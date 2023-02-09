Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 12 тис.

Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12 049 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє NBC News.

У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9057 осіб. Ще 52 979 зазнали поранень, згідно з даними турецького Управління з надзвичайних ситуацій, а 8000 людей врятовано з-під завалів.

У Сирії загалом загинуло щонайменше 2992 особи.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни і "Білих шоломів", понад 24 800 людей зазнали поранень.

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Як відомо ранком 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.