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Прем’єр Ізраїлю Нетантяху вивчає можливість постачання зброї до України

нетаньяху,биньямин

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вивчить можливість постачання озброєнь Україні з урахуванням національних інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика французькому телеканалу LCI.

Він нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.

"Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів", - зазначив Нетаньяху.

Водночас прем'єр додав, що Ізраїль продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху під час зустрічі з Макроном висловив готовність надати Україні військову допомогу

Автор: 

Нетаньягу Беньямін (170) зброя (7471)


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Топ коментарі
+7
Бляха у них щось походу з розвитком так - собі, Увесь цивілізований світ допомогає Україні побороти кац.апську нечисть, тільки обрізані вже майже рік шось вивчають
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05.02.2023 00:22
+6
Проиграют ли рашисты войну - 100% проиграют и вот почему.
За 2022 год после начала агрессивных действий против Украины, рашка потеряла около 10 миллионов населения.

Согласно статистике 7 миллионов убежало за границу, 2.4 миллиона убыло в результате естественной смерти. На 2023 год, ожидается такой же отток населения из рашки так как до населения постепенно начинает доходить куда их привел царь и что перспектив больше нет никаких.

Рождаемость на рашке упала более чем на 50% и в 2023 году ожидается падение до 70%

Так же независимые социологи провели свои исчисления населения и пришли к выводу что 140 миллионов населения которые озвучили официальные службы социологии, высосаны из пальца - впрочем как и вторая армия и все остальное. Максимум 70 миллионов если из списков убрать вымершие поселения и прочих умерших еще 100 лет назад.

Так же, хоть и медленное но уверенное перевооружение украинской армии под стандарты НАТО, создаст техническое превосходство над армией рашки. И это повлечет критическое изменение в соотношениях по потерям - 100 кацапов будут приходится на одного украинца. Что приведет либо к полному уничтожению рашистов, либо к гражданской революции которую поднимут против власти военные.

Поэтому, шансов на победу у рашки нет никаких.
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05.02.2023 00:59
+5
Дайте разрешение на реэкспорт ПТРК Spike и дальше адекватно соблюдайте национальные интересы.
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05.02.2023 00:35
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Бляха у них щось походу з розвитком так - собі, Увесь цивілізований світ допомогає Україні побороти кац.апську нечисть, тільки обрізані вже майже рік шось вивчають
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05.02.2023 00:22 Відповісти
. Для кремлевских ботов, диванных экспертов и антисемитов, работающих на Москву,
Посол Израиля в Германии пояснил, что громадная помощь Израиля, Украине засекречена, но что известно, из открытых СМИ:
- Израиль не признается, что уничтожил иранский завод в Сирии и в Иране, по изготовлению беспилотников
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов
- передал, через Польшу, средства предупреждения запуска российских ракет
- передает снимки, через США, дислокацию российских войск, включая расположение , мелких подразделений
- поставил Украине , через Польшу, разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter . Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их. Результат, 90 % уничтожения дронов.

- в январе Дания заказала в Израиле артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS,
ATMOS израильская 155-мм самоходная артиллерийская установка, которая предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
PLUS запускает 122-мм и 160-мм реактивные снаряды с автоматической системой стрельбы. PULS может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпаса.
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM

- Израиль дал согласие на поставку танков Abrams и Леопард, оснащенные израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, Комплекс позволяет уничтожать вражеские ракеты, одновременно, с разных сторон, защищая танк
- Израиль дал согласие на поставку Германии, гиперзвуковых противоракетных Комплексов Arrow 3
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05.02.2023 05:12 Відповісти
те що Німці та Амери передають я бачив в натурі, а ось ізраїльського крім медички нічого не зустрічав. Дали дозвіл - уже смішно, хто такі Ізраїль , шоб там шось вказували США чи Німеччині. Це начеб то я питав дозволу у безхатька продати одну зі своїх квартир, бо він колись жив у цьому під'їзді. А ще ви помилились щодо диванного експерту оскільки я мобілізований, щодо кремлівського боту, оскільки у мене крім ненависті до під.орашки нічого не маю, а також щодо проплаченого антисемітизму, оскільки за мої переконання мені нажаль ніколи не платили, проте було б класно отримувати гроші за те що кажеш правду. А те що я євреїв ставлю нижче за більшість інших країн, то це прямо рівносильно відношенню Урядів цих Країн до України. Та і дивно чути якісь звинувачення від людини в продажності, якщо сам розмовляєш "опущеним язиком"
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05.02.2023 09:28 Відповісти
- Израиль не признается, что уничтожил иранский завод в Сирии и в Иране, по изготовлению беспилотников Решает задачи СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов Какое отношение Израиль имеет к логистическим складам Армии США? Их просто поставили перед фактом.
- передал, через Польшу, средства предупреждения запуска российских ракет системы настолько секретные, что передачу заметили только израильские блоггеры
- передает снимки, через США, дислокацию российских войск, включая расположение , мелких подразделений смотри пункт выше

