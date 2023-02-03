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Германия продаст Украине 88 танков Leopard-1, - СМИ

перший,leopard

Правительство Германии одобрило поставки Украине 88 танков старого поколения Leopard-1.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Берлин одобрил планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard 1 после ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро, сообщает издание со ссылкой на "правительственные источники".

Также в публикации отмечается, что это может привести к возникновению проблем со снабжением, поскольку Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют другой калибр, чем более новые Leopard 2.

Leopard 1 – это немецкий танк, производившийся с 1965 года. Он имеет разные модификации, включая 1А5 - новейшую версию. Последние боевые машины такого образца были сняты с вооружения в Германии в 2010 году. В Греции и Турции Leopard 1 до сих пор находятся на вооружении.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия поставит Украине 14 боевых танков Leopard-2 A6.

Также читайте: Германия поставит Украине 14 боевых танков Leopard 2 A6

Германия (6947) танк (2253)


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Топ комментарии
+55
выпускайте мосийчук и 1+1 , они сейчас расскажут что это все из-за того что шольц убил своего брата в молдавии.
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03.02.2023 14:18
+52
І 14 танків Leopard 2 A6... Гарне співвідношення 14/88. У Німців чудове почуття гумору На росії буде істерика
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03.02.2023 14:07
+33
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03.02.2023 14:09
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Страница 2 из 2
Без динамічної броні, неясно для чого цей танк....
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03.02.2023 15:26 Ответить
Для імітації допомоги.
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03.02.2023 17:51 Ответить
Ну и на фиг они нужны без боекомплекта.
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03.02.2023 15:45 Ответить
Хто ж буде давати танки без боекомплекта? Ви що, дебіли?
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03.02.2023 22:37 Ответить
Также в публикации отмечается, что это может привести к возникновению проблем со снабжением, поскольку Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют другой калибр, чем более новые Leopard.
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03.02.2023 22:59 Ответить
Ми сміємось з русні які викопали танки 50-60 років і які швидко знищують ,а нам пропонують цей брухт ще й з дифіцитом снарядів.Яка прелесть.Германія нашими руками прозведе халявну утілізацію.Зовсім за дурнів нас мають.
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03.02.2023 15:46 Ответить
шо за кіпеж,- дешевше грибів по ляму за штуку, а про оснащення і боєкомплекти оговорять в контракті, русня буде гадити жидким помйотом, головне начать
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03.02.2023 15:52 Ответить
А чому нові версії не продає?
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03.02.2023 15:53 Ответить
допомагають расєї вбивати більше українців
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03.02.2023 16:29 Ответить
А тим часом вже давно без усяких оголошень в Україні можна піти купити німецьку гвинтівку Маузер, оптичний приціл Цейс щоб нищити російских загарбників. Кращий російський снайпер позаздрить такій зброї, яка лежить на полицях наших магазинів і доступна нашим громадянам. Тож любий німецький каприз за ваші гроші
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03.02.2023 15:54 Ответить
Дійде до того, що продаючи всякий металобрухт Україні союзники почнуть продавати танки, які приймали участь у битві при Камбре під час Першої світової війни.
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03.02.2023 18:38 Ответить
Якийсь мутняк або корупція,ось спитати німця що якщо завтра кацап вже на їх кордоні чи полізе він в той древній танк?
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03.02.2023 15:58 Ответить
це старий мотлох...
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03.02.2023 16:26 Ответить
Німці вирішили таким от економним способом утилізувати свій металобрухт
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03.02.2023 18:40 Ответить
А навіщо нам танки, для яких не виробляються снаряди?
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03.02.2023 16:27 Ответить
Якщо Ви дійсно з Великобританії, то маєте знати що там стоїть саме британська 105-мм гармата ), одна з найкращих в своєму класі. Яка була на озброєнні цілого ряду танків країн НАТО та Ізраїлю з Австралією (а отже і снаряди на складах мають бути ) ) А ще ця ж гармата на озброєнні кількох важких бригад Страйкерів Армії США ) Тож снаряди точно таки є чималій наявності...
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03.02.2023 19:27 Ответить
1. Скільки танків Т-64*** могла би виготовити Україна за 100 млн. євро?

2. Яку виручку отримала би Німеччина від продажу цих 88 танків просто в якості металобрухту спеціального призначення?

