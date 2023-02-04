Россияне готовят эвакуацию своих приспешников из района на Луганщине, - Генштаб

Россияне к выезду готовят предателей с семьями в Троицком районе Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Противник начал мероприятия по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", - говорится в сообщении.

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