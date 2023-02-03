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"Здавати Бахмут ніхто не буде", - Зеленський

бахмут,зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із Бахмута не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками саміту "Україна-ЄС".

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо", - сказав президент.

Також читайте: У Бахмуті залишається близько 6 тис. мешканців, із них 200 - діти, - Нацполіція

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+55
Не лізь,падло у справи військових.
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03.02.2023 16:19
+43
Ну не знати, чим паяц зеленський ще займався в саунах олігархів, крім кривляння пики. І чому він став улюбленим шутом бєні каламойскава
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03.02.2023 16:21
+43
Тарас Чорновіл

На превеликий жаль, я чи не вперше мушу сказати слова, які мені точно видаються чимось неймовірним, але Україна має реальний шанс програти в цій війні. Не напряму ворогу на полі бою. Поразку може забезпечити особисто Зеленський, який і далі продовжує опікати навколо себе корупціонерів, розкрадачів, зрадників, реваншистів. Не забуваймо, що в нашої перемоги, чи бодай змоги стримувати ворога, є два крила: мужність ЗСУ, мудрість командування, згуртованість суспільства з одного боку й західна допомога з іншого. Наші запаси вичерпувалися ще до червня місяця. Чим наймужніша й наймотивованіша армія світу мала воювати? Попри потоки красивих слів, саме влада робить все можливе й неможливе, щоб ця допомога не стала достатньою для швидкої перемоги. В рашистських кротів можуть бути свої мотиви. Просто згадайте, як ще весною, коли Німеччина круто розверталася в бік України, з нею на місяці зірвали стосунки. А зараз той самий кріт, який організував демарші проти Шольца і Штайнмайєра, так само призначенням послиці-проповідниці орального сексу зірвав постачання *********** старих калібрів з Болгарії, які могли зіграти важливу роль у підготовці наступу. Там безумовна зрада. Зрада, яку Зеленський чи по безпросвітній тупості, чи через причетність захищає й підтримує. Але зараз на передній план виходить дещо ще тотальніше - це неприховано культивована владою мега-корупція. Епопея з танками. Нам їх готували, але не дали, бо Зеленський відмовився боротися з корупцією та усувати любих серцю Єрмака розкрадачів, найперше в міноборони. Після прямих погроз таки щось почав робити - здали кількох, кого було не дуже шкода. Обіцянки танків і навіть винищувачів просто сипонулися. Уже за пару днів усі зрозуміли, що то лише імітація й усе знову зависло. Провели кампанійщину з демонстративними обшуками - ніби розблокувалося, але знову ж усі чекають реальних дій, а не відмазок, тому поки шанси отримати справжню допомогу примарні. Скільки українців мають загинути через те, що ці виродки ніяк не нажеруться? Можете ще добавити історію з нашим чудовим другом Сельчуком Байрактаром. Бажання підопічних Зеленського злупити з нього мільйони перетворило друга на противника. І за це узагалі нікого не покарано. Першим питанням Джону Кірбі на брифінгу з приводу передачі Абрамсів було не про танки, а про абсолютну корупцію. Про це йдеться у розміщеному нижче сюжеті. На жаль, програвши війну корупції Зеленського ми можемо втратити і допомогу й можливість подолати агресора. Зате дехто наржеться досхочу...
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03.02.2023 16:55
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Все очень просто
Если задать Бахмут, то значит
Появится новый Бахмут, Мариуполь северодонецк.
Кто за то, чтоб Киев стал Бахмутом?
Единственное, все зависит от ситуации.
Если не будет угрозы окружения, проблем с боеприпасами и т.д. Надо держать.

