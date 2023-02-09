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Китай (4349) допомога (7869) росія (63552) Японія (1176)

Схоже, що Китай почав надавати військову підтримку Росії, - розвідка Японії

китай,путін,сі

За даними японської розвідки, Китай нібито почав поступово надавати військову підтримку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє Nikkei Asia.

Так, високопоставлений чиновникяпонської розвідки пояснив, що військова неспроможність армії Росії, яку демонструє загибель російських генералів в Україні, може турбувати Пекін.

"Схоже, що Китай потихеньку почав надавати військову підтримку Росії", - сказав розвідник.

Яку саме військову підтримку КНР надає окупантам, у матеріалі не уточнюється. Інші країни-союзники України не повідомляли про те, що Пекін надає військову допомогу Москві.

Також наголошується, що неповноцінність російських військ викликає занепокоєння Індії, яка отримує половину своїх озброєнь із Росії.

Читайте: Понад 20 російських генералів загинули на війні в Україні, - японська розвідка

Автор: 
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Топ коментарі
+42
крупним ("великим" не повертається язик сказати) країнам вигідні подібні війни, бо вони виснажують супротивника, а ти, будучи причиною виникнення конфлікту, наче і не при чому!
Україні "пощастило" вляпатися в таку історію через нарід, який не спроможний думати на кілько кроків уперед
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09.02.2023 10:48
+32
Заспокійя друже,не треба японці вчити як жити,нам до рівня Японії років 100 як мінімум. Це нам треба у японців усьому вчитися,а не їм повчання давати. Та й чому у нас можуть японців навчити? Як угробити країну за 30 років? Їм такого не потрібно, Вони за тих 30 років зробили такий технологічний стрибок що нікому і не снилося,а у нас втой час крали і віддавали все що можна було.
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09.02.2023 10:58
+28
Пора Хламидию туда отправлять, чтобы порешал...
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09.02.2023 10:50
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Тоже мне секрет Полишинеля. Ведь "родственные" души.
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09.02.2023 11:46 Відповісти
Китайцам не хочется остаться в одиночке с Кимом на поводке без намордника. С Медведем на цепи было веселее. Но видать хреново дела у Пуйла, раз уже Китай начал телодвижения по поддержанию его на плаву невзирая на экономическую дубинку от Байдена...
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09.02.2023 11:46 Відповісти
Китай це зараз головна проблемна країна світу, гандони які смикають за мотузки
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09.02.2023 11:55 Відповісти
повірте, Штати не кращі. Просто зараз саме вони - наші партнери (не плутати із "союзниками). Взагалі, наддержави - це зло для всіх інших держав.
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09.02.2023 19:30 Відповісти
Що ти таке несеш?!
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12.02.2023 11:01 Відповісти
"тикати" будеш своїй мамі.
які в тебе проблеми: нічого не зрозумів чи не вмієш читати?
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12.02.2023 18:51 Відповісти
Не зрозумів.
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12.02.2023 18:56 Відповісти
"Що ти таке несеш?" - це позначено як відповідь саме мені
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12.02.2023 19:24 Відповісти
А що тут незрозумілого? Що було у Кореї, у В'єтнамі, в Афганістані, Югославії, Іраку, Сирії? Радянщина (потім РФ) і Штати ділили між собою сфери геополітичного впливу. Тоді як просте населення вищенаведених країн гинули десятками тисяч... Китай теж був замішаний у Корейському та В'єтнамському конфліктах.
В Україні відбувається приблизно те ж саме, тільки в даному випадку Штати нам допомагають. Але допомагають виходячи з власних інтересів, власної стратегії і власного бачення кінця війни.
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12.02.2023 19:17 Відповісти
наддержава має бути одна це США і їх союзники інші не мають права навіть пукати в сторону США. В Свій час США воювали за сфери впливи бо совок хотів насадити комуністичну анти людську ідеологію по світу, ще раз США знищували виродків і терористів з анти людською ідеологією і правильно робила
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16.02.2023 14:41 Відповісти
Якщо Китай планує атакувати Тайвань - йому вигідно, щоб Російсько-Українська війна до того часу не закінчилася б...
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09.02.2023 12:03 Відповісти
це як подумати. українсько-російська війна призводить до все більшої мілітарізації самого заходу і все більших інвестицій в оборону, нарощування закупівель озброєння та ***********, переосмислення військових пріоритетів та ризиків (у т.ч. і з боку самого китаю). це точно їм вигідно?
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09.02.2023 12:15 Відповісти
Сам факт російської агресії ім, звісно не вигідний.
Але якщо вона вже розпочалась - їм не вигідно, щоб вона закінчилась поразкої РФ.
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09.02.2023 12:20 Відповісти
чому? поразка рф призведе до неймовірної можливості захопити території східного сибіру та далекого сходу. чи маленька скеля посеред океану, від якої після захоплення мало що залишиться - набагато краще?
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09.02.2023 12:23 Відповісти
"призведе до неймовірної можливості захопити території східного сибіру та далекого сходу"

Чи не призведе. ЯО у Росії ми навряд чи заберемо.

