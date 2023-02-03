УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11034 відвідувача онлайн
Новини
6 311 118

Деякі з останніх скандалів довкола Міноборони можуть бути інспіровані Росією, - "слуга народу" Арахамія

арахамія

СБУ закликають уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міноборони і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни.

Про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"За останні тижні в мережі розгорілося багато скандалів довкола Міністерства оборони України. Частина з них абсолютно виправдані і за ними уже є судові рішення. А деякі, зважаючи на час, факти і обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом. Враховуючи важливість цього органу під час війни, маємо максимально тверезо та розважливо дивитися на ситуацію і в гонитві за справедливістю не погіршити наші міжнародні позиції напередодні ймовірного контрнаступу РФ", - йдеться в повідомленні.

За словами Арахамія, він знає багато професійних, патріотичних та відданих Україні людей, які працюють у Міністерстві оборони.

"Багато з них мають бойовий досвід з 2014 року. У багатьох із них прямо в кабінетах стоять ліжка, бо вони живуть і працюють в Міністерстві майже цілодобово. Дуже не хотілося б, щоб усіх цих світлих людей облили брудом через те, що якісь покидьки вирішили наживатися на війні. Тому закликаю Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни", - додав парламентар.

Також читайте: Суд заарештував чиновника Міноборони Хмельницького, звільненого після закупівлі неякісних бронежилетів

Автор: 

Міноборони (7345) Арахамія Давид (1104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+91
Ага, вас пі**рів кацапи заставляють красти.
показати весь коментар
03.02.2023 12:38
+65
Особливо інспірована ситуація з яйцями.
показати весь коментар
03.02.2023 12:38
+48
Гнида 🤮
показати весь коментар
03.02.2023 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Більше однієї вподобайки поставити не можна, хоч і треба було б. Ваші слова та СБУ у вуха.
показати весь коментар
03.02.2023 15:31 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1621482039831584768 37 с

Деякі з останніх скандалів довкола Міноборони можуть бути інспіровані Росією, - "слуга народу" Арахамія Це говорить .... (істота) яка захищала інтереси російського олігарха Абрамовича в Європі, рятуючи його від санкцій.
показати весь коментар
03.02.2023 14:18 Відповісти
Хотів заробити грошенят. Для цих виродків, війна, це ще одна стаття доходу. Скільки можна вкрасти на гуманітарці,фінансовій допомозі,це ж для корупціонерів, клондайк. Контролю майже немає, опозиційні ЗМІ тільки в Ютубі, а дебільний марафон, по всіх каналах зомбоящика розповідає, яка влада гарна, а ті, хто говорить правду, агенти кремля.
показати весь коментар
03.02.2023 15:07 Відповісти
Не все так однозначно 🤡🤡🤡
показати весь коментар
03.02.2023 14:20 Відповісти
Старий-старий анекдот:
Прокидається генерал з важелезного похмілля Відкриває очі Дивиться - денщик прасує його кітель Питає:
- Что случилось?
- Да в стирку отдавал Весь заблёванный был
- А-а-а! Помню! Лейтенентишка молодой, вчера, с непривычки, нажрался и, пока я его успокаивал - наблевал мне на китель Если-б он такой пьяный не был - я точно по морде дал-бы ему!
- А надо было товарищ генерал Он вам ещё и в штаны насрать умудрился!
показати весь коментар
03.02.2023 14:29 Відповісти
Та й так досить дивно.
А чому не Порошенко?
показати весь коментар
03.02.2023 14:49 Відповісти
Довели країну до повномаштабної війни,знищуючи ВПК,зменшуючи армію,відмовившись від новітніх розробок Нептунів,Стугн,Вільх,Громів,Богдани,бронежелетів, завівши справи на бойових генералів,волонтерів,бізнесменів, які поставляли запчастини з паРаші.Все хотіли побачити мир в очах ботаксного вбивці і посадити Пороха, який єдиний президент, який робив все,щоб створити нову армію і озброїти її ******** зброєю.Паралельно розкрадаючи млрд на "Великому крадівництві", набравши до влади невігласів, не по професійним здібностям, а по особистим відношенням, або за гроші( пам"ятаєте, як брат єрмака продавав посади?).
показати весь коментар
03.02.2023 14:56 Відповісти
АРАХАМІЯ - це і є ІПСО проти України
показати весь коментар
03.02.2023 14:59 Відповісти
Схоже, що резніков і його зами - рашистські агенти?!!! Це арахноїд мав на увазі?!! Якщо ні, то скидається на те, що арахамія знов намагається кришувати крадіїв "за долю малую", як це вже було з рашистськими олігархами. Тут, або труси треба надіти, або хрестик зняти.... Клоун рідкісний...Висновки робіть самі...
показати весь коментар
03.02.2023 15:00 Відповісти
ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ підкинули!!! Я так і знав! І окорочки, і картоплю, і рибку! І замів Рєзнікова підкинули! От про Рєзнікова, ще сумніваються. Чи свій краде, чи це так кацапський агент вміло зельоним прикидається.
показати весь коментар
03.02.2023 15:15 Відповісти
Приберіть цього ФСБешного крота від влади...
показати весь коментар
03.02.2023 15:44 Відповісти
Виявляється бабло в диван рос.ДРГ напхало?Краще мовчи!
показати весь коментар
03.02.2023 15:59 Відповісти
Ну рашка точно не поставляла нашим воїнам яйця і браковані броніки, а то що зелені ставлять на посади різну прокацапську шваль і мародерів, то ясно, хто винен.
показати весь коментар
03.02.2023 15:59 Відповісти
Для Арахулії саме головне, найважливіше -- НЕ ВИЙТИ НА САМОГО СЕБЕ. А таки вийде, бо ці прищі та і інші, ясна річ, статтю 63 Конституції не згадуватимуть. Працює ж Арахулія не ЗА ДОЛЮ МАЛУЮ а за ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ.
показати весь коментар
03.02.2023 16:35 Відповісти
Арахамія п'яний або у нього гарячка

Почитайте, що він написав: "дуже не хотілося б, щоб усіх цих світлих людей облили брудом через те, що якісь покидьки вирішили наживатися на війні"!
Хто ці "світлі люди" і хто ті "якісь покидьки"!??
А може "світлі покидьки" та "якісь люди".
Щоб таку мутню писати треба бути не менше ніж головою фракції "слуг народу" Арахамією
показати весь коментар
03.02.2023 17:04 Відповісти
Ось такий рівень влади маємо...
показати весь коментар
04.02.2023 01:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 