Німеччина продасть Україні 88 танків Leopard-1, - ЗМІ
Уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 танків старого покоління Leopard-1.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.
Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard-1 після ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро, повідомляє видання з посиланням на "урядові джерела".
Також у публікації зазначається, що це може призвести до виникнення проблем з постачанням, оскільки Leopard-1 більше не виробляються, а їхні снаряди мають інший калібр, ніж новіші Leopard-2.
Leopard-1 - це німецький танк, що вироблявся з 1965 року. Він має різні модифікації, включно з 1А5 - найновішою версією. Останні бойові машини такого зразка були зняті з озброєння в Німеччині 2010 року. В Греції та Туреччині Leopard-1 досі перебувають на озброєнні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard-2 A6.
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2. Яку виручку отримала би Німеччина від продажу цих 88 танків просто в якості металобрухту спеціального призначення?
3. Як довго ці два, умовно, танкових батальйони, після відновлення, зможуть використовуватись ЗСУ на полі бою, за умов що запчастин вже не виготовляють, а снарядів потрібного калібру теж обмаль?
І головне: невже це і є один з результатів отієї "надзвичайної завантаженості міжнародними переговорами" міністра резнікова, про яку він, резніков, говорив у недавньому інтерв'ю під час поїздки до Франції?!
Це сотні мільярдів доларів. Покоління українців створювали цю зброю, вкладали в неї безліч ресурсів, які могли б направити на щось інше.
І тут бах. Овощі та зрадники просто здали труди багатьох поколінь за 300 вонючих мільонів доларів. Американці напевно пісялись від радощів, що на планеті знайшлись такі лохи. Це навіть гірше ніж індейці з бусами.
Издевательства полное ,по чем пантера , 1 штука ?
Хіба щоб перемішати їх аби нові танки не виносили з ПТРК, а більше хлам били.
than Leopard-2.
Bridges are destroyed anyway in South and South-East,
so of no use there in that regards.
Maybe good enough to deter Lukashenko in the North and West.
88 - I think is a non-usefull number,
55 in a first batch and another 33
in a second batch with modifications
learned from the first batch,
would be more usefull.
So many grenades a tank does not fire
in a tank battle.
There should be enough ammo,
at least for year 2023.
Any hit at a battle tank should disable some
modern electronics, disabling it for some days.
That way, Ukraine could get some more trophy tanks, instead of destroying those.
1. Забувають, що американці передають знову не танки, а кулемети.
2. Забувають, що Залужний просив хоча би 300 танків - він просив НЕ НАЙНОВІШИХ ТАНКІВ, А ТАНКІВ. Тому що коли є вибір:
2. А) Взагалі без танків.
2. Б) Отримати і мати 88 танків.
То тільки ... (самі знаєте, хто) скаже, що краще "3. А) Взагалі без танків".
При цьому американці замість 300 танків обіцяють 31 шт. і то - у "прекрасному майбутньому" (році), тобто тоді, коли вже війна закінчиться перемогою України. Це 31/300 - це 10% від потреби Залужного.
А німці дають 88+14=102 танки і ЗНАЧНО ШВИДШЕ. 102/300 - це 33% ( третина!!! ) від потреби Залужного.
Кому не вистачає динамічної броні, то зверніться до Міноборони України, щоб Україна виготовила і навісила динамічну броню на ці готові машини!