Тайвань - це дуже великий острів, а не "маленька скеля".
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09.02.2023 12:42 Відповісти
І тут головне - не розміри, а амбіції. Китайці вважають, що Тайвань їм належить по праву, а от щодо Сибіру - тут є нюанси.
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09.02.2023 12:43 Відповісти
зважаючи на карти, шо вони малюють для себе - так само.
маленька скеля у порівнянні із величезними територіями сибіру і д.с.
яо також є і у основного військового союзника Тайваню. там не примінять? а у випадку атаки на американські авіаносні угрупування?
і хто буде застосовувати яо у випадку розвалу і дезорганізації централізованої системи московського управління?
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09.02.2023 13:02 Відповісти
У середині 19-го століття ,якраз у момент, коли у Китаї були великі заворухи, Московія хапонула собі великі території і Китай змушений був відмовитись від фактично своїх земель... От їх вони і хочуть тим чи іншим чином повернути...
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09.02.2023 13:43 Відповісти
Абсолютно вірно.
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10.02.2023 07:31 Відповісти
Там щось типу і хрестик зняти, і труси надіти...
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09.02.2023 13:44 Відповісти
добре. застосуємо логіку: а якщо ні? щоб не припинялася?
що ви як експерт скажите?
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09.02.2023 19:43 Відповісти
Китайские братушки Арахламидии
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09.02.2023 12:19 Відповісти
не туди дивитесь: братушки Арахамії - хасиди. хасидизм. Дніпро. цадік
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09.02.2023 19:45 Відповісти
Китай россію не врятує,запущені процеси у світі які ведуть до краху імперії зла
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09.02.2023 14:50 Відповісти
Я б, на жаль, не був такий впевнений.
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09.02.2023 14:51 Відповісти
Потому что ты продажный москаль, за копейки пускающий зраду. Переломпроизошёл, раше ******, а Украине-слава.
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10.02.2023 00:30 Відповісти
Вы правы, вопрос лишь в том, сколькими жизнями за это заплатит Украина. Вопрос это риторический, т.к. выбора все равно нет, надо дожимать!
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10.02.2023 01:44 Відповісти
Китайці мерзенні, брехливі, підступні покидьки!
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09.02.2023 14:50 Відповісти
а тим чим краще? обісратус.
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09.02.2023 19:46 Відповісти
Що ти таке несеш, придурок?!
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12.02.2023 11:02 Відповісти
индусы наконец то поняли какой хлам им впарил *****...
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09.02.2023 14:54 Відповісти
прикольно, що ви пишаєтесь своєю перемогою
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09.02.2023 19:47 Відповісти
не бздіть Кітайскої техніки та танків не буде у россії,а мікро чіпи та деякі техології так нажаль будуть постачати.хоча кацапи і так обходять санкції і все це мають,тільки в обмеженних кількостях
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09.02.2023 14:58 Відповісти
почитайте краще. комплектуючі йдуть нестримним потіком.
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09.02.2023 19:49 Відповісти
Арахамія дуже хвалив китайського брата, як і міратворца ***** - абрамовича, аж слина летіла, взасос, в десна…
Хоть якась копійчина в кишеню, мабуть, пора вже для нього і санкції вводити РНБОУ…
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09.02.2023 15:21 Відповісти
Ну почему каждая мировая война должна проходить на территории Украины? Ту что медом помазано?
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09.02.2023 15:30 Відповісти
На жаль, так. У прямому сенсі цих слів.
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09.02.2023 15:58 Відповісти
Надо игнорировать китайские товары.
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09.02.2023 15:31 Відповісти
О да, с около-нулевой покупательной способностью это страшная угроза. Китай уже в ужасе.
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09.02.2023 19:31 Відповісти
це - чудова порада для окупантів! так і пишіть вдома))))
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09.02.2023 19:52 Відповісти
Он , и оказывал , без паузы , как и другие Пи*Оры...
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09.02.2023 15:42 Відповісти
тоді ця війна до останнього руського
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09.02.2023 16:41 Відповісти
російського, тобто
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09.02.2023 19:41 Відповісти
Кацапа, москаля. Русь це тільки Україна.
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09.02.2023 20:07 Відповісти
хто б сумнівався!! але у цьому контексті мені цікаво, чи зелені покидьки на кшталт хламідії й надалі будуть ставити у приклад "успішний досвід кпк"? про те, чому ми ніц не розвиваємо стосунки із тайванем, я не питаю - зелена наволоч просто нездатна до осмисленої зовнішньої політики та дипломатії...
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09.02.2023 17:13 Відповісти
якщо ви думаєте, пане (справді марковкін?), що я 19-го року голосував за кондитера, то ви дуже помиляєтеся - на другий тур я не пішов просто тому, що кондитера вважав (й вважаю) мерзотником, а зе-лупу, після того, як воно назвало мою країну німецькою шльондрою, будь-який достойний народ якщо б не повішав не першому ліхтарю, то позбавив би його можливости будь-якої професійної діяльности всередині країни...
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09.02.2023 22:21 Відповісти
І що тоді робити? За кого голосувати?
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12.02.2023 11:04 Відповісти
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09.02.2023 17:48 Відповісти
Дорогие китайцы и индусы! Не все золото что блестит.
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09.02.2023 18:19 Відповісти
самураи еще напомнят хунвэйбинам Нанкин.
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09.02.2023 18:29 Відповісти
Третья мировая в полный рост
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09.02.2023 18:46 Відповісти
Арахамія ще наполягає на тому, що ми повинні йти шляхом Китаю ?
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09.02.2023 19:23 Відповісти
добре, коли єрефійні гомодрили йдуть до своїх братів - китайців! це - просто чудово!
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09.02.2023 20:51 Відповісти
там їм швидко нагадають йєхе могнол улус, але ієрогліфами. так, що починайте вчити писемність Китаю. без варіантів)))) рото)
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09.02.2023 20:54 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ ТАЙВАНИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !)
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09.02.2023 21:27 Відповісти
как только какое-то го*но мире- то обязательно россия, китай и индия.
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09.02.2023 23:50 Відповісти
Для китайців отримати санкції смерті подібно але якісь сірі схеми вони точно використовують ..
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10.02.2023 00:05 Відповісти
Після початку війни в Україні Москва прирівняла комерційну статистику до державної таємниці і припинила їх публікацію. Тому єдиний спосіб з'ясувати динаміку російсько-китайської торгівлі - вивчити дані Пекіна.

