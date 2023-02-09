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Португалія (200) літак (2853)

Португалія не має "червоних ліній" в питанні надання Україні винищувачів, - прем’єр-міністр Кошта

кошта

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив перед самітом ЄС, що його країна не має "червоних ліній" стосовно надання Україні винищувачів. Проте попередив, що його країна не має засобів, щоб відмовитися від своїх літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на  CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не червона лінія", - сказав Кошта.

Країна має на озброєнні 27 винищувачів F-16 AM, проте Португалія вже пов'язана кількома зобов'язаннями перед НАТО.

"Це та сфера, де ми просто не маємо можливості [допомогти Україні], враховуючи, що всі засоби, які у нас є, спрямовані на місії, без яких ми не можемо обійтися", - сказав він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Португалія робить все можливе, щоб підтримати Україну з початку війни, підкресливши нещодавнє зобов'язання відправити три своїх танки Leopard 2.

Кошта додав, що поставки в Україну мають кінцевою метою досягнення миру, але тільки на українських умовах.

"Війна - це засіб для досягнення миру, і ця війна, слід нагадати, не була розпочата Україною, Україна є жертвою війни. Момент, умови миру можуть бути визначені тільки Україною", - додав Кошта.

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09.02.2023 12:36 Відповісти
Нічого не хочу сказати поганого про Португалію, але звучить так начебто нам ніхто й не відмовляє нівчому проте й не дають також.
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09.02.2023 12:37 Відповісти
Це "натяк" для США
Я так думаю, що США продасть їм 100 F-16 за $1, а вони нам "дадуть" їх
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09.02.2023 12:57 Відповісти
То добре було б. Бо від кого захищатись Португалії, хіба хто з океану десантується.
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09.02.2023 12:59 Відповісти
Або вони віддадуть свої F-16, а взамін від США отримують F-35)))
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09.02.2023 14:21 Відповісти
Диви, як заговорили, а що сі в лісі здохло таке велике🤔 Ну так упероттт, ждьомс
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09.02.2023 12:41 Відповісти
Ось, ХДС-ХДС (їх представник щось там патякав сьогодні про "червоні лінії" і літаки), дивіться на Естонію, Португалію і Велику Британію.

P.S. Ступінь проникнення "кротів" у німецьке суспільство і владу багатьма недооцінюється.
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09.02.2023 13:12 Відповісти
Ну хоть кото то не ссыт....
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09.02.2023 19:25 Відповісти
 
 