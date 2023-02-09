УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10627 відвідувачів онлайн
Новини
2 798 9
землетрус (177) Сирія (1827) Туреччина (3431) жертви (1706)

Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 12 тис.

туреччина

Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12 049 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє NBC News.

У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9057 осіб. Ще 52 979 зазнали поранень, згідно з даними турецького Управління з надзвичайних ситуацій, а 8000 людей врятовано з-під завалів.

У Сирії загалом загинуло щонайменше 2992 особи.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни і "Білих шоломів", понад 24 800 людей зазнали поранень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула 7,2 тисячі осіб

Як відомо ранком 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це дуже багато. Коли під час землетрусу у Спітаку загинуло 25 тис. людей, то в СРСР кожен мав перерахувати денну зарплатну на допомогу жертвам катастрофи
показати весь коментар
09.02.2023 07:25 Відповісти
Господи - ти трохи не там вдарив посохом.. треба на касабію перевалити і там пять раз
показати весь коментар
09.02.2023 07:39 Відповісти
А у кацапів взагалі землетруси бувають? Отам по всім іпеням?
показати весь коментар
09.02.2023 07:49 Відповісти
Угу. Куріли, Камчатка, Якутія...

Це нам на зону Вранча "підфортило"
показати весь коментар
09.02.2023 08:29 Відповісти
Нє, я про "тут" - так би мовити золоте кільце, або південніше?...з історії, не найшов
показати весь коментар
09.02.2023 08:32 Відповісти
Не трухало їх ніколи...

А вони провокували землетруси своєю тектонічною зброєю. На Вірменії тренувались...може й туркам вони підгадили

Японці теж як почали вимогати повернути свої землі, так і їх накрило землетрусом з цунамі, хоча там нестійка сейсмічна зона, але ж не до такого жаху. Тим паче, що японці розраховують все прискіпливо.
показати весь коментар
09.02.2023 11:31 Відповісти
Схоже будут десятки тисяч
показати весь коментар
09.02.2023 08:17 Відповісти
Пока разбирают завалы тех домов, где есть шанс найти живых. Дорог каждый час. А что происходит в сельской местности и маленьких городках никто даже прогнозировать не берется. В некоторые места вообще добраться нельзя, дороги разрушены.
показати весь коментар
09.02.2023 09:16 Відповісти
счет выставить россии. именно ее ракетные обстрелы спровоцировали "дрожь земли" никогда в истории не было столь массированных ударов по земле ракетами всех типов....
показати весь коментар
09.02.2023 10:21 Відповісти
 
 