Схоже, що Китай почав надавати військову підтримку Росії, - розвідка Японії
За даними японської розвідки, Китай нібито почав поступово надавати військову підтримку Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє Nikkei Asia.
Так, високопоставлений чиновникяпонської розвідки пояснив, що військова неспроможність армії Росії, яку демонструє загибель російських генералів в Україні, може турбувати Пекін.
"Схоже, що Китай потихеньку почав надавати військову підтримку Росії", - сказав розвідник.
Яку саме військову підтримку КНР надає окупантам, у матеріалі не уточнюється. Інші країни-союзники України не повідомляли про те, що Пекін надає військову допомогу Москві.
Також наголошується, що неповноцінність російських військ викликає занепокоєння Індії, яка отримує половину своїх озброєнь із Росії.
Будь ласка, зачекайте...
які в тебе проблеми: нічого не зрозумів чи не вмієш читати?
В Україні відбувається приблизно те ж саме, тільки в даному випадку Штати нам допомагають. Але допомагають виходячи з власних інтересів, власної стратегії і власного бачення кінця війни.
Але якщо вона вже розпочалась - їм не вигідно, щоб вона закінчилась поразкої РФ.
Чи не призведе. ЯО у Росії ми навряд чи заберемо.
Тайвань - це дуже великий острів, а не "маленька скеля".
маленька скеля у порівнянні із величезними територіями сибіру і д.с.
яо також є і у основного військового союзника Тайваню. там не примінять? а у випадку атаки на американські авіаносні угрупування?
і хто буде застосовувати яо у випадку розвалу і дезорганізації централізованої системи московського управління?
що ви як експерт скажите?
Хоть якась копійчина в кишеню, мабуть, пора вже для нього і санкції вводити РНБОУ…
Аналіз китайської митної статистики призводить до несподіваного висновку: у 2022 році Піднебесна не тільки не збільшилася, але навіть трохи скоротила експорт електронних компонентів до Росії. Якщо в 2021 році їх продали на загальну суму $ 14,09 млрд, то в 2022 році - за $ 13,3 млрд.
З іншого боку, якщо говорити про товарну структуру імпорту Китаю з Росії в 2021 і 2022 роках, то зрозуміло, що енергоресурси складають значну його частку. У 2022 році імпорт Китаєм російських енергоносіїв зріс на 59,5%, а товарів з неенергетичних ділянок - лише на 11,6%. Нафта Urals стала продаватися зі знижкою близько 30 доларів за барель від світової ціни, і Китай не зміг встояти перед такою низькою вартістю.
Однак, якщо Пекін вирішить найближчим часом возз'єднатися з Тайванем силою, історія може прийняти зовсім інший поворот. У цьому випадку Китаю потрібно буде побудувати більш міцний союз з Росією. Тому є ймовірність, що дві країни, взаємно доповнюючи один одного, будуть підтримувати один одного, а Москва буде більш вільно дихати в своєму складному становищі.
2. Эта помощь не носит государственного характера. Поставляют не "по приказу из центра". Эта помощь носит характер, так скажем, "горизонтальных связей регионального (провинциального) уровня" ("провинциального"- со стороны Китая, естественно, а не со стороны РФ). Надо просто понимать, как Китай устроен.
У сфері високих технологій символічною на російському ринку стала реакція Huawei, великої китайської компанії з виробництва телекомунікаційного обладнання. Huawei згорнула свій бізнес в країні наприкінці 2022 року на тлі зростаючої стурбованості з приводу санкцій з боку розвинених країн. Хоча Пекін не приєднався до західних обмежень проти Кремля, Huawei добровільно відмовилася постачати обладнання в Росію, побоюючись вторинних санкцій.
Так же происходит и с другими продуктами.
Я ведь говорю: Китай просто знать надо и понимать (как там всё устроено).
Схоже, що олігархічні клани всієї України надають військову підтримку Рососії - українській патріот (с)