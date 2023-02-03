Деякі з останніх скандалів довкола Міноборони можуть бути інспіровані Росією, - "слуга народу" Арахамія

СБУ закликають уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міноборони і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни.

Про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"За останні тижні в мережі розгорілося багато скандалів довкола Міністерства оборони України. Частина з них абсолютно виправдані і за ними уже є судові рішення. А деякі, зважаючи на час, факти і обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом. Враховуючи важливість цього органу під час війни, маємо максимально тверезо та розважливо дивитися на ситуацію і в гонитві за справедливістю не погіршити наші міжнародні позиції напередодні ймовірного контрнаступу РФ", - йдеться в повідомленні.

За словами Арахамія, він знає багато професійних, патріотичних та відданих Україні людей, які працюють у Міністерстві оборони.

"Багато з них мають бойовий досвід з 2014 року. У багатьох із них прямо в кабінетах стоять ліжка, бо вони живуть і працюють в Міністерстві майже цілодобово. Дуже не хотілося б, щоб усіх цих світлих людей облили брудом через те, що якісь покидьки вирішили наживатися на війні. Тому закликаю Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни", - додав парламентар.

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