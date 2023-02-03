Германия продаст Украине 88 танков Leopard-1, - СМИ
Правительство Германии одобрило поставки Украине 88 танков старого поколения Leopard-1.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Берлин одобрил планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard 1 после ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро, сообщает издание со ссылкой на "правительственные источники".
Также в публикации отмечается, что это может привести к возникновению проблем со снабжением, поскольку Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют другой калибр, чем более новые Leopard 2.
Leopard 1 – это немецкий танк, производившийся с 1965 года. Он имеет разные модификации, включая 1А5 - новейшую версию. Последние боевые машины такого образца были сняты с вооружения в Германии в 2010 году. В Греции и Турции Leopard 1 до сих пор находятся на вооружении.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия поставит Украине 14 боевых танков Leopard-2 A6.
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2. Яку виручку отримала би Німеччина від продажу цих 88 танків просто в якості металобрухту спеціального призначення?
3. Як довго ці два, умовно, танкових батальйони, після відновлення, зможуть використовуватись ЗСУ на полі бою, за умов що запчастин вже не виготовляють, а снарядів потрібного калібру теж обмаль?
І головне: невже це і є один з результатів отієї "надзвичайної завантаженості міжнародними переговорами" міністра резнікова, про яку він, резніков, говорив у недавньому інтерв'ю під час поїздки до Франції?!
Це сотні мільярдів доларів. Покоління українців створювали цю зброю, вкладали в неї безліч ресурсів, які могли б направити на щось інше.
І тут бах. Овощі та зрадники просто здали труди багатьох поколінь за 300 вонючих мільонів доларів. Американці напевно пісялись від радощів, що на планеті знайшлись такі лохи. Це навіть гірше ніж індейці з бусами.
Издевательства полное ,по чем пантера , 1 штука ?
Хіба щоб перемішати їх аби нові танки не виносили з ПТРК, а більше хлам били.
than Leopard-2.
Bridges are destroyed anyway in South and South-East,
so of no use there in that regards.
Maybe good enough to deter Lukashenko in the North and West.
88 - I think is a non-usefull number,
55 in a first batch and another 33
in a second batch with modifications
learned from the first batch,
would be more usefull.
So many grenades a tank does not fire
in a tank battle.
There should be enough ammo,
at least for year 2023.
Any hit at a battle tank should disable some
modern electronics, disabling it for some days.
That way, Ukraine could get some more trophy tanks, instead of destroying those.
1. Забувають, що американці передають знову не танки, а кулемети.
2. Забувають, що Залужний просив хоча би 300 танків - він просив НЕ НАЙНОВІШИХ ТАНКІВ, А ТАНКІВ. Тому що коли є вибір:
2. А) Взагалі без танків.
2. Б) Отримати і мати 88 танків.
То тільки ... (самі знаєте, хто) скаже, що краще "3. А) Взагалі без танків".
При цьому американці замість 300 танків обіцяють 31 шт. і то - у "прекрасному майбутньому" (році), тобто тоді, коли вже війна закінчиться перемогою України. Це 31/300 - це 10% від потреби Залужного.
А німці дають 88+14=102 танки і ЗНАЧНО ШВИДШЕ. 102/300 - це 33% ( третина!!! ) від потреби Залужного.
Кому не вистачає динамічної броні, то зверніться до Міноборони України, щоб Україна виготовила і навісила динамічну броню на ці готові машини!