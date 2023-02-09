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громадянство (1057) Крим (14078) паспорт (1134) біометричні паспорти (229)

Кримчанка оформила ID-картку в Києві за допомогою відеозв’язку

паспорт

Мешканка тимчасово окупованого Криму оформила ID-картку в Києві після встановлення її особи по відеозв’язку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила у фейсбуку голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"У Києві кримчанка оформила ID-картку після встановлення її особи по відеозв'язку. Співробітники Дарницького відділу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області змогли провести таку процедуру для 25-річної дівчини з Криму", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після окупації півострова родина дівчини, якій тоді було 15 років, залишилася в Криму. Аби отримати український паспорт, необхідно мати при собі свідоцтво про народження і пройти процедуру встановлення особи із залученням родичів, сусідів тощо. Але батьки не мали можливості виїхати на материкову Україну для підтвердження особистості дівчини.

Тому саме за допомогою відеозв’язку вдалося встановити особу кримчанки та оформити їй український паспорт.

Також читайте: Кримчани, які втекли від мобілізації, хочуть отримати українські закордонні паспорти

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Топ коментарі
+34
І здогадайтесь з трьох раз куди вона з ним поїде? Підказка: не в Україну і точно нє любімий козлостан. Знайшли чим гордитися, паспорт вони видали по відеозв'язку незрозуміло кому. Ви її перевірили, ну хоч би соц.мережі ітд. Потім побачимо цю ..... десь Берліні де вона буде розказувати про нацистів і распятих мальчікав в трусіках.
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09.02.2023 08:56
+31
А поїде в Європу розкаже як гарно в раісі жить
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09.02.2023 08:54
+26
А якщо так всякий кацап так почне робити?!!
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09.02.2023 08:55
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на пуя, дебилы??????????
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09.02.2023 08:52 Відповісти
А мне пришлось на тещу оформлять временное опекунство на младшего сына, полмесяца назад, ибо отказали в установлении личности родителей по видеосвязи... Хотя и у меня и у жены, ай ди карты, и мы естественно есть в базе) Ответили что они никуда эту видеофиксацию не смогут притулить как доказательство))) И ребенок при этом на неоккупированной территории, а я с женой на оккупированной.... Жаль, не могу светиться... Отвел бы душу в ФБ этой "головы"))) И это все документы в наличии... Я представляю как выносят мозг тем у кого документы потеряны...
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11.02.2023 16:45 Відповісти
А поїде в Європу розкаже як гарно в раісі жить
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09.02.2023 08:54 Відповісти
Вона отримала не закордонний, а український.
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09.02.2023 09:01 Відповісти
на "гуманітарних підставах" можна в"іхати до ЄС - БЕЗ закордонного паспорта!!!!
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09.02.2023 09:08 Відповісти
а в Туреччину і Сакартвело і до 24-го...
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09.02.2023 13:02 Відповісти
А якщо так всякий кацап так почне робити?!!
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09.02.2023 08:55 Відповісти
Який ще кацап? Треба мати українське громадянство.
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09.02.2023 10:00 Відповісти
Ти взагалі новину читав?
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09.02.2023 10:39 Відповісти
Нащо питаєш? Взагалі.
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09.02.2023 10:52 Відповісти
Бо з твого коментаря можна зробити висновок, що новину ти не читав.
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09.02.2023 10:55 Відповісти
Так це тому, що у тебе проблеми з висновками. Пропоную це виправити, як найшвидше.
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09.02.2023 11:28 Відповісти
Ще не виправив? Ну, то підказую. Поцікався: яким чином громадянство набувається. І позбавляється, заодно, щоб два рази не вставати. Можеш подякувати)
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09.02.2023 11:46 Відповісти
Що ти таке городиш?
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09.02.2023 16:38 Відповісти
Как раз он тебе все правильно сказал) Только ты так ничего и не понял)))
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11.02.2023 16:48 Відповісти
Не розумію псячу.
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11.02.2023 22:04 Відповісти
А навіщо відповідав, якщо не розумієш?))) Хоча... Ти тут всім відповідаеш, але не розумієш про що тобі говорять)))
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11.02.2023 22:32 Відповісти
Йди нах. Так зрозуміло?
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12.02.2023 11:04 Відповісти
у них уже есть гражданство рефии
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09.02.2023 11:45 Відповісти
Видимо в Украине изменили законы, сейчас можно иметь 2 гражданства, раз такую новость публикуют и поощряют.
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09.02.2023 11:48 Відповісти
Украина не знает что делать с теми у кого два гражданства, а их уже очень много даже если взять с 2014 г
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09.02.2023 11:52 Відповісти
Меня больше другое интересует, как она пошлину оплатила.

