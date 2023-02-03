"Сдавать Бахмут никто не будет", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведение украинских войск из Бахмута не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС".

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - сказал президент.

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