Росіяни готують евакуацію своїх посіпак з району на Луганщині, - Генштаб

Росіяни до виїзду готують зрадників із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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