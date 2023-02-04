Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 14 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські військові 3 лютого вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку та Бахмуті

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 3 лютого стало відомо про 2 жителів Донеччини, убитих росіянами: у Торецьку та Бахмуті.

Ще 14 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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