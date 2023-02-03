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Новости
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Нацгвардейцы уничтожили Су-25 оккупантов возле Бахмута

су-25

В эту пятницу в районе Бахмута Донецкой области был сбит самолет Су-25 российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и осуществлен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", - сообщил командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения.

Как отмечается, только за прошлую неделю расчет уничтожил вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

По данным Нацгвардии, авиация оккупантов активно использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Смотрите: Тела ликвидированных оккупантов и уничтоженная вражеская бронемашина. ВИДЕО

самолет (3589) уничтожение (6887) Национальная гвардия (2114)


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Топ комментарии
+17
Долітався, «сралінський сокіл»!
Сподіваюсь, катапультувався, коли летів вверх ногами!
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03.02.2023 14:45
+12
гарна робота..., та хороша новина...
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03.02.2023 14:53
+11
Всё, почти, как в песне - "Орлята учатся летать".
Правда есть один нюанс - в отрицательном направлении !
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03.02.2023 14:47
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Долітався, «сралінський сокіл»!
Сподіваюсь, катапультувався, коли летів вверх ногами!
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03.02.2023 14:45 Ответить
++
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03.02.2023 14:45 Ответить
Всё, почти, как в песне - "Орлята учатся летать".
Правда есть один нюанс - в отрицательном направлении !
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03.02.2023 14:47 Ответить
гарна робота..., та хороша новина...
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03.02.2023 14:53 Ответить
рашистські пілоти летять на виліт "как в последний раз"!!!
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03.02.2023 14:55 Ответить
Горить палає техніка ворожа...
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03.02.2023 14:56 Ответить

Треба щось подібне розкидувать над рашиськими аеродромами.
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03.02.2023 15:02 Ответить
Десятка косарей уже мало. На неё даже кроссовер нормальный не купишь. 500000 минимум.
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03.02.2023 16:18 Ответить
Це в 1939 роцi. Це тепер десь так i є ,приблизно 500к. ******** баксiв.
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03.02.2023 16:30 Ответить
Отримав те, на що заслуговує.
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03.02.2023 15:12 Ответить
Не повірю доки фото планера з зірками не буде. Минулого тижня теж казали що збили, але виявилось що наш. Загинув пілот Данило Мурашко.
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03.02.2023 15:42 Ответить
Чекай на особистого листа зі звітом від Залужного
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03.02.2023 16:05 Ответить
Я надеюсь экипаж здох.
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03.02.2023 15:48 Ответить
Молодці наші Воіни 👍🏼👍🏼👍🏼
Так тримати - молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.02.2023 15:58 Ответить
Парадна новина. Але якась опечатка в статті, пише 2 числа, а на початку в п'ятницю ))
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03.02.2023 16:18 Ответить
маладцы !!!
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03.02.2023 18:17 Ответить
То цієї п'ятниці чи все-таки 2 лютого збили !?!?
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04.02.2023 09:12 Ответить
 
 