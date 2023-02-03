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Уже 1369 тіл убитих загарбниками мирних мешканців виявили на Київщині

поховання,масові

Понад тисячу цивільних вбили окупанти в Київській області. Частину з них досі не вдалось ідентифікувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомляє у телеграмі.

За його словами, "на Київщині вже виявили 1369 тіл вбитих окупантами мирних жителів, 197 тіл громадян залишаються неідентифікованими. 300 осіб наразі рахуються безвісти зниклими".

Нєбитов поінформував, що правоохоронцями Київщини відкрито понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими на території області.

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Більшість з цих проваджень передані на розгляд слідчим Служби безпеки України.

"Однак Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз", - додав він.

Очільник поліції Київщини зазначив, що правоохоронцями вручено понад 50 підозр військовим рф за вчинення звірств на території області.

Як повідомлялося, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня 2022 року. У визволених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.

Автор: 

Київська область (4013) смерть (6744) воєнні злочини (1859)


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03.02.2023 20:22 Відповісти
і це ще не всі(
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03.02.2023 20:22 Відповісти
крякнув начальник - і ліг спати! А там нехай і сонце не сходить!
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03.02.2023 20:23 Відповісти
Більшість з цих вбитих можна було б врятувати, аби довопойопи не були б при владі в Україні. "шашлики", "американські змі нагнітають істєрію" ті інше лайно яке лилося з тупих собачих морд Zeкоманди у середині лютого, фактично зробило вирок цим людям. Невже за тиждень до війни важко було попередити людей, аби вони їхали вглиб країни?!
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03.02.2023 21:56 Відповісти
більшість із цих убитих вижили б якби у 2019-му обралі б із 39-ти кандидатів у президенти патріота України, а не бенину тупу проросійську мавпу з цирку Квартал 95...
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03.02.2023 22:46 Відповісти
А ведь некоторые поверили президенту и не эвакуировались и были убиты....
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04.02.2023 07:21 Відповісти
Не дати кацапії втратити обличчя? Формула миру? Мирний план? Захід, де твої очи, совість, цінності?
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04.02.2023 10:45 Відповісти
 
 