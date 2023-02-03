Германия продаст Украине 88 танков Leopard-1, - СМИ

Правительство Германии одобрило поставки Украине 88 танков старого поколения Leopard-1.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Берлин одобрил планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard 1 после ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро, сообщает издание со ссылкой на "правительственные источники".

Также в публикации отмечается, что это может привести к возникновению проблем со снабжением, поскольку Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют другой калибр, чем более новые Leopard 2.

Leopard 1 – это немецкий танк, производившийся с 1965 года. Он имеет разные модификации, включая 1А5 - новейшую версию. Последние боевые машины такого образца были сняты с вооружения в Германии в 2010 году. В Греции и Турции Leopard 1 до сих пор находятся на вооружении.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия поставит Украине 14 боевых танков Leopard-2 A6.

Также читайте: Германия поставит Украине 14 боевых танков Leopard 2 A6