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Новини
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Гетманцев та Мінфін відмовляються обговорювати повернення відповідальності з відшкодування ПДВ та ситуацію з тотальною зупинкою реєстрації ПН, - нардеп "ЄС" Южаніна

южанина

Мінфін три роки і зараз погоджується з лобістськими нормами щодо звільненням від сплати ПДВ при ввезенні товарів чи обладнання, чим насправді розбалансував податок на додану вартість, а тепер, посилаючись на цю розбалансованість, відмовляється обговорювати питаннях відшкодування ПДВ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардеп "ЄС" Ніна Южаніна, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора (02.02.2023) відбулося засідання податкового (як звикли називати) комітету.

Повідомлю про реакцію голови комітету та замміністра фінансів пана Дениса Улютіна на пропозицію з повернення відповідальності податкової служби в питаннях відшкодування ПДВ.

Чесно, шокована їх байдужістю щодо інформації останніх днів про надзвичайні корупційні скандали в податковій та щодо мого прохання розглянути норми, запропоновані в проєкті закону 8390 (у попередньому дописі про нього писала).

Не цікаво їм знати про те, що вся країна обговорює останні пів року, як мінімум: про тотальну зупинку реєстрації ПН і можливість "вирішення" питань лише за винагороду, інакше платнику податку доведеться довго і наполегливо доводити свою правоту.

Це при тому, що "гуляють" списки тих компаній, ПН яких розблоковані без підстав на те.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збираю факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ, - Бутусов перед зустріччю з Гетманцевим

Як сказав мені одного разу пан Гетманцев, "назвіть хоча б одну".

А от щодо повернення відповідальності з відшкодування ПДВ – тут взагалі виявилось, що бізнес сам погодився на його зупинку, щоправда, це було на початку війни і десь очікували (і влада, і бізнес) на два місяці.

Аргументи Мінфіну: "не збалансований єдиний казначейський рахунок"; "існують бюджетні обмеження" (пріоритетність здійснення видатків Держказначейством та органами Держказначейства (постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590); "готовий розглядати в ракурсі лише дій податкової".

Аргументи мої: Мінфін усі три роки і зараз погоджувався/ється зі звільненням від сплати ПДВ при ввезенні товарів, обладнання (лобістські норми), чим насправді розбалансували податок на додану вартість; на всіх майданчиках виробники, аграрії, в тому числі експортери, просять державні інституції почути їх і припинити безвідповідальність і корупцію (на депутатській пошті – десяток копій листів до Президента, Прем’єра).

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Тож довго ще будемо чекати розуміння чиновниками проблем знекровленого бізнесу.

У них своя правда. Вона ВАМ подобається?" - розповіла Южаніна.

Автор: 

ВР (14967) Мінфін (3636) ПДВ (623) Державна податкова служба (420) Южаніна Ніна (193) Гетманцев Данило (878)