Если при любых раскладах мы теряем Бахмут, надо отходить. Впереди война ещё долгая.
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03.02.2023 16:46 Відповісти
Американці, наприклад, пропонують залишити Бахмут і сконцентруватися на наступі на південь, так що тут хз.
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03.02.2023 17:32 Відповісти
Бахмут тримають тому що це величезний опорний пункт. Тримати його є сенс доти, доки не буде реальної загрози оточення. Це вирішують військові на місці. Все, що меле зе-дурник це піар і пропаганда.
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04.02.2023 08:39 Відповісти
Всё больше сдаётся мне что, что бы не сказал президент комментаторы будут не довольны
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03.02.2023 16:47 Відповісти
Потому, как ваш (я эту дрянь не выбирал) ********** только и может что киздеть , и все не по делу, а по тупости и продажности своей. Пусть военное дело оставит профессиональным военным, а не слушает предателей Украины и шпионов дерьмака с татаровыми, беней и др.
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03.02.2023 16:54 Відповісти
Я за Зеленского тоже не голосовал! Но уважение к должности президента имею! И в отличии от вас дерьмакам,татаровым и бене свечку не держал! И брызганье слюной делу не поможет а только навредит
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03.02.2023 19:35 Відповісти
Оно и видно, что не голосовали за боневтика. Зато вы все Порошенко свечку дружно держали. Вы такое же дерьмо как и ваш дерьмак. Имею уважение к должности президента в принципе, но не к зеленой продажной твари. Он такой президент, как я балерина, а вы подоляцкий троль .Идите ка вы за рус кораблем, и не пишите мне, бо пошлю еще дальше.
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03.02.2023 20:10 Відповісти
Я пошлю тебя раньше! Ничего кроме моего к тебе презрения твоя позиция не вызывает..Свои фантазии и мысли приписываешь незнакомым людям. Типичный ватан,тьху..
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05.02.2023 00:10 Відповісти
Ватан, причем конченный, это ты, урод зеленый. Срать на твою "позицию" в сраке боневтика с высокой башни, а на тебя тем более. Идешь за рускораблем на хрен)))))
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05.02.2023 15:12 Відповісти
Корисний зебобік ?
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03.02.2023 17:13 Відповісти
і щойнозаряжений.
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03.02.2023 17:39 Відповісти
Батальйон ''95квартал'' на підмогу вже направив! Чи армію ''зе-білів''?
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03.02.2023 16:48 Відповісти
Так. На чолі з мужнім орденоносцем кошевим
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04.02.2023 10:03 Відповісти
Ну дак собирай 95 квартал и все зешобло ,и тех кто по курортам. И вперёд.
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03.02.2023 16:49 Відповісти
Краще б мовчало. Йому все рівно скільки ще загине наших солдат. Якби він не був Президентом, то втік би за кордон, а можливо навіть в рашу. Його ж там всі *******
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03.02.2023 16:49 Відповісти
Обосрані з усіх сторін тупі зеленоботи в оргазмі ну все ніяк не можуть витащити язика з продажной дупи боневтіка шашликовича. Нехай вам смакує, утирки)))))))
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03.02.2023 17:01 Відповісти
"Здавати Бахмут ніхто не буде", - Зеленський
Все коллеги Зеленского по Кварталу 95 воюют в Бахмуте.
Зеленский в них уверен, как в себе.
Крепость Бахмут не сдадим!
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03.02.2023 16:52 Відповісти
Ти, ****, вже й так поздавав все, що встиг....падло зелене!!!
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03.02.2023 16:56 Відповісти
І чому я йому не вірю?
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03.02.2023 16:59 Відповісти
і не Ви один!
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03.02.2023 17:28 Відповісти
Безглузда заява. "Відступити" != "здати". Якщо стратегічно вигідно відступити - це не "здати". "Здати" - це про інше.
Для чого ці висловлювання? Якщо відступити таки доведеться, то потім тикатимуть його у цю заяву носом ще довго. Як у шашлики. І це буде справедливо.
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03.02.2023 17:03 Відповісти
Ну , так то порох все поздавав! А зєля нє! Воно не таке! Воно бореться до останнього!
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04.02.2023 05:45 Відповісти
Ця заява не безглузда, а шкодлива бо тепер військові вимушені будуть тримати цей Бахмут ціною життів наших хлопців щоб лише преЗедент дотримав свого слов.....навіть коли вже і змоги не буде і потреби.
Я б цього гнусавого ******* втопив в сортирі бо від нього лише одна шкода в державі.
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04.02.2023 08:42 Відповісти
А Азовсталь? Захисників навіщо на тортури здав?
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03.02.2023 17:03 Відповісти
