"Здавати Бахмут ніхто не буде", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із Бахмута не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками саміту "Україна-ЄС".

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо", - сказав президент.

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