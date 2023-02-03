Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо ППО для України, - ЗМІ

Німеччина і Швеція ведуть переговори про новий пакет озброєнь, в рамках якого Стокгольм надасть Україні ракети протиповітряної оборони і пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Bloomberg.

За даними видання, Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати пускові установки для сумісної з IRIS-T протиракетної системи. Джерело Bloomberg зазначає, що переговори також дозволять отримати більше боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, надісланих Україні.

За словами співрозмовників видання, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року, після того, як перша прибула в жовтні.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T в системі Robotsystem 98, що запускаються з броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд скандинавської країни оголосив, що поставить Україні систему протиповітряної оборони, не уточнивши її тип.

Водночас, за даними Spiegel, Стокгольм поки що не хоче передавати пускові установки.

За даними видання, пускова установка шведського виробництва здатна розширити радіус дії системи, вже поставленої Києву: Україна могла б захищати більші території від російських обстрілів.

Швеція отримала п'ять систем IRIS-T-SLS у 2019 році. Друга "S" в "SLS" означає меншу ("коротку") дальність дії. Як пише Spiegel, судячи з усього, країна не хоче відмовлятися від товару, який користується попитом. Можливо, також через пробуксовування процесу вступу до НАТО і через занепокоєння щодо російської реакції на поставки озброєнь.

У Міністерстві оборони Швеції повідомили, що країна ще не є членом НАТО, але знаходиться по сусідству з Росією: це завжди потрібно враховувати, коли йдеться про постачання зброї в Україну. У відомстві не захотіли коментувати конкретно питання IRIS.

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