3. Як довго ці два, умовно, танкових батальйони, після відновлення, зможуть використовуватись ЗСУ на полі бою, за умов що запчастин вже не виготовляють, а снарядів потрібного калібру теж обмаль?

І головне: невже це і є один з результатів отієї "надзвичайної завантаженості міжнародними переговорами" міністра резнікова, про яку він, резніков, говорив у недавньому інтерв'ю під час поїздки до Франції?!
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03.02.2023 16:28 Ответить
Ну так и расскажите нам о количестве Т-64 которые может изготовить Украина на УНИЧТОЖЕННОМ кацапами заводе Малышева??? Сколько штук? НОЛЬ???
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03.02.2023 17:29 Ответить
Украина продавала более совершенные Т-64 за копейки, а эти леопарды просто никому ненужный, неликвидный хлам, к которому уже давным давно не производят ни боеприпасов ни запчастей. И только такие тупорылые дегенераты как у мы, можем продавать хорошее за копейки (а туеву хучу просто распилили на металолом) и покупать неликвидный хлам за дорого. К сажелению дегенератов у нас отнюдь не 73%, а около 99%, ось и маемо що маемо.
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03.02.2023 17:37 Ответить
Пора виставляти рахунок за відмову Україною і знищення ядерної зброї бувшого СССР таким чином , внесення в беспеку всего Світу великих коштів в обмін на беспеку і теріторіальну цілістьність Україні . Якщо один літак F-35 оцінюється в 300 мільонів $ то один ядерний заряд не як не меньше, а їх було 2 тис., це 600 мільярдів і плюс компенсації за щкоду заподіяну під час Другої Світової війни.
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03.02.2023 17:23 Ответить
Вы тоже сказку о золотой рубке в детстве на самокрутки пустили?) Найдите в интернете, почитайте, там о вас она)))
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03.02.2023 17:31 Ответить
По перше ні яка це не казка про золоту рибку і особисто я тут взагалі нідочого, а це факт, що Україна відмовилася від третього ядерного потенціала в підтримку беспеки всього Світі більше були тільки в США і РФ про це ви не знали чи придурюєтесь? А то що народ України "кинули" тут ви праві.
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03.02.2023 17:42 Ответить
Правильно, можете почитати скільки коштує створити ядерну зброю, особливо тисячі боєголовок.

