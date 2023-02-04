Россияне готовят эвакуацию своих приспешников из района на Луганщине, - Генштаб
Россияне к выезду готовят предателей с семьями в Троицком районе Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"Противник начал мероприятия по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Яр Холодний
показать весь комментарий04.02.2023 08:41
+3 Яр Холодний
показать весь комментарий04.02.2023 07:51
+3 Senator #518037
показать весь комментарий04.02.2023 08:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по шпалах, друг,
по шпалах, друг.
а завойовувати хто буде лугандощіну?
а ну, кацапські ***** потні, всі взад під хаймарси!
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊✊✊🥇🥇🥇👍💯💯💯