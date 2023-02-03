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Новости
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Минобороны согласовало место для центра обслуживания Bayraktar

bayraktar

Министерство обороны согласовало с инвесторами и заинтересованными сторонами месторасположение центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации, обучения персонала, связанного с эксплуатацией Bayraktar.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны полковник Борис Закутний, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно мы провели ряд совещаний с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами, в ходе которых согласовано место расположения центра и разработан проект дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и урегулированию вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома", - рассказал он.

Смотрите: За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar. ВИДЕО

Создание центра Bayraktar предусмотрено меморандумом между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma, подписанным сторонами в сентябре 2021 года. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с БПЛА. Планировалось, что в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

Следующим этапом будет запуск украино-турецкого производства БПЛА. Baykar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

Читайте: Компания Baykar бесплатно передала Украине два Байрактара, - разведка

Bayraktar, несмотря на войну, сохраняет планы строительства завода в Украине. Проект не заморожен, он находится на согласовании формальных сделок.

беспилотник (3576) Минобороны (9314) дроны (3887) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+9
У "Сокола,ймовірно,немає 10 мільйонів баксів на підключення електрики а ще ж вода,каналізація,пожежники,"екологи,дофіга їх,"сиріт"!
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03.02.2023 15:54
+6
А тепер чекаємо, коли безуглі і безголові кинуться піаритись, повідомляючи, що, де, як і коли роблять.
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03.02.2023 16:01
+6
Та що ж це робиться ..об вашу зелену мать?!?!?
Як так можна!!!?!?
Якийсь уйобок в чині полковника на увесь світ розпатякав військову таємницю і виклав інформацію що стосується застосування Байрактарів у війні проти Мордора.
Зверніть увагу - чим ближче до повторного масштабного наступу з боку рашапідів тим дивніше веде себе зашкварене по самі помідори міністерство оборони. Сподіваюсь пан генерал Заслужений звернув на те увагу.
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03.02.2023 16:01
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Правила форума Совет форумчан
одразу за птахофабрикою...
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03.02.2023 15:46 Ответить
Да, а, может, ещё и точные координаты этого места представите?
Зачем балаболить на весь мир об этом?
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03.02.2023 17:22 Ответить
аеродром не вказали, дякую....
ПАТРІОТИ ГРЬОБАНІ!
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03.02.2023 15:47 Ответить
До 24.02.2022 вказували - що В. під столицею. А де зараз порішали- хз.
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03.02.2023 19:39 Ответить
Де наш сокіл? Чому не підтримуємо вітчизняного виробника?
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03.02.2023 15:47 Ответить
Був би виробник. А як нема виробника, нема і сокола.
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03.02.2023 15:48 Ответить
У "Сокола,ймовірно,немає 10 мільйонів баксів на підключення електрики а ще ж вода,каналізація,пожежники,"екологи,дофіга їх,"сиріт"!
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03.02.2023 15:54 Ответить
Чому я не сокіл, чому не літаю?
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03.02.2023 16:11 Ответить
це не цей начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони 10 лімонів хотів за підключення????? А хто????
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03.02.2023 15:49 Ответить
Не цей.
Це енергетики вимагали.
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03.02.2023 17:59 Ответить
А 10 лямів баксів за підключення до енергії вже не просять у власників Байрактара?
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03.02.2023 15:58 Ответить
З подачі ФСБ, як і вибір літака, який просимо?
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03.02.2023 15:59 Ответить
А тепер чекаємо, коли безуглі і безголові кинуться піаритись, повідомляючи, що, де, як і коли роблять.
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03.02.2023 16:01 Ответить
Та що ж це робиться ..об вашу зелену мать?!?!?
Як так можна!!!?!?
Якийсь уйобок в чині полковника на увесь світ розпатякав військову таємницю і виклав інформацію що стосується застосування Байрактарів у війні проти Мордора.
Зверніть увагу - чим ближче до повторного масштабного наступу з боку рашапідів тим дивніше веде себе зашкварене по самі помідори міністерство оборони. Сподіваюсь пан генерал Заслужений звернув на те увагу.
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03.02.2023 16:01 Ответить
Та він не із МОУ, то ГШ
МОУ - це наша яйцекладка по 17 грн - півпадлюка Резік
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03.02.2023 16:06 Ответить
він звернув і запам,ятав
чому мовчить???
америклси сказали.
не робити скандальних ситуацій з уібанами з ОП
не давати підстав для звільнення
мабудь тому і підтримав 8271
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03.02.2023 16:17 Ответить
Семья Дерьмаков добрила выбранное место?
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03.02.2023 16:07 Ответить
А чому багато подробиців розкрили, а щодо місця не вказали?
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03.02.2023 16:08 Ответить
Побудують, тоді одразу ж і скажуть, за ними не заіржавіє.
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04.02.2023 00:29 Ответить
...і теж за десять лимонів баксів?
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03.02.2023 16:10 Ответить
 
 