війні"!
Хто ці "світлі люди" і хто ті "якісь покидьки"!??
А може "світлі покидьки" та "якісь люди".
Щоб таку мутню писати треба бути не менше ніж головою фракції "слуг народу" Арахамією