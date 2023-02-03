Уже 1369 тіл убитих загарбниками мирних мешканців виявили на Київщині

Понад тисячу цивільних вбили окупанти в Київській області. Частину з них досі не вдалось ідентифікувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомляє у телеграмі.

За його словами, "на Київщині вже виявили 1369 тіл вбитих окупантами мирних жителів, 197 тіл громадян залишаються неідентифікованими. 300 осіб наразі рахуються безвісти зниклими".

Нєбитов поінформував, що правоохоронцями Київщини відкрито понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими на території області.

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Більшість з цих проваджень передані на розгляд слідчим Служби безпеки України.

"Однак Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз", - додав він.

Очільник поліції Київщини зазначив, що правоохоронцями вручено понад 50 підозр військовим рф за вчинення звірств на території області.

Як повідомлялося, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня 2022 року. У визволених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.