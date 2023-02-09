Кримчанка оформила ID-картку в Києві за допомогою відеозв’язку
Мешканка тимчасово окупованого Криму оформила ID-картку в Києві після встановлення її особи по відеозв’язку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила у фейсбуку голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.
"У Києві кримчанка оформила ID-картку після встановлення її особи по відеозв'язку. Співробітники Дарницького відділу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області змогли провести таку процедуру для 25-річної дівчини з Криму", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, після окупації півострова родина дівчини, якій тоді було 15 років, залишилася в Криму. Аби отримати український паспорт, необхідно мати при собі свідоцтво про народження і пройти процедуру встановлення особи із залученням родичів, сусідів тощо. Але батьки не мали можливості виїхати на материкову Україну для підтвердження особистості дівчини.
Тому саме за допомогою відеозв’язку вдалося встановити особу кримчанки та оформити їй український паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Ей ID на дом пришлют почтой ?
До дому нічого не висилають, лише в електронному вигляді.
Украинцы могут въезжать в ЕС только по закордонному паспорту
Но тогда совсем хорошо
Детка оформила украинский паспорт
В ожидании,что Крым скоро станет
ТЕРРИТОРИЕЙ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Детка ждет украинские войска
Громадянство предоставляет не паспортный отдел
Не же це відповідає вимогам оформлення документів ?
А тим часом під кожним центром обслуговування у Києві щоранку стоять натовпи людей-переселенців. Ну то ж українці, їх не шкода, правильно? А запроданцям сраним будемо просто так роздавати наші паспорти по скайпу.
Дбли блд зельоні...
Того центра в Киеве ,где видели эти очереди?
Если не напишете - я буду считать ваш пост - дезинформацией
Тем более сделанные в оскорбительной форме
То, что вы написали - не является правдой
Обычный информационный вброс
Именно так общаются на российских сайтах
Когда вместо правды начинают оскорблять собеседника
Украинцы так не делают
Обожаю украинскую толерантность
В этом мы - европейцы
Вам написали, що ваша свинособача не є зрозумілою, і попередили, що спілкування можливе лише нормальними мовами. Ви продовжуєте писати свинособачою. Яка ваша логіка? Ви вважаєте, що з кожним наступним постом ваш візаві починає раптом розуміти свинособачу, чи що? Якщо я вам почну відповідати корейською, ви зрозумієте з другого посту, про що я вам пишу? 당신은 바보입니다 ?
Вы растете в моих глазах
Дивна людина - мне нравится
И напишите, пожалуйста, по- корейски
Вы какой корейский предпочитаете?
Северный или южный?
Мужчина с таким королевским именем
Использующий так редко ныне употребляемое слово " визави"
НЕ СПОСОБЕН ВЕСТИ ДИСКУССИЮ
Жаль,очень жаль
Все смелые мужчины ушли на фронт?
Я не могу вам помочь
Я в музыкальной школе работаю
Мне кажется, везде срабатывает человеческий фактор
А значит - не опускайте рук
И снова ,и снова стучите в эти двери
Двери открываются перед теми ,кто стучит.
Главное - вы живой
Боритесь за свои права
До відома цієї дурепи, акщо зараз дівчині 25, то у 2014 їй ніяк не могло бути 15!
Чи у неї своя шкала часу, як "кілограм яєць Рєзнікова"
а скільки кацапів вже стали українськими громадянами онлайн, товарісч Фьйодоров?
Якщо я вважатиму Дарницький район Києва 51м штатом США, чи це дає мені легітимний привід отримати громадянство США?
Паспорт України - це не кульок з атб, якого біса його просто роздають, та ще й через веб-камеру? Де перевірки мвс та сбу? Де поліграф? Це - житель регіону, жителі якого бажали українцям смерті під ножами москальських катів, житель регіону, в якому Україну не вважають державою в принципі. І ми просто даємо одному з жителів цього регіону паспорт у віддаленому режимі тому, що... Що? Ідіотизм якийсь.
верещучка вже розмiнувала, обладнала КПВВ на межі з Кримом, щоб краще було захоплювати
пiвдень.
залишилось ще видати всiй рашистськiй шоблi, завезенiй в Крим, луганду та бамбабве,
українськi паспорти. обов'язково дистанцiйно ! ну, щоб рашистам було зручнiше.
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допомогати зрадникам можна, хіба що милом та вірьовкою.