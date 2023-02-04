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Новини Санкції проти Росії
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Країни G7 та Австралія запровадять стелю цін на російські нафтопродукти, - Мінфін США

россия,нефть

Країни-члени "Великої сімки" разом із Австралією схвалили рішення щодо запровадження граничної вартості на російські нафтопродукти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Для нафтопродуктів ми встановили два рівні цін: один для нафтопродуктів, що торгуються за вищою, ніж сира нафта, ціною, таких як дизельне паливо, або бензин, а інший - для нафтопродуктів, які торгуються зі знижкою по відношенню до сирої нафти, таких як мазут", - йдеться у спільній заяві союзників, яка була оприлюднена на сайті міністерства фінансів США.

Зазначається, що максимальна вартість для нафтопродуктів, які торгуються за вищою ціною, ніж сира нафта, становитиме 100 доларів за барель, а максимальна ціна для нафтопродуктів, що торгуються зі знижкою щодо сирої нафти, становитиме 45 доларів за барель.

"Стеля цін на нафтопродукти буде введена в дію 5 лютого 2023 року або невдовзі після цієї дати. Виняток становить лише продукція, що була завантажена на судна для транспортування до 5 лютого", - вказується у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС запроваджують стелю цін на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на масла

Водночас країни G7 та Австралія підтвердили намір провести у березні огляд рівня стелі цін на російську сиру нафту та готові коригувати її за потреби.

Автор: 

G-7 G7 (1033) нафта (5502) санкції (11810) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+9
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04.02.2023 02:17
+4
Мир до сих пор не придумал эффективного средства против войн и никогда не придумает так как даже у самого эффектеивного средства найдутся притивники. Единственным против-военным средством более менее эфективным является коллективная ответственность за развязывание войны.

Немцы до сих пор боятся даже одного упоминания о войне, не говоря уже о развязывании войны против кого либо. И причиной этому, послужило далеко не поражение, а коллективная ответственность за содеянное.

Русня же - привыкла выскальзывать и избегать ответственности. Чекисты, нквдисты, сталинцы, рашисты, большевики которые убили десятки если не сотни миллионов людей ни разу не понесли наказания. Они и дальше поклоняются самым отбитым вождям, палачам.

Иван Грозный, Ленин, Сталин, Петруха первый. Ставят им памятники и молятся им. Вчера преступления против человечества в Чечне, Грузии - сегодня Украина. Куда они полезут завтра, известно только им но Мир уже как 300 лет подряд закрывал глаза на проделки этих мразей.

Все просто - каждое преступное государство должно нести коллективное наказание - как Германия в свое время и только тогда - возможно, тираны будут заглядывать на судьбу себе подобных и принимать более адекватные решения чем всем стадом голосовать за войну.

Поэтому, санкции уже должны наказывать рашистов самым жестким образом не дав им малейшего шанса на выживание.
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04.02.2023 04:29
+3
вилазь лахта подоляцька 7 лярдів у місяць потері - Марік Південь дешевше...
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04.02.2023 02:37
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04.02.2023 02:17 Відповісти
вилазь лахта подоляцька 7 лярдів у місяць потері - Марік Південь дешевше...
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04.02.2023 02:37 Відповісти
Це - реальні санкції, чи окозамилювання?
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04.02.2023 03:02 Відповісти
окозамилювання..
тварь яка сама 4 рази не явилася захищати Батькивщіну підписує закон наказувати тих хто прийшов? - ********!
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04.02.2023 03:21 Відповісти
резніков буде міряти нафту по метрах...
він інакше не розуміє...
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04.02.2023 03:07 Відповісти
а буба в бій піде? - за під наказ? за не ухиляння?
бубі 4 рази не ухилянту років 50 без права застави!
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04.02.2023 03:17 Відповісти
хГаспада карыспаденты, редахторы!! в украынскам изыке нету фрахзы "стэля цын"!! эсть "верхня мыжа", "лымит" и т. д.

вже який раз пишу - то само, тепер написав на іхнєм ізикє, може так хоть щось розуміють🤣🤣
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04.02.2023 03:34 Відповісти
"хГоспада корреспонденты, редахторы!! в украинском изыке нет фрахзы "стела олов"!! есть "верхняя мыжа", "лымит" и т. д.

уже который раз пишу - то же, теперь написал на их зике, может так хоть что-то понимают"
Так виглядає ваш коментар після гугл-транслейта 😂😂
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04.02.2023 06:47 Відповісти
коли головний сержант розпозповідає всім як повинні і куди треба відвігати техніку бригадам? - це зелений стрьом .....
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04.02.2023 03:37 Відповісти
турборежимних відтрускаветчених клованів ще Україна не бачила до 19-ґо... - вже побачіла - нікому не сподобалося!
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04.02.2023 04:03 Відповісти
А взагалі нічого не купувати в ціх рашківців Слабо?!?!
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04.02.2023 04:10 Відповісти
будете на *** йти, пельмені уральські, най то ласочка ваша буде - 95́тих кабанів і дізель з собою заберіть... - дякую, дуже дякую...
розумію ви ***** не поняли - кловани пришиблені, а вам і не треба.
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04.02.2023 04:14 Відповісти
***** війна - головне кацапо-білакацапські маневри....! o
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04.02.2023 04:24 Відповісти
Мир до сих пор не придумал эффективного средства против войн и никогда не придумает так как даже у самого эффектеивного средства найдутся притивники. Единственным против-военным средством более менее эфективным является коллективная ответственность за развязывание войны.

Немцы до сих пор боятся даже одного упоминания о войне, не говоря уже о развязывании войны против кого либо. И причиной этому, послужило далеко не поражение, а коллективная ответственность за содеянное.

Русня же - привыкла выскальзывать и избегать ответственности. Чекисты, нквдисты, сталинцы, рашисты, большевики которые убили десятки если не сотни миллионов людей ни разу не понесли наказания. Они и дальше поклоняются самым отбитым вождям, палачам.

Иван Грозный, Ленин, Сталин, Петруха первый. Ставят им памятники и молятся им. Вчера преступления против человечества в Чечне, Грузии - сегодня Украина. Куда они полезут завтра, известно только им но Мир уже как 300 лет подряд закрывал глаза на проделки этих мразей.

Все просто - каждое преступное государство должно нести коллективное наказание - как Германия в свое время и только тогда - возможно, тираны будут заглядывать на судьбу себе подобных и принимать более адекватные решения чем всем стадом голосовать за войну.

Поэтому, санкции уже должны наказывать рашистов самым жестким образом не дав им малейшего шанса на выживание.
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04.02.2023 04:29 Відповісти
русня знає - завжди є 73% недоразвітих в Українi - тому і війна,
бо вони їхні...
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04.02.2023 04:35 Відповісти
поци зелені - а даваіте обісремо Австралію?
інших ви вже обісрали...
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04.02.2023 04:46 Відповісти
буба українець і не крадій?- равіни перехрестилися...
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04.02.2023 05:10 Відповісти
 
 