"Сдавать Бахмут никто не будет", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведение украинских войск из Бахмута не будет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС".
"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - сказал президент.
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Если задать Бахмут, то значит
Появится новый Бахмут, Мариуполь северодонецк.
Кто за то, чтоб Киев стал Бахмутом?
Единственное, все зависит от ситуации.
Если не будет угрозы окружения, проблем с боеприпасами и т.д. Надо держать.
Если при любых раскладах мы теряем Бахмут, надо отходить. Впереди война ещё долгая.
Все коллеги Зеленского по Кварталу 95 воюют в Бахмуте.
Зеленский в них уверен, как в себе.
Крепость Бахмут не сдадим!
Для чого ці висловлювання? Якщо відступити таки доведеться, то потім тикатимуть його у цю заяву носом ще довго. Як у шашлики. І це буде справедливо.
Я б цього гнусавого ******* втопив в сортирі бо від нього лише одна шкода в державі.
2 батальйоні "монако"
1 котлета "велюр", но велюрова!!!
синочки депутатів і самі депутати!
а якщо ще Буданов піднімить групу гур-гур-гур - то буде ПЕРЕМОГА
От чому, як тільки ЗЕбіла макнути його мордою в його ж зелен гімно, воно відразу чомусь Порошенка згадує?
Наша цель - максимально эффективно уничтожать рашистов!
Если выгодней сохранить жизни воинов и отойти на вторую линию, которая кстати выше, то почему бы и не сделать это? Мы не в совке живем! Есть возможность держать и уничтожать - держим. Героизм, это когда кто то сильно лажает где то.
Зеленский, твоя задача - поставки оружия и бк не на конец года, а на вчера! Держи свой фронт!
Я вчера уснул, слушая твою "потужну" речь!
Коротко і гранично ясно!
Міста вже не існує,серед мирних людей залишилися,лише Ждуни,наших там очікує оточення та знищення в оточенні Жаль оставляти місто?Воно перше,оставлене?!А тих,хто його лишився боронити,де-факто,вже в оперативному оточенні,не жаль?!
Чому Зеленському території досі важливіші за людей?
Тут є лише твердження.
Як би він не відповів на це питання, тутешне гівно все одно б написало не менше 300 гнівних коментів
- "Фінансова криза нас не торкнеться. Тому що... Я вам точно кажу".
Населення, яке знається на заявах офіційних осіб, виматюкалось тихенько і вирушило закуповувати сіль, сірники і цукор.
А звідти можуть полізти на сумно відоме Сако & Ванцетті.
Loki
@19_Loki_77
·
9 год
✔️ Зламав систему виробництва РСЗВ "Вільха" та САУ "Богдана", ОТРК "Грім" та ПКР "Нептун"
✔️ Зламав систему оборони Кримського перешийку та всього півдня України
✔️ Зламав систему харчування ЗСУ за стандартами НАТО
✔️ Зламав систему забезпечення ЗСУ бронежилетами
"Я ваш вирок"