Ей ID на дом пришлют почтой ?
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09.02.2023 11:58 Відповісти
Держмито можна оплати онлайн, якщо є рахунок в українському банку, або через третіх осіб. До того ж, якщо паспорт отримують вперше, то безкоштовно, здається.
До дому нічого не висилають, лише в електронному вигляді.
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09.02.2023 12:11 Відповісти
наверное онлайн .
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09.02.2023 12:15 Відповісти
Громадянство РФ, набуте в Криму українським (і не тільки) законодавством не визнається. Вперше чуєте про це?)
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09.02.2023 12:06 Відповісти
чули чули, а ты их выяви. Они тебе признаются? Несмотря на законы Украины имеют и пользуются и не отдадут. У кого база данных о недограждан Украины, которые взяли второй паспорт и живут по законам рф? Так что все это слова.
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09.02.2023 12:10 Відповісти
Нема чого виявляти. Всіх кримчан на весні 2014 "записали" в громадян РФ, незалежно від того, отримував потім паспорт, чи ні. Якщо не отримав - громадянин РФ без паспорту на руках, це адміністративне правопорушення.
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09.02.2023 12:18 Відповісти
Сенцова, свого часу судили, як громадянина РФ, хоча він паспорт фізично не отримував.
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09.02.2023 12:22 Відповісти
І здогадайтесь з трьох раз куди вона з ним поїде? Підказка: не в Україну і точно нє любімий козлостан. Знайшли чим гордитися, паспорт вони видали по відеозв'язку незрозуміло кому. Ви її перевірили, ну хоч би соц.мережі ітд. Потім побачимо цю ..... десь Берліні де вона буде розказувати про нацистів і распятих мальчікав в трусіках.
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09.02.2023 08:56 Відповісти
Паспорт український, не закордонний.
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09.02.2023 09:02 Відповісти
А зараз громадяни України за українським паспортом куди виїжджають? Підказка: зверху у коментарі написаний варіант.
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09.02.2023 09:04 Відповісти
на "гуманітарних підставах" можна в"іхати до ЄС - БЕЗ закордонного паспорта!!!!
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09.02.2023 09:10 Відповісти
Тим паче що з Європою у нас безвіз.
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09.02.2023 10:41 Відповісти
*Євросоюзом.
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09.02.2023 10:42 Відповісти
Такой ЛЬГОТЫ уже нет.
Украинцы могут въезжать в ЕС только по закордонному паспорту
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09.02.2023 10:55 Відповісти
Є така пільга. Вона розповсюджується на українців, які їдуть до Євросозу з зони бойових дій
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09.02.2023 12:09 Відповісти
Вы правы,пани Оксана
Но тогда совсем хорошо
Детка оформила украинский паспорт
В ожидании,что Крым скоро станет
ТЕРРИТОРИЕЙ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Детка ждет украинские войска
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09.02.2023 13:18 Відповісти
Ти про безвіз коли-небудь чув?
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09.02.2023 10:40 Відповісти
Але батьки не мали можливості виїхати на материкову Україну для підтвердження особистості дівчини, с яух вони не могли виїхати? Басні бабушки аріни. Героям не можуть надати громадянство України, а незрозуміло кому через 10 років коли вона змінилася до невпізнанності надати Український паспорт?
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09.02.2023 09:32 Відповісти
співробітникам ЦМУ завжди "кошерно" мати справи з "блатнимі".. особливо під час війни, особливо на окупованих територіях, ообливо швидко перевзуваючихся.. аніжинашідєті
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09.02.2023 08:57 Відповісти
..і це у той самий час, коли Героям-оборонцям України з відірваними руками-ногами треба годинами стояти в коридорах для підтвердження своєї інвалідності
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09.02.2023 09:12 Відповісти
Отделяйте мух от котлет
Громадянство предоставляет не паспортный отдел
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09.02.2023 11:03 Відповісти
ДБЛИ БЛДЬ!!!! 😡😡😡😡
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09.02.2023 08:57 Відповісти
