Росіяни готують евакуацію своїх посіпак з району на Луганщині, - Генштаб
Росіяни до виїзду готують зрадників із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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по шпалах, друг,
по шпалах, друг.
а завойовувати хто буде лугандощіну?
а ну, кацапські ***** потні, всі взад під хаймарси!
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