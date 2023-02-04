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Росіяни готують евакуацію своїх посіпак з району на Луганщині, - Генштаб

окупанти

Росіяни до виїзду готують зрадників із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Генштаб ЗС (6549) окупація (6683) колабораціонізм (1158) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+12
Урок в школі Луганська, в умовах окупації Заходить учителька:
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...

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04.02.2023 08:41
+3
Не "завойовувать", а "асвабаждать ат бандеравщины и фашизма"! Але ж "по суті" - вони це й роблять - "атрицательно"!
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04.02.2023 07:51
+3
В Украину едет святой doctor HIMARS с дальностью полета ракеты 150 км...,а это значит всем мавзолейным обезьянам надо ползли на брюхе минимум на 100 км в тыл ..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊✊✊🥇🥇🥇👍💯💯💯
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04.02.2023 08:59
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на магадан,
по шпалах, друг,
по шпалах, друг.
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04.02.2023 07:40 Відповісти
в Херсоне тоже так же было ? или я ошибаюсь ?
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04.02.2023 07:47 Відповісти
ні.
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04.02.2023 07:49 Відповісти
шо за хрiнь?
а завойовувати хто буде лугандощіну?
а ну, кацапські ***** потні, всі взад під хаймарси!
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04.02.2023 07:48 Відповісти
Не "завойовувать", а "асвабаждать ат бандеравщины и фашизма"! Але ж "по суті" - вони це й роблять - "атрицательно"!
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04.02.2023 07:51 Відповісти
так мореманы что за хрень кацапы на матлыгу залутаную впердолили там если че 14,5
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04.02.2023 07:55 Відповісти
Корабельний кулемет часів 2 Світової.
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04.02.2023 08:30 Відповісти
Взагалі-то це КПВ у палубному варіанті (для бронекатерів) А КПВ був узятий на озброєння тільки у 1960-му (хоча сам станок може буть і часів ІІ Світової - просто пристосували його до КПВ)
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04.02.2023 08:56 Відповісти
Такі станки я бачив на кораблях в документальній кінохроніці 2 Світової.
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04.02.2023 09:08 Відповісти
Так це "класика"! Схожі були і у німців - на "ерліконах" І у американців - на "браунінгах" І у шведів - на "бофорсах" До речі - подібні нам у ІІ світову американці і поставляли
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04.02.2023 09:13 Відповісти
Уже "забрали"? Чи тільки "вичислили"? В принципі - проти "шахідів" удень - підійде
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04.02.2023 08:51 Відповісти
Что ето за вундервафля?
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04.02.2023 08:00 Відповісти
самому антиресно где рузге палубную Владимировку ну там ствол калибром в 14,5 а это только крупняк владимировский откопали для тухлой тихоокеанской селедке
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04.02.2023 08:39 Відповісти
Незрозуміло, навіщо кацапам це робити. Вони ж використовують цивільних як прикриття. Якщо вони збираються звідси наступати, то будуть там зосереджувати війська, прикриваючись як завжди цивільними. Якщо ж відступати, то навіщо їм звідти ту вату вивозити? Нам її залишать, щоб ми зрадників продовжували годувати.
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04.02.2023 08:36 Відповісти
Урок в школі Луганська, в умовах окупації Заходить учителька:
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...

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04.02.2023 08:41 Відповісти
В Украину едет святой doctor HIMARS с дальностью полета ракеты 150 км...,а это значит всем мавзолейным обезьянам надо ползли на брюхе минимум на 100 км в тыл ..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊✊✊🥇🥇🥇👍💯💯💯
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04.02.2023 08:59 Відповісти
На Луганщине ожидаются массовые дтп
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04.02.2023 09:04 Відповісти
А что случилось? Климат неподходящий? 😀
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04.02.2023 09:34 Відповісти
 
 