Нацгвардійці знищили Су-25 окупантів біля Бахмуту

Цієї п’ятниці в районі Бахмуту Донецької області було збито літак Су-25 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національної гвардії України.

"2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмуту нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено", - повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення.

Як зазначається, лише за минулий тиждень розрахунок знищив вертоліт Мі-24 та літак Су-25.

За даними Нацгвардії, авіація окупантів активно використовує броньований дозвуковий штурмовик під час знищення наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях та населених пунктах.

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