а батьки не мали "можливості" виіхати на укр. територію, бо на них кримінальні справи заведено, за держ. зраду, сепаратизм і т. д.??????
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09.02.2023 09:01 Відповісти
Дівчатам легше знайти схожу особу, та пофарбувати волосся и все майже це вона.
Не же це відповідає вимогам оформлення документів ?
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09.02.2023 09:02 Відповісти
Молодці *******.
А тим часом під кожним центром обслуговування у Києві щоранку стоять натовпи людей-переселенців. Ну то ж українці, їх не шкода, правильно? А запроданцям сраним будемо просто так роздавати наші паспорти по скайпу.
Дбли блд зельоні...
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09.02.2023 09:07 Відповісти
Адрес дайте
Того центра в Киеве ,где видели эти очереди?
Если не напишете - я буду считать ваш пост - дезинформацией
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09.02.2023 11:05 Відповісти
Не розумію свинособачою, хочете зі мною спілкуватися - використовуйте мови країн, що існують.
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09.02.2023 11:16 Відповісти
Отмазки я не принимаю
Тем более сделанные в оскорбительной форме
То, что вы написали - не является правдой
Обычный информационный вброс
Именно так общаются на российских сайтах
Когда вместо правды начинают оскорблять собеседника
Украинцы так не делают
Обожаю украинскую толерантность
В этом мы - европейцы
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09.02.2023 13:15 Відповісти
Дивна ви людина, їй-богу.
Вам написали, що ваша свинособача не є зрозумілою, і попередили, що спілкування можливе лише нормальними мовами. Ви продовжуєте писати свинособачою. Яка ваша логіка? Ви вважаєте, що з кожним наступним постом ваш візаві починає раптом розуміти свинособачу, чи що? Якщо я вам почну відповідати корейською, ви зрозумієте з другого посту, про що я вам пишу? 당신은 바보입니다 ?
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09.02.2023 13:36 Відповісти
Прелестно
Вы растете в моих глазах
Дивна людина - мне нравится
И напишите, пожалуйста, по- корейски
Вы какой корейский предпочитаете?
Северный или южный?
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09.02.2023 13:40 Відповісти
Ну ясно, в ігнор так в ігнор.
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09.02.2023 13:50 Відповісти
Печально
Мужчина с таким королевским именем
Использующий так редко ныне употребляемое слово " визави"
НЕ СПОСОБЕН ВЕСТИ ДИСКУССИЮ
Жаль,очень жаль
Все смелые мужчины ушли на фронт?
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09.02.2023 13:58 Відповісти
Прочтите мой комент выше, второй в ленте... Я так понимаю вы специалист и можете обьяснить весь тот пистец который творится в ваших учреждениях???
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11.02.2023 16:55 Відповісти
Давид Павлович, дорогой
Я не могу вам помочь
Я в музыкальной школе работаю
Мне кажется, везде срабатывает человеческий фактор
А значит - не опускайте рук
И снова ,и снова стучите в эти двери
Двери открываются перед теми ,кто стучит.
Главное - вы живой
Боритесь за свои права
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11.02.2023 17:08 Відповісти
Тю, а я уже подумал что попался представитель этой конторы))) Ну извините)))) Да все уже решено, просто столько крови попили своим геморроем и лишними, никому не нужными бумажками) Просто тригорнуло, что в простейшей ситуации, когда все документы в наличии и личность родителей можно было установить по видеосвязи, плюс и у меня и у жены(хотя нужен только один из родителей) есть ай ди паспорта и я предлагал именно этот вариант... Ведь нафига тогда они нужны эти айдишки, если к ним нужно еще куча бумажек?) Мне не дали такой возможности, а тут хвалятся ЭТИМ ЖЕ на весь мир))) Решили обходными путями... На тещу оформили временное опекунство и она подала документы от своего имени... Собирали всякие советы, которые это решали, проверяли условия жизни, опрашивали ребенка и т.д... Плюс и теща и жена по два раза замужем и пришлось еще доказывать что они между собой мать и дочь))) Куча геморроя на пустом месте, когда все можно было решить простой видеосвязью....
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11.02.2023 17:23 Відповісти
