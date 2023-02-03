Минобороны согласовало место для центра обслуживания Bayraktar

Министерство обороны согласовало с инвесторами и заинтересованными сторонами месторасположение центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации, обучения персонала, связанного с эксплуатацией Bayraktar.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны полковник Борис Закутний, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно мы провели ряд совещаний с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами, в ходе которых согласовано место расположения центра и разработан проект дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и урегулированию вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома", - рассказал он.

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Создание центра Bayraktar предусмотрено меморандумом между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma, подписанным сторонами в сентябре 2021 года. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с БПЛА. Планировалось, что в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

Следующим этапом будет запуск украино-турецкого производства БПЛА. Baykar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

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Bayraktar, несмотря на войну, сохраняет планы строительства завода в Украине. Проект не заморожен, он находится на согласовании формальных сделок.