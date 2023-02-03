Нацгвардейцы уничтожили Су-25 оккупантов возле Бахмута

В эту пятницу в районе Бахмута Донецкой области был сбит самолет Су-25 российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и осуществлен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", - сообщил командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения.

Как отмечается, только за прошлую неделю расчет уничтожил вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

По данным Нацгвардии, авиация оккупантов активно использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

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