і ви ще просите безвіз з британією і сша? шоб по скайпу дали паспорт і росагенти наводнили европу та інші країни - насилу дали безвіз з европою список фільтрів був від корупціїї та інших лазеек щоб таки шмари прокацапські не получали загранпасопрт по вайберу адже за всі ці роки можна було спокійно приїхати їй в Україну з крима пояснити що за паспортом і получити тут, адже скільки їздило в херсоньску обл з криму щоб особисто получити, хто її тримав і не випускав?
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09.02.2023 09:08 Відповісти
А це не та крисчанка, що спалила український паспорт у 2014 році?
До відома цієї дурепи, акщо зараз дівчині 25, то у 2014 їй ніяк не могло бути 15!
Чи у неї своя шкала часу, як "кілограм яєць Рєзнікова"
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09.02.2023 09:09 Відповісти
Може бути. За рахунок місяців. Якщо вона не на Новий Рік народилася, а скажімо у жовтні. Тоді їй у 14-му 10 місяців було 15 і лише 2 - 16.
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09.02.2023 09:47 Відповісти
И все привет Германия или Ирландия или Канада. И всем будет рассказывать росиянские нарративы 8летдомбилибомбас.
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09.02.2023 09:18 Відповісти
колаборантська діджиталізація від зеленої шобли.
а скільки кацапів вже стали українськими громадянами онлайн, товарісч Фьйодоров?
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09.02.2023 09:30 Відповісти
Класс! Може х.улу ще видайте!??!!?
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09.02.2023 09:38 Відповісти
новость хорошая, украинский паспорт в разы лучше красного волчьего билета
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09.02.2023 09:53 Відповісти
А її папіки відповіли по відеозв'язку чий Крим ?
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09.02.2023 10:10 Відповісти
Вы верно сказали, что мы о ней ничего не знаем, а паспорт дали.
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09.02.2023 10:21 Відповісти
Це в цілому якийсь дуже дивний підхід.
Якщо я вважатиму Дарницький район Києва 51м штатом США, чи це дає мені легітимний привід отримати громадянство США?
Паспорт України - це не кульок з атб, якого біса його просто роздають, та ще й через веб-камеру? Де перевірки мвс та сбу? Де поліграф? Це - житель регіону, жителі якого бажали українцям смерті під ножами москальських катів, житель регіону, в якому Україну не вважають державою в принципі. І ми просто даємо одному з жителів цього регіону паспорт у віддаленому режимі тому, що... Що? Ідіотизм якийсь.
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09.02.2023 10:38 Відповісти
З 2017 року САМА немогла приїхати???? Їй же 18 років стало, а на КПП могла сказати, що виповнилося 18 років і хотіла б український паспорт..... Підозріло якось.... фсб аплодує стоячи!
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09.02.2023 10:42 Відповісти
А пять років тому хто їй та її батькам заважав приїхати в той же Херсон за паспортом, а чотири роки тома, а три? А все тому що, тепер смалиним запахло, три роки тому бігала з кацапським паспортом і все її влаштовувало, а тепер ця усруска побачила, що Крим повернеться додому, то вирішила тупих хохлов на паспорт розвести, що їй успішно вдалося.
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09.02.2023 10:53 Відповісти
да да, давайте и дальше легализировать коллаборационизм и сепаратизм.
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09.02.2023 11:42 Відповісти
Клондайк - для агентів, шпигунів і зрадників.
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09.02.2023 10:21 Відповісти
Міграційна служба України знайшла легальний спосіб продавати москалям українські паспорти для легкого способу звалити у ЄС. Клоунська діджиталізація відкриває шахраям із міграційної служби небачені способи збагачення.
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09.02.2023 10:21 Відповісти
например
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09.02.2023 11:41 Відповісти
Как раз наоборот... Для оформления паспорта моему младшему, потребовали столько ненужных документов, большинство из которых можно получить только на оккупированной территории... По итогу оказалось, что процентов 80 из них были вовсе не нужны... Плюс время на их сбор... Так ЗАЧЕМ они были нужны? Кто то хотел заработать и прямо на это намекал?)
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11.02.2023 17:03 Відповісти
Діджиталізація від зеленої шобли. Дайош выборы в смартфон!!!
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09.02.2023 10:25 Відповісти
.