Аналіз китайської митної статистики призводить до несподіваного висновку: у 2022 році Піднебесна не тільки не збільшилася, але навіть трохи скоротила експорт електронних компонентів до Росії. Якщо в 2021 році їх продали на загальну суму $ 14,09 млрд, то в 2022 році - за $ 13,3 млрд.

З іншого боку, якщо говорити про товарну структуру імпорту Китаю з Росії в 2021 і 2022 роках, то зрозуміло, що енергоресурси складають значну його частку. У 2022 році імпорт Китаєм російських енергоносіїв зріс на 59,5%, а товарів з неенергетичних ділянок - лише на 11,6%. Нафта Urals стала продаватися зі знижкою близько 30 доларів за барель від світової ціни, і Китай не зміг встояти перед такою низькою вартістю.

Однак, якщо Пекін вирішить найближчим часом возз'єднатися з Тайванем силою, історія може прийняти зовсім інший поворот. У цьому випадку Китаю потрібно буде побудувати більш міцний союз з Росією. Тому є ймовірність, що дві країни, взаємно доповнюючи один одного, будуть підтримувати один одного, а Москва буде більш вільно дихати в своєму складному становищі.
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10.02.2023 00:52 Відповісти
Китай и заварил эту войну
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10.02.2023 01:39 Відповісти
1. КНР с самого начала оказывал помощь РФ: микрочипами, электроникой и промышленным оборудованием и товарами двойного назначения.
2. Эта помощь не носит государственного характера. Поставляют не "по приказу из центра". Эта помощь носит характер, так скажем, "горизонтальных связей регионального (провинциального) уровня" ("провинциального"- со стороны Китая, естественно, а не со стороны РФ). Надо просто понимать, как Китай устроен.
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10.02.2023 02:28 Відповісти
Москва, перебуваючи в облозі санкцій розвинених країн, сильно страждає від дефіциту електронних компонентів, особливо напівпровідників, і розраховує на Пекін як на лазівку для розширення поставок електронних компонентів.

У сфері високих технологій символічною на російському ринку стала реакція Huawei, великої китайської компанії з виробництва телекомунікаційного обладнання. Huawei згорнула свій бізнес в країні наприкінці 2022 року на тлі зростаючої стурбованості з приводу санкцій з боку розвинених країн. Хоча Пекін не приєднався до західних обмежень проти Кремля, Huawei добровільно відмовилася постачати обладнання в Росію, побоюючись вторинних санкцій.
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10.02.2023 03:52 Відповісти
Знаю. Но Хуавэи продолжают импортировать через третьих лиц. В данном случае, через юридических лиц, зарегистрированных в самой КНР, которые покупают их у изготовителя и продают, накидывая свою "маржу". Причем, телефоны по прежнему программно адаптированы к РФ (например, ватсап сразу устанавливается, даже и без перепрограммирования родных (китайских) настроек, сообщающих производителю об устанавливаемых приложениях - а не должен (он в КНР заблокирован для новых пользователей).
Так же происходит и с другими продуктами.
Я ведь говорю: Китай просто знать надо и понимать (как там всё устроено).
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10.02.2023 09:22 Відповісти
ато без японської розвідки незрозуміло((:
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10.02.2023 06:03 Відповісти
Схоже, що Китай почав надавати військову підтримку Росії, - розвідка Японії... - ну то ясне діло, китайці заробляють гроші, це було зрозуміло після того як вони не ввели санкції, а от те що б...і які типу В(з)Рада зі своїми родичами ось це вже повний швах.

Схоже, що олігархічні клани всієї України надають військову підтримку Рососії - українській патріот (с)
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10.02.2023 09:22 Відповісти
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