Щось ті захисники всі в захваті від нього!??? Не можуть надякуватися...(((
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04.02.2023 05:46 Відповісти
здається,так само безапеляційно говорилося і про Соледар....
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03.02.2023 17:05 Відповісти
А Херсон чому здали на початку вторгнення?
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03.02.2023 17:09 Відповісти
Дайте йому автомат . І бронік які закупав зам рєзнікова !
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03.02.2023 17:10 Відповісти
Погані новини, значить здадуть
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03.02.2023 17:11 Відповісти
не здадуть - у нас резерв:
2 батальйоні "монако"
1 котлета "велюр", но велюрова!!!
синочки депутатів і самі депутати!
а якщо ще Буданов піднімить групу гур-гур-гур - то буде ПЕРЕМОГА
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03.02.2023 17:22 Відповісти
А якщо буде оточення, яке там по-троху формується, теж не будемо? Маріуполь-2?
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03.02.2023 17:23 Відповісти
Господи сделай так, чтоб эта зеленая обизяна не взяла ситуацию в Бахмуте под личный контроль.
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03.02.2023 17:26 Відповісти
Так нехай очолить нашу армію там! Саме там - а відео можна і там записувати про ПЕРЕМОГУ
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03.02.2023 17:29 Відповісти
О, я помню, як точно таке ****** Арестович про Маріуполь...
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03.02.2023 17:29 Відповісти
Давай, не так як в червні з Лісичанськом. Ок?
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03.02.2023 17:30 Відповісти
Ситуації з Лисичанськом в червні і Бахмутом в лютому кардинально різні. Зараз у ЗСУ перевага в артилерії над рашистами. Якщо будуть постачати ********** у достатній кількості, не відводити арту, залишаючи піхоту на оточення як це було під Сіверодонецьком, військові на передовій не здадуть, як свого часу не здавали ДАП всупереч наказу з влади.
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03.02.2023 22:47 Відповісти
Був наказ влади здавати ДАП????? В зебілів нові методички(((( перевага в артилерії))))
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04.02.2023 05:48 Відповісти
Чи не занадто багато ЯКЩО?
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04.02.2023 08:45 Відповісти
Абдристович уже в Бахмуте? Он же украл гранатомет чтоб идти на танк в лобовую атаку. И вот, отличная возможность.
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03.02.2023 17:35 Відповісти
ЗЕбіле іпанутий, мова про ЗЕленського. Порошенко тут яким боком? Тим більше, гнидо, ти і дальше кремлівські фальшивки поширюєш.
От чому, як тільки ЗЕбіла макнути його мордою в його ж зелен гімно, воно відразу чомусь Порошенка згадує?
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03.02.2023 18:55 Відповісти
Подоляк так и не поменял методички? Деркача уже даже ОПа признала агентом ФСБ,а ты все это палево гебешное выкладываешь
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03.02.2023 19:33 Відповісти
Верим в ВСУ!
Наша цель - максимально эффективно уничтожать рашистов!
Если выгодней сохранить жизни воинов и отойти на вторую линию, которая кстати выше, то почему бы и не сделать это? Мы не в совке живем! Есть возможность держать и уничтожать - держим. Героизм, это когда кто то сильно лажает где то.
Зеленский, твоя задача - поставки оружия и бк не на конец года, а на вчера! Держи свой фронт!
Я вчера уснул, слушая твою "потужну" речь!
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03.02.2023 17:37 Відповісти
Я такого лайна взагалі не слухаю, бо потім всю ніч не буду спати, а відпльоватися неначе лайна наївся.
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04.02.2023 08:47 Відповісти
Найвеличніший Боневтік всіх часів, рятівник Європи та всієї Галактики грудьми піде захищать бахмут разом з ОП
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03.02.2023 17:38 Відповісти
Бахмут это всего лишь укрепленный большой опорник в линии обороны от Марьинки до Сиверска... Эта линия держится и выполняет свою задачу. За ней есть еще одна, гораздо более мощная. Впрочем даже и одна. Поэтому пока есть военный смысл - обороняем, если не отобьёмся - отойдём. Будет контрнаступление - всё вернётся назад.
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03.02.2023 17:42 Відповісти
Не тобі, зєля, це вирішувати.
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03.02.2023 18:16 Відповісти
👍
Коротко і гранично ясно!
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04.02.2023 08:44 Відповісти
"Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо", - сказав президент Джерело: Ось так шлемазл другою частиною фрази віртуозно заперечує першу частину. На нормальну мову ця президентська фраза перекладається так: "Здавати Бахмут ми не будемо. Але якщо не зможемо відстояти, то здамо".
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03.02.2023 18:32 Відповісти
Отец Солдата@uspenovka19632

