Понад 20 російських генералів загинули на війні в Україні, - японська розвідка
У червні британські ЗМІ повідомили, що було вбито понад 10 генералів. Японія оцінює загальну кількість понад 20 на основі розвідданих, зібраних у співпраці зі США та Європою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei.
Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число "неймовірно велике". У США, наприклад, майже не було загиблих у боях офіцерів такого високого рангу.
"Смерть генерала послаблює моральний дух військ", - сказав він.
Японська розвідка припускає, що українські війська могли використовувати сигнали мобільних телефонів, щоб виявити російське командування. Іват пояснює незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє Києву дізнатися про їх місцезнаходження, а також тактикою Росії відправляти генералів у бойові дії.
За іншою версією, українські партизани на окупованих територіях допомагають ЗСУ виявляти російських командирів.
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
20 їх було на початку війни, особливо дісталося тим хто був на півдні
Палили колони разом з їхніми генералами завдяки діяльності наших сил на чолі з генералом Наєвим, Залужним.
Слава ЗСУ та та її воїнам 🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
СЛАВА ЗСУ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
уявляю японського штірліца в російському генштабі - його нічого не видавало, навіть розріз очей та щоденний перегар від саке.