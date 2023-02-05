Прем’єр Ізраїлю Нетантяху вивчає можливість постачання зброї до України

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вивчить можливість постачання озброєнь Україні з урахуванням національних інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика французькому телеканалу LCI.

Він нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.

"Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів", - зазначив Нетаньяху.

Водночас прем'єр додав, що Ізраїль продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.

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