Міноборони узгодило місце для центру обслуговування Bayraktar
Міністерство оборони узгодило з інвесторами та зацікавленими сторонами місце розташування центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації, навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією Bayraktar.
Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковник Борис Закутній, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування центру та розроблено проєкт дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", - розказав він.
Створення центру Bayraktar передбачене меморандумом між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma, який сторони підписали у вересні 2021 року. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Планувалось, що в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.
Наступним етапом буде запуск українсько-турецького виробництва БПЛА. Baykar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці.
Bayraktar, попри війну, зберігає плани з будівництва заводу в Україні. Проєкт не заморожений, він перебуває на узгодженні формальних угод.
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Зачем балаболить на весь мир об этом?
ПАТРІОТИ ГРЬОБАНІ!
Це енергетики вимагали.
Як так можна!!!?!?
Якийсь уйобок в чині полковника на увесь світ розпатякав військову таємницю і виклав інформацію що стосується застосування Байрактарів у війні проти Мордора.
Зверніть увагу - чим ближче до повторного масштабного наступу з боку рашапідів тим дивніше веде себе зашкварене по самі помідори міністерство оборони. Сподіваюсь пан генерал Заслужений звернув на те увагу.
МОУ - це наша яйцекладка по 17 грн - півпадлюка Резік
чому мовчить???
америклси сказали.
не робити скандальних ситуацій з уібанами з ОП
не давати підстав для звільнення
мабудь тому і підтримав 8271