Міста вже не існує,серед мирних людей залишилися,лише Ждуни,наших там очікує оточення та знищення в оточенні Жаль оставляти місто?Воно перше,оставлене?!А тих,хто його лишився боронити,де-факто,вже в оперативному оточенні,не жаль?!
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03.02.2023 18:37 Відповісти
та же установка была по Соледару... результат известен. Пишут Сша что нам надо отходить....
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03.02.2023 18:39 Відповісти
Відходити з Бахмуту чи ні, це повинні вирішувати військові згідно з поточними обставинами. Це не повинно бути політичним рішенням.
Чому Зеленському території досі важливіші за людей?
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03.02.2023 18:41 Відповісти
Ти і Маріуполь «не здавав», гнид@…
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03.02.2023 18:47 Відповісти
Ти до себе чи до кого запитання?
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03.02.2023 19:47 Відповісти
Де ти запитання побачив?
Тут є лише твердження.
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03.02.2023 19:50 Відповісти
контексти, контексти...

Як би він не відповів на це питання, тутешне гівно все одно б написало не менше 300 гнівних коментів
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03.02.2023 18:47 Відповісти
301. Ти вже 301-й!
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03.02.2023 18:56 Відповісти
Ну так, ординоносці Кошевой, Пікаловим, Могілєвская,... будуть боротись.
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03.02.2023 19:23 Відповісти
Скрипка, Тополя, усік, маґучіх і т.д. число їм леґіон! Ці точно не здадуть!
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04.02.2023 05:51 Відповісти
М.ЖВАНЕЦЬКИЙ: "Одного разу в телевізорі з'явився блідий як смерть Міністр Фінансів і заявив:
- "Фінансова криза нас не торкнеться. Тому що... Я вам точно кажу".

Населення, яке знається на заявах офіційних осіб, виматюкалось тихенько і вирушило закуповувати сіль, сірники і цукор.
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03.02.2023 19:00 Відповісти
Зебидло тупе, не тобі це вирішувати, не лізь у справи Залежного...
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03.02.2023 19:08 Відповісти
Значит сдадут
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03.02.2023 19:41 Відповісти
Зеленський все правильно сказав,питання було задане не пресконференціі,люба правда буде на руку ворогу,а так.......... будемо боротися до кінця...Не стое шукати ворогів коли іх і так достатньо суне...
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03.02.2023 19:46 Відповісти
Парни вы там держитесь!!! Никакого отступления!!!! Не портитьте мне рейтинг....
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03.02.2023 20:15 Відповісти
Боріться - поборете!!!
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03.02.2023 20:32 Відповісти
З 25.01 орки просунились у бік Часового Яру кілометрів на 20-25. Ціль - перерізати трасу на Константінівку. Це ще не оточення, але кацапи зараз діють один к одному по такціі ЗСУ - перерізати шляхи постачання ЗСУ. Вони вчаться. А шо товариш Залужний? Напевно вже у генштабі прибрали всіх генералів часів Порошенко. Де Марчелло? Відбив Миколаїв та Херсон і все.
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03.02.2023 20:49 Відповісти
Вони ще й на Дронівку, схоже, лізуть... принаймні, велика концентрація їх на мапі з того боку

А звідти можуть полізти на сумно відоме Сако & Ванцетті.
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03.02.2023 23:10 Відповісти
Таке відчуття, що передвиборчі перегони вже почалися, але кандидати які беруть в ній участь обчислюються одним..
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03.02.2023 21:03 Відповісти
Маріуполь-2 ?
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03.02.2023 21:18 Відповісти
Це говорить людина не служила в армії і дня... І що ховався від повісток
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03.02.2023 21:22 Відповісти
Друже, а Ви кумедні. Петіні діти Вже Три роки живуть з вітчимом та його друзями хапугами.
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03.02.2023 22:07 Відповісти
Так. Тут дебілів нема. Нє. Буває заходять, але рідко і ненадовго, бо, як для них характерно, без розумних аргументів.
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03.02.2023 23:55 Відповісти
Може квартальне шобло поїде в Бахмут фронт тримати?
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03.02.2023 22:03 Відповісти
Краще б своїх казнокрадів посадив, тих хто армію обкрадає,,,,,,,в Європу він веде країну?! Де закони, які вимагають європейці!?
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04.02.2023 00:41 Відповісти
Вважаю ЙОГО зрадником з січня 2020 року відразу коли стало відомо про переговори в Омані!! А потім за повідомленнями з інтернету ЙОГО літак стояв на Внуківському аеродромі в Москві 3 години??!! Перш ніж ВОНО повернулось до України з Оману аж за 22 години??!! Ось вам і парадні мундири окупантів і бої за Гостомель і Чонгар з Херсоном. Вважаю це результатом саме Оманських переговорів!! А зараз Артист просто грає роль президента воюючої країни!! А ці заяви про Бахмут?? Це що?? Ми там маємо перевагу чи хоч рівновагу?? Ми маємо там героїзм наших воїнів!! Але героїзм це наслідок попередньої роботи вищого командування!! А робота такого "командування" почалась ще з весни 2019 року відразу після президентських виборів!! Так думаю!!
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04.02.2023 03:11 Відповісти
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04.02.2023 08:51 Відповісти
Чорти б тебе побрали! з твоїми заявами
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04.02.2023 09:23 Відповісти
🇺🇦ВАССЕРМАН ЗАЛІЗНИЙ🇺🇦 ретвітнув(ла)
Loki
@19_Loki_77
·
9 год
✔️ Зламав систему виробництва РСЗВ "Вільха" та САУ "Богдана", ОТРК "Грім" та ПКР "Нептун"
✔️ Зламав систему оборони Кримського перешийку та всього півдня України
✔️ Зламав систему харчування ЗСУ за стандартами НАТО
✔️ Зламав систему забезпечення ЗСУ бронежилетами

"Я ваш вирок"
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04.02.2023 10:50 Відповісти
ТАК А МЕСТНЫХ ВСЕХ ЭВАКУИРОВАЛИ !?
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04.02.2023 16:50 Відповісти
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