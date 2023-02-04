Країни G7 та Австралія запровадять стелю цін на російські нафтопродукти, - Мінфін США
Країни-члени "Великої сімки" разом із Австралією схвалили рішення щодо запровадження граничної вартості на російські нафтопродукти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Для нафтопродуктів ми встановили два рівні цін: один для нафтопродуктів, що торгуються за вищою, ніж сира нафта, ціною, таких як дизельне паливо, або бензин, а інший - для нафтопродуктів, які торгуються зі знижкою по відношенню до сирої нафти, таких як мазут", - йдеться у спільній заяві союзників, яка була оприлюднена на сайті міністерства фінансів США.
Зазначається, що максимальна вартість для нафтопродуктів, які торгуються за вищою ціною, ніж сира нафта, становитиме 100 доларів за барель, а максимальна ціна для нафтопродуктів, що торгуються зі знижкою щодо сирої нафти, становитиме 45 доларів за барель.
"Стеля цін на нафтопродукти буде введена в дію 5 лютого 2023 року або невдовзі після цієї дати. Виняток становить лише продукція, що була завантажена на судна для транспортування до 5 лютого", - вказується у заяві.
Водночас країни G7 та Австралія підтвердили намір провести у березні огляд рівня стелі цін на російську сиру нафту та готові коригувати її за потреби.
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тварь яка сама 4 рази не явилася захищати Батькивщіну підписує закон наказувати тих хто прийшов? - ********!
він інакше не розуміє...
бубі 4 рази не ухилянту років 50 без права застави!
вже який раз пишу - то само, тепер написав на іхнєм ізикє, може так хоть щось розуміють🤣🤣
уже который раз пишу - то же, теперь написал на их зике, может так хоть что-то понимают"
Так виглядає ваш коментар після гугл-транслейта 😂😂
розумію ви ***** не поняли - кловани пришиблені, а вам і не треба.
Немцы до сих пор боятся даже одного упоминания о войне, не говоря уже о развязывании войны против кого либо. И причиной этому, послужило далеко не поражение, а коллективная ответственность за содеянное.
Русня же - привыкла выскальзывать и избегать ответственности. Чекисты, нквдисты, сталинцы, рашисты, большевики которые убили десятки если не сотни миллионов людей ни разу не понесли наказания. Они и дальше поклоняются самым отбитым вождям, палачам.
Иван Грозный, Ленин, Сталин, Петруха первый. Ставят им памятники и молятся им. Вчера преступления против человечества в Чечне, Грузии - сегодня Украина. Куда они полезут завтра, известно только им но Мир уже как 300 лет подряд закрывал глаза на проделки этих мразей.
Все просто - каждое преступное государство должно нести коллективное наказание - как Германия в свое время и только тогда - возможно, тираны будут заглядывать на судьбу себе подобных и принимать более адекватные решения чем всем стадом голосовать за войну.
Поэтому, санкции уже должны наказывать рашистов самым жестким образом не дав им малейшего шанса на выживание.
бо вони їхні...
інших ви вже обісрали...