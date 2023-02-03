Міноборони узгодило місце для центру обслуговування Bayraktar

Міністерство оборони узгодило з інвесторами та зацікавленими сторонами місце розташування центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації, навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією Bayraktar.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковник Борис Закутній, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування центру та розроблено проєкт дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", - розказав він.

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Створення центру Bayraktar передбачене меморандумом між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma, який сторони підписали у вересні 2021 року. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Планувалось, що в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

Наступним етапом буде запуск українсько-турецького виробництва БПЛА. Baykar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці.

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Bayraktar, попри війну, зберігає плани з будівництва заводу в Україні. Проєкт не заморожений, він перебуває на узгодженні формальних угод.