верещучка вже розмiнувала, обладнала КПВВ на межі з Кримом, щоб краще було захоплювати

пiвдень.

залишилось ще видати всiй рашистськiй шоблi, завезенiй в Крим, луганду та бамбабве,

українськi паспорти. обов'язково дистанцiйно ! ну, щоб рашистам було зручнiше.



.
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09.02.2023 10:31 Відповісти
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09.02.2023 10:33 Відповісти
Тут куча тварей получают украинские зарплаты и одновременно в соцсетях хвалятся что получили раша паспорта и раша выплаты...
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11.02.2023 17:11 Відповісти
Дивно, нещодавно потрібно було продовжити ID картку бійцеві, так вимагали його особистої присутності щоб отримати, хоча документи всі подав. Він відбув під Бахмут, а від його взводу сюди в одноденне відрядження бієць, йому не віддали. Треба було по скайпу, хоча це мабуть тільки для кримчан, як і вступ до вишу без іспитів для осіб з ордло чи криму.
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09.02.2023 10:37 Відповісти
В моем случае требовали присутствие родителей(меня и жены), которые находятся на оккупированной территории... И мои предложения о подтверждении личности по видеосвязи, хотя есть ай ди паспорта, были культурно посланы) Это при оформлении первого паспорта для сына в 14 лет... Он с тещей выехали на неоккупированную территорию за полгода до достижения 14 лет...
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11.02.2023 17:09 Відповісти
Українська влада,чи то схздуру,чи то з бодуна,відкрила шлях різношерстним колаборантам ухилитись від відповідальності.Шлях - ID - пашпорт,переїзд в прикордонну з ЄС рашистську область,далі перетин кордону і ніякої відповідальності.Допомога замість покарання?Молодці!
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09.02.2023 10:38 Відповісти
все кто на оккупированных территориях должны проходить проверки на вшивость.
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09.02.2023 11:38 Відповісти
нужно вернуть строку национальность в паспорта
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09.02.2023 11:53 Відповісти
А запроваджений дибілізм "там же наші люди " , хто ввів пільговий вступ в виші з окупованих територій ? То наші діти хай в Польшу на полуниці їдуть , бо нема грошей заплатити за навчання А хрен зна хто на шару вчиться Потім ще років через п'ять на Цензорі будуть голосити "де ж це набралось запроданців стільки "і знову будуть шукати крайнього . Хто може сказати скільки з тих абітурієнтів приїхало ************** фсбшних ? От вам і нові Януковичи і "Чонгарські сапери"
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09.02.2023 12:31 Відповісти
ну, таке.

допомогати зрадникам можна, хіба що милом та вірьовкою.
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09.02.2023 13:54 Відповісти
 
 