Це сотні мільярдів доларів. Покоління українців створювали цю зброю, вкладали в неї безліч ресурсів, які могли б направити на щось інше.
І тут бах. Овощі та зрадники просто здали труди багатьох поколінь за 300 вонючих мільонів доларів. Американці напевно пісялись від радощів, що на планеті знайшлись такі лохи. Це навіть гірше ніж індейці з бусами.
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03.02.2023 17:47 Ответить
Це техніка, чи металобрухт леопард1? Писали , що в них погана броня в передній частині!! Всі хочуть утилізований подорощ свій непотріб?
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03.02.2023 17:34 Ответить
Это что помощь? Мало того что это Украине надо купить и при том продавец заявляет что снарядов нет!!! Вообще помощь то пипеточная и то капнет может через год или вообще бесполезная как эта! Реальных исправных танков готовых к бою мы не увидим
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03.02.2023 17:54 Ответить
Вы что немцы , может лицензию украинцам на танки тигр выдавать будете , большево издевательство непридумали сук...,люди ***...гибнут .
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03.02.2023 17:58 Ответить
Они ***...продаст , потом пол года ремонтировать будет а русня будет ждать ...
Издевательства полное ,по чем пантера , 1 штука ?
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03.02.2023 18:03 Ответить
Навіть якщо ці танки зайвими не будуть(нові нам все одно не поспішають давати), то втрачати навчені екіпажі в старому хламі - це повний ідіотизм. В нових танках танкіст з досвідом може бути в 5 разів ефективніший.
Хіба щоб перемішати їх аби нові танки не виносили з ПТРК, а більше хлам били.
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03.02.2023 18:04 Ответить
Так виглядає..навіть їх обслуговування може виявитися дорожчим ніж нової техніки.Це ж рарітет) як старі автівки запчастин вже невиробляють а що знайдеш буде втридорога коштувати..
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03.02.2023 23:28 Ответить
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03.02.2023 18:28 Ответить
Цікаво, чого Зелена пліснява не активізує виробництво українських танків "Оплот"?
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03.02.2023 18:44 Ответить
Не на часі! (с)
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03.02.2023 19:37 Ответить
Це на території України, яка уся, аж до західних кордонів прострілюється руснею?!
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04.02.2023 14:45 Ответить
В ********* бою танк з екіпажем живе до 3 хвилин, так, що робіть висновки самі про танки, гвинтокрили штурмові, вот,що треба. Прилетіли обстріляли та ушли на аеродром підскоку, перезарядилися і до роботи.
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03.02.2023 18:44 Ответить
если эти танки - это г*, зачем мы их покупаем?
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03.02.2023 19:03 Ответить
*... до виникнення проблем з постачанням ... їхні снаряди мають інший калібр, ніж новіші Leopard-2* Цікаво, хто пише ці тексти ?) Leopard-1 має 105-мм танкову гармату Royal Ordnance L7, яка була на озброєнні цілого ряду танків таких країн як США (перші Абрамси, до речі), Великобританія, Німеччина, Швеція, Канада, Нідерланди, Данія, Австралія, Ізраїль (Меркава-1 і -2) та інших. А зараз ця ж гармата стоїть на ******** бойовій колісній машині M1128 Stryker армії США. І їх там кілька бригад ) То що, точно снарядів не знайдеться ?)
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03.02.2023 19:19 Ответить
Йдіть спробуйте у швейцарців дозвіл отримайте на снаряди а вони найбільший їх виробник..
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03.02.2023 23:33 Ответить
А в Швейцарії теж вже відбуваються зміни, якщо не в курсі. Вони вже навіть танки Леопард-2 з консервації готові віддати, кількадесят одиниць. Тож і зі снарядами рогами впиратись не будуть.
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04.02.2023 23:00 Ответить
... А ще на початку 2010-их Армія Бельгії для своїх колісних бойових машин з гарматою 105мм для боротьби з ворожими танками закупали снаряди Falarick, розроблені не ким небудь, а КБ "Луч" ) З дальністю враження майже до 3 км.
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04.02.2023 23:11 Ответить
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03.02.2023 19:49 Ответить
Мир танков я 12 лет в ее играю и так 12 лет ее называю,так что иди в опу
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03.02.2023 22:06 Ответить
Leopard-1 is 10 to 20 tonnes lighter in weight,
than Leopard-2.

Bridges are destroyed anyway in South and South-East,
so of no use there in that regards.

Maybe good enough to deter Lukashenko in the North and West.

88 - I think is a non-usefull number,
55 in a first batch and another 33
in a second batch with modifications
learned from the first batch,
would be more usefull.

So many grenades a tank does not fire
in a tank battle.
There should be enough ammo,
at least for year 2023.

Any hit at a battle tank should disable some
modern electronics, disabling it for some days.

That way, Ukraine could get some more trophy tanks, instead of destroying those.
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03.02.2023 23:36 Ответить
88 Танков Леопард-1 на 100 млн евро а в мин обороне только на контрактах продовольствия с яйцами по 17 грн за кв.м для 6 областей спилили по подсчетом журналистов 150 млн долларов а потом зеленый говорит что что то народ стал не такой единый да и западные партнеры с опаской на нас смотрят как мы п..здим
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04.02.2023 08:09 Ответить
Люди, які пишуть, що, начебто, це погані танки:

1. Забувають, що американці передають знову не танки, а кулемети.

2. Забувають, що Залужний просив хоча би 300 танків - він просив НЕ НАЙНОВІШИХ ТАНКІВ, А ТАНКІВ. Тому що коли є вибір:
2. А) Взагалі без танків.
2. Б) Отримати і мати 88 танків.
То тільки ... (самі знаєте, хто) скаже, що краще "3. А) Взагалі без танків".
При цьому американці замість 300 танків обіцяють 31 шт. і то - у "прекрасному майбутньому" (році), тобто тоді, коли вже війна закінчиться перемогою України. Це 31/300 - це 10% від потреби Залужного.
А німці дають 88+14=102 танки і ЗНАЧНО ШВИДШЕ. 102/300 - це 33% ( третина!!! ) від потреби Залужного.

Кому не вистачає динамічної броні, то зверніться до Міноборони України, щоб Україна виготовила і навісила динамічну броню на ці готові машини!
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04.02.2023 09:46 Ответить
Danke schön, liebe *******.
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04.02.2023 09:48 Ответить
А що Тигрів IV немає?
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04.02.2023 11:03 Ответить
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