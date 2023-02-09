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Новини Агресія Росії проти України
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розвідка (3804) росія (63552) смерть (6707) Японія (1176) генерал (67)

Понад 20 російських генералів загинули на війні в Україні, - японська розвідка

генерал,росія

У червні британські ЗМІ повідомили, що було вбито понад 10 генералів. Японія оцінює загальну кількість понад 20 на основі розвідданих, зібраних у співпраці зі США та Європою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Nikkei.

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число "неймовірно велике". У США, наприклад, майже не було загиблих у боях офіцерів такого високого рангу.

"Смерть генерала послаблює моральний дух військ", - сказав він.

Японська розвідка припускає, що українські війська могли використовувати сигнали мобільних телефонів, щоб виявити російське командування. Іват пояснює незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє Києву дізнатися про їх місцезнаходження, а також тактикою Росії відправляти генералів у бойові дії.

За іншою версією, українські партизани на окупованих територіях допомагають ЗСУ виявляти російських командирів.

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Топ коментарі
+15
не довго раділи.
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09.02.2023 10:36
+13
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09.02.2023 10:23
+9
Утром 6 февраля спецназ ЗСУ успешно ликвидировал хенерал-майора ВДА рабZeи Дмитрия Ульянова. .💥👺☠️ Земля Стекловатой быдлу Мавзолейному 🔥👽
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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09.02.2023 10:25
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Земля їм бетоном..головне щоб рагулів собі подібних багато не наплодили..
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09.02.2023 10:22 Відповісти
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09.02.2023 10:23 Відповісти
не довго раділи.
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09.02.2023 10:36 Відповісти
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09.02.2023 11:18 Відповісти
касабскі хенерало-як пиріжок з капустою на морозі
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09.02.2023 10:24 Відповісти
Утром 6 февраля спецназ ЗСУ успешно ликвидировал хенерал-майора ВДА рабZeи Дмитрия Ульянова. .💥👺☠️ Земля Стекловатой быдлу Мавзолейному 🔥👽
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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09.02.2023 10:25 Відповісти
***, уже и японская разведка)
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09.02.2023 10:25 Відповісти
Да , Іфан і японська теж, на яку ще працював твій прадід
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09.02.2023 11:30 Відповісти
Шарик, у вас мозжечок начал отторгаться?
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09.02.2023 18:52 Відповісти
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09.02.2023 10:26 Відповісти
100 відсотків не хотять розвалу імперії,адже коли вони дорвуться до влади,вони так само захотять імперією керувати з "глубінним народом" та всіма газами ,нафтою та багатствами.А якщо розпадеться рашка ,то шо їм залишиться -масква та пітєр
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09.02.2023 10:29 Відповісти
Нехай ідуть у с****ку російські ліберали разом з російськими демократами із російськими пацифистами із російськими автократами . Нехай хоч переб'ють один одного ,лиш до нас не лізуть . Для України найкращий варіант росія з великими внутрішніми проблемами, нестабільністю ,чорною бідою, причому надовго років на 100 не менше. Ніякого миру з ними ,ніякої співпраці, ніколи. Жодної віри іх словам. росія як вічна загроза, вічний ворог, це зараження ненавистю смерті територія . 600 років дикості ,вбивств, зневаги до людини ,хто переїзжає туди найчастіше стає "тварью дрожащей" або шовістом . Одне з двох.
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10.02.2023 10:01 Відповісти
Але зараз щось не чутно,про генералів,переважно полковники і майори дохнуть
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09.02.2023 10:26 Відповісти
Будуть далекобійні ракети, будуть дохлі кацапські генерали
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09.02.2023 10:47 Відповісти
А братка Члєніна на днях завалили ,дехто дмитрий ульянофф -генерал
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09.02.2023 11:33 Відповісти
Японская разведка самая крутая в Мире...и дело даже не в том,что японцы а в 1905 году разгромили флот сЦаря Николашки при Цусиме...или нападение внезапное на Перл Харбор..., есть фишки по круче...
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09.02.2023 10:31 Відповісти
Недаром Сталин так боролся с японскими шпионами в 1937-38 гг.))
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09.02.2023 10:44 Відповісти
Мабуть собі харакірі зробили від сорому.
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09.02.2023 10:32 Відповісти
Чи послабляє орду смерть вороватого генерала?! Недокрадене може випадково потрапити відразу у військо.... Може їх навпаки, берегти треба? До суду ,хоча б...
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09.02.2023 10:35 Відповісти
Генерал Дмитрий Ульянов убитый 3 дня назад первый в этом году ..остальные убиты в прошлом году.., этот генерал командовал ВДВ войсками в Казани...отвоевался хмырь...😝👽🦍👹💥
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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09.02.2023 10:38 Відповісти
цікаво, а япенські штірліци під якутів маскуються чи бурятів?
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09.02.2023 10:41 Відповісти
На расеи и маскуватись майже не треба - "глаз узкий - значит русский")))
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09.02.2023 10:46 Відповісти
сумніваюся...
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09.02.2023 10:51 Відповісти
Сили оборони знищили не одного генерала, їх перевалило вже давно за 20
20 їх було на початку війни, особливо дісталося тим хто був на півдні
Палили колони разом з їхніми генералами завдяки діяльності наших сил на чолі з генералом Наєвим, Залужним.

Слава ЗСУ та та її воїнам 🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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09.02.2023 10:44 Відповісти
ПРЕКРАСНО. СУПЕРПРИЗ. ЧИМ БІЛЬШЕ ЦИХ СУК ВИБЄМО ТИМ БІШЕ ШУЄЄК ХУ...ЛО ВИДАСТЬ ЇХНІМ ШМУНЯМ, Ааа?.
СЛАВА ЗСУ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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09.02.2023 10:45 Відповісти
Не впевнений, що це щось змінить. Російські генерали мають дуже невисоку якість. Шойгу робив генералами навіть своїх коханок. Звичайно це крайній випадок, але й інші, я думаю, отримали свої звання через блат та зв'язки. А отже не є по суті справжніми воєначальниками, і можуть бути легко замінені такими ж самими блатними.
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09.02.2023 10:46 Відповісти
Добре попрацювали наші захисники ,я щось не пригадую що б стільки було знищено генералів в жодній війні ( окрім хіба що другої світової ) це ще раз доводить нікчемність росії і її нациського керівництва.
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09.02.2023 11:00 Відповісти
ЯПОНСЬКА РОЗВІДКА звучить так само стрьомно як КУШИРІ В ПУСТЕЛІ САХАРА.

уявляю японського штірліца в російському генштабі - його нічого не видавало, навіть розріз очей та щоденний перегар від саке.
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09.02.2023 13:49 Відповісти
 
 