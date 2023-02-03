Німеччина продасть Україні 88 танків Leopard-1, - ЗМІ

Уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 танків старого покоління Leopard-1.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard-1 після ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро, повідомляє видання з посиланням на "урядові джерела".

Також у публікації зазначається, що це може призвести до виникнення проблем з постачанням, оскільки Leopard-1 більше не виробляються, а їхні снаряди мають інший калібр, ніж новіші Leopard-2.

Leopard-1 - це німецький танк, що вироблявся з 1965 року. Він має різні модифікації, включно з 1А5 - найновішою версією. Останні бойові машини такого зразка були зняті з озброєння в Німеччині 2010 року. В Греції та Туреччині Leopard-1 досі перебувають на озброєнні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard-2 A6.

Також читайте: Українські військові почнуть навчання на Leopard-2 наступного тижня, - Financial Times