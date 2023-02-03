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Новини
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Міноборони узгодило місце для центру обслуговування Bayraktar

bayraktar

Міністерство оборони узгодило з інвесторами та зацікавленими сторонами місце розташування центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації, навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією Bayraktar.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковник Борис Закутній, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування центру та розроблено проєкт дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", - розказав він.

Читайте: Завод Baykar в Україні буде побудовано, робота над проєктом триває, - посол Боднар

Створення центру Bayraktar передбачене меморандумом між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma, який сторони підписали у вересні 2021 року. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Планувалось, що в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

Наступним етапом буде запуск українсько-турецького виробництва БПЛА. Baykar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці.

Також читайте: Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два Байрактари, - розвідка

Bayraktar, попри війну, зберігає плани з будівництва заводу в Україні. Проєкт не заморожений, він перебуває на узгодженні формальних угод.

Автор: 

безпілотник (4138) Міноборони (7345) дрони (4668) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+9
У "Сокола,ймовірно,немає 10 мільйонів баксів на підключення електрики а ще ж вода,каналізація,пожежники,"екологи,дофіга їх,"сиріт"!
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03.02.2023 15:54
+6
А тепер чекаємо, коли безуглі і безголові кинуться піаритись, повідомляючи, що, де, як і коли роблять.
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03.02.2023 16:01
+6
Та що ж це робиться ..об вашу зелену мать?!?!?
Як так можна!!!?!?
Якийсь уйобок в чині полковника на увесь світ розпатякав військову таємницю і виклав інформацію що стосується застосування Байрактарів у війні проти Мордора.
Зверніть увагу - чим ближче до повторного масштабного наступу з боку рашапідів тим дивніше веде себе зашкварене по самі помідори міністерство оборони. Сподіваюсь пан генерал Заслужений звернув на те увагу.
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03.02.2023 16:01
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одразу за птахофабрикою...
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03.02.2023 15:46 Відповісти
Да, а, может, ещё и точные координаты этого места представите?
Зачем балаболить на весь мир об этом?
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03.02.2023 17:22 Відповісти
аеродром не вказали, дякую....
ПАТРІОТИ ГРЬОБАНІ!
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03.02.2023 15:47 Відповісти
До 24.02.2022 вказували - що В. під столицею. А де зараз порішали- хз.
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03.02.2023 19:39 Відповісти
Де наш сокіл? Чому не підтримуємо вітчизняного виробника?
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03.02.2023 15:47 Відповісти
Був би виробник. А як нема виробника, нема і сокола.
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03.02.2023 15:48 Відповісти
У "Сокола,ймовірно,немає 10 мільйонів баксів на підключення електрики а ще ж вода,каналізація,пожежники,"екологи,дофіга їх,"сиріт"!
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03.02.2023 15:54 Відповісти
Чому я не сокіл, чому не літаю?
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03.02.2023 16:11 Відповісти
це не цей начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони 10 лімонів хотів за підключення????? А хто????
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03.02.2023 15:49 Відповісти
Не цей.
Це енергетики вимагали.
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03.02.2023 17:59 Відповісти
А 10 лямів баксів за підключення до енергії вже не просять у власників Байрактара?
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03.02.2023 15:58 Відповісти
З подачі ФСБ, як і вибір літака, який просимо?
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03.02.2023 15:59 Відповісти
А тепер чекаємо, коли безуглі і безголові кинуться піаритись, повідомляючи, що, де, як і коли роблять.
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03.02.2023 16:01 Відповісти
Та що ж це робиться ..об вашу зелену мать?!?!?
Як так можна!!!?!?
Якийсь уйобок в чині полковника на увесь світ розпатякав військову таємницю і виклав інформацію що стосується застосування Байрактарів у війні проти Мордора.
Зверніть увагу - чим ближче до повторного масштабного наступу з боку рашапідів тим дивніше веде себе зашкварене по самі помідори міністерство оборони. Сподіваюсь пан генерал Заслужений звернув на те увагу.
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03.02.2023 16:01 Відповісти
Та він не із МОУ, то ГШ
МОУ - це наша яйцекладка по 17 грн - півпадлюка Резік
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03.02.2023 16:06 Відповісти
він звернув і запам,ятав
чому мовчить???
америклси сказали.
не робити скандальних ситуацій з уібанами з ОП
не давати підстав для звільнення
мабудь тому і підтримав 8271
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03.02.2023 16:17 Відповісти
Семья Дерьмаков добрила выбранное место?
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03.02.2023 16:07 Відповісти
А чому багато подробиців розкрили, а щодо місця не вказали?
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03.02.2023 16:08 Відповісти
Побудують, тоді одразу ж і скажуть, за ними не заіржавіє.
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04.02.2023 00:29 Відповісти
...і теж за десять лимонів баксів?
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03.02.2023 16:10 Відповісти
 
 