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Топ коментарі
+31
Гєтьманцєв-покидьок,сволота,та ворог народу.
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03.02.2023 17:07
+19
Підскмую. Гетманцев- ворог України.
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03.02.2023 17:16
+18
та де там факти у зебілів з Г+Г в черепку?
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03.02.2023 17:21
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Гєтьманцєв-покидьок,сволота,та ворог народу.
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03.02.2023 17:07 Відповісти
Таки да, но схемам больше трех лет. Как только ввели администрирование НДС его "ломали". И Южанина тут очень в теме
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03.02.2023 22:29 Відповісти
ю
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03.02.2023 17:08 Відповісти
А хтось як медуза - взагалі без мозку. І живуть же, навіть на вибори ходять
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03.02.2023 17:53 Відповісти
Головний мозок Зевлади заточений тільки на масових крадіжках , тобто
дійсно моцний і ДУБОВИЙ
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03.02.2023 17:54 Відповісти
Головна схематозниця... Ну - ну...
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03.02.2023 17:10 Відповісти
Детальніше, будте ласкаві. З фактами.
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03.02.2023 17:15 Відповісти
та де там факти у зебілів з Г+Г в черепку?
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03.02.2023 17:21 Відповісти
Та які там факти у безмозглої ?
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03.02.2023 17:58 Відповісти
там де фінанси - там максимальна корупція!!!!!
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03.02.2023 17:12 Відповісти
Хватит уже гетьму о чем то просить и уговаривать его совершать поступки приносящие пользу стране и ее экономике,сейчас даже полному болвану должно быть понятно,что цель работы этого слуги сивковича саботаж и вредительство на пользу врага.
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03.02.2023 17:13 Відповісти
Підскмую. Гетманцев- ворог України.
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03.02.2023 17:16 Відповісти
це теж вороги, вони тільки виглядають як розумні та далекоглядні, але якщо своїми діями людина при владі призводить до негараздів в економіці вона такий же ворог, як і той що по той бік фронту..., щоб там не казали, а рашка змогла купити собі "спєцов", які тримають її на плаву, а в нас є тільки Гетьманцев та Єрмак
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03.02.2023 17:21 Відповісти
Я не знаток в этом НДС, но зачем Южанина так рвалась в прошлом году помогать власти с бюджетом? Что-то подсказать и себя не обидеть?
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03.02.2023 17:23 Відповісти
Взагалі 'ПДВ' якийсь ''мутняк''. Навіщо його платити щоб потім держава його знову повертала? Зробіть нарешті один простий податок без усіляких викрутасів!
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03.02.2023 17:25 Відповісти
Щоб всі багатєнькі безкоштовно жили.
Приводжу яскравий приклад. Власник компанії, на яку я працював, мав у власності мерседес-кубік і порш турбо. Обидві машини обслуговувалися за рахунок його компанії. Тобто, його компанії поверталося 30% вартості обслуговування. Себто, багатий буратінка платив за обслуговування своїх лакшері тачок лише 70%. Отака от "чесна" податкова політика в країни. А з нас з вами деруть чомусь 100%.
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03.02.2023 17:34 Відповісти
Не. Это обычный потребительский налог. Такой есть везде. Просто он у нас так называется. Только, вот беда - в других странах этот налог 5-10%. В некоторых варьируется в зависимости от покупаемого товара (в Турции на предметы первой необходимости: хлеб, воду, предметы гигиены налог составляет 1,5%, на товары отечественного производства - 5-8%, на импортные - 13-15%. Информация о налоге на каждый товар отпечатана на любом чеке любого магазина. В Японии в течение 20 лет потребительский налог был 8%, два года назад подняли до 10%) У нас этот налог никак не дифференцируется в зависимости от типа покупаемой продукции и составляет «железные» 20%. Наш конечный потребитель самый богатый - гордитесь )))
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03.02.2023 17:56 Відповісти
На ліки 7%
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03.02.2023 18:21 Відповісти
О, точно. Виноват. Совсем вылетело из головы.
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03.02.2023 18:23 Відповісти
Гетьманцев це вогог України. Згадайте, як він перед війною, виступав проти збільшення фінансування армії. Чому це лайно ще досі очолює податковий комітет? Відправте його на нари.
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03.02.2023 17:29 Відповісти
Пан міністр оборони Резніков теж казав, що йому грошей на армію вистачає. Може, навіть,
на асфальт передати.
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03.02.2023 17:37 Відповісти
Вот кому-кому, а южаниной как раз и помолчать бы, все предыдущие года только и занималась шкуродёрством с бизнеса.
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03.02.2023 17:41 Відповісти
Всю зелену шоблу , бажано якнайшвидше прибрати від влади , так як
за всі роки незалежностім, такоі тотальноі корупціі ще не було , навіть
при банді янукОвоща !!😠
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03.02.2023 17:50 Відповісти
ПДВ в Україні треба скасувати. Тільки ЕС та США мають право вживати його ! Це податок держави де нема корупції, де діють закони.
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03.02.2023 19:09 Відповісти
Відкати вже поділені і прижилися, а суми ж там такі, що башку ампутують на раз два, от і комизяться негідники.
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03.02.2023 21:52 Відповісти
 
 