Израиль решает исключительно свои собственные проблемы. Страну Израиль волнуют только проблемы евреев.
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05.02.2023 11:08 Відповісти
при этом они надувают пузыри как чем-то помогают и что-то из себя представляют
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05.02.2023 16:41 Відповісти
Більш того, кацапня відверто залюбкувалася із іранцями та може передати їм ядерні технології.... Але ні, ми ще повивчаємо ситуацію
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05.02.2023 07:17 Відповісти
Давай нам свои колесницы. Еще у французов леклерки выбить и будет нормальный танковый кулак.
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05.02.2023 00:23 Відповісти
Он не сказал нет. Его "я подумаю" - по-моему гораздо лучше "мы собираемся дать" от Шольца. Не так ли?
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05.02.2023 00:28 Відповісти
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05.02.2023 00:30 Відповісти
Дайте разрешение на реэкспорт ПТРК Spike и дальше адекватно соблюдайте национальные интересы.
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05.02.2023 00:35 Відповісти
Южная Корея могла бы пару десятков Spike NLOS дать. Чем подсвечивать у нас есть. Для Rafael Advanced Defense Systems была бы отличная реклама. Глядишь, скандинавы с Британией у Израиля прикупили бы себе.
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05.02.2023 01:03 Відповісти
О том, что Нетаньяху рассматривает возможность поддержки Украины, в том числе путем предоставления Украине «Железного купола», он уже говорил в интервью CNN в начале февраля. "Я, безусловно, рассматриваю это" - отвечал израильский премьер на соответствующий вопрос.
"Работа моей администрации набирает обороты, мы почти закончили формировать правительство. Затем мы определим общее политическое направление и подумаем над этим вопросом"
"Вопрос вооружений был проанализирован и исключен предыдущим правительством. Я собираюсь изучить этот вопрос, и я отвечу на него лучшим образом. Мы на стороне Украины. Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами", - сказал Нетаниягу.
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05.02.2023 00:50 Відповісти
Давайте израильтяне помогайте, не ошибётесь, ведь параша спонсор мирового терроризма и тех кто вас кошмарит в том числе.
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05.02.2023 00:53 Відповісти
Кстати, на границе Израиля, в Сирии стоят российские войска, поэтому Израиль, никогда не признается о своих атаках в Сирии и уничтожение там иранского завода беспилотников.
В СМИ Украины, была информация, что успешная борьба с иранскими дронами - заслуга Израиля, но он молчит, но выразил недовольство, что в СМИ Украины появилось видео, об израильских
бронеавтомобилях, применяемых ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
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05.02.2023 05:28 Відповісти
Вивчай тільки пошвидше. Для України це вкрай важливо.

А тим часом, як подейкують, на облавку одного з повітряних суден наших друзів....

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05.02.2023 00:57 Відповісти
Проиграют ли рашисты войну - 100% проиграют и вот почему.
За 2022 год после начала агрессивных действий против Украины, рашка потеряла около 10 миллионов населения.

Согласно статистике 7 миллионов убежало за границу, 2.4 миллиона убыло в результате естественной смерти. На 2023 год, ожидается такой же отток населения из рашки так как до населения постепенно начинает доходить куда их привел царь и что перспектив больше нет никаких.

Рождаемость на рашке упала более чем на 50% и в 2023 году ожидается падение до 70%

Так же независимые социологи провели свои исчисления населения и пришли к выводу что 140 миллионов населения которые озвучили официальные службы социологии, высосаны из пальца - впрочем как и вторая армия и все остальное. Максимум 70 миллионов если из списков убрать вымершие поселения и прочих умерших еще 100 лет назад.

Так же, хоть и медленное но уверенное перевооружение украинской армии под стандарты НАТО, создаст техническое превосходство над армией рашки. И это повлечет критическое изменение в соотношениях по потерям - 100 кацапов будут приходится на одного украинца. Что приведет либо к полному уничтожению рашистов, либо к гражданской революции которую поднимут против власти военные.

Поэтому, шансов на победу у рашки нет никаких.
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05.02.2023 00:59 Відповісти
Програють то 100% але скільки ще людей вб'ють рашисти з повільності прийняття рішень союзниками України.....
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05.02.2023 01:25 Відповісти
путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап- нелюдь, раб *********** на швабре.
***** &рф&Кацап- ПНХ!
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05.02.2023 01:26 Відповісти
*****, гітлер і сталін це боги хворої на голову москальні.
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05.02.2023 06:42 Відповісти
Fucking jew must finally get his shit together.
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05.02.2023 02:24 Відповісти
они по ирану хорошо попадают, тоже помощь.
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05.02.2023 05:49 Відповісти
-Моня, как обстановка на фронтах? -Нормально, наши побеждают! - А кто наши? - Скоро узнаем!
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05.02.2023 09:39 Відповісти
Изучу возможность....наши национальные интересы....отмазки выглядят именно так....толку с Израиля не будет....и вся эта их "скрытая" супертайная "помощь" лапша на уши....
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05.02.2023 11:30 Відповісти
Люди добрі...скільки серед нас невігласів і недоумків...жах. Одних, хто насправді бажає нам добра і робить усе для нашої перемоги - поливаємо брудом... Інших, що прикидаються друзями - цілуємо у дупу. Зрозумійте одне- Тільки завдяки Ізраілю ми отримуємо усе те, що інщі держави " зажали". Ізраіль не піариться, не розповідає скільки і чого дав, скількох політикив переконав і які суми перевів на рахунок нашої держави. Ізраїль мовчки рятує тих, хто його звинувачує і не розуміє.
До речі- я не єврей а українець. З часів дідів- прадідів.
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05.02.2023 12:34 Відповісти
Ой млть...Израиль только и делает ВИД что что-то там предостааляет, т.е. пиарится на воздухе...это и ежу понятно....а Вы, видимо как и Израиль, отбеливаете его "воздухом"...не надо ля-ля про огромную тайную помощь....
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05.02.2023 15:58 Відповісти
беньямін, до 2030-го року вивчиш?
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05.02.2023 12:10 Відповісти
Изучит. Освоит. Вникнет. Подумает. Взвесит. Посоветуется. Решит и ка-а-ак скажет. Натаньяху он такой!
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05.02.2023 13:42 Відповісти
 
 