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Новини
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Нацгвардійці знищили Су-25 окупантів біля Бахмуту

су-25

Цієї п’ятниці в районі Бахмуту Донецької області було збито літак Су-25 російських окупантів.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національної гвардії України.

"2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмуту нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено", - повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення.

Як зазначається, лише за минулий тиждень розрахунок знищив вертоліт Мі-24 та літак Су-25.

За даними Нацгвардії, авіація окупантів активно використовує броньований дозвуковий штурмовик під час знищення наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях та населених пунктах.

Також дивіться: Спецпризначенці Нацгвардії за одну хвилину знищили танк і БМП окупантів. ВIДЕО

Автор: 

літак (2900) знищення (7199) Національна гвардія (1525)


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Топ коментарі
+17
Долітався, «сралінський сокіл»!
Сподіваюсь, катапультувався, коли летів вверх ногами!
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03.02.2023 14:45
+12
гарна робота..., та хороша новина...
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03.02.2023 14:53
+11
Всё, почти, как в песне - "Орлята учатся летать".
Правда есть один нюанс - в отрицательном направлении !
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03.02.2023 14:47
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Долітався, «сралінський сокіл»!
Сподіваюсь, катапультувався, коли летів вверх ногами!
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03.02.2023 14:45 Відповісти
++
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03.02.2023 14:45 Відповісти
Всё, почти, как в песне - "Орлята учатся летать".
Правда есть один нюанс - в отрицательном направлении !
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03.02.2023 14:47 Відповісти
гарна робота..., та хороша новина...
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03.02.2023 14:53 Відповісти
рашистські пілоти летять на виліт "как в последний раз"!!!
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03.02.2023 14:55 Відповісти
Горить палає техніка ворожа...
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03.02.2023 14:56 Відповісти

Треба щось подібне розкидувать над рашиськими аеродромами.
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03.02.2023 15:02 Відповісти
Десятка косарей уже мало. На неё даже кроссовер нормальный не купишь. 500000 минимум.
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03.02.2023 16:18 Відповісти
Це в 1939 роцi. Це тепер десь так i є ,приблизно 500к. ******** баксiв.
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03.02.2023 16:30 Відповісти
Отримав те, на що заслуговує.
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03.02.2023 15:12 Відповісти
Не повірю доки фото планера з зірками не буде. Минулого тижня теж казали що збили, але виявилось що наш. Загинув пілот Данило Мурашко.
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03.02.2023 15:42 Відповісти
Чекай на особистого листа зі звітом від Залужного
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03.02.2023 16:05 Відповісти
Я надеюсь экипаж здох.
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03.02.2023 15:48 Відповісти
Молодці наші Воіни 👍🏼👍🏼👍🏼
Так тримати - молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.02.2023 15:58 Відповісти
Парадна новина. Але якась опечатка в статті, пише 2 числа, а на початку в п'ятницю ))
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03.02.2023 16:18 Відповісти
маладцы !!!
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03.02.2023 18:17 Відповісти
То цієї п'ятниці чи все-таки 2 лютого збили !?!?
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04.02.2023 09:12 Відповісти
 
 