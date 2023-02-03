Гетманцев та Мінфін відмовляються обговорювати повернення відповідальності з відшкодування ПДВ та ситуацію з тотальною зупинкою реєстрації ПН, - нардеп "ЄС" Южаніна

Мінфін три роки і зараз погоджується з лобістськими нормами щодо звільненням від сплати ПДВ при ввезенні товарів чи обладнання, чим насправді розбалансував податок на додану вартість, а тепер, посилаючись на цю розбалансованість, відмовляється обговорювати питаннях відшкодування ПДВ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардеп "ЄС" Ніна Южаніна, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора (02.02.2023) відбулося засідання податкового (як звикли називати) комітету.

Повідомлю про реакцію голови комітету та замміністра фінансів пана Дениса Улютіна на пропозицію з повернення відповідальності податкової служби в питаннях відшкодування ПДВ.

Чесно, шокована їх байдужістю щодо інформації останніх днів про надзвичайні корупційні скандали в податковій та щодо мого прохання розглянути норми, запропоновані в проєкті закону 8390 (у попередньому дописі про нього писала).

Не цікаво їм знати про те, що вся країна обговорює останні пів року, як мінімум: про тотальну зупинку реєстрації ПН і можливість "вирішення" питань лише за винагороду, інакше платнику податку доведеться довго і наполегливо доводити свою правоту.

Це при тому, що "гуляють" списки тих компаній, ПН яких розблоковані без підстав на те.

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Як сказав мені одного разу пан Гетманцев, "назвіть хоча б одну".

А от щодо повернення відповідальності з відшкодування ПДВ – тут взагалі виявилось, що бізнес сам погодився на його зупинку, щоправда, це було на початку війни і десь очікували (і влада, і бізнес) на два місяці.

Аргументи Мінфіну: "не збалансований єдиний казначейський рахунок"; "існують бюджетні обмеження" (пріоритетність здійснення видатків Держказначейством та органами Держказначейства (постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590); "готовий розглядати в ракурсі лише дій податкової".

Аргументи мої: Мінфін усі три роки і зараз погоджувався/ється зі звільненням від сплати ПДВ при ввезенні товарів, обладнання (лобістські норми), чим насправді розбалансували податок на додану вартість; на всіх майданчиках виробники, аграрії, в тому числі експортери, просять державні інституції почути їх і припинити безвідповідальність і корупцію (на депутатській пошті – десяток копій листів до Президента, Прем’єра).

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Тож довго ще будемо чекати розуміння чиновниками проблем знекровленого бізнесу.

У них своя правда. Вона ВАМ подобається?" - розповіла Южаніна.