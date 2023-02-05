Прем’єр Ізраїлю Нетантяху вивчає можливість постачання зброї до України
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вивчить можливість постачання озброєнь Україні з урахуванням національних інтересів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика французькому телеканалу LCI.
Він нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.
"Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів", - зазначив Нетаньяху.
Водночас прем'єр додав, що Ізраїль продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.
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Посол Израиля в Германии пояснил, что громадная помощь Израиля, Украине засекречена, но что известно, из открытых СМИ:
- Израиль не признается, что уничтожил иранский завод в Сирии и в Иране, по изготовлению беспилотников
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов
- передал, через Польшу, средства предупреждения запуска российских ракет
- передает снимки, через США, дислокацию российских войск, включая расположение , мелких подразделений
- поставил Украине , через Польшу, разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter . Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их. Результат, 90 % уничтожения дронов.
- в январе Дания заказала в Израиле артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS,
ATMOS израильская 155-мм самоходная артиллерийская установка, которая предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
PLUS запускает 122-мм и 160-мм реактивные снаряды с автоматической системой стрельбы. PULS может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпаса.
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
- Израиль дал согласие на поставку танков Abrams и Леопард, оснащенные израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, Комплекс позволяет уничтожать вражеские ракеты, одновременно, с разных сторон, защищая танк
- Израиль дал согласие на поставку Германии, гиперзвуковых противоракетных Комплексов Arrow 3
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов Какое отношение Израиль имеет к логистическим складам Армии США? Их просто поставили перед фактом.
- передал, через Польшу, средства предупреждения запуска российских ракет системы настолько секретные, что передачу заметили только израильские блоггеры
- передает снимки, через США, дислокацию российских войск, включая расположение , мелких подразделений смотри пункт выше
Израиль решает исключительно свои собственные проблемы. Страну Израиль волнуют только проблемы евреев.
"Работа моей администрации набирает обороты, мы почти закончили формировать правительство. Затем мы определим общее политическое направление и подумаем над этим вопросом"
"Вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим правительством. Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом. Мы на стороне Украины. Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами", - сказал Нетаниягу.
В СМИ Украины, была информация, что успешная борьба с иранскими дронами - заслуга Израиля, но он молчит, но выразил недовольство, что в СМИ Украины появилось видео, об израильских
бронеавтомобилях, применяемых ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
А тим часом, як подейкують, на облавку одного з повітряних суден наших друзів....
За 2022 год после начала агрессивных действий против Украины, рашка потеряла около 10 миллионов населения.
Согласно статистике 7 миллионов убежало за границу, 2.4 миллиона убыло в результате естественной смерти. На 2023 год, ожидается такой же отток населения из рашки так как до населения постепенно начинает доходить куда их привел царь и что перспектив больше нет никаких.
Рождаемость на рашке упала более чем на 50% и в 2023 году ожидается падение до 70%
Так же независимые социологи провели свои исчисления населения и пришли к выводу что 140 миллионов населения которые озвучили официальные службы социологии, высосаны из пальца - впрочем как и вторая армия и все остальное. Максимум 70 миллионов если из списков убрать вымершие поселения и прочих умерших еще 100 лет назад.
Так же, хоть и медленное но уверенное перевооружение украинской армии под стандарты НАТО, создаст техническое превосходство над армией рашки. И это повлечет критическое изменение в соотношениях по потерям - 100 кацапов будут приходится на одного украинца. Что приведет либо к полному уничтожению рашистов, либо к гражданской революции которую поднимут против власти военные.
Поэтому, шансов на победу у рашки нет никаких.
РФ - страна террорист.
Кацап- нелюдь, раб *********** на швабре.
***** &рф&Кацап- ПНХ!
До речі- я не єврей а українець. З